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Українська мова зазвучала у 35 культурних осередках у 25 країнах світу, - Зеленська про досягнення культурної дипломатії. ВIДЕО

Дружина президента Олена Зеленська підбила підсумки роботи за 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленська повідомила у Facebook.

"Наша мова офіційно зазвучала у 35 культурних осередках у 25 країнах світу - це дуже важливий результат культурної дипломатії за 2020 та 2021 роки", - йдеться в повідомленні.

За її словами, україномовні аудіогіди з'явилися у музеях і пам’ятках Італії, Франції, Австрії, Данії, Литви, Латвії, Вірменії, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Туреччини, Болгарії, Чорногорії, Греції, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Киргизької Республіки, Грузії, США, Кенії, Республіки Північна Македонія, Іспанії, Чехії, Руанди.

Дивіться: "Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська. ВIДЕО

"Подорожуючи, сміливо запитуйте україномовні аудіогіди! Світ має відчути, що українцям потрібна українська. Так кожен із нас стає амбасадором української культури у світі й бере участь у культурній дипломатії. А ми й надалі робитимемо все, щоб така можливість розширювалась. Наш план на прийдешній рік – щонайменше два десятки нових аудіогідів українською за кордоном", - наголосила дружина глави держави.

Зеленська додала, що наступний амбітний проєкт культурної дипломатії – поширення української літератури.

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Автор: 

українська мова (833) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+44
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30.12.2021 13:53
+36
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30.12.2021 13:40
+28
А в України ваші із Зєлєю "Скоти" транслюють російською.
В Лєнки, мабуть, ще й далекозорість.
Не бачить того, що в неї під носом.
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30.12.2021 13:46
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- Так, скажи рыба?
- Скумбрия...
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30.12.2021 15:40 Відповісти
Свежая скумбрия, чи дохлый ЙОжик?
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31.12.2021 22:20 Відповісти
Скум-бри-я!!!
Скум-бри-я!!!!
Скум-бри-я!!!
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30.12.2021 16:43 Відповісти
Креведка
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31.12.2021 01:46 Відповісти
А пятый на матерном рускам изыге приказы водиле выдает
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30.12.2021 17:30 Відповісти
"Українська мова зазвучала..."

Українська мова залунала
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30.12.2021 19:05 Відповісти
Это Вона о рекламе СКУМБРИИ по 8 гр.
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31.12.2021 16:56 Відповісти
Таке враження, що слухаєш позитивні новини досягнень КПРС.
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30.12.2021 19:56 Відповісти
А на украинском телевидении????
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30.12.2021 22:20 Відповісти
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31.12.2021 03:24 Відповісти
Президентская чета Торчка и Скумбрии )
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31.12.2021 08:53 Відповісти
"Наша мова офіційно зазвучала у 35 культурних осередках у 25 країнах світу - це дуже важливий результат..." Джерело:
а який має сенс наша мова в 25 країнах світу, якщо лайно, яке є президентом, нехтує нею чи не кожного разу як розкриває рота, якщо вона не звучить у ВР, якщо її не чути від міністрів та інших державних службовців, якщо її не чути на т/б (де, як виявляється, головною культурною подією є "свати" зняті на мові окупанта, за участю акторів-окупантаів та з відвертою неповагою до українства), якщо української мови, зрештою, не чути на державному телеканалі?
перед тим як хизуватися тим, що українську поважають у світі незайвим було б самим поважати її по-справжньому, але ж для малоросів та совків це лише імітація.
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31.12.2021 09:12 Відповісти
От щас пойду, объемся скумбриевича по 8 гривасей за кило и как защебечу на Солов'їній, буцім-то річечка задзюрчить. А если не, то не. Тем более, мне ещё говядину по 20 гривасей за кило на "митболы" отыскать надо.
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31.12.2021 09:40 Відповісти
так обосралась "первая", что эта новость как издевка - ей тот народ до лампочки(и только дурачки этого не знали) же, тупо лгать шо дома они жрут скумбрию и цену указать такую шо даже логично - ну как бутылка пива - как 2кг. рыбы то мож*д быть?
то же самое как 1 дебил сказал про 4тыс., я бы тупо гнал на улицу мУчителей, которые в это поверили, ибо это реально надо быть овощем.
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31.12.2021 14:14 Відповісти
Тю, а мож там как и при СССР, для примазанных есть спец. магазин для отоварки.
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31.12.2021 22:31 Відповісти
не, там есть Старшой Кудапошлют = Эй, купи рыбы и килограмм запчастей.
- Зачем?
- Да я не знаю - у вовы опять после дорожки прикол какой то, может подарок для Путина мастерить будет?
- понял(Садится в Бентли)
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01.01.2022 10:32 Відповісти
Сколько лямлионов это стоило бюджету?
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31.12.2021 14:37 Відповісти
Вот везде украинский язык приветствуется... Только в нарабсее - пас и в Китае, за дружбу с которым так массу тянет селеТка, тю, скумбрия по 8 грн(даже фонд вечной дружбы с таукитайцами основала). ЗЫ... а кто им люлей вставил , шо не получилось отчуждения "Антонова"?
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31.12.2021 22:19 Відповісти
Ленка умудрилась в одном предложении сделать 8 ошибок и это было только первое слово
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01.01.2022 02:59 Відповісти
"Кто-кто, а Скумбриевич не подкачает". А ведь подкачал Скумбриевич. И как подкачал!"(с)
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01.01.2022 12:24 Відповісти
Ленка скумбрия вошла в кураж)))) Теперь она царица , но в масштабах Кривого Рога!)))
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01.01.2022 13:36 Відповісти
думается шо специально она так сделала, шоп типо обсуждали скумбрию, а не то шо ее Зеля обосралась
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01.01.2022 13:58 Відповісти
Дивно, що про це каже прихильниця російського світу.
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02.01.2022 12:55 Відповісти
Пока украинский язык звучал в 35 странах,футбольный клуб верес оштрафован за то что футболисты этого клуба дали интервью на русском...Слава Украине!
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02.01.2022 13:08 Відповісти
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