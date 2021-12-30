Українська мова зазвучала у 35 культурних осередках у 25 країнах світу, - Зеленська про досягнення культурної дипломатії. ВIДЕО
Дружина президента Олена Зеленська підбила підсумки роботи за 2021 рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленська повідомила у Facebook.
"Наша мова офіційно зазвучала у 35 культурних осередках у 25 країнах світу - це дуже важливий результат культурної дипломатії за 2020 та 2021 роки", - йдеться в повідомленні.
За її словами, україномовні аудіогіди з'явилися у музеях і пам’ятках Італії, Франції, Австрії, Данії, Литви, Латвії, Вірменії, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Туреччини, Болгарії, Чорногорії, Греції, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Киргизької Республіки, Грузії, США, Кенії, Республіки Північна Македонія, Іспанії, Чехії, Руанди.
"Подорожуючи, сміливо запитуйте україномовні аудіогіди! Світ має відчути, що українцям потрібна українська. Так кожен із нас стає амбасадором української культури у світі й бере участь у культурній дипломатії. А ми й надалі робитимемо все, щоб така можливість розширювалась. Наш план на прийдешній рік – щонайменше два десятки нових аудіогідів українською за кордоном", - наголосила дружина глави держави.
Зеленська додала, що наступний амбітний проєкт культурної дипломатії – поширення української літератури.
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- Скумбрия...
Скум-бри-я!!!!
Скум-бри-я!!!
зазвучала..."
Українська мова залунала
а який має сенс наша мова в 25 країнах світу, якщо лайно, яке є президентом, нехтує нею чи не кожного разу як розкриває рота, якщо вона не звучить у ВР, якщо її не чути від міністрів та інших державних службовців, якщо її не чути на т/б (де, як виявляється, головною культурною подією є "свати" зняті на мові окупанта, за участю акторів-окупантаів та з відвертою неповагою до українства), якщо української мови, зрештою, не чути на державному телеканалі?
перед тим як хизуватися тим, що українську поважають у світі незайвим було б самим поважати її по-справжньому, але ж для малоросів та совків це лише імітація.
то же самое как 1 дебил сказал про 4тыс., я бы тупо гнал на улицу мУчителей, которые в это поверили, ибо это реально надо быть овощем.
- Зачем?
- Да я не знаю - у вовы опять после дорожки прикол какой то, может подарок для Путина мастерить будет?
- понял(Садится в Бентли)
селеТка, тю, скумбрия по 8 грн(даже фонд вечной дружбы с таукитайцами основала). ЗЫ... а кто им люлей вставил , шо не получилось отчуждения "Антонова"?