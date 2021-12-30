Українська мова зазвучала у 35 культурних осередках у 25 країнах світу, - Зеленська про досягнення культурної дипломатії. ВIДЕО

Дружина президента Олена Зеленська підбила підсумки роботи за 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленська повідомила у Facebook.

"Наша мова офіційно зазвучала у 35 культурних осередках у 25 країнах світу - це дуже важливий результат культурної дипломатії за 2020 та 2021 роки", - йдеться в повідомленні.

За її словами, україномовні аудіогіди з'явилися у музеях і пам’ятках Італії, Франції, Австрії, Данії, Литви, Латвії, Вірменії, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Туреччини, Болгарії, Чорногорії, Греції, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Киргизької Республіки, Грузії, США, Кенії, Республіки Північна Македонія, Іспанії, Чехії, Руанди.

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"Подорожуючи, сміливо запитуйте україномовні аудіогіди! Світ має відчути, що українцям потрібна українська. Так кожен із нас стає амбасадором української культури у світі й бере участь у культурній дипломатії. А ми й надалі робитимемо все, щоб така можливість розширювалась. Наш план на прийдешній рік – щонайменше два десятки нових аудіогідів українською за кордоном", - наголосила дружина глави держави.

Зеленська додала, що наступний амбітний проєкт культурної дипломатії – поширення української літератури.

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