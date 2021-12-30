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Міф про "грузинських снайперів": розслідування розстрілів на Майдані у 2014 році. ВIДЕО

Міф про грузинських снайперів, які стріляли з готелю "Україна" в учасників Революції Гідності, зʼявився 20 лютого 2014 року - у день розстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Бабель, дослідити виникнення і розповсюдження цього міфу взявся український журналіст Стас Козлюк у своєму відеоблозі.

Двадцятого лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві вбили 48 протестувальників. І в цьому ж районі вбили чотирьох міліціонерів. Зараз у Святошинському районному суді Києва за звинуваченням у вбивстві майданівців судять п’ятьох ексберкутівців: Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янішевського, Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка. Перших трьох - заочно. Суд триває з 2016-го, упродовж усіх цих років адвокати колишніх міліціонерів намагаються переконати присяжних, що людей на Майдані вбили не беркутівці, а "третя сила" - невідомі снайпери, які стріляли з готелю "Україна". Спочатку захист беркутівців стверджував, що снайперів контролювала тогочасна опозиція, але у 2017 році вийшов італійський псевдодокументальний фільм "Україна. Приховані істини". У ньому розповідалось саме про "грузинських снайперів", які нібито стріляли й у майданівців, й у "Беркут". Адвокати колишніх міліціонерів кілька років просили суд допитати героїв "Прихованих істин". Цього так і не сталось, але на початку грудня цього року в залі засідань показали допит одного з так званих снайперів - Олександра Ревазішвілі.

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На відеозаписах, які майданівці публікували в інтернеті, можна почути, як вони кричать одне одному, що по них стріляють з якогось поверху готелю. Згодом цю історію підхопили російські федеральні телеканали. Вони переконували, що в готелі сиділи "снайпери" з-поміж протестувальників і нібито саме вони спровокували розстріли на Інститутській, відкривши вогонь і по майданівцях, і по "Беркуту".

Пʼятого березня 2014 року YouTube-канал Expertise Centre of The Russian Federation, на який підписані 58 людей, оприлюднив нібито телефонну розмову голови Міністерства закордонних справ Естонії Урмаса Паєта та Верховного представника ЄС із зовнішньої політики Кетрін Ештон. У записі Паєт говорить, що спілкувався з координаторкою медичної служби Майдану Ольгою Богомолець: "Вона показала мені деякі фотографії, сказала мені, що як лікар може говорити про один і той самий почерк, про один тип куль, і її вкрай турбує те, що нова коаліція [уряд] не бажає розслідувати, що насправді сталося. Отже, усе сильніше і сильніше розуміння того, що за снайперами стояв не [Віктор] Янукович, а хтось із нової коаліції".

Того ж дня на російському пропагандистському ресурсі Russia Today з’явилася новина: "Кетрін Ештон доповіла, що Янукович непричетний до вбивств людей на Майдані". Як згодом з’ясувала російська служба ВВС, розмова справді була, однак Паєт озвучував Ештон лише одну з версій розстрілів. Богомолець у коментарях журналістам заперечувала слова про "один і той самий почерк".

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У квітні 2016-го телеканал "Росія" випустив сюжет, в якому йшлося про те, що за розстріл людей, але вже з будівлі консерваторії, відповідальний екскерівник "Самооборони Майдану", спікер Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій. На відео, яке демонструвалось у сюжеті, була не консерваторія, а готель "Дніпро", розташований на Європейській площі, а запис датований 31 березня 2014 року.

У 2017 році історія про снайперів, які розстрілювали й майданівців, і "Беркут", знову трансформувалась. В італійському фільмі режисера Джаіна Міккалесіна "Україна. Приховані істини" замість Андрія Парубія снайперами вже керували Міхеіл Саакашвілі та Сергій Пашинський. Фільм розповідає про кількох "грузинських снайперів", які влітку 2017 року зустрілися у столиці Північної Македонії Скоп’є. "Снайпери" нібито належать до грузинських правоохоронних органів, в Україну прилетіли в січні 2014 року, базувалися в готелі "Україна" та консерваторії. Наказ прилетіти до Києва отримали від Саакашвілі.

Один зі "снайперів" - Залогі Кваратскелія, але себе у фільмі називає Давід Капанадзе - розповідає про події ранку 20 лютого 2014-го. "Був світанок, я чув звуки пострілів, усюди літали кулі" . Також у фільмі демонструють посвідчення "Служби охорони безпеки" чи "Служби захисту безпеки" - на одному документі дві різні назви нібито правоохоронної структури Грузії, яку контролював Міхеіл Саакашвілі.

Ще одним куратором "третьої сили" називають Сергія Пашинського.

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Автор фільму також розповідає про авто зі снайперською гвинтівкою, яке майданівці зупинили в урядовому кварталі 18 лютого і яке Пашинський вивозив із натовпу. Показують кадри з консерваторії від 20 лютого: на них невідомі стріляють у напрямку Інститутської. Згадують і те, що нібито Пашинський разом з іншими майданівцями із "Самооборони" виносив гвинтівки з готелю "Україна" уже після розстрілів.

Є в фільмі також свідчення "снайпера" Олександра Ревазішвілі. З ним автор фільму спілкувався в одній зі східноєвропейських країн - нібито через те, що Ревазішвілі боїться за своє життя та переховується.

За словами Ревазшвілі, він прилетів із Тбілісі в Україну, до аеропорту "Бориспіль", 20 січня 2014 року. Жив у "грузинському наметі" на Майдані. Головна ж ціль у "снайперів" була проста: провокувати сутички з "Беркутом", аби ті йшли у наступ на протестувальників. Керував ними нібито Мамука Мамулашвілі - з 2014-го лідер Грузинського легіону, який зараз воює на Донбасі проти російських бойовиків.

Як розповідає Ревазашвілі, незадовго до 20 лютого до них у намет зайшов Сергій Пашинський і забрав усіх до будівлі консерваторії, на другий поверх. Там начебто були також інші групи "снайперів", яким Пашинський роздав зброю і наказав стріляти, якщо "Беркут" піде в наступ. "Усі мали зробити по два-три постріли. І всі почали стріляти. І Пашинський теж. Він вибігав на парапет із молодим хлопцем, якого звали Парасюк. Усе це тривало 15-20 хвилин. Потім стрілянина завершилася, усі кинули зброю. У нас не було вибору. Усім сказали стріляти в "Беркут" і протестувальників, байдуже", - розказував Ревазішвілі.

Саме відео його допиту й показали у Святошинському суді Києва на початку грудня 2021 року.

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Допитати "грузинських снайперів" адвокати колишніх беркутівців намагалися двічі. Уперше, пославшись на італійський фільм - у лютому 2018-го. Суд погодився, проте за понад рік цього зробити так і не змогли. "Снайперів" не знайшли ані у Вірменії, де нібито ті переховувалися, ані в Італії, звідки походив фільм, ані в Македонії, де його нібито записували.

Удруге адвокати ексберкутівців просили допитати "снайперів" у 2019 році. Проте суд відхилив клопотання. Зрештою адвокатам вдалося отримати дозвіл лише на те, аби показати відеозапис допиту Ревазішвілі, якого начебто допитали в Білорусі. Історія, яку на допиті розказав Ревазішвілі, дещо відрізнялася від того, що він говорив в італійському фільмі.

Наприклад, Ревазішвілі заявив, що прилітав до Києва тричі: у березні 2013-го на кілька тижнів, у вересні та в січні, а полетів до Грузії 22-23 лютого 2014-го. Останнього разу, як переконував "снайпер", він приземлився в аеропорту "Бориспіль" і завдяки своєму куратору Мамуці Мамулашвілі не проходив прикордонний контроль.

Під час допиту Ревазішвілі розповів, що він з іншими "снайперами" не провокував "Беркут", а мав "підтримувати протестувальників" і допомагати їм у протистоянні з міліцією. Також він каже, що "снайпери" з консерваторії не отримували наказу стріляти по протестувальниках, а мали стріляти виключно в "Беркут".

Наприкінці допиту Ревазішвілі розповідає про ранок 20 лютого. "Під ранок пішов ажіотаж. Пашинський усім сказав підвестися, вибігати на парапет, робити по два-три постріли й заходити назад. Ціль була ― "Беркут", поліція-міліція. У кого була зброя - той відкрив вогонь. Це тривало 10-15 хвилин. Потім нам скомандували лишити зброю та розходитися. Ми швидко почали лишати готель, я почув стрілянину вище готелю "Україна". Після цього, за словами Ревазішвілі, він кілька днів просидів у "грузинському наметі", потім взяв таксі до "Борисполя" і полетів додому, у Тбілісі.

На запитання білоруського прокурора, чи стріляв він по міліціонерах, Ревазішвілі відповів:"Ні". Натомість з його "снайперської групи" вогонь по "Беркуту" начебто відкривав Міраб Кіпріані, якого нібито згодом знайшли мертвим із пробитою головою неподалік Майдану.

Під час розмови з італійським режисером "грузинські снайпери" переконують, що бачили на Інститутській багато вбитих протестувальників і міліціонерів. Проте 20 лютого в центрі Києва вбили чотирьох працівників правоохоронних органів. Останнього - після 09:00 поблизу Жовтневого палацу, коли міліція відступала. Тобто вони не могли бачити "трупи міліціонерів" на Інститутський, бо їх там не було.

Посвідчення, яке один з снайперів демонструє на камеру, містить купу помилок. Слово Certificate написано через літеру k - Certifikate, назва Міністерства внутрішніх справ Грузії англійською написана з помилкою - Ministry internal affairs замість Ministry of internal affairs.

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Саакашвілі пішов з посади президента 17 листопада 2013 року - за чотири дні до початку Майдану, тобто віддати жоден наказ будь-якій правоохоронній структурі країни він уже не міг.

Також в італійському фільмі Сергія Пашинського називають головою парламенту, хоча Верховну Раду VIII скликання очолював Андрій Парубій.

На судове засідання, яке відбулося 22 січня, запросили Мамуку Мамулашвілі, якого "снайпери" називали куратором. Він сказав що в лютому 2014 року навіть не був в Україні.

"Уперше в Україну я прилетів на кілька днів улітку 2013 року, приїжджав як член делегації Грузії на Чемпіонат Європи зі змішаних єдинобороств, який проходив під Києвом. Після того в Україну я потрапив у квітні 2014 року, коли приїхав тренувати українських добровольців", - сказав Мамулашвілі.

Він також заперечив, що знайомий з будь-ким із героїв італійського фільму. Не знає Мамулашвілі й Олександра Ревазішвілі. "Людей, які представляються снайперами в цьому фільмі, я не знаю. До того ж вони говорять важкою грузинською мовою, з акцентом - ніби довго жили в Росії або ж довго не говорили грузинською і їм важко відновити базу слів, що вони колись знали", ― переконував Мамулашвілі.

На судовому засіданні прокурори також показали відповідь від прикордонної служби. І вона свідчить про те, що Олександр Ревазішвілі справді прилітав до України. Уперше — з 31 березня до 14 квітня 2013 року, а вдруге з 12 вересня до 8 листопада 2013-го. У січні 2014 року ані Ревазішвілі, ані інші "снайпери", про яких згадується у фільмі "Приховані істини", кордони України не перетинали.

Хоча Ревазішвілі заявив, що коли прилетів у січні 2014-го, то прикордонний контроль не проходив, однак під час допиту сказав, що вилітав у лютому 2014-го з України офіційно та за своїми документами.

Держприкордонслужба з’ясувала, що людина з ім’ям Олександр Ревазішвілі не перетинала український кордон не лише в січні, але й у лютому 2014-го. Під час розстрілів на Інститутській Ревазішвілі, найімовірніше, в Україні не був узагалі.

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Крім того, прокуратура переконує, що серед постраждалих і вбитих учасників Майдану немає людини на ім’я Міраб Кіпріані. Саме він, за версією Ревазішвілі, стріляв по міліціонерах з консерваторії та його ж нібито згодом знайшли убитим. "Осіб із таким іменем з травмами голови 20 лютого 2014 року не було ані на Майдані, ані поруч з Майданом. Можливо, Ревазішвілі плутає його з Давидом Кіпіані, але той помер через зупинку серця", ― пояснив прокурор у справі Ігор Земсков.

Щодо вбивств майданівців і міліціонерів з готелю "Україна", за результатами низки судово-медичних і балістичних експертиз у різних кримінальних провадженнях не вдалося підтвердити існування "снайперів". Немає жодного майданівця чи беркутівця, убитого чи пораненого з готелю "Україна".

"Після виходу італійського фільму ми допитали Міхеіла Саакашвілі, це було 2018 року. Він сказав, що до "снайперів", їхньої можливої участі в розстрілах він стосунку не має, що він не віддавав наказів і не організовував їхні візити до України. Він сказав, що під час Майдану лише організовував дипломатичну місію Євросоюзу до України, аби мирно провести перемовини між протестувальниками і владою", - сказав прокурор у справі Ігор Земсков.

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Прокуратура також допитала Пашинського. І він теж сказав, що ані про "грузинських снайперів", ані про їхню участь у подіях Майдану він не знає.

Земсков додав, що слідство провело понад сто секторальних експертиз, аби визначити, звідки саме стріляли по майданівцях. І жодна експертиза не вказала на готель "Україна".

"Ці експертизи показали, що сектор, з якого вели вогонь по протестувальниках, - це верхня частина вулиці Інститутської. Немає жодної експертизи, яка б підтверджувала, що з готелю "Україна" вбили чи поранили хоч одного учасника Майдану, - у нас таких фактів немає", - переконує Земсков.

Так само немає вбитих чи поранених майданівців з будівлі консерваторії. А от люди зі зброєю на балконі консерваторії справді були, і вони могли вбити кількох міліціонерів. Тут ідеться про історію Івана Бубенчика та Дмитра Липового. Перший заявляв, що стріляв у міліціонерів зранку 20 лютого 2014 року. Другий, як з’ясувало слідство, міг принести на Майдан зброю. І Бубенчик, і Липовий - підозрювані у справі про вбивства міліціонерів. Станом на грудень 2021-го її досі не передали до суду.

Також дивіться: Революція Гідності. Початок. ВІДЕО 2013 року

Автор: 

розстріл (267) революція (312) снайпери (357)


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Топ коментарі
+21
То латиських снайперок кацапи тепер переодягли в грузинів та причепили їм бороди? І хтось це розслідує? Люди, ви при своєму глузді? Вам життя не вистачить, щоб розслідувати кацапську брехню. Бо брехня для них -- це дихання.
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30.12.2021 17:58
+10
В спаме провоняйся, кацапсина...
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30.12.2021 17:42
+10
В форму Беркута украинского тогда переодели спецназ РАБссии...с желтыми повязками на рукавах...
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30.12.2021 18:14
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В спаме провоняйся, кацапсина...
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30.12.2021 17:42 Відповісти
Рабинович разоблачает. 15 ноября 2017г. на телеканале Newsone нардеп Рабинович обвинил Саакашвили: снайперы, которые стреляли на Майдане, принадлежали Саакашвили. 16 ноября 2017 г. вышел итальянский фильм с теми же обвинениями. Автор фильма Джан Микалессин-сотрудник СМИ Берлускони , друга Путина.-Были ли «грузинские снайперы» на Майдане? 20 февраля, 2018.
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30.12.2021 17:42 Відповісти
Немного об истории. Всем надо понимать, что Сталин хоть и был инородцем, но он находился под жёстким контролем русского нацистского лобби, точнее он даже был прикрытием этого лобби. И все преступления против других народов он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его бы уже давно скинули с трона в Кремле. Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах. Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские
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01.01.2022 12:28 Відповісти
Весь центр Львова в первые послевоенные годы был заселен русскими и евреями из силовых структур. Для этого фабриковались дела на жителей Львова, которых арестовывали , вывозили в Сибирь, а освобожденное таким способом жилье раздавалось оккунтам. Я об этом слышал от такой же "освободительницы", которую завез с Дальнего Востока ее брат НКВДшник.
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01.01.2022 14:20 Відповісти
Так, це правда. В
показати весь коментар
02.01.2022 00:59 Відповісти
То латиських снайперок кацапи тепер переодягли в грузинів та причепили їм бороди? І хтось це розслідує? Люди, ви при своєму глузді? Вам життя не вистачить, щоб розслідувати кацапську брехню. Бо брехня для них -- це дихання.
показати весь коментар
30.12.2021 17:58 Відповісти
Але, тоді хтож вбив тих людей？Я особисто стояв в метрі біля восьмох тіл. Може то був оптичний обман？ Інформаційна картинка？
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30.12.2021 18:19 Відповісти
Щось від вас кацапсиною засмерділо. Адже ніхто не каже, що не було Небесної сотні. Але вбили їх точно не грузини з латишками. Вбивці зараз сидять в росії.
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30.12.2021 18:21 Відповісти
В росіі зараз сидять відомі беркутівці, що вели відкрито вогонь по людям А тут кажу про скритні постріли. Власне в них криється вся загадка. Я наприклад, відчуваю, що ті постріли робили люди, яким протестувальники були ненависні....І, це була якась третя сила. Бо украінець, будуси навіть на іншому боці, ніколи б не цілив, щоб вбити беззбройного. Він стріляв би по кінцівках, в крайньому випадку.
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30.12.2021 18:47 Відповісти
Версію про "третю_силу" вкинуто кацапською ґебнею. Всі, хто її дотримується -- кацапські голоси. Отже я не помилився: ви таки кацапсина.
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30.12.2021 21:20 Відповісти
Були заяви про те, що в розстрілі майданівцв брали участь члени стрілкового клубу, який належав синові Януковича. Чомусь не чути щоб ця версія фігурувала в розслідуванні.
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01.01.2022 14:24 Відповісти
я не виключаю, що в росіі. Але, звідки така впевненість, що тільки в росіі？Це мені нагадує як продавці пірамідок починали охмуряти покупця, －Всім відомо, що поверхня Землі складаєтьс з 18 пучностей електромагнітного поля！Вірно！Тоді.....😀
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30.12.2021 18:53 Відповісти
Насчет снайперов на даху " УКраина", есть небольшая нестыковочка. На тот момент "Украина была логовищем беркутни и ментов, соответственно охранялась мама не горюй. И второе, от Майдана была отгорожена живым щитом силовиков. Мало того, кто помнит онлайн видео в реальном времени , тот помнит, как несли в какое-то здание подстреленного майдановца, подстрели как бы сзади и сбоку, пуля зашла сверху. Тогда главный врач Майдана была в недоумении, но так и не разобралась в ситуации, потому и сдрейфила стать министром здравоохранения, бо с "Украины", С КРЫШИ, ВАЛИЛИ И МЕНТОВ И МАЙДАНОВЦЕВ... НЕ ВКУРИЛА , ШО ЭТО БЫЛА ТРЕТЬЯ СИЛА ОТ ПЫНИ.
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30.12.2021 18:04 Відповісти
Відколи це готель "Україна" став "логовищем беркутни и ментов"?
Виходить спали вони в "логовіщє", а вулицю перегородили 200 м вище і бігали в свої логовіщя погрітись? А парасюк з берданкою забіг безстрашно в їх "намєра"і почав стріляти по їх барикаді?!
Ну а де їм ще "логовіщє" як не біля глобуса робити в номєрах з видом на майдан?
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30.12.2021 18:23 Відповісти
Я хорошо помню этот момент на видео. Было удивительно, что он стоял за стенкой, присевши. Казалось ничто и никто не может его достать. Но вот слетает его белая каска и он падает. Я тогда подумал, что били с Украины. Правда, там справа, если смотреть ему в спину, было небольшое здание с чердачными помещениями. Может били от－туда....
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30.12.2021 18:26 Відповісти
ПыСы.Стреляли и с Нацбанка и с баррикад беркута, что находились спереди. Но были и загадочные попадания, про которые я только что сказал. Очевидно, что работало несколько групп стрелков （я здесь не называю их снайперами）
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30.12.2021 18:37 Відповісти
те саме враження: люди ховаються за стовбурами дерев, щитами. але отримують рану в ногу (видно як хватається за ногу від болю. А потім постріл "милосердя аби не мучився" - тіло смикається і затихає. Я був і раніше на Інституцькій, був і після майдану. Не можна під таким кутом попасти в лежачого чоловіка в ногу, коли він лежить до тебе головою. Били явно зверху. але чи з готелю - це питання.
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30.12.2021 19:08 Відповісти
Только 20го там уже были майдановцы. Не надо дурить очевидцев тех событий). Ми ще не п""яні.
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30.12.2021 18:29 Відповісти
Майдановцы там появились после зловещих выстрелов. Не забуду кадры с крыши со стреляными гильзами в снегу, которые обнаружили именно майдановцы, когда полностью овладели гостиницей. Тогда те гильзы отправили на экспертизу.
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30.12.2021 19:25 Відповісти
З Укр стріляли з 4 пов в бік виходу з метро Інститутська
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30.12.2021 19:44 Відповісти
какие еще снайперы? стрельба велась 100-300 метров безпорядочно, на убой
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30.12.2021 18:05 Відповісти
БЫЛА КАТЕГОРИЯ РАНЕНЫХ, у которых вход пули был на уровне плеча-шеи , а выход намного ниже, строго с противоположной стороны.
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30.12.2021 18:10 Відповісти
Так они не строем на "беркут" шли, люди были в разных положениях и перемещались в разные стороны, зачастую на четвереньках. Врагам нужно заболтать тему, вот и изгаляются, старый прием, диспетчер Карлос, летчик Волошин...
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30.12.2021 18:21 Відповісти
майданівці були знизу Інститутської, беркут - згори. Крім того ніхто під вогнем не ходить струнко, всі нахиляються..
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30.12.2021 18:55 Відповісти
Беспорядочная стрельба из стрелкового оружия велась.Были попадания и в ноги, в живот и т.д. Это как белый шум. Но на этом фоне были снайперские выстрелы в голову. Именно здесь кроется разгадка всего....
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30.12.2021 18:58 Відповісти
Були снайпери на кабюмінівських 2х будівлях,у держбанку й на розі Інстит. й пров.Маяковського
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30.12.2021 19:39 Відповісти
Був,ще БМП на розі тІнстит. й пр Маяковського. А в 94 шк.й її саду сиділа беркутня
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30.12.2021 19:42 Відповісти
Ну, на видео есть ,а во время Майдана и по ТВ показывали как люди выносят с какогото здания оружие(винтовки) и грузят в легковушку. Их окружили майдановцы, мол шо за дела? Раскрыли один чехол. Тут вынырнул Пашинский, отмазки какие то прочирикал и закрыл багажник. Парубий там вроде тоже был.
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30.12.2021 20:09 Відповісти
Так стреляли по беркутам, потому они и побежали, среди них человек 15 убитых, это общеизвестный факт, на войне как на войне. А что для вас непонятно? Или вы думали Янык ,и вся его свора, фанерных щитов испугались? Хотя я дичаю с кремлевских кацапов, пыжится на страну где люди с фанерными щитами готовы идти на пулеметы, чего не знала история человечества, это верх идиотизма...
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31.12.2021 11:25 Відповісти
Понапраслину возводят на грузинов, никогда они не были снайперами, это белофины были, однозначно они!
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30.12.2021 18:10 Відповісти
Латвийские биатлонщицы, и всеми управлял диспетчер Карлос, прямо из Вашингтона...
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31.12.2021 11:28 Відповісти
Переодевания краснопузых крыс в форму противника придумал еще Феликс Дзержинский в 1921 году на западной границе РАБссии...
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30.12.2021 18:10 Відповісти
Запорожцы так захватили галлеоны испанцев, которые вели поддержку огнем осажденной французами крепости Дюнкерк.
По легенде, они переоделись в испанские трофейные кирассы и на лодках якобы подплыли как подкрепление, сняли часовых и захватили экипажи в плен
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03.01.2022 23:58 Відповісти
В форму Беркута украинского тогда переодели спецназ РАБссии...с желтыми повязками на рукавах...
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30.12.2021 18:14 Відповісти
Весь,час, перевдягнута кацапня сиділа в Українському Домі. Й всі пам'ятають трансляцію її,виводу.Звісно в формі укр.спецназу
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30.12.2021 19:36 Відповісти
Сережа Асавелюк, отпишись!
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30.12.2021 18:22 Відповісти
Він давав вже свідчення. І не раз.
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30.12.2021 18:56 Відповісти
полковник Кусю.к отдававший приказы стрелять по Майдану...сейчас эта гнида на Мацковии окопалась...
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30.12.2021 18:35 Відповісти
руководитель отряда "космонавтов" ??
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30.12.2021 18:40 Відповісти
Самое интересное что Кусюк мочил в сортире и разгон протеста на Мацковии 12 июня 2017 года
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30.12.2021 18:41 Відповісти
Брехня,ніяких трупів лягавих,там небуло!!! З гот'Україна' стріляла янук-снайперня. Також снайперня палила з даху Кабміну й з балкону клубу Кабміну, з буд. Держбанку,й з рогової башти бувш. Мад'ярського консульства. Знімки відсутності трупів лягашні на Інститутській Є
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30.12.2021 19:33 Відповісти
Був стрім по ТБ з Майдану. Чи були трупи чи ні - не було видно. Але було видно, що коли почали стріляти на ураження по майданівцям, то майданівці відповіли пострілами по вв-шникам з консерваторії. І деяких вв-шників почали виносити на носилках - в них влучили. Після цього вони і побігли, а за ними майданівці, яких згори і почали розстрілювати. Аж ніяк там не могло бути грузинських чи яких ще снайперів, які діяли від опозиції - тільки снайпери від влади.
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30.12.2021 22:06 Відповісти
А пули от снайперских винтовок в телах убитых людей нашли? Были какие-то экспертизы? Заключения?
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31.12.2021 01:03 Відповісти
И какая ценность от пули？Когда нет самого оружия！)
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31.12.2021 11:48 Відповісти
Вы с Марса к нам заглянули, или из Челябинска? Знаете что такое google? Все есть в открытом доступе, мы ведь не в кацапстане живем...
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31.12.2021 11:50 Відповісти
В общем, картина такова:

В то утро на Институтской были убиты 53 человека. Четверо из этих 53 - силовики. И у них, и у майдановцев причиной смерти стали ранения из огнестрельного и нарезного гладкоствольного оружия.

Жизнь одного человека унесла картечь. Еще одного застрелили из пистолета, то есть - с близкого расстояния. 16 человек погибли от пуль калибром 7.62 с длиной пули 39 (7,62х39). Это - автомат Калашников или его производные. Тогда как у снайперского оружия, например у снайперской винтовки Драгунова (СВД) диаметр используемой пули тот же, но сама она длиннее.

У остальных ранения навылет и установить однозначно, из чего стреляли, экспертиза не смогла (то есть, плюс-минус понятно, но категорически определить все же не берутся). И только у одного героя Небесной сотни в теле застряла хвостовая часть пули (7.62 на 54), которые обычно используются в снайперских винтовках.
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31.12.2021 13:04 Відповісти
Дуже добре видно - звідки прилетіло. І точно не від беркуту. Добре що промахнувся, але ще краще, що видно - з якого боку розстрілювали небесну сотню.

https://www.youtube.com/watch?v=sktHKJv0Hgo
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31.12.2021 06:12 Відповісти
ситуация интересна тем что на *********** вешают то что он делать не собирался и это было не какоето спонтанное действие принятое в панике это было именно так задуманно и отсюда логически вытекает что наших снайперов из беркутни дублировали.... кто? не вопрос - это был "брат".
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01.01.2022 22:05 Відповісти
почему я так уверен что это был "брат"- это их почерк, это не почерк разведок ведущих стран так "работает" именно гэбня
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01.01.2022 22:10 Відповісти
Дякую за вашу роботу
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03.01.2022 22:19 Відповісти
А муж Верещучки, который руководил захватом "Дома профспилок"- сбу Альфа его сожгла вместе с ранеными майдановцами.
Так вот он теперь зам. Альфы всей страны. И Верещук министр интеграции
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03.01.2022 23:43 Відповісти
 
 