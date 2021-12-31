Через ожеледицю на Бориспільській трасі численні ДТП. Зіштовхнулися десятки автівок, - "Київ Оперативний". ВIДЕО
Сьогодні, 31 грудня вранці на Бориспільській трасі слизька дорога спровокувала численні ДТП. Зіткнулися десятки автівок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний.
"На перший погляд, навіть не порахувати скільки автівок тут зіштовхнулися зранку через надзвичайно слизьку дорогу. Реально скільки тут? 50 автівок? Бориспільська траса", - пишуть ЗМІ.
Інформації щодо постраждалих внаслідок масових аварій не надходило.
З кадрів відео помітно, як водії ледве пересуваються дорогою, яку накрила ожеледиця. Очевидці повідомляють про велику кількість пошкоджених автівок.
Топ коментарі
+15 Ссс Ууук
показати весь коментар31.12.2021 10:15
+9 Anotol
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могли спасти ситуацию на полностью обледенелой дороге .
Однако вера в шипованые шины и
зимнюю резину повергла владельцев этих паркетных вседорожников
в
ш о к .
яким боком він тут?
Ездить не умеют, но выйогиваются.