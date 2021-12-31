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США продовжують підтримувати Україну, за останні 12 місяців відносини поглибилися, - посольство. ВIДЕО

Посольство США в Києві привітало українців з Новим роком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер диппредставництва.

"З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з Президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з Президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні! pic.twitter.com/i9T4wsOAlM

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2021

"2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джозефом Байденом. За останні 12 місяців президент Байден і держсекретар Ентоні Блінкен очолили процес поглиблення відносин між Україною і США і відновили наше стратегічне партнерство… США продовжують підтримувати Україну перед загрозою для її суверенітету і територіальній цілісності… Рушаймо в 2022 рік! Слава Україні!", - сказала у долученому до твіта відеовітанні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": CNN підбив підсумки вчорашньої розмови Байдена та Путіна: Росія заплатить високу ціну, якщо не піде на деескалацію стосовно України

Автор: 

посольство (944) США (22818) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+3
Не пропустить Новорічне привітання Президента України Петра Порошенко

О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 22:26
+3
https://eurosolidarity.org/2022/01/01/kolektyvnyj-zahid-chitko-poznachyv-chervoni-liniyi-kremlyu-petro-poroshenko-podyakuvav-soyuznykam-za-pidtrymku-********/ Колективний Захід чітко позначив червоні лінії Кремлю - Петро Порошенко подякував союзникам за підтримку України
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» висловив вдячність Вашингтону та особисто президенту Джо Байдену за тверду позицію підтримки і солідарності з Україною.
«Те, що почув Путін під час телефонної розмови, навряд чи його задовільнило. Тепер, як би не вивертався Кремль, скільки б не намагався російський агресор стати поруч з лідерами Вільного світу, всі навколо бачать прогнилу та трухляву сутність путінського режиму. Все, що може запропонувати світу путінська Росія - це залякування та агресія», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/474409562693441/posts/2668387466628962/ Facebook .
П'ятий Президент наголошує: на підступність Кремля завжди знайдеться єдність світу у відповідь. «На погрози силою - консолідована відсіч агресору і сила права. На зухвалість і шантаж Путіна - мудрість, витримка і стратегічне бачення. Тішить, що колективний Захід чітко позначив червоні лінії Кремлю, перетин яких означатиме суворе покарання», - пише Петро Порошенко.
«Водночас турбує, що ця позиція наших друзів формується за млявого, чи геть відсутнього, стратегічного лідерства з боку найвищого керівництва нашої держави. Ще раз наголошуємо: ніхто в світі не захищатиме Україну більше, ніж сама Україна себе захищатиме. Київ має перестати бути найслабшою ланкою у міцному ланцюгу міжнародної єдності і солідарності проти російського агресора», - переконаний Порошенко.
«Хочеться вірити, що прийдешній 2022 рік остаточно відкриє очі Зеленському, що ворог - у Кремлі. Тоді як всі наші друзі та партнери чекають від України не розбрату та репресій, а на внутрішню єдність і стійкість!», - резюмує п'ятий Президент.
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01.01.2022 12:55
+2
"США продовжують підтримувати Україну, за останні 12 місяців відносини поглибилися, - посольство."
_Конечно-конечно, поэтому обайден до сих пор отказывается назначать посла США в Украине!
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31.12.2021 18:11
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Правила форума Рада форумчан
То тому вони всіх своїх громадян закликають покинути Україну.
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31.12.2021 18:02 Відповісти
Союз з сильним - ненадійний.
Не пам'ятаю хто сказав.
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31.12.2021 18:35 Відповісти
а якщо сказав дурень ....- а із ким тоді надійний ...
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31.12.2021 18:46 Відповісти
хтось з древніх сказав.
це як нерівний шлюб... як на мене - доволі просто і вірно.
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31.12.2021 18:53 Відповісти
я скажу так - все відносно ... е незиблимі речі - факт , але все міняеться , але із "слабим" ще гірше ....- хочем не хочем е Альфа Савці та Лідери - Зграя е Зграя - оберігае та дае " кров та піщу" )))
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31.12.2021 18:59 Відповісти
почали вже святкувати?
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31.12.2021 19:00 Відповісти
ми що Родина )))) - Вільна Людина мае право на Свое )))- чи ви проти такого ))
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31.12.2021 19:03 Відповісти
ні, не проти.
а зграї різні бувають.
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31.12.2021 19:06 Відповісти
"У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы." - Генри Джон Темпл Палмерстон

це геополітика малята !! ))
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31.12.2021 19:12 Відповісти
так, у них зальотів вистачало. як не повідомити штати про напад на Перл - Харбор то французький флот разом з моряками потопити, а потім кинути свого найстарішого союзника Португалію при конфлікті з Індією.
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31.12.2021 19:24 Відповісти
промахи - помилки е завжди іу всіх, як поразки та перемоги та успіхи - я в загалі про сьогодення ... мудрий із помилок робить висновки
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31.12.2021 19:27 Відповісти
якби це ще не робилось навмисне...хоча в усіх випадках домінував голий практицизм.
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31.12.2021 19:29 Відповісти
ну так і зараз голий практицизм - вуйко сем теж нами вирішуе свої стратегічно геополітичні ....хто нам доктор що наші ідійоти відмовились від ядерного в свій час ... - тепер об нас ноги витирають ...., а всі ті розмови про те що ми не могли все це обслуговувати та нарощувати новітне - е жидівська брехня.... так як вкрали за цей період понад 180 000 000 000 зЄлені - що , вистачило б ...

Склад на 1991 рік[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&section=1 ред. код ]

176 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 міжконтинентальних балістичних ракет у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/43-%D1%82%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) 43-ї ракетної армії : 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1-24 СС-24 (по десять боєголовок кожна) в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 ШПУ .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA стратегічні бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95МС та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 (від 30 до 43).
ядерні боєзаряди https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F&action=edit&redlink=1 стратегічної зброї https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_nuclear_weapon [en] : від 1514 до 2156.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F&action=edit&redlink=1 тактичні ядерні боєзаряди https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 [ru] : від 2800 до 4200.
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31.12.2021 19:40 Відповісти
ось про це і мова...про це і вислів
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31.12.2021 19:51 Відповісти
100 % -- Гарного Вам Здорового та Успішного НР - можливо Прорвемось)))
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31.12.2021 19:52 Відповісти
Дякую. Навзаєм.
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31.12.2021 20:01 Відповісти
Ядерна зброя не хранилися на звичайних складах. Це окремі спеціальни бахи, на яких у УССР проходили службу тільки кацапи, а українців загоняли за Урал.
Тому тактичну ядерну зброю таємно, не ставлячи до відома українську владу, до ТРАВНЯ 1992-го року вивезли з України. Ці бази перейшли під повний контроль України лише з травня 1993-го року.

Тоді в нас залишились лише боеголовки до стратегичних ракет, яки можно було запустити лише по США, а ось по РФ просто технично неможливо. Крім того кожна ядерна боеголовка має свій особистий код, який ми могли вскрити не скоріш ніж за сім років.
Та ядерні боєголовки для крилатих ракет на стратегічні бомбардувальники. Будь вони виробництва "Антонов", тоді іх можно було залишити та безпечно хранити, але ТУ ми сами не в змозі були експлатувати, на жаль (((

Крім того, у абсолютної більшості ядерних боеголовок у 2000-му закінчувався термін безпечної експлуатації, а у 1986-му в нас була аварія на ЧАЕС...

Ну і ультиматум. США та РФ висунули спільний ультиматум - якщо не відмовимся, то повне економічно ембарго, а РФ зупиняє транзит газу, нафти, поставки топлива для АЄС та обслуговування АЄС. А крім того сказали, що якщо зараз не відмовимся, то потім будемо ще й платити за те, що їх в нас заберуть. Це нам усім треба б було у землянки перебиратися жить, бо електроенергіїї просто не булоб, зовсім не булоб.

Ну і ось вам ще. У тому складі ВР було 338 нардепів-комуняк, яких ми з вами сами туди обрали.

І радзинка. На закритому засіданні ВР, Президент Кучма, який приймав безпосередню участь у розробці залізничного ракетного комплексу, аналогів котрого немає в жодній країні, та спускаємого модуля для висадки космонавтів на Луну, запитав нардепів. А тоді всі нардепи були мажорітарниками.
Так он їм сказав наступне - "залишимо ракети, залишимо ядерні боєголовки, розробимо свої ракети Середньої дальності і почнемо виробляти власну ядерну зброю, але в мене питання, на якому виборчому округу зробимо полігон для випробувать ядерної зброї?
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31.12.2021 20:16 Відповісти
та що ти не говориш... а я би тобі багато чого розповів , але повір на слово - до сих пір не маю права )))
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31.12.2021 20:35 Відповісти
Ну я розповів правду, до речи все це вже розповіли у українських ЗМІ.
І того, що я розповів доси, щоб не писати ось таке:

"ій час ... - тепер об нас ноги витирають ...., а всі ті розмови про те що ми не могли все це обслуговувати та нарощувати новітне"
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31.12.2021 21:03 Відповісти
тут , на Цензорі , правда у кожного своя ))
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31.12.2021 21:17 Відповісти
Але ж про те, що прав я, а не ви, можно отримати підтвердження у Кучми, Смешко, Лопати, Кузьмука, Царьова, Горбуліна. До речі у Міхтюка, але в нього не було повної картини.
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31.12.2021 21:27 Відповісти
все - повність згоден...- давайте сьогодні не будем звонити до "Данілича" ...)))
тому скажу так - In vino veritas.....і я іду в підвальчик ... а то моя мене зараз чимось "приголубить"...)))
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31.12.2021 21:42 Відповісти
от часткова правда та аналіз - але тільки частковий

https://www.bbc.com/ukrainian/features-58029775
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31.12.2021 19:51 Відповісти
Як що союз з рівним себе, то тоді це гарний союз.
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31.12.2021 19:04 Відповісти
наприклад...
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31.12.2021 19:05 Відповісти
Наприклад союз Италії та Іспанії.
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31.12.2021 19:37 Відповісти
і що він вирішуе- на що він впливае , ми таких союзів маемо із 10-к ....- кажись ми про інше взагалі
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31.12.2021 19:50 Відповісти
Я про сам принціп.
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31.12.2021 20:17 Відповісти
принцІп чого - що вирушуе - і який "соз" італі та Хішпаньоли ...( по твоему) - адже воно обое В Шенгені _ ЕС , НАТО ....-
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31.12.2021 20:34 Відповісти
Вітаю Вас з прийдешнім Новим Роком !
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31.12.2021 20:44 Відповісти
а той все нюхаї і нюхає

ДОБРИЙ ЧОЛОВІК
Здибалося два кацапи:
«Здаров брат!» - Здарово!
«А ґде батька?» - Павєсілі!
«Нєушто?» - Єй-богу!
«3а што ж єво павєсілі?
Нєшто он папался?»
- В хахлацкую багамольню
Как-то раз забрался
І там толька узял різу,
Шапку с Мікалая
І ту чашку, что поп пастом
Хахлов напаваєт.
«Ах, сукіни ж ан дєті! іЯ
Бога нє імєлі!
Віть, добрава челавєка -
І то нє жалєлі!..»
19 июня [1859]
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31.12.2021 18:09 Відповісти
"США продовжують підтримувати Україну, за останні 12 місяців відносини поглибилися, - посольство."
_Конечно-конечно, поэтому обайден до сих пор отказывается назначать посла США в Украине!
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31.12.2021 18:11 Відповісти
Байден и верительные грамоты от Маркаровой не принял потому что воровка, и муж её вор. И Зеля кроме того, что предатель ещё и покрывает вора Коломойского. А в остальном прекрасная маркиза- всё хорошо, всё хорошо!
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31.12.2021 18:32 Відповісти
а чого її до дому не повернули?
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31.12.2021 18:37 Відповісти
Бо не вони відправляли.
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31.12.2021 19:01 Відповісти
а наші чого чекають? чуда?
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31.12.2021 19:03 Відповісти
Бо вона з команди тіх, хто грабує країну.
Сховали подалі від правоохоронців.
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31.12.2021 19:06 Відповісти
до речі, ще за попередника цільним міністром була
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31.12.2021 19:09 Відповісти
Спасибо, Штатушки! И Вас с наступающим. Привет Арнольду Шварцу и всем добрым людям на здоровье!
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31.12.2021 18:12 Відповісти
Провожаем или уже встретили?
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31.12.2021 18:41 Відповісти
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31.12.2021 18:48 Відповісти
и то и другое. а подчему интересуетеся?
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31.12.2021 18:59 Відповісти
Если уже встретили, то не с таЙОжных ли епеней вещаем-с?... ЗЫ... могу припустити, шо вы просто не дочекалися...
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31.12.2021 22:40 Відповісти
дык не дочекався. не с таежных. З наступаючим і щастя та миру в хату.
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31.12.2021 22:49 Відповісти
накинець то наступили благословенные времена, никогда поддержка партнеров не значила так много для украины, як щас, гроши и зброя надобныочень и безвозмездно
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31.12.2021 19:03 Відповісти
Усугубились имеет всегда негативньій смьісл.Исправтье заголовок
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31.12.2021 19:08 Відповісти
Дякуємо союзникам за допомогу.
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31.12.2021 19:10 Відповісти
С косовороточным клоуном во главе страны, отношения с США усугубились. С этим не поспориш - достаточно вспомнить, что обещал зеленый ублюдок Байдену по САП и что получилось на самом деле.
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31.12.2021 19:13 Відповісти
Не пропустить Новорічне привітання Президента України Петра Порошенко

О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 22:26 Відповісти
Хотел вас отматерить, но за четвертым разом дочитался, кто будет поздравлять... Так шо, пардоньте...
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31.12.2021 22:43 Відповісти
Кста, с наступающим!!!
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31.12.2021 22:44 Відповісти
И вас с наступающим! Здоровья и терпения!
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31.12.2021 22:48 Відповісти
Всіх з наступаючим 2022 роком

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31.12.2021 23:37 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/01/01/kolektyvnyj-zahid-chitko-poznachyv-chervoni-liniyi-kremlyu-petro-poroshenko-podyakuvav-soyuznykam-za-pidtrymku-********/ Колективний Захід чітко позначив червоні лінії Кремлю - Петро Порошенко подякував союзникам за підтримку України
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» висловив вдячність Вашингтону та особисто президенту Джо Байдену за тверду позицію підтримки і солідарності з Україною.
«Те, що почув Путін під час телефонної розмови, навряд чи його задовільнило. Тепер, як би не вивертався Кремль, скільки б не намагався російський агресор стати поруч з лідерами Вільного світу, всі навколо бачать прогнилу та трухляву сутність путінського режиму. Все, що може запропонувати світу путінська Росія - це залякування та агресія», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/474409562693441/posts/2668387466628962/ Facebook .
П'ятий Президент наголошує: на підступність Кремля завжди знайдеться єдність світу у відповідь. «На погрози силою - консолідована відсіч агресору і сила права. На зухвалість і шантаж Путіна - мудрість, витримка і стратегічне бачення. Тішить, що колективний Захід чітко позначив червоні лінії Кремлю, перетин яких означатиме суворе покарання», - пише Петро Порошенко.
«Водночас турбує, що ця позиція наших друзів формується за млявого, чи геть відсутнього, стратегічного лідерства з боку найвищого керівництва нашої держави. Ще раз наголошуємо: ніхто в світі не захищатиме Україну більше, ніж сама Україна себе захищатиме. Київ має перестати бути найслабшою ланкою у міцному ланцюгу міжнародної єдності і солідарності проти російського агресора», - переконаний Порошенко.
«Хочеться вірити, що прийдешній 2022 рік остаточно відкриє очі Зеленському, що ворог - у Кремлі. Тоді як всі наші друзі та партнери чекають від України не розбрату та репресій, а на внутрішню єдність і стійкість!», - резюмує п'ятий Президент.
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01.01.2022 12:55 Відповісти
 
 