США продовжують підтримувати Україну, за останні 12 місяців відносини поглибилися, - посольство. ВIДЕО

Посольство США в Києві привітало українців з Новим роком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер диппредставництва.

"З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з Президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з Президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні! pic.twitter.com/i9T4wsOAlM — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2021

"2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джозефом Байденом. За останні 12 місяців президент Байден і держсекретар Ентоні Блінкен очолили процес поглиблення відносин між Україною і США і відновили наше стратегічне партнерство… США продовжують підтримувати Україну перед загрозою для її суверенітету і територіальній цілісності… Рушаймо в 2022 рік! Слава Україні!", - сказала у долученому до твіта відеовітанні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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