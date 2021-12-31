США продовжують підтримувати Україну, за останні 12 місяців відносини поглибилися, - посольство. ВIДЕО
Посольство США в Києві привітало українців з Новим роком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер диппредставництва.
"З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з Президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з Президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні! pic.twitter.com/i9T4wsOAlM— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2021
"2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джозефом Байденом. За останні 12 місяців президент Байден і держсекретар Ентоні Блінкен очолили процес поглиблення відносин між Україною і США і відновили наше стратегічне партнерство… США продовжують підтримувати Україну перед загрозою для її суверенітету і територіальній цілісності… Рушаймо в 2022 рік! Слава Україні!", - сказала у долученому до твіта відеовітанні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
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Не пам'ятаю хто сказав.
це як нерівний шлюб... як на мене - доволі просто і вірно.
а зграї різні бувають.
це геополітика малята !! ))
Склад на 1991 рік[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit§ion=1 ред. код ]
176 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 міжконтинентальних балістичних ракет у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/43-%D1%82%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) 43-ї ракетної армії : 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1-24 СС-24 (по десять боєголовок кожна) в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 ШПУ .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA стратегічні бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95 Ту-95МС та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 (від 30 до 43).
ядерні боєзаряди https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F&action=edit&redlink=1 стратегічної зброї https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_nuclear_weapon [en] : від 1514 до 2156.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F&action=edit&redlink=1 тактичні ядерні боєзаряди https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 [ru] : від 2800 до 4200.
Тому тактичну ядерну зброю таємно, не ставлячи до відома українську владу, до ТРАВНЯ 1992-го року вивезли з України. Ці бази перейшли під повний контроль України лише з травня 1993-го року.
Тоді в нас залишились лише боеголовки до стратегичних ракет, яки можно було запустити лише по США, а ось по РФ просто технично неможливо. Крім того кожна ядерна боеголовка має свій особистий код, який ми могли вскрити не скоріш ніж за сім років.
Та ядерні боєголовки для крилатих ракет на стратегічні бомбардувальники. Будь вони виробництва "Антонов", тоді іх можно було залишити та безпечно хранити, але ТУ ми сами не в змозі були експлатувати, на жаль (((
Крім того, у абсолютної більшості ядерних боеголовок у 2000-му закінчувався термін безпечної експлуатації, а у 1986-му в нас була аварія на ЧАЕС...
Ну і ультиматум. США та РФ висунули спільний ультиматум - якщо не відмовимся, то повне економічно ембарго, а РФ зупиняє транзит газу, нафти, поставки топлива для АЄС та обслуговування АЄС. А крім того сказали, що якщо зараз не відмовимся, то потім будемо ще й платити за те, що їх в нас заберуть. Це нам усім треба б було у землянки перебиратися жить, бо електроенергіїї просто не булоб, зовсім не булоб.
Ну і ось вам ще. У тому складі ВР було 338 нардепів-комуняк, яких ми з вами сами туди обрали.
І радзинка. На закритому засіданні ВР, Президент Кучма, який приймав безпосередню участь у розробці залізничного ракетного комплексу, аналогів котрого немає в жодній країні, та спускаємого модуля для висадки космонавтів на Луну, запитав нардепів. А тоді всі нардепи були мажорітарниками.
Так он їм сказав наступне - "залишимо ракети, залишимо ядерні боєголовки, розробимо свої ракети Середньої дальності і почнемо виробляти власну ядерну зброю, але в мене питання, на якому виборчому округу зробимо полігон для випробувать ядерної зброї?
І того, що я розповів доси, щоб не писати ось таке:
"ій час ... - тепер об нас ноги витирають ...., а всі ті розмови про те що ми не могли все це обслуговувати та нарощувати новітне"
тому скажу так - In vino veritas.....і я іду в підвальчик ... а то моя мене зараз чимось "приголубить"...)))
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58029775
ДОБРИЙ ЧОЛОВІК
Здибалося два кацапи:
«Здаров брат!» - Здарово!
«А ґде батька?» - Павєсілі!
«Нєушто?» - Єй-богу!
«3а што ж єво павєсілі?
Нєшто он папался?»
- В хахлацкую багамольню
Как-то раз забрался
І там толька узял різу,
Шапку с Мікалая
І ту чашку, что поп пастом
Хахлов напаваєт.
«Ах, сукіни ж ан дєті! іЯ
Бога нє імєлі!
Віть, добрава челавєка -
І то нє жалєлі!..»
19 июня [1859]
_Конечно-конечно, поэтому обайден до сих пор отказывается назначать посла США в Украине!
Сховали подалі від правоохоронців.
О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» висловив вдячність Вашингтону та особисто президенту Джо Байдену за тверду позицію підтримки і солідарності з Україною.
«Те, що почув Путін під час телефонної розмови, навряд чи його задовільнило. Тепер, як би не вивертався Кремль, скільки б не намагався російський агресор стати поруч з лідерами Вільного світу, всі навколо бачать прогнилу та трухляву сутність путінського режиму. Все, що може запропонувати світу путінська Росія - це залякування та агресія», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/474409562693441/posts/2668387466628962/ Facebook .
П'ятий Президент наголошує: на підступність Кремля завжди знайдеться єдність світу у відповідь. «На погрози силою - консолідована відсіч агресору і сила права. На зухвалість і шантаж Путіна - мудрість, витримка і стратегічне бачення. Тішить, що колективний Захід чітко позначив червоні лінії Кремлю, перетин яких означатиме суворе покарання», - пише Петро Порошенко.
«Водночас турбує, що ця позиція наших друзів формується за млявого, чи геть відсутнього, стратегічного лідерства з боку найвищого керівництва нашої держави. Ще раз наголошуємо: ніхто в світі не захищатиме Україну більше, ніж сама Україна себе захищатиме. Київ має перестати бути найслабшою ланкою у міцному ланцюгу міжнародної єдності і солідарності проти російського агресора», - переконаний Порошенко.
«Хочеться вірити, що прийдешній 2022 рік остаточно відкриє очі Зеленському, що ворог - у Кремлі. Тоді як всі наші друзі та партнери чекають від України не розбрату та репресій, а на внутрішню єдність і стійкість!», - резюмує п'ятий Президент.