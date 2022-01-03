"Батько наш Бандера...", - в приміщенні ГУ Нацполіції Донеччини на честь дня народження Бандери увімкнули через гучномовці популярний український хіт. ВIДЕО

В головному управлінні поліції Донецької області, що розташоване у Маріуполі, першого січня в день народження Степана Бандери увімкнули через гучномовці пісню "Батько наш Бандера...".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах. Зазвичай свій робочий день поліцейські розпочинають з гімну України.

"Кожного ранку чую від приміщення поліції гімн України. Сьогодні перше січня. Здивували. "Батько наш Бандера...", - каже на запису автор відео і підспівує у кінці свого ролика.

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