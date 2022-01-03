"Батько наш Бандера...", - в приміщенні ГУ Нацполіції Донеччини на честь дня народження Бандери увімкнули через гучномовці популярний український хіт. ВIДЕО
В головному управлінні поліції Донецької області, що розташоване у Маріуполі, першого січня в день народження Степана Бандери увімкнули через гучномовці пісню "Батько наш Бандера...".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах. Зазвичай свій робочий день поліцейські розпочинають з гімну України.
"Кожного ранку чую від приміщення поліції гімн України. Сьогодні перше січня. Здивували. "Батько наш Бандера...", - каже на запису автор відео і підспівує у кінці свого ролика.
Топ коментарі
+63 Vitaliy Darmits
показати весь коментар03.01.2022 10:41
+57 Zelya Vsyo
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+36 Олег Незнаю
показати весь коментар03.01.2022 10:47
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аваков принципиально не користується державною мовою, як і Крово*іся - тільки кривляється. А ось ПОП - принципово матюкає водія виключно думаючи на українській, але так як ненавидить Рашку - то на сибірському жене пошвидше(скільки платить йому? певне 3тис. євро?)
А то виявилось патріоти.
Слава Україні! Смерть ворогам!
якщо не знаєш, спитай у гугла
тут новость была, так шо я не лгу.
Жирик мямлил - ну вы же понимаете шо это пропоганда.
настолько жалок. оно тупо несет бред, не веря в него же!!
как же презираю этих тварей то
Так гляди людьми станут
Не может не радовать
Я вважаю, що це добре.
Поважаю таких людей.
яка ж гарна традиція - от би по всій Україні !!!
раніше так на радіо Ера було - 6.00 и 00.00 - обов"язково лунав Гімн...
дуже б гана була звичка для всіх державних установ...(може б звикли що ми - українці? )))
пс. Згадаймо що зеля мямлив про своє ставлення до Степана Андрійовича.
Воно навіть його прізвище нормально не вимовляє.
При потужному б до такого б не додумались
Увімкнув за покликом душі.