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"Батько наш Бандера...", - в приміщенні ГУ Нацполіції Донеччини на честь дня народження Бандери увімкнули через гучномовці популярний український хіт. ВIДЕО

В головному управлінні поліції Донецької області, що розташоване у Маріуполі, першого січня в день народження Степана Бандери увімкнули через гучномовці пісню "Батько наш Бандера...".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах. Зазвичай свій робочий день поліцейські розпочинають з гімну України.

"Кожного ранку чую від приміщення поліції гімн України. Сьогодні перше січня. Здивували. "Батько наш Бандера...", - каже на запису автор відео і підспівує у кінці свого ролика.

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Автор: 

Бандера Степан (196) Маріуполь (3231) МВС (3501)


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Топ коментарі
+63
МОЛОДЦІ !!! Українці аплодують стоячи 🇺🇦😎👍
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03.01.2022 10:41
+57
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03.01.2022 10:48
+36
ХУНТА СТАВИТЬ ЛАЙК!!!
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03.01.2022 10:47
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Круто, но аваков бы выгнал инициаторов(Васю - админа)
аваков принципиально не користується державною мовою, як і Крово*іся - тільки кривляється. А ось ПОП - принципово матюкає водія виключно думаючи на українській, але так як ненавидить Рашку - то на сибірському жене пошвидше(скільки платить йому? певне 3тис. євро?)
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03.01.2022 10:38 Відповісти
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03.01.2022 10:40 Відповісти
Нормально погуляли.
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03.01.2022 10:52 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! Українці аплодують стоячи 🇺🇦😎👍
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03.01.2022 10:41 Відповісти
Нехай ворожі кулі обходять Тих хто це зробив там. Дай Боже, щоб це було стовідсоткове рішення особового скдаду- відзначити День 1-го січня піснею про Україну та Провідника.
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03.01.2022 19:27 Відповісти
ХУНТА СТАВИТЬ ЛАЙК!!!
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03.01.2022 10:47 Відповісти
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03.01.2022 10:48 Відповісти
Я вже думав що то Бубочка зранку в Маріуполі флешмобить, співа з поліцією - "Батько наш Бандера".
А то виявилось патріоти.
Слава Україні! Смерть ворогам!
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03.01.2022 10:48 Відповісти
Буб очко здатне тільки бігати по фонтану.
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03.01.2022 11:06 Відповісти
"скільки років придурку" ?

якщо не знаєш, спитай у гугла
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03.01.2022 15:32 Відповісти
Навіщо мені знати скільки років воно бігає по фонтану?
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03.01.2022 18:02 Відповісти
він в засаді обісцявся і пішов у фонтан за прикриттям
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03.01.2022 15:40 Відповісти
буба тільки в посольстві московії по клавішах піаніно може флешмобити.
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03.01.2022 11:12 Відповісти
сегодня ********* на 60 минуте кандратий схватит и жирика на дурку отвезут
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03.01.2022 10:50 Відповісти
вы не поверишь, Геращенко Жирику звонил и сообщил шо СБУ его занесла и против него завела.
тут новость была, так шо я не лгу.
Жирик мямлил - ну вы же понимаете шо это пропоганда.
настолько жалок. оно тупо несет бред, не веря в него же!!
как же презираю этих тварей то
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03.01.2022 10:58 Відповісти
Вот это да
Так гляди людьми станут
Не может не радовать
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03.01.2022 10:51 Відповісти
в них вибору немає.Або людьми ставати або-на бутилку до кацапів.
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03.01.2022 11:14 Відповісти
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03.01.2022 12:21 Відповісти
миолодці
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03.01.2022 10:51 Відповісти
Бандера вже дійшов до Донбасу. Далі буде.
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03.01.2022 11:00 Відповісти
В Слов'янську пройшла хода на честь Дня Народження С.А.Бандери. Це в місті, де почалася війна. В місцевих ЗМІ вата ридала, а патріоти казали: "пам'ятайте, що піднімаючи келих 1 січня, ви шануєте Степана Бандеру"!
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03.01.2022 11:40 Відповісти
зараз Зелений Клин ще дрімає
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03.01.2022 15:39 Відповісти
Вони щодня вмикають Гімн України.
Я вважаю, що це добре.
Поважаю таких людей.
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03.01.2022 10:58 Відповісти
і мене це зачепило!!!
яка ж гарна традиція - от би по всій Україні !!!
раніше так на радіо Ера було - 6.00 и 00.00 - обов"язково лунав Гімн...
дуже б гана була звичка для всіх державних установ...(може б звикли що ми - українці? )))
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03.01.2022 11:22 Відповісти
так завжди цeнтральнe радiо. тe вiд якого в усiх будiвлях кабeль є. починало i закiнчувало eфiр Гiмном Украiни
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03.01.2022 11:44 Відповісти
було таке.... та не зараз (нажаль)
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03.01.2022 11:48 Відповісти
Я вважаю, не визнати Бандеру, це не визнати вільну і собору Україну.
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03.01.2022 11:02 Відповісти
соборну*
пс. Згадаймо що зеля мямлив про своє ставлення до Степана Андрійовича.
Воно навіть його прізвище нормально не вимовляє.
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03.01.2022 11:03 Відповісти
Так це назло зелі увімкнув хтось? От паразити. ✌
При потужному б до такого б не додумались
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03.01.2022 11:26 Відповісти
Чому це назло Зелі ?
Увімкнув за покликом душі.
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03.01.2022 11:35 Відповісти
На мою думку,головний поліціянт Донеччини справжній патріот України...
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03.01.2022 13:17 Відповісти
Молодці! Так тримати!
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03.01.2022 11:36 Відповісти
а гiмн тeж як з ******** звучить?
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03.01.2022 11:41 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
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03.01.2022 12:17 Відповісти
Молодці!!!
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03.01.2022 13:18 Відповісти
Знайомий єврей запитав мене, як я ставлюся до євреїв. Я відповів, що так саме, як вони ставляться до українців. То він сказав, що я антисеміт.
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03.01.2022 14:20 Відповісти
цей єврей англомовний чи руссомовний?
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03.01.2022 15:38 Відповісти
хитрожопый
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03.01.2022 16:26 Відповісти
молодці
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03.01.2022 14:27 Відповісти
пора народ перевиховувати і приводити до своєї історії
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03.01.2022 15:37 Відповісти
Даже зайца можно научить курить......если долго бить!
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03.01.2022 21:17 Відповісти
И при всём при этом - добрая половина курсантов сидит в росийских соцсетях - https://www.rbc.ua/rus/styler/harkovskie-kursantki-stantsevali-rossiyskiy-1608572461.html https://www.rbc.ua/rus/styler/harkovskie-kursantki-stantsevali-rossiyskiy-1608572461.html

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03.01.2022 17:12 Відповісти
Треба ж вивчати свого ворога.
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04.01.2022 08:11 Відповісти
JEBAC UPA I BANDERE! HEJ HEJ HEJ! RZEŹ WOLIŃSKA - NIGDY NIE ZAPOMNIJ!!!
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04.01.2022 08:20 Відповісти
КТО СЧИТАЕТ, ЧТО РАБОТАТЬ В БЕЛУЮ НУЖНО ПОСЛЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ !?)
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04.01.2022 08:24 Відповісти
НАДО ВКЛЮЧИТЬ ЭТУ ПЕСНЮ НА ВЛАДИМИРСКОЙ, 15 !!!
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04.01.2022 08:38 Відповісти
ТОГДА БУДЕТ ДЕЛО !)
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04.01.2022 08:38 Відповісти
 
 