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В Нью-Йорку та Вашингтоні заплановані заходи на честь 100-річчя першого виконання українського "Щедрика" в США. ВIДЕО

В Нью-Йорку та Вашингтоні плануються заходи на честь 100-річчя з першого виконання українського "Щедрика" в США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. 

За її словами, "Щедрик" для українців і "Carol of the Bells" для американців – не лише найпопулярніша різдвяна пісня, а й приклад культурної дипломатії.

Посол нагадала, неймовірну, за її словами, історію.

"Хор, який виконував у США "Щедрик", поїхав саме з місією культурної дипломатії – через пісні доносити інформацію про молоду українську державу, яка здобула свою незалежність у 1918 році, але, на жаль, не втримала її тоді, хор опинився у США, коли повертатися було вже нікуди. І у США були написані нові слова для "Щедрика" англійською мовою. І буде 100 років, коли в Нью-Йорку було вперше виконано цю пісню, яка за ці 100 років захопила серця", – розповіла Маркарова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотири електрокари американської компанії "Tesla" "затанцювали" під знаменитий український "Щедрик" Леонтовича. ВIДЕО

Автор: 

дипломатія (711) музика (489) США (22818) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+34
Також варто згадати, як москалі підступно вбили автора Щедрика.
Більших уродів на Землі ніколи не існувало.
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03.01.2022 11:40
+21
так, ви праві, але ще є багато придурків які вважають що з москалями можна домовитись... і найгірше що один з тих придурків очолює Україну.
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03.01.2022 11:43
+7
Ця дамочка згадала про Леонтовича ?
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03.01.2022 11:43
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Також варто згадати, як москалі підступно вбили автора Щедрика.
Більших уродів на Землі ніколи не існувало.
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03.01.2022 11:40 Відповісти
Ця дамочка згадала про Леонтовича ?
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03.01.2022 11:43 Відповісти
так, ви праві, але ще є багато придурків які вважають що з москалями можна домовитись... і найгірше що один з тих придурків очолює Україну.
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03.01.2022 11:43 Відповісти
та не кричи, Клоун тупо "напріколі" може й ворог, але блазень
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03.01.2022 12:20 Відповісти
ПРОСТО КЛАС - РЕАЛЬНО ПІДЛІШИХ АНІЖ "БРАТЬЯ" НЕ БУЛО
настільки нахабні та підступні.
я чого люблю Націонал-соціків - бо вони нищили цю заразу. і вони були хоча би людьми, а не голодоморили нас.
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03.01.2022 12:18 Відповісти
Одна зараза нищила іншу?
Гітлер про Україну:
- «Німецький колоніст житиме на охайних, просторих селянських подвір'ях. Німецькі чиновники житимуть у чудових будинках, губернатори - в палацах… Навколо міста, на відстані 30-40 кілометрів ми створимо пояс красивих сіл, які матимуть сполучення до найкращих доріг. За межами (таких поселень) житимуть росіяни, як самі захочуть. Головне, щоб ми над ними панували. Якщо буде революція, скинемо пару бомб на їхні міста, і все буде в порядку».
- «Краще не вчити їх навіть читати», «Російський простір - це для нас Індія. Як і англійці, ми правитимемо в цій імперії жменькою людей»;
Гіммлер: «Треба безжально знищити українську інтелігенцію»;
Еріх Кох, гауляйтер: «Освіта для українців - не більше трьох класів, щоб вміли читати. Ніякого медичного обслуговування, це підірве біологічні корені української нації».
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03.01.2022 14:04 Відповісти
не вірю
у Гітлера була охорона з югославів
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03.01.2022 14:11 Відповісти
так-так... мені бабця розповідала, як до церкви загнали усе українське село, та зпалили, щоб позаду диверсантів не було. ті ще "люди" були...
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03.01.2022 14:04 Відповісти
угу - чий наказ був?
ти в курсі шо у німців - ніякий офіцер би таке не зробив без наказу?
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03.01.2022 14:20 Відповісти
я про факт, а не про чиїсь накази. старих, малих, жінок - усіх. а чоловіків в селі вже й не було, бо усіх до червоної армії притягли. це під Водяно Дніпропетровської області було. саме Водяно розбомбили, але людей не палили. вирішили. що самі здохнуть.
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03.01.2022 14:26 Відповісти
чи церкви дерев'яної не було, щоб усіх разом загнати...
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03.01.2022 14:28 Відповісти
ок, може й було, ала такого як коммі робили - ніхто не робив
ще щось?
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03.01.2022 15:10 Відповісти
Мало хто зна тепер, що мелодія з України. Практично ніхто не знає.
Кароль оф зе бельс. Отак.
Скомуніздили так, як рашковани скомуніздили назву Русь та намагаються скомуніздити "русскій борщЬ".
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03.01.2022 12:15 Відповісти
та ладно...просто мелодия перешла на всемирный уровень.и ни от кого ничего не скрывают,кто хочет всегда найдет корни...
в отличие от скомунизденных совком мелодий,вплоть до "марша авиации"
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03.01.2022 12:24 Відповісти
В мире знают очень много российских композиторов, а из украинских пожалуй только Леонтовича. Но хоть его знают, уже неплохо.
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03.01.2022 12:33 Відповісти
и шо?а сколько среди тех "русских" композиторов не русских,в том числе и украинских?
все потихоньку меняется и возвращается на круги своя...
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03.01.2022 12:46 Відповісти
Думаю все.
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03.01.2022 12:51 Відповісти
В мире? Кого так знают, как моцарта, Бетховена?
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03.01.2022 13:37 Відповісти
Многих. Думаю в любом топ-10 Чайковский будет обязательно. А в топ-20 может и ещё кто из этих
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03.01.2022 13:47 Відповісти
Знают Чайковского и Прокофьева. Фсьо.
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03.01.2022 15:55 Відповісти
Мелодии Моцарта тоже перешли на всемирный уровень.
Чардаш перешел.
******* Калинка-малинка перешла.
ВСЕ знают, откуда эти мелодии.
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03.01.2022 12:31 Відповісти
У Моцарта нє мелодії, мій юний москальський невігласе, мєлодія це ваша ***************, а музика Моцарта це світова спадщина, якщо тобі звичайно вистачить клепок аби вдупліть разніцу...))
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03.01.2022 14:53 Відповісти
Все?
Випустив пердячий пар?
Ти спочатку навчися читати, прочитай коммент, а потім ціди свої бздури, милий український музикознавець.

У Моцарта не мелодії? А що? Ляя, як задовбали ці довбоклюви.
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03.01.2022 15:53 Відповісти
Все,))) кончіл у твою недоумкувату пихву, файна)) тепленька, м'ягенька))) навіть мануалів читати не треба))) усе пішло як до файної давалки...)))
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03.01.2022 16:05 Відповісти
Кончі у ту піхву, яка виперднула на світ отакого довбойолопа. Добряче їй засунь.
І оця довбана немита рагуліна ще щось там булькає про Моцарта?
Піди труселя поміняй, бо смердить аж через екран. І не забудь відсмоктати у дворового пса. Він на новий рік добрий. Не вкусить.
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03.01.2022 16:33 Відповісти
Про Моцарта перший почав ти бульконіти, невігласе)))) у мене на таких вилупків недолугих зазвичай встає))) ось ти, олігофрен звичайний і отримав задоволення...)))
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03.01.2022 17:48 Відповісти
а аудиогид будет?
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03.01.2022 12:38 Відповісти
Заголовок через якусь сотню років:
"В Нью-Йорку та Вашингтоні плануються заходи
на честь 100-річчя перемоги України над Московщиною"
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03.01.2022 13:14 Відповісти
Духовное рейдерство: как россияне воровали украинскую музыку и композиторов https://24tv.ua/ru/duhovnoe-rejderstvo-rossijane-vorovali-novosti-rossii-i-ukrainy_n1715817
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03.01.2022 13:21 Відповісти
Не варто цих самозванців називати "росіянами". Московити вони.
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03.01.2022 16:03 Відповісти
Так!
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03.01.2022 16:12 Відповісти
Щедрика створив народ, а Леонтович лише вдало обробив, тому не вірно буде приписувати йому авторство, так само як і не можна принижувати його здібностей як обробника народної творчості...
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03.01.2022 14:47 Відповісти
У Леонтовича було 14 варіантів обробки. Популярною стала найвдаліша. Велика робота, тому Леонтовича неодмінно слід згадувати поряд зі "Щедриком".
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03.01.2022 16:04 Відповісти
Так) але лише як автора вдалої обробки народної пісні...
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03.01.2022 16:11 Відповісти
самый лучший трек записал и снял Скрипка.
Как раз про США и Украину
https://www.youtube.com/watch?v=dg1eMpFfexk
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03.01.2022 16:52 Відповісти
Думал будет музыка, а тут зелупа щерится....
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04.01.2022 08:24 Відповісти
 
 