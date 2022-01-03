В Нью-Йорку та Вашингтоні заплановані заходи на честь 100-річчя першого виконання українського "Щедрика" в США. ВIДЕО
В Нью-Йорку та Вашингтоні плануються заходи на честь 100-річчя з першого виконання українського "Щедрика" в США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.
За її словами, "Щедрик" для українців і "Carol of the Bells" для американців – не лише найпопулярніша різдвяна пісня, а й приклад культурної дипломатії.
Посол нагадала, неймовірну, за її словами, історію.
"Хор, який виконував у США "Щедрик", поїхав саме з місією культурної дипломатії – через пісні доносити інформацію про молоду українську державу, яка здобула свою незалежність у 1918 році, але, на жаль, не втримала її тоді, хор опинився у США, коли повертатися було вже нікуди. І у США були написані нові слова для "Щедрика" англійською мовою. І буде 100 років, коли в Нью-Йорку було вперше виконано цю пісню, яка за ці 100 років захопила серця", – розповіла Маркарова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Більших уродів на Землі ніколи не існувало.
настільки нахабні та підступні.
я чого люблю Націонал-соціків - бо вони нищили цю заразу. і вони були хоча би людьми, а не голодоморили нас.
Гітлер про Україну:
- «Німецький колоніст житиме на охайних, просторих селянських подвір'ях. Німецькі чиновники житимуть у чудових будинках, губернатори - в палацах… Навколо міста, на відстані 30-40 кілометрів ми створимо пояс красивих сіл, які матимуть сполучення до найкращих доріг. За межами (таких поселень) житимуть росіяни, як самі захочуть. Головне, щоб ми над ними панували. Якщо буде революція, скинемо пару бомб на їхні міста, і все буде в порядку».
- «Краще не вчити їх навіть читати», «Російський простір - це для нас Індія. Як і англійці, ми правитимемо в цій імперії жменькою людей»;
Гіммлер: «Треба безжально знищити українську інтелігенцію»;
Еріх Кох, гауляйтер: «Освіта для українців - не більше трьох класів, щоб вміли читати. Ніякого медичного обслуговування, це підірве біологічні корені української нації».
у Гітлера була охорона з югославів
ти в курсі шо у німців - ніякий офіцер би таке не зробив без наказу?
ще щось?
Кароль оф зе бельс. Отак.
Скомуніздили так, як рашковани скомуніздили назву Русь та намагаються скомуніздити "русскій борщЬ".
в отличие от скомунизденных совком мелодий,вплоть до "марша авиации"
все потихоньку меняется и возвращается на круги своя...
Чардаш перешел.
******* Калинка-малинка перешла.
ВСЕ знают, откуда эти мелодии.
Випустив пердячий пар?
Ти спочатку навчися читати, прочитай коммент, а потім ціди свої бздури, милий український музикознавець.
У Моцарта не мелодії? А що? Ляя, як задовбали ці довбоклюви.
І оця довбана немита рагуліна ще щось там булькає про Моцарта?
Піди труселя поміняй, бо смердить аж через екран. І не забудь відсмоктати у дворового пса. Він на новий рік добрий. Не вкусить.
"В Нью-Йорку та Вашингтоні плануються заходи
на честь 100-річчя перемоги України над Московщиною"
Как раз про США и Украину
https://www.youtube.com/watch?v=dg1eMpFfexk