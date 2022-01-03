В Нью-Йорку та Вашингтоні заплановані заходи на честь 100-річчя першого виконання українського "Щедрика" в США. ВIДЕО

В Нью-Йорку та Вашингтоні плануються заходи на честь 100-річчя з першого виконання українського "Щедрика" в США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.

За її словами, "Щедрик" для українців і "Carol of the Bells" для американців – не лише найпопулярніша різдвяна пісня, а й приклад культурної дипломатії.

Посол нагадала, неймовірну, за її словами, історію.

"Хор, який виконував у США "Щедрик", поїхав саме з місією культурної дипломатії – через пісні доносити інформацію про молоду українську державу, яка здобула свою незалежність у 1918 році, але, на жаль, не втримала її тоді, хор опинився у США, коли повертатися було вже нікуди. І у США були написані нові слова для "Щедрика" англійською мовою. І буде 100 років, коли в Нью-Йорку було вперше виконано цю пісню, яка за ці 100 років захопила серця", – розповіла Маркарова.

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