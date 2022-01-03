"Західний світ проявив себе", - кум Путіна Медведчук розповів, що його доньці анулювали візу, отриману для навчання в Женевському університеті. ВIДЕО

Доньці нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктору Медведчуку анулювали візу, яку вона отримала для навчання в Женевському університеті в Швейцарії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить в своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю Медведчука, в якому той говорить про це.

"Донька закінчила школу в Україні. В Києві. І вступила, склала іспити до Женевського університету. Звернулася в посольство, отримала навчальну візу. Все було нормально і на початку вересня вона збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до поїздки її повідомили про те, що її віза анульована... Західний світ проявив себе. Так, я виступаю проти зовнішнього управління. Зовнішнього управління Сполучених Штатів і Заходу. І буду виступати...", - каже кум Путіна.

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