"Західний світ проявив себе", - кум Путіна Медведчук розповів, що його доньці анулювали візу, отриману для навчання в Женевському університеті. ВIДЕО
Доньці нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктору Медведчуку анулювали візу, яку вона отримала для навчання в Женевському університеті в Швейцарії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить в своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю Медведчука, в якому той говорить про це.
"Донька закінчила школу в Україні. В Києві. І вступила, склала іспити до Женевського університету. Звернулася в посольство, отримала навчальну візу. Все було нормально і на початку вересня вона збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до поїздки її повідомили про те, що її віза анульована... Західний світ проявив себе. Так, я виступаю проти зовнішнього управління. Зовнішнього управління Сполучених Штатів і Заходу. І буду виступати...", - каже кум Путіна.
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Какая ещё Женева ?
В 2004 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) Казанском соборе Санкт-Петербурга дочь Медведчука Дарью крестили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Президент Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. В. Путин и жена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4 руководителя Администрации Президента Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Д. А. Медведева https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Светлана Владимировна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A7%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8F-25 [25]
«Ти не один».
Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
Слава Україні!
Дочка коня лаврова - в США
Вілла пропагандона соловйова - в Італії (до речі, недалеко від вілли Зе)
Пєтушарій от теж не в Воронєжі живе...
Син Азірова має бізнес і нерухомість в Австрії.
І так довго продовжувати можна!
Насправді ЄС і США не треба ніяких додаткових санкцій вводити - достатньо просто вислати родичів кацапських політиків і конфіскувати їх майно!
да уж...Чита, ЗабВО... писец какие дырищи. по сравнению с ними Украина кажется не то, что
настоящей Европой, а просто таки Монако и Монте-Карло...))
вся паРаша- жопа мира...а уж всякие Читы и Забайкалье- это просто таки писец лютый...
об этой программе здесь можно почитать-
https://echo.msk.ru/programs/poehali/658997-echo/
Вы все рашисты кричите что на Западе геи и либерасты а как деток пристраивать, самим лечится, отдыхать , покупки делать, на яхтах зажигать и виллы обживать так сразу туда. Пшёл на йух предатель, я бы тебя на зону лет на 10 за предательство определил а то ты легко отделался потому как у зельца сцыкливая болезнь и на большее он не здатен…
Отдыхать в Костроме, учиться в Калуге. Голосовать там же, чтобы Зеленских не выбирали.
вся суть кацапских пауУтриотов
Заспамим видос этого ******!!! https://youtu.be/h9-IFwVVjDk
"Запад - говно! А моя дочь так хотела навернуть говна, и я так хотел, чтоб она навернула говна, и она почти уже получила разрешения навернуть говна, но ей не дали, говнюки! Доколе?!"
Медведчуку бы провериться у психиатра.