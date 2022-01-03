Цього не вміє жоден російський літак: Повітряний дрифт на F-22 Raptor ВПС США. ВIДЕО

Авіаційні винищувачі п'ятого покоління мають велику перевагу перед літаками сімейства "Су" завдяки високій тягоозброєності двигунів з керованим вектором тяги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Фейсбуку написав російський експерт у галузі авіації Вадим Лукашевич, публікуючи відео маневрів американського літака.

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"Ми дуже пишаємося нашою "Коброю Пугачова" (яку, до речі, вперше відкрив і відпрацював Ігор Вовк), яку виконують літаки сімейства Су-27. Саме "Кобра Пугачова" робить наші "Су" найбільш маневреними у світі винищувачами четвертого покоління.

"Кобра Пугачова" - це фігура найвищого пілотажу, виконуючи яку літак виходить далеко за критичні кути атаки (до 110 градусів) і потім благополучно повертається назад, не звалюючись, а лише втрачаючи у висоті та швидкості. Це можливо лише завдяки унікальній аеродинаміці/центру літака.

Але у винищувачів п'ятого покоління ситуація вже інша - висока тягоозброєність двигунів з УВТ (керованим вектором тяги) дає набагато більший внесок у надманевреність, ніж аеродинаміка.

Подивіться це відео пілотажу американського F22 Raptor - фактично це повне обнулення нашої "Кобри Пугачова" в тому сенсі, що він її виконати не може, але йому це і не потрібно.

Надманевреність винищувача п'ятого покоління – це боксерські рукавички проти снайперської гвинтівки", - зазначив він.

У кабіні F22 - майор Джош "Кабо" Гундерсон (Josh "Cabo" Gunderson). Скидання інфрачервоних пасток - для більшого захоплення публіки.