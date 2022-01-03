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Цього не вміє жоден російський літак: Повітряний дрифт на F-22 Raptor ВПС США. ВIДЕО

Авіаційні винищувачі п'ятого покоління мають велику перевагу перед літаками сімейства "Су" завдяки високій тягоозброєності двигунів з керованим вектором тяги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Фейсбуку написав російський експерт у галузі авіації Вадим Лукашевич, публікуючи відео маневрів американського літака.

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"Ми дуже пишаємося нашою "Коброю Пугачова" (яку, до речі, вперше відкрив і відпрацював Ігор Вовк), яку виконують літаки сімейства Су-27. Саме "Кобра Пугачова" робить наші "Су" найбільш маневреними у світі винищувачами четвертого покоління.

"Кобра Пугачова" - це фігура найвищого пілотажу, виконуючи яку літак виходить далеко за критичні кути атаки (до 110 градусів) і потім благополучно повертається назад, не звалюючись, а лише втрачаючи у висоті та швидкості. Це можливо лише завдяки унікальній аеродинаміці/центру літака.

Але у винищувачів п'ятого покоління ситуація вже інша - висока тягоозброєність двигунів з УВТ (керованим вектором тяги) дає набагато більший внесок у надманевреність, ніж аеродинаміка.

Подивіться це відео пілотажу американського F22 Raptor - фактично це повне обнулення нашої "Кобри Пугачова" в тому сенсі, що він її виконати не може, але йому це і не потрібно.

Надманевреність винищувача п'ятого покоління – це боксерські рукавички проти снайперської гвинтівки", - зазначив він.

У кабіні F22 - майор Джош "Кабо" Гундерсон (Josh "Cabo" Gunderson). Скидання інфрачервоних пасток - для більшого захоплення публіки.

авіація (4125) ВПС (177) США (22818) Лукашевич Вадим (38)


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Топ коментарі
+92
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03.01.2022 23:32
+67
Если кацапы нападут то мы увидим толпы женщин с детьми которых сзади штыками будут подгонять храбрые росийские солдаты храбро прячась за их спинами
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03.01.2022 23:21
+47



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03.01.2022 23:31
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Это 3D графика. Движения неестественны, камера слишком фиксированно держит ракурс.
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04.01.2022 01:41 Відповісти
РАК/ups!/, это держишь ты.
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04.01.2022 16:30 Відповісти
Э, каЦАП, шо там с АлиЭкспрес?
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04.01.2022 16:31 Відповісти
В комментах на его фейсбуке даже игру указали из какой это кадры. Йолопы)
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04.01.2022 16:47 Відповісти
Компьютерная графика впечатлила. А я сначала удивился - где же зрители?
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04.01.2022 01:50 Відповісти
Вся пропагандоська рать кацалопії, починаючи від кобили скоби . та нічного мудозвона , буть розказувати , що кацалопії таке не треба , бо є гіперзвукові дрючки засерки та консервні банки армуддя.
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04.01.2022 01:52 Відповісти
JOSH GUNDERSON IS A 34-year - old
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04.01.2022 02:14 Відповісти
Шо це за прикол ?
це реплей з розмиттям з гри DCS (Digital Combat Simulator, DCS World)
Для чого це робиться ?
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04.01.2022 02:23 Відповісти
за родіну, за берези, бухать перестанете, чи як діди?
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04.01.2022 04:12 Відповісти
Ви берете мультфільм, видаєте його за правду як "переможеньку", далі звісно що обсираєтеся і створюєте образ хахлів-ідіотів, але перед цим ще пачка коментаторів обсирається в своїх перемогокоментах - що власне й було метою, коментатори-ідіоти які бачать "ольгінців" там де їх немає, а отже їх взагалі не існує, змі - ідіоти бо не бачать що публікують, отже вони зкомроментовані та не компетентні. Вишнею на торті буде якщо цю хню перепостить хтось з МО чи ВР.
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04.01.2022 12:01 Відповісти
понабігла лахта 500000+
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04.01.2022 04:02 Відповісти
уточнування range: 496000 - 500000+
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04.01.2022 04:09 Відповісти
https://youtu.be/n068fel-W9I?t=1509 цікава лекція
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04.01.2022 04:13 Відповісти
МЫ НАДЕЕМСЯ НА ОДНО !!! ЧТО НИКТО НЕ ПРОСТИТ ПУТИНУ И РОССИИ - УБИЙСТВ ДЕТЕЙ И МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ,ТЕМ БОЛЕЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ !!!
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04.01.2022 06:18 Відповісти
В Сирії вже пробачили.
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04.01.2022 10:33 Відповісти
Ніхто крім нас, ми не пробачимо...
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04.01.2022 11:52 Відповісти
Анало- говнетчики заводят с толкача свой су-24 попутно собирая с него шурупы. Ведь в Чёрное море зашёл очередной эсминец США.
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04.01.2022 07:09 Відповісти
і український також
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04.01.2022 07:27 Відповісти
МЫ НАДЕЕМСЯ НА ОДНО !!! ЧТО НИКТО НЕ ПРОСТИТ ПУТИНУ И РОССИИ - УБИЙСТВ ДЕТЕЙ И МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ,ТЕМ БОЛЕЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ !!!
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04.01.2022 07:43 Відповісти
И ДАЙТЕ УКРАИНЕ СВОИ БОРОДАВОЧНИКИ !?)
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04.01.2022 07:41 Відповісти
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04.01.2022 08:34 Відповісти
Выглядит, как кадры комп графики
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04.01.2022 08:37 Відповісти
Уважаемая редакция! Кадры - шикарные! Но В.Лукашевич такой же иксперд, как гордон журналист, а комаровский - доктор!
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04.01.2022 08:40 Відповісти
Ну і? Чи хтось може думає, що у разі авіанальоту москалів на Україну, ВПС США нам будуть допомагати?
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04.01.2022 08:46 Відповісти
Мы такие "тупые", что не эксплуатируем ни одного "суперджета",
в отличие от недоделанных "имперцев".
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04.01.2022 10:30 Відповісти
охренеть!
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04.01.2022 08:51 Відповісти
куда той "кобре" до дрифта... вот вам и управляемый вектор тяги...
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04.01.2022 09:09 Відповісти
УВТ у МиГов и СУ совершеннее чем в плоском сопле F-22. Судя по тому что он пишет, этот Лукашевич такой же авиаэксперт как я балерина. Он даже не может отличить настоящий самолет от мультика.
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04.01.2022 09:33 Відповісти
Кацапська зброя - лайно.
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - раб *********** на швабре.
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04.01.2022 11:07 Відповісти
Сопла F-22 управляются только по вертикали, а у российских самолетов на все 360 градусов.
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04.01.2022 12:25 Відповісти
и тут кобра укусила себя за жопу,чтоб не видеть своего позора...
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04.01.2022 09:31 Відповісти
Индонезия отказпалась покупать РАБссиянское говно СУ_35,а Индия СУ_57 это вам не подлодка Курск...
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04.01.2022 09:32 Відповісти
За прошлый год на РАБссии упало 33 самолета вертолета...Мировой рекорд в книгге Рекордов Гиннесса...
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04.01.2022 09:37 Відповісти
Так это с игры - dsc world, есть же реальное видео этих фигур
https://youtu.be/dbsfAL_TkAc
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04.01.2022 10:25 Відповісти
То треба чавити рашисстів та путлера поки у їх зброя лайно бо як тільки рашиссти покращити зможуть зброю (що навряд чи) буде погано усім.
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04.01.2022 11:05 Відповісти
Маневренность только для шоу,не более и ограничуется только перегрузками на пилота.Ракете все эти шмансы с маневренностью до одного места,прегрузки уж тем более.
Главное это дальность,скорость,системы обнаружения,вооружения и размер пятна для радара(малозаметность).
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04.01.2022 11:39 Відповісти
Авиапрому РАБссии кирдык..видос в тему...https://youtu.be/OOjNRwde14I ..СУ-35 и прочее барахло РАБссии..
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04.01.2022 11:58 Відповісти
Ето не его задачи. Его задачи, уничтожение воздушных и наземных целей противника, оставаясь при этом невидимым для него. А все эти выкрутасы, до сраки...
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04.01.2022 11:58 Відповісти
Невидимым он будет только в тепличных условиях, пока им управляет самолёт ДРЛО. Собьют ДРЛО - будет или слепым, или на равных с четвёртым поколением (включив РЛС).
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04.01.2022 12:50 Відповісти
Ого как толсто. Вы хоть знаете, что то про эффективную отражающую поверхность, ЭОП? У СУ - 27 это 18 м. кв.. У F - 22 это 0.1 м. кв., это как у гуся. Это говорит о том, что кацапских хлам с глухим стуком упадет на землю, даже не поняв откуда прилетело.
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04.01.2022 15:19 Відповісти
Чтоб от ЭОП что то отразилось, надо чтоб на неё попало излучение РЛС. Если излучает РЛС какого то удалённого носителя, невидимка может в режиме радиомолчания принимать трансляцию сигналов от него, и наводиться по ним. Но если такой трансляции не будет, невидимке самому придётся включать РЛС. И станет он как невидимая машина, со включёнными полицейскими мигалками. Пофиг что сам невидим, мигалки то видно издалека.

Хорошо бомбить туземцев с копьями, когда им нечем достать самолёт ДРЛО, и . А если его будет чем доставать?
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04.01.2022 15:54 Відповісти
Еще не придумали вооружение, наводящееся на излучение импульсных РЛС самолетов истребителей. Ну будешь ты в своем СУ слушать сигнализацию об облучении, это будет последняя музыка в твоей жизни. Тем более ракеты самонаводящиеся, им только целеуказание нужно, а потом она сама находит любое кацапское ведро с гайками.
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04.01.2022 20:36 Відповісти
На Су-57 - 5 антенн РЛС, распределённых по корпусу. В чём техническая проблема просчитать координаты источника импульсов, по последовательности в какой их ловят антенны, и задержкам (оно в принципе для того и делалось, чтоб определять координаты источников излучения)? В чём проблема запустить в район излучения, ракету которая наводится по ИК излучению на конечном участке?

Кстати, в ИК диапазоне F - 22 - 35, не такие то и невидимые. Чуть лучше 4 поколения, но не на столько как в незаметности для РЛС. Их скорее засекут по тепловому излучению.
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04.01.2022 22:12 Відповісти
вы уточните сколько в наличие Су-57 у РФ и сколько F-22 у США, когда РФ построит хотя бы 25% от количества 22х, в США уже будет на вооружении какой-нибудь F-99 ))))
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05.01.2022 01:33 Відповісти
Новиков, иди ты нахер со своей рассеей, лепи пятухов из говна, это у тебя лучше получается. Тебе сказали, нет такого вооружения которое бы смогло наводиться на излучение РЛС самолета. Все ваше говно с ЭОПами по 20 м.кв., будет уничтожаться с дальностей по 100 и более км.. Без какой либо возможности произвести ответный пуск, глухо, слепо, и тупо. А что бы запустить ИК ракету, нужно подобраться на дальность километр три.
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05.01.2022 13:02 Відповісти
Значит наводиться по отражённому сигналу от импульсных РЛС - можно (самолёт же по такому сигналу находит противника и наводит оружие?), а принимая его до отражения, от самой РЛС - нельзя???

Значит РЛС с АФАР, в принципе не уязвима для различных противорадиолокационных ракет (она тоже работает в импульсном режиме, при том стоит на половине систем ПВО)?

В чём техническая проблема найти район в котором находится источник излучения, методом триангуляции (если импульсного - по сдвигу фронтов импульса на разнесённых антеннах приёмника, если постоянного - по сдвигу фазы сигнала), и послать в тот район ракету с комбинированной системой наведения: пока головка не нашла источник ИК излучения, наведение - радиокомандное (если даже ракета сама не может наводиться на импульсный источник, самолёт однозначно может наводить на него ракету), после захвата цели ИК головкой наведения - переключение на самонаведение. И работает эта хрень далеко не с трёх КМ. Даже оптический канал наведения Панциря С (каким бы допотопным не был) - захватывает и ведёт в ИК диапазоне силуэт цели типа "истребитель" минимум с 25 км (МИГ - 29, с 34 км)
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07.01.2022 20:31 Відповісти
Дятел, ты болен, лечи голову.
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08.01.2022 00:14 Відповісти
Я не знаю , что там поставил Рено , или как собирают на КаМАЗе . Но у меня была Нива , 2015 г , еле здыхался , говно , нет Говнище полное , сейчас Suzuki , это как другая реальность
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04.01.2022 11:59 Відповісти
Другая реальность и стоит вдвое-трое реальней, чем рыбацко-охотничий вездеходик проекта 80-х годов.
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04.01.2022 14:01 Відповісти
Вадим Лукашевич не авиационный эксперт, а путинский жополиз 80-го уровня. Этот "эксперт" не отличает турбину от компрессора! У него нет образованиия и он никогда не работал инженером. Эксперт, *** (c)
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04.01.2022 12:07 Відповісти
Замечательная фраза "Сверхманевренность истребителя пятого поколения - это боксерские перчатки против снайперской винтовки".
Вот только про ракеты типа "воздух-воздух", псевдоэксперт забыл упомянуть.
Если брать модификацию AIM-9М "Sidewinder", то явно снайперская винтовка у америкосов. Про AIM-9X "Sidewinder", не вспоминаем. И это только ракеты ближнего боя.
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04.01.2022 12:54 Відповісти
Почему во 2 Мировой войне было так много сбитых разбитых советских самолетов и танков?Ответ прост...радиосвязь была только с командиром эскадрильи или с комбатом танкового батальона...на остальных машинах радиосвязи не было от слова СОВСЕМ....
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04.01.2022 12:07 Відповісти
зато наклепали десятки тысяч, танкистов и летунов тоже нарожают, как и технику рабы сделают новую.
немцы в 10 раз круче воевали
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04.01.2022 12:42 Відповісти
С нарожают там теперь проблема, китайцы разве что с таджиками, только те воевать за кремлевцев не будут...
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04.01.2022 15:30 Відповісти
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04.01.2022 12:16 Відповісти
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04.01.2022 12:22 Відповісти
Ну уже как минимум на Су - 35 и вектор тяги двигателей изменяемый, и тяговооружённость почти не отличается от F-22 (1.15 у F и 1.1 у Су) и выше чем у F-35 (0.88)

У Су-57 тоже изменяемый вектор тяги и тяговооружённость ещё выше (1.13)
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04.01.2022 12:48 Відповісти
сайвиндеру по
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04.01.2022 13:10 Відповісти
Единственное чем американское 5 поколение лучше Су - малозаметность. В жертву ей принесено очень многое. Одни только плоские сопла на двигателях снижают их тягу процентов на 15. Но техника сейчас развивается стремительно. И 5 лет не пройдёт, появятся первые радиофотонные РЛС, которые будут видеть в оптическом диапазоне. А ещё лет через 15 - 20 - квантовые, которые смогут оценивать плотность материи в пространстве. F-16 существует и модернизируется уже 43 года, F-35 через 20 лет после начала эксплуатации, станет хуже чем модели 4+ поколения (потеряв невидимость).
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04.01.2022 13:25 Відповісти
ну туууупые... а ещё лет через 15-20 на рабсии появятся унитазы
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04.01.2022 14:09 Відповісти
Хватит врать дядя, тупость твоя очевидна...
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04.01.2022 15:21 Відповісти
тут даже дело не в маневрености, а в электронике. это, действительно, как сравнивать ".. боксерські рукавички проти снайперської гвинтівки...". никто до ближнего боя доводить не будет, задача этих самолетов - уничтожение противника задолго до того, как тебя обнаружат
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04.01.2022 13:30 Відповісти
Простой вопрос. А зачем на них пушки ставят?
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04.01.2022 13:36 Відповісти
Для поражения наземных целей.
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04.01.2022 14:28 Відповісти
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04.01.2022 14:33 Відповісти
Что бы были, случаи всякие бывают.
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04.01.2022 15:23 Відповісти
То-то!
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04.01.2022 15:35 Відповісти
Чё показали то? Бухого пилота? Некоординированное кувыркание клоуна. Какой практический смысл несёт это клоунское кувыркание? «Кобра» это элемент маневрирования в реальном воздушном бою с чётким углом выхода и положением в пространстве на следующий манёвр. А этот майор ШСА может себе представить где он окажется, если добавит тяги?
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04.01.2022 13:38 Відповісти
Не переживайте. Выше уже разобрались, что "російський експерт у галузі авіації Вадим Лукашевич" с перепою начал всерьёз обсуждать мультик с симулятора Digital Combat Simulator, DCS World
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04.01.2022 13:43 Відповісти
Он просто падает в плоском штопоре. Некоторое время покрутился, добавил тяги, и вышел.

Но это вообще то аварийный режим.
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04.01.2022 14:06 Відповісти
впечатляет
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04.01.2022 14:06 Відповісти
А тунгусов набежало, ох их и плющит...
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04.01.2022 15:25 Відповісти
А ще "кобру" робить F/A-18, причому з бойовим навантаженням... а Су-шки завжди пусті.
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04.01.2022 15:31 Відповісти
Впервые манёвр кратковременного выхода на сверхбольшие углы атаки был выполнен в начале 1960-х годов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВВС Швеции на истребителе https://ru.wikipedia.org/wiki/Saab_35_Draken Saab 35 Draken https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6)#cite_note-:3-1 [1] в процессе тренировок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA лётчиков по выходу из из режима глубокого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 сваливания , который нередко имел место на данном истребителе, выполненном по схеме «бесхвостка».
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04.01.2022 15:48 Відповісти
Але ж "аналагавнєт" "впєпєді планєти всєй"
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11.01.2022 13:42 Відповісти
А что же тут удивительного? Есть такое понятие "общий технологический уровень производства", и у Штатов он несопоставимо гораздо-пригораздо выше, чем у России. Естественно, всё, что делается в России, гарантированно говёней от того, что делается в Штатах. Даже если в России, в кои-то веки, и изобретут что-нибудь эдакое, доселе невиданное (найдётся не успевший сбежать в те же Штаты ботаник), то один хрен - сделать не смогут - не из чего, нечем и не на чем.
Вопрос в другом - какая мне с того радость? В Украине и так мало, что делается из того, что делалось 30 лет назад. Так всё оставшееся, и без того еле-еле живое, окончательно добьют взлетевшие цены на энергоносители.
А желающим обсераться с того, что охрененно делают в Штатах, лучше пялиться на роботов Дженирал-Дайнэмикс - в России таких не то, что нету, а и не снились даже.
Вот выскочит из-под земли такой себе "Дженирал-Дайнемикс" перед российским десантником, и пока тот будет удивляться, яйцы ему оторвёт, из них в его же каске яичницу поджарит и ему же на голову нахлобучит, ещё и пенделя в жопу воткнёт - технологически оно к тому идёт.
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05.01.2022 14:24 Відповісти
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