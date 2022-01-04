"П#здец! Ах#еть просто! Надо съ#бываться отсюда!", - в російській Тюмені горить нафтопереробний завод. ВIДЕО
В російській Тюмені загорівся Антипінський нафтопереробний завод. Увага! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі з'явилося в соцмережах.
За офіційними повідомленнями загорілася установка з глибокої переробки мазуту. Місцеві жителі повідомляють про вибух перед початком пожежі.
Топ коментарі
+129 Oljik
показати весь коментар04.01.2022 10:33
+93 Alex Kyiv
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людям в возрасте - это яд для сосудов. если вы реально были бы в курсе, то не писали бы херню о безвредности комбижира.
нормальные жиры - это качественные растительные жиры первого отжима, кроме пальмового.
а нормальные животные жиры - это качественное сливочное масло, хорошее сало, но в разумных количествах.
У цьому вареві жодної краплини коров'ячего масла, може і підсолнечного немає, тут не знаю, але гидота неймовірна.
100 вiдсоткiв.
це лайно навiть не вiдмивається гарячою водою з милом, хiба що хiмiчними розчинниками. теперь уявiть собi, як це лайно веде себе в органiзмi при температурi бiля 37 градусiв, як воно забиває судини, де воно в органiзмi вiдкладається, що взагалi може трапитися...
лайно це бiльше схоже на змазку для деталей машин вiд корозii.))
Слава Україні !!!