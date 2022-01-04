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"П#здец! Ах#еть просто! Надо съ#бываться отсюда!", - в російській Тюмені горить нафтопереробний завод. ВIДЕО

В російській Тюмені загорівся Антипінський нафтопереробний завод. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі з'явилося в соцмережах

За офіційними повідомленнями загорілася установка з глибокої переробки мазуту. Місцеві жителі повідомляють про вибух перед початком пожежі.

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Автор: 

нафта (5510) пожежа (4327) росія (65162)


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Топ коментарі
+129
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04.01.2022 10:33
+93
Только не в Украину с..бывайтесь!
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04.01.2022 10:32
+91
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04.01.2022 10:39
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prosto prazdniki kazdyi den'
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04.01.2022 12:41 Відповісти
О, вєлікій і могучій рюзьге язик!
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04.01.2022 13:07 Відповісти
Красівоє))
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04.01.2022 13:14 Відповісти
Пекло і повинно горіти!
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04.01.2022 13:21 Відповісти
Хорошая , новогодняя новость. Хорошо было бы чтобы ,, немножко,,сгорела Москва с Кремлём , да и Питер заодно.
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04.01.2022 13:44 Відповісти
голодными теперь останутся , я когда в учебке в 78 году был нас кормили жиром , то есть добавляли в блюда "жир комбинированный ,Белорусский" Тюменский нефтеперерабатывающий завод ...или Тобольский ? если так то тоже пусть горит.
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04.01.2022 13:46 Відповісти
Що то таке "комбіжир" ? Тільки не смійтесь , бо я ніколи не був в Росії і не знаю . Це коров'яче масло змішане ще з якимось ( напр. козячим)? Ну-у раз комбі . Чому не вживати звичайне масло ?
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04.01.2022 14:06 Відповісти
комбижир- это полное говно, вредное, хуже совкового маргарина, кто был в армии совейской, тот знает. одно спасает, что в армии молодые и в основном еще с каким-никаким здоровьем.
людям в возрасте - это яд для сосудов. если вы реально были бы в курсе, то не писали бы херню о безвредности комбижира.

нормальные жиры - это качественные растительные жиры первого отжима, кроме пальмового.

а нормальные животные жиры - это качественное сливочное масло, хорошее сало, но в разумных количествах.
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04.01.2022 14:42 Відповісти
так никто и не хвалит его )))
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04.01.2022 20:03 Відповісти
Перші зміни, яки зробила незалежна Україна у ЗСУ - заборонила використання комбіжиру. А у РФ його можливо і зараз використовують.
У цьому вареві жодної краплини коров'ячего масла, може і підсолнечного немає, тут не знаю, але гидота неймовірна.
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04.01.2022 14:58 Відповісти
.

100 вiдсоткiв.

це лайно навiть не вiдмивається гарячою водою з милом, хiба що хiмiчними розчинниками. теперь уявiть собi, як це лайно веде себе в органiзмi при температурi бiля 37 градусiв, як воно забиває судини, де воно в органiзмi вiдкладається, що взагалi може трапитися...

лайно це бiльше схоже на змазку для деталей машин вiд корозii.))
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04.01.2022 15:10 Відповісти
головне було не запивати холодною водою , бо то був ацкий пипець . але в учебці мі всі бігали голодні .
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04.01.2022 20:04 Відповісти
Ще СРСР розробила це гівно..годували навіть елітних прикордонників.....
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04.01.2022 16:50 Відповісти
Ага, я ще під час Брежнева "насолоджувався" цією гидотою. Коли в Україн її ще заборонили, а я ще служив у армії РФ, поки не перевівся, то там ця гидота була у повному використанні.
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04.01.2022 19:05 Відповісти
рецепт я не знаю мабудь щось рослинного походження може трохи салаі все це змішане мабудь з парафіном . бо коли застигав на холоді то був як парафін . треба було в бачку ополонку робити щоб щось достати.
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04.01.2022 20:01 Відповісти
Погано що не Москва згоріла. Але і за це Слава Богу . На все свій час .
Слава Україні !!!
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04.01.2022 13:57 Відповісти
Хорошо горит, с энтузиазмом.
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04.01.2022 14:37 Відповісти
Да. И тамада хороший и конкурсы интересные)
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04.01.2022 14:48 Відповісти
А я посмотрел на заглавное фото и подумал: Вау, в парашке очередной успешный запуск не имеющей аналогов ракеты!
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04.01.2022 15:41 Відповісти
НАДЕЕМСЯ ЧТО ЭТО НАШИ СПЕЦСЛУЖБЫ ПОСТАРАЛИСЬ! ))
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04.01.2022 17:27 Відповісти
Доти в українців буде домінувати принцип "Щоб у сусіда корова здохла"- нормальної держави в Україні не буде. Варто згадати геніальну цитату М. В. Гоголя "Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!" Тількі одні вибухи на складах *********** чого варті... і далі по списку. МЕНТАЛІТЕТ , ***!
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04.01.2022 18:11 Відповісти
Не у сусіда, а у заклятого ворога
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04.01.2022 18:25 Відповісти
Гадя, ти не плутай судів і кацапів лапотних. У нас з ними війна, а на війні як на війні, радіють будь-якій втраті ворога. Чи може в тебе немає війни з лаптями? А можливо у тебе "хромадянська" війна? Ч ти взагалі малорос з окупованих земель?
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04.01.2022 18:50 Відповісти
а хто то все повзривав в Україні . та і не тільки . то вже була підготовка до війни а також і під час війни. то все добрі бл. сосіди
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04.01.2022 20:07 Відповісти
На складах точно "диверсія путлера"? А як вам версія, що наші доблесні завскладами та охоронці здавали в металобрухт або просто пропивали снаряди, а потім сліди замітали? Така підозра була, але, як завжди, розслідування закінчилось нічим.
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04.01.2022 22:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sH5L1rnlNFw І тут "рука Москви"
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05.01.2022 03:28 Відповісти
кацапська паскуда!!!!!
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05.01.2022 04:33 Відповісти
щоб ти знав у чехії склади зі зброєю зірвали також , зброю готовили передавати Україні .
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05.01.2022 08:06 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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04.01.2022 19:08 Відповісти
Уй с ней. Тюмень один пень украинцы основали и расстраивали. Так что Тюмень наш
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04.01.2022 22:16 Відповісти
там ще й і Іркутськ наш , зелений клин , сірий клин.
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05.01.2022 08:09 Відповісти
Нарешті нащі ДРГ запрацювали в Расєє
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04.01.2022 22:50 Відповісти
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05.01.2022 01:02 Відповісти
СПАСИБО ДЕД МОРОЗ !)
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05.01.2022 03:47 Відповісти
Алкашня кацапска, напевно набухались і різаком якогось крана розігрівали,-рукожопи кривоногі.
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05.01.2022 04:17 Відповісти
всі такі з різаками , з краскопультами (кораблик в пітєре ) заслуговують на нашу похвалу і на пляшку горілки на ранок .
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05.01.2022 08:14 Відповісти
ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ТОЛЬКО НАЧАЛО КОНЦА УНИЧТОЖЕНИЙ РОССИЕЙ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ !!!
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05.01.2022 05:50 Відповісти
Ты смотри, бывает же так- казалось бы сущая мелочь, а как приятно!!!
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05.01.2022 11:57 Відповісти
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