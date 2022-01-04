"П#здец! Ах#еть просто! Надо съ#бываться отсюда!", - в російській Тюмені горить нафтопереробний завод. ВIДЕО

В російській Тюмені загорівся Антипінський нафтопереробний завод. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео пожежі з'явилося в соцмережах.

За офіційними повідомленнями загорілася установка з глибокої переробки мазуту. Місцеві жителі повідомляють про вибух перед початком пожежі.

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