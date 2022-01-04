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"Відтепер головна кімната країни - не кабінет президента, а наша з Дімою спальня". "Квартал 95" показав пародію на Гордона і Бацман. ВIДЕО

У новорічну ніч студія "Квартал 95" показала пародію на засновника інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона та його дружину, головну редакторку видання Олесю Бацман.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон, святковий концерт "Вечірній квартал" вийшов на телеканалі "1+1" 31 грудня, його запис опублікували на каналі студії у YouTube.

Номер про журналістів тривав 10 хвилин. Події розгорталися у спальні Гордона та Бацман. У пародії взяв участь президент України Володимир Зеленський, який був присутнім у залі під час запису концерту.

Гордона зіграв Євген Кошовий, а Бацман - Олена Кравець.



За сюжетом Гордон і Бацман готувалися лягти спати, але журналіст без колискової не міг заснути (задрімав тільки після того, як на телефон надійшло повідомлення про гроші, що переказали на рахунок), але потім прокинувся, щоб уточнити у дружини, скільки у нього квартир (заспокоївся, коли Бацман сказала, що 16, а він перерахував ключі, які зберігає під подушкою) і скільки ніг. Між Гордоном і Бацман відбувся такий діалог:

– Олесю! Скільки у мене ніг?

– Дві.

– А квартир?

– А квартир 16.

– Уявляєш, наснилося, що навпаки. Ні, ну 16 ніг – це ще б нічого. А з двома квартирами я не вижив би.

Актори також жартували щодо любові Гордона до яскравих шкарпеток, присутності на дні народження телеведучого Савіка Шустера у Литві ("Дімо, а чому ми тоді поїхали з одним подарунком, а повернулися з трьома?"), його заяв "Я тобі кадик вирву, суко" і "Зеленський для мене помер".

"Я все одно, Дімо, вважаю, що не треба було ось так із Зеленським, як ти, всі стосунки псувати. "Він для мене помер". Ну навіщо ось цей от?" – сказала Бацман.

"А як треба було?" – запитав у неї чоловік.

"Не знаю. Якось делікатніше: "він для мене трохи прихворів" або "він для мене трошки втомився", – відповіла Кравець.

Потім Гордону наснилося, що він розмовляє із Зеленським. Журналіст підійшов до президента і попросив його ущипнути.

"Ай! За що так боляче? За те, що я сказав, що ви для мене померли? Якби ви знали, як я вас любив. Я ж вас дуже любив, просто в мене однієї миті з'явилося мільйон причин вас розлюбити. А я вас дуже любив!.. Ви ж для мене були, як [колишній керівник військової розвідки України, ексголова СБУ Ігор] Смешко. Як два Смешка. Ні. Як усі Смешки на світі! Я ж міг вам зірку з неба зняти і кадик їй вирвати. А якщо чесно, ви ухвалили закон про деолігархізацію, а я його виконую. Я вам підіграю. Просто завдяки мені [бізнесмен Рінат] Ахметов щомісяця стає біднішим", – сказав Гордон.

Наприкінці номера виявилося, що у ліжку з журналістами був педіатр та телеведучий Євген Комаровський.

"Пане Комаровський, а ви випадково ліжком не помилилися?" – запитала журналістка.

"То що ми, Дмитре, з вами знову помилилися? Виходить, Дмитре, ми з вами лохи?" – звернувся Комаровський до Гордона.

"Лохи, лікарю, лохи! Досить, вставайте з мого ліжка. До побачення", – відповів журналіст.

Гордон прокоментував номер в Instagram.

"Моїм чудовим друзям із "Кварталу 95" респект і подяка за те, що в присутності президента рішуче мене підтримали. Женю Кошовий та Олено Кравець, ви справжні! Дякую, не забуду! Із Новим роком! Будьте щасливі!" – написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гордон аж из штанов выбрасывается ... Позорище!", - Зеленський відповів критикам на своє балотування на другий термін. ВIДЕО

Автор: 

Гордон Дмитро (116) Зеленський Володимир (23829) Квартал-95 (183)


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Топ коментарі
+57
значит Гордон при всем к нему неоднозначном отношении и Комаровский таки зацепили за больной мозоль Вову кловуна... мстительный мелкий еврейский идиот.... а не Президент.... тьфу гыдота и квартал помоев...
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04.01.2022 13:09
+55
Ничего не понял.... А где острый юмор про Петю??? И чего это у лысого хлебальник так распух, его пчелы покусали???
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04.01.2022 12:46
+54
Это - успех!))

Google в ответ на запрос "сколько лет придурку?" выдает биографию Зеленского (ФОТО)

Поисковый гигант Google в ответ на запрос "сколько лет придурку?" выдает биографию президента Владимира Зеленского, размещенную на его официальном сайте
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04.01.2022 13:13
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04.01.2022 14:13 Відповісти
маларос *******....
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04.01.2022 14:14 Відповісти
А что это за мелкий поц посередине справа от власовского флага.
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04.01.2022 14:19 Відповісти
йумар від задорнова для кабздона з ансамблєм ім.олександрова
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04.01.2022 14:14 Відповісти
А в зале это кто,мудрый нарид смеется?
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04.01.2022 14:24 Відповісти
Прикро, що таких ідіотів підтримує ,,народ".
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07.01.2022 18:03 Відповісти
Беня с гандоном посорились, лохи ржут.
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04.01.2022 14:24 Відповісти
Супер 95 квартал рулит.
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04.01.2022 14:31 Відповісти
Ким? Отарою зебілів? Так, рулить.
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04.01.2022 15:58 Відповісти
вы из умного нарида?
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04.01.2022 17:02 Відповісти
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04.01.2022 17:22 Відповісти
рыготека)
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07.01.2022 16:19 Відповісти
Прикол в том что порой в реальной жизне гордон сам забивает сколько у него квартир.
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04.01.2022 14:33 Відповісти
Жаль что не показали пародию на гордона где он разводит людей своими пирамидами, то есть на деньги.
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04.01.2022 14:36 Відповісти
Вова успокойся
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04.01.2022 17:03 Відповісти
Тупая клоунада тупых клоунов
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04.01.2022 14:39 Відповісти
гарно відрубав
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07.01.2022 16:20 Відповісти
каганат 95
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04.01.2022 14:40 Відповісти
В инете и на ютуби всем кому нилень сможете найти кучу видео где Гордона выступал в церквях как ведущий где кидали людей на квартиры и деньги ну и как он занимался пирамидами кидая людей на все теже деньги (всякую хрень Гордону расказать не проблема и так чтоб в ето верили).
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04.01.2022 14:43 Відповісти
Спасибо 95 кварталу. Они приподняли Гордона чем "опустили" ПреЗедента! Так держать!!!
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04.01.2022 14:51 Відповісти
Чем выше его подняли тем ниже он и упадет.
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04.01.2022 14:59 Відповісти
Уж повір, нелох знає, що падати йому боляче буде))
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04.01.2022 16:00 Відповісти
Діма та тупий зелебобик на подачках ні ти петров а може іванов хто вас знає шльондр зеленого
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04.01.2022 16:51 Відповісти
того і Єрмак поряд шоб у Москві приняли
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07.01.2022 16:21 Відповісти
Опустили Димона.....
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04.01.2022 17:01 Відповісти
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04.01.2022 14:52 Відповісти
Коли нахвалюють владу, якесь відчуття бридкості. Не розкрито питання, хто платив Гордону, коли він мочив Порошенка. Да, і ці 16 квартир зароблені порівняно чесним шляхом. Слабо цим скоморохам посміятися із офшорів ВАЗеліна і Бєні?
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04.01.2022 14:52 Відповісти
хто ) Беня
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07.01.2022 16:23 Відповісти
або той хто заряжав їх в 10-тих то єсть Медведчук проти Юща
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07.01.2022 16:24 Відповісти
Хоч це і пародія на шахрая і торгаша пірамідкамиа, але 95 квартал - махрові пропагандони з самоцензурою.
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04.01.2022 14:54 Відповісти
Я не поддержую Зеленского но 95 квартал супер.
Хто верить в слова Гордона тот лоханется ищо глубже.
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04.01.2022 14:55 Відповісти
На кордоні ворог стягнув війська, погрожує знищити країну до 15 січня, ставить ультиматуми, лідери провідних країн радяться як боротися із ВВХу, а наш верховний головнокомандувач то три дні знімає відосіки про щасливи новий рік, то заливається дурнуватим сміхом на дурнуватому шоу малоросів-колаборантів. Красота. Між цими подіями порушує кримінальну справу проти Пороха, щоб не заважав капітулювати після першого пострілу.
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04.01.2022 14:58 Відповісти
Судя по коментам тут много хто в дипресии писали и без новогоднего настроения.
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04.01.2022 15:01 Відповісти
Якби вони висміювали Гордона коли він підтримував Зе і мочив Пороха ще можна було б посміятися. А зараз просто бридко. Вилизування ср..ки полшестому, аж слина летить. Як можна дивитися 95 квартал і ВАЗеліна, який регулярно висміював українців і ніколи ні слова кривого про росіян і ВВХу? я не дивлюся їх після пари перших випусків, коли стало зрозуміло що це за гівно. Бридко
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04.01.2022 15:09 Відповісти
а вы не в "дипресии"?
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04.01.2022 15:26 Відповісти
он в компрессии
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04.01.2022 16:39 Відповісти
А тобі за кожен коментар платять? Бо настрочив ти їх тут вже достатньо, на боярку вистачить
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04.01.2022 16:01 Відповісти
Боже, яке ж ти тупе)))
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04.01.2022 16:45 Відповісти
Закрой поддувало, чмо малограмотное...
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05.01.2022 20:00 Відповісти
днище!
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04.01.2022 15:02 Відповісти
шо Гордон - г...н, шо зеленський г...н, тільки Гордон хоть в політику не лізе чим робить Українцям дуже велику послугу на відміну від псевдопрезидента імбецила зеленського!
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04.01.2022 15:18 Відповісти
Гордон хочет на президента балотироваться - надо его обдрыстать Конкурент для бандитского квартала
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04.01.2022 18:54 Відповісти
Так Гордону і треба. Може надалі розумніше буде. Чим більше зебоби відмочать своїх колишніх союзників, тим менше у них союзників буде в майбутньому.
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04.01.2022 15:22 Відповісти
а это говно квартальное обязательно тут надо рекламировать ?
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04.01.2022 15:28 Відповісти
Жабогадюкінг - 95. Або квартало-пірамідкінг. Обоє рябоє! Шоб ви вже с.*пались на свій ісраель, падлюки продажні, які ненавидять Україну!
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04.01.2022 15:30 Відповісти
Мдя ... Шото квартал-95 заметно деградировал во всех планах. Этот ихний "юмор" не вызывает даже улыбки, не говоря уже про смех.
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04.01.2022 15:33 Відповісти
Как они все постарели.
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04.01.2022 15:41 Відповісти
Не постаріли, а застаріли.
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04.01.2022 16:00 Відповісти
Як одна моя знайома і знайомий відповіли, чому голосувала за зекоманду, бо дуже ******* дивитися 95 квартал і ''сватів''. Зараз той знайомий вже 2 роки в США в сина, а знайома другий рік в Іспанії... Як кажуть - н... ...
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04.01.2022 15:53 Відповісти
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04.01.2022 15:56 Відповісти
Таке враження, що дуже багато людей ******* Україну, українців, вирішують наші проблеми, але якось без нас-українців, української мови і, головне, без українців у владі!...
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04.01.2022 15:57 Відповісти
Агитбригада зеленского... Тупой заказняк по списку фамилий... позорники.
А где сценка
-Пан президент ! к вам Бурбак.
- скажите ему , что я очень занят: смотрю в глаза х***ла через Космический телескоп «Джеймс Уэбб» пусть поговорит с дерьмаком...
- Но дерьмак не имеет права говорить с разведкой!
- Зато я имею разведку... и скажите там папе Журавля, что я не сбрехал: я лично контролировал, как он умирает... и запретил санитарам вмешиватьсчя в процесс контроля...
-Пан президент, вам звонит Байден.
- принесите памперсы и закройте дверь...
- Пан президент домны вот вот станут без кокса.
- (роется в карманах) вот... мой личный ..передайте сталеварам...
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04.01.2022 16:05 Відповісти
А про скумбрию за 8 грн или про Лену Зеленскую в военкомате когда 95 квартал шутить начнет?
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04.01.2022 16:11 Відповісти
Скумбрия за 8 лизнула тунца, .. и стала из нее вобла вот такие дела, карасики
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04.01.2022 18:47 Відповісти
А на цю тему поржать не бажаєте?
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04.01.2022 16:27 Відповісти
Не переживай, в одній кімнаті вони наніч зійдуться.
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07.01.2022 18:00 Відповісти
Дешовка. Не смешно.
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04.01.2022 16:39 Відповісти
Кто вообще ходит на это фрикшоу??? Омерзительно.
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04.01.2022 16:41 Відповісти
95 квартал це МЕРЗОСТЬ
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04.01.2022 16:53 Відповісти
95 квартал - рассадник петушиных ватников. И так было всегда. Начиная от шуток про Украину "готовую дать куда угодно", кончая этим новогодним кварталом куда пригласили мумий тролля из параши....ну вот никого не нашлось кроме артиста страны 8 год УБИВАЮЩЕЙ украинцев...моральные уроды. Не смотрю их и не советую остальным.
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04.01.2022 17:08 Відповісти
ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ И ЕГО 95-МУ НЕДОКВАРТАЛУ!
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04.01.2022 17:10 Відповісти
Ну лысый ладно, работа у него такая, но быдло в зале почему ржёт? Что смешного в этой сценке нашло быдло?
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04.01.2022 18:03 Відповісти
быдлу лишь бы пожрать, п.осра.ть .. и поржать ..
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04.01.2022 18:50 Відповісти
мАланський тіпа срач междуособчик --- що із цього Державі - Україні .... мені ))))
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04.01.2022 18:04 Відповісти
ЗЕ живет еще дворовой жизни мстит по детски .Я тебе покажу ......!!!!
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04.01.2022 18:17 Відповісти
Пародия на президента ... Володимир Зеленський був присутнім у залі під час запису концерту бандитского Кварталу ..
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04.01.2022 18:45 Відповісти
А шо, Квартал 95 освобожден от ведения программ на государственном языке на канале 1+1?
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04.01.2022 19:04 Відповісти
Мені смішно не з номера,а з отих ДЕБІЛІВ з залу!!!! І що ще ми хочем,маєм те що маєм!!!
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04.01.2022 19:13 Відповісти
Пиар хоть чёрный, хоть белый - это пиар.
По факту это бесплатный пиар для Гордона
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04.01.2022 20:01 Відповісти
Абсолютно не смешно..примитивно ..ну кому эта постная блювотина нравится?
Разве что маленькому обидчевому..мстительному карлику..какой позорняк..
А вообще это все испанский стыд...конченый нарид..голосователь..безмозглые амебы.
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04.01.2022 20:01 Відповісти
Юмор для одноклеточных. Я когда случайно вижу где-то мельком эту блевотину, то испытываю чувство стыда. Знаете, когда кто-то в твоем присутствии делает какую-то херню, а тебе неудобно за него как-то становится. Вот такое чувство. И от юмора, и от морд инфузорий, которые это смотрят. И такое чувство от квартала было всегда, еще до войны и до президентства карлика.
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04.01.2022 20:48 Відповісти
Как хорошо, что я это гавно не смотрел!
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04.01.2022 21:20 Відповісти
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04.01.2022 21:59 Відповісти
Тьху,пля... Просто гидко дивитись...
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04.01.2022 22:02 Відповісти
Чомусь не смішно...навіть навпаки. Особливо післясмак противний.
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04.01.2022 23:08 Відповісти
95-й квартальчик=помойка.
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05.01.2022 01:09 Відповісти
забавно.
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05.01.2022 07:48 Відповісти
Я конечно не почитатель Гордонопомойки, как и нижеплинтусного писихульного квартального йумара, но то как эти шавки рвут уже друг друга на тряпки можно наблюдать бесконечно)
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05.01.2022 09:39 Відповісти
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