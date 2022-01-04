"Відтепер головна кімната країни - не кабінет президента, а наша з Дімою спальня". "Квартал 95" показав пародію на Гордона і Бацман. ВIДЕО

У новорічну ніч студія "Квартал 95" показала пародію на засновника інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона та його дружину, головну редакторку видання Олесю Бацман.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон, святковий концерт "Вечірній квартал" вийшов на телеканалі "1+1" 31 грудня, його запис опублікували на каналі студії у YouTube.

Номер про журналістів тривав 10 хвилин. Події розгорталися у спальні Гордона та Бацман. У пародії взяв участь президент України Володимир Зеленський, який був присутнім у залі під час запису концерту.



Гордона зіграв Євген Кошовий, а Бацман - Олена Кравець.





За сюжетом Гордон і Бацман готувалися лягти спати, але журналіст без колискової не міг заснути (задрімав тільки після того, як на телефон надійшло повідомлення про гроші, що переказали на рахунок), але потім прокинувся, щоб уточнити у дружини, скільки у нього квартир (заспокоївся, коли Бацман сказала, що 16, а він перерахував ключі, які зберігає під подушкою) і скільки ніг. Між Гордоном і Бацман відбувся такий діалог:



– Олесю! Скільки у мене ніг?



– Дві.



– А квартир?



– А квартир 16.



– Уявляєш, наснилося, що навпаки. Ні, ну 16 ніг – це ще б нічого. А з двома квартирами я не вижив би.



Актори також жартували щодо любові Гордона до яскравих шкарпеток, присутності на дні народження телеведучого Савіка Шустера у Литві ("Дімо, а чому ми тоді поїхали з одним подарунком, а повернулися з трьома?"), його заяв "Я тобі кадик вирву, суко" і "Зеленський для мене помер".



"Я все одно, Дімо, вважаю, що не треба було ось так із Зеленським, як ти, всі стосунки псувати. "Він для мене помер". Ну навіщо ось цей от?" – сказала Бацман.



"А як треба було?" – запитав у неї чоловік.



"Не знаю. Якось делікатніше: "він для мене трохи прихворів" або "він для мене трошки втомився", – відповіла Кравець.



Потім Гордону наснилося, що він розмовляє із Зеленським. Журналіст підійшов до президента і попросив його ущипнути.



"Ай! За що так боляче? За те, що я сказав, що ви для мене померли? Якби ви знали, як я вас любив. Я ж вас дуже любив, просто в мене однієї миті з'явилося мільйон причин вас розлюбити. А я вас дуже любив!.. Ви ж для мене були, як [колишній керівник військової розвідки України, ексголова СБУ Ігор] Смешко. Як два Смешка. Ні. Як усі Смешки на світі! Я ж міг вам зірку з неба зняти і кадик їй вирвати. А якщо чесно, ви ухвалили закон про деолігархізацію, а я його виконую. Я вам підіграю. Просто завдяки мені [бізнесмен Рінат] Ахметов щомісяця стає біднішим", – сказав Гордон.



Наприкінці номера виявилося, що у ліжку з журналістами був педіатр та телеведучий Євген Комаровський.



"Пане Комаровський, а ви випадково ліжком не помилилися?" – запитала журналістка.



"То що ми, Дмитре, з вами знову помилилися? Виходить, Дмитре, ми з вами лохи?" – звернувся Комаровський до Гордона.



"Лохи, лікарю, лохи! Досить, вставайте з мого ліжка. До побачення", – відповів журналіст.



Гордон прокоментував номер в Instagram.



"Моїм чудовим друзям із "Кварталу 95" респект і подяка за те, що в присутності президента рішуче мене підтримали. Женю Кошовий та Олено Кравець, ви справжні! Дякую, не забуду! Із Новим роком! Будьте щасливі!" – написав він.

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