"Матір не обирають і країну. Україна - моя мати, яку я люблю", - переселенець, ветеран війни з Росією Михайло Жилін в проєкті "Різні шляхи, спільна доля". ВIДЕО

Ветеран війни з Росією, переселенець, підприємець, науковець і колишній керівник музично-драматичного театру в Донецьку Михайло Жилін став новим героєм серії фільмів "Різні шляхи, спільна доля", що започатковані проєктом "Молодь об’єднує Україну".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт підтримується Фондом Ганнса Зайделя в Україні та Федеральним Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

ГО "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" спільно з Фондом Ганнса Зайделя в Україні вирішили створити мікрофільми за участю внутрішньо переміщених осіб на тему "Різні шляхи, спільна доля", щоб започаткувати публічну дискусію про те, якими є шляхи інтеграції внутрішньо переміщених осіб, в який спосіб люди різного віку, досвіду та професій можуть впливати на місцеві громади та здійснювати власні громадські, експертні та бізнесові активності. Проект розповідає про непрості долі "переселенців", які оселилися в різних куточках України, та мають досвід успішної самореалізації, вдало інтегрувалися у нове середовище та сприяють розвитку громадянського суспільства.

Михайло народився і виріс у Сєверодонецьку. Після школи переїхав у Донецьк, захистив кандидатську з філологічних наук, керував трупою музично-драматичного театру. Коли почалася військова агресія проти України, Михайло добровольцем записався до армії. В Вінниці його знають як літературознавця та викладача. Але наукою він займається в якості хоббі: вивчає давню українську літературу. А ще вкладається у реабілітацію тих, хто повернувся з фронту. Він завжди готовий підставити плече і вважає, що хтось повинен смикнути ветерана з його "Жабокваківки", та сказати: "Дядько, ти зможеш!".

"Кожен повинен відповідати за себе. Для мене головне – моя душа, чистота перед собою, перед своєю справою, перед Державою, перед сім'єю. Жодних оцінок людям я не даю. Як і тим, які не змогли - з тих чи інших причин - піти на фронт. Якщо нам вдастся перемогти - це чудово. Якщо не вдастся - нас просто не буде. Ми можемо робити все, що від нас залежне, відповідаючи за власні вчинки. Я б не проміняв Україну на жодну іншу країну. Люблю цю Україну, яка в нас є. Так, Україна моєї мрії вже існує - ось ця, що зараз. З усіма цими дядьками, які говорять: "Та навіщо воно вам треба (боронити Державу)? То олігархи між собою воюють...". Як не обирають матір, так і країну. Україна – моя мати, яку завжди люблю", - каже Михайло Жилін, який переселився з родиною до Вінниці.

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