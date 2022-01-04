"Матір не обирають і країну. Україна - моя мати, яку я люблю", - переселенець, ветеран війни з Росією Михайло Жилін в проєкті "Різні шляхи, спільна доля". ВIДЕО
Ветеран війни з Росією, переселенець, підприємець, науковець і колишній керівник музично-драматичного театру в Донецьку Михайло Жилін став новим героєм серії фільмів "Різні шляхи, спільна доля", що започатковані проєктом "Молодь об’єднує Україну".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт підтримується Фондом Ганнса Зайделя в Україні та Федеральним Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.
ГО "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" спільно з Фондом Ганнса Зайделя в Україні вирішили створити мікрофільми за участю внутрішньо переміщених осіб на тему "Різні шляхи, спільна доля", щоб започаткувати публічну дискусію про те, якими є шляхи інтеграції внутрішньо переміщених осіб, в який спосіб люди різного віку, досвіду та професій можуть впливати на місцеві громади та здійснювати власні громадські, експертні та бізнесові активності. Проект розповідає про непрості долі "переселенців", які оселилися в різних куточках України, та мають досвід успішної самореалізації, вдало інтегрувалися у нове середовище та сприяють розвитку громадянського суспільства.
Михайло народився і виріс у Сєверодонецьку. Після школи переїхав у Донецьк, захистив кандидатську з філологічних наук, керував трупою музично-драматичного театру. Коли почалася військова агресія проти України, Михайло добровольцем записався до армії. В Вінниці його знають як літературознавця та викладача. Але наукою він займається в якості хоббі: вивчає давню українську літературу. А ще вкладається у реабілітацію тих, хто повернувся з фронту. Він завжди готовий підставити плече і вважає, що хтось повинен смикнути ветерана з його "Жабокваківки", та сказати: "Дядько, ти зможеш!".
"Кожен повинен відповідати за себе. Для мене головне – моя душа, чистота перед собою, перед своєю справою, перед Державою, перед сім'єю. Жодних оцінок людям я не даю. Як і тим, які не змогли - з тих чи інших причин - піти на фронт. Якщо нам вдастся перемогти - це чудово. Якщо не вдастся - нас просто не буде. Ми можемо робити все, що від нас залежне, відповідаючи за власні вчинки. Я б не проміняв Україну на жодну іншу країну. Люблю цю Україну, яка в нас є. Так, Україна моєї мрії вже існує - ось ця, що зараз. З усіма цими дядьками, які говорять: "Та навіщо воно вам треба (боронити Державу)? То олігархи між собою воюють...". Як не обирають матір, так і країну. Україна – моя мати, яку завжди люблю", - каже Михайло Жилін, який переселився з родиною до Вінниці.
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Молодець 👍🏼👍🏼👍🏼
"Батько наш Бандера...", - в приміщенні ГУ Нацполіції Донеччини на честь дня народження Бандери увімкнули через гучномовці популярний український хіт
https://www.facebook.com/watch/?v=622227002421182&aggr_v_ids[0]=622227002421182¬if_id=1641296250247018¬if_t=watch_follower_video&ref=notif
А ось ....резидент України ЗЕ-капітулянт, він
у своїх жартах порівнював Україну з повією.
Посилаючись на те, що він клоун. Напевно він
і свою матір теж жартома може обізвати повією.
P.s.: тільки навіщо Наталію Марківну розкривати, їй в Донецьку тепер може бути несолодко
Слава Незалежній Україні
Слава тим, хто протидіє млі
Хто не здавсь і не ховався в тіні
Хто запалював ясні вогні
Хто світив яскраво в дні тривоги
Хто долав безсонні ночі й дні
Впевнено йдучи до Перемоги
Слава Янголам у Небесах
Слава, шана і уклін доземний
Не спинив кого ні біль ні страх
Тільки ворог, підлий і нікчемний
Хто з сльозами побратимів хоронив
Тим над ким свистіли кулі й гради
Хто ув"язнений пощади не просив
Хто не здавсь, все витримав, не зрадив!
Слава тим, достойним, не рабам!
Що повік не стануть на коліна.
Слава тим, хто всім смертям назло
Зна, що ще не вмерла Україна !!!
уточните, пожалуйста, кто автор этого замечательного, исключительно талантливого стихотворения?
Слава тим, достойним, не рабам!
Що повік не стануть на коліна.
Слава тим, хто всім смертям назло
Зна, що ще не вмерла Україна !!!