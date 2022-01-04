"Старий, іди!", - учасники масових протестів у Казахстані вимагають від колишнього президента Назарбаєва піти з політики. ВIДЕО
У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту проти різкого зростання вартості палива провели ніч на вівторок на центральних майданах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, в Актау протестувальники встановили намети та юрту. До міста прибули також жителі сусідніх регіонів, у тому числі міст Актобе та Уральськ.
Удень 3 січня на площі в Актау, за оцінками очевидців, було кілька тисяч людей. До них прибув акім (голова) регіону, проте не зміг переконати їх розійтися. Протестувальники закликали до відставки чинного уряду. Вимоги знизити вартість зрідженого газу розширилися: учасники акції вимагали також викорінення корупції та кумівства, зведення нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.
На опублікованих у соціальних мережах відео чути, як сотні людей на площі в Актау скандують "Шал, кет!" (казахською – "Старий, іди!"). Це гасло лунає на багатьох акціях, учасники яких виступають із вимогою до колишнього президента Нурсултана Назарбаєва піти з політики.
За словами активістів, на площі в Актау в радіусі близько двох кілометрів був недоступний мобільний інтернет. У соціальних мережах раніше поширилася інформація, що до Актау було направлено два літаки з військовими із сусідніх регіонів.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв напередодні розмістив твіт, що в Актау розпочала роботу урядова комісія, і демонстранти "мають виявити відповідальність і готовність до діалогу".
Протести розпочалися кілька днів тому у місті нафтовиків Жанаозені – після різкого підвищення вартості зрідженого газу, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів. У Жанаозені, за словами місцевих активістів, на площі вранці 4 січня було близько двох тисяч протестувальників. Люди вночі по черзі виступали на мітингу, під час якого казали, що "несправедливо, що люди змушені вимагати доступності газу в багатій на вуглеводні країні".
Учасників акцій протесту в Актау та Жанаозені підтримали в інших містах Казахстану. Близько 20 людей були затримані в Алмати. В Астані затримали трьох учасників протесту, понад 10 людей – у Шимкенті. Акції протесту відбулися також в Актобе, Уральську та кількох інших містах.
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Поэтому, да - москали мутят, опять гибридно будут атаковать уже Казахстан. И у него нечем будет ответить. Позно казахи прикупили Байрактары.
-Але на півночі та сході ми незабаром можливо почуємо російською - "Путин памаги! Введи вайска!"
-Казахам треба бути дуже пильними
і не буде більше в Казахстані унітазів...
Главное что бы там не торчали рога россии.
Aux Жанаозен
Споріднені народи
если Назарбаев уйдёт , кацапы введут войска и нет Казахстана и газ себе заберут
А Вы тут брехней не занимайтесь
Казахи на відміну від інших азіатів у Московію на заробітки не їздять..
Россия Цены газ (СУГ)
Литр
RUB
30.795
и не бастуют гады
(ну что то типа такого)
и вышло что с января цены стали по 100-120 тенге где то
а было где то 50
(1$ примерно 430 тенге)
я просто боялся что их сразу все разгонять будут
(когда после выборов выходили люди то с ними особо не церемонились)
но пока вроде пошли на уступки и сказали что будут снова по 50
хотя значит за счет бюджета получается будет компенсировать его
просто если цена будет 100 120 и многие на газе тут ездиют
то это автоматически повышает цены на все, т.к. цена на топливо влияет на все
https://www.youtube.com/watch?v=lUXePocF4vQ На площадях восставших городов стоят палатки и юрты | Главным требованием стала смена режима
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4 янв. 2022 г.
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