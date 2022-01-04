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"Старий, іди!", - учасники масових протестів у Казахстані вимагають від колишнього президента Назарбаєва піти з політики. ВIДЕО

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту проти різкого зростання вартості палива провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, в Актау протестувальники встановили намети та юрту. До міста прибули також жителі сусідніх регіонів, у тому числі міст Актобе та Уральськ.

Удень 3 січня на площі в Актау, за оцінками очевидців, було кілька тисяч людей. До них прибув акім (голова) регіону, проте не зміг переконати їх розійтися. Протестувальники закликали до відставки чинного уряду. Вимоги знизити вартість зрідженого газу розширилися: учасники акції вимагали також викорінення корупції та кумівства, зведення нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.

На опублікованих у соціальних мережах відео чути, як сотні людей на площі в Актау скандують "Шал, кет!" (казахською – "Старий, іди!"). Це гасло лунає на багатьох акціях, учасники яких виступають із вимогою до колишнього президента Нурсултана Назарбаєва піти з політики.

За словами активістів, на площі в Актау в радіусі близько двох кілометрів був недоступний мобільний інтернет. У соціальних мережах раніше поширилася інформація, що до Актау було направлено два літаки з військовими із сусідніх регіонів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв напередодні розмістив твіт, що в Актау розпочала роботу урядова комісія, і демонстранти "мають виявити відповідальність і готовність до діалогу".

Протести розпочалися кілька днів тому у місті нафтовиків Жанаозені – після різкого підвищення вартості зрідженого газу, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів. У Жанаозені, за словами місцевих активістів, на площі вранці 4 січня було близько двох тисяч протестувальників. Люди вночі по черзі виступали на мітингу, під час якого казали, що "несправедливо, що люди змушені вимагати доступності газу в багатій на вуглеводні країні".

Учасників акцій протесту в Актау та Жанаозені підтримали в інших містах Казахстану. Близько 20 людей були затримані в Алмати. В Астані затримали трьох учасників протесту, понад 10 людей – у Шимкенті. Акції протесту відбулися також в Актобе, Уральську та кількох інших містах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про "корупцію між урядом Росії і Казахстану"

Автор: 

Казахстан (873) Назарбаєв Нурсултан (72) протест (2398)


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Топ коментарі
+32
Тех областях де люди повстали кацапів немає - Це Центр Південь та Захід

-Але на півночі та сході ми незабаром можливо почуємо російською - "Путин памаги! Введи вайска!"

-Казахам треба бути дуже пильними
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04.01.2022 14:27
+31
зара до них брати з севера брататися на гусеняках приїдуть
і не буде більше в Казахстані унітазів...
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04.01.2022 14:18
+12
ой я вас умоляю скоро кацапы начнут орать--мол опять Порошенко и в Казахстане навалял кому то в тррусселя навозу...
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04.01.2022 14:27
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Возможно это кацапы мутят воду
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04.01.2022 14:16 Відповісти
ой я вас умоляю скоро кацапы начнут орать--мол опять Порошенко и в Казахстане навалял кому то в тррусселя навозу...
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04.01.2022 14:27 Відповісти
Откройте глаза и посмотрите, где находятся эти области, а находятся они как раз там где Турция хочет проложить газопровод - Казахстан - Турция. Кроме того бонусом - Каспий привратится в московитскую лужу на 90%.
Поэтому, да - москали мутят, опять гибридно будут атаковать уже Казахстан. И у него нечем будет ответить. Позно казахи прикупили Байрактары.
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04.01.2022 15:22 Відповісти
Актау в 30 км от границы в РФ находится, про Каспий и Турцию не выдумывайте. Но согласен с вами, что это реально похоже на начало спецоперации по анексии Сев.Казахстана.

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04.01.2022 18:41 Відповісти
Ну тут немного другого мнения https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD
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04.01.2022 18:49 Відповісти
Тех областях де люди повстали кацапів немає - Це Центр Південь та Захід

-Але на півночі та сході ми незабаром можливо почуємо російською - "Путин памаги! Введи вайска!"

-Казахам треба бути дуже пильними
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04.01.2022 14:27 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA,+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/@47.7434446,47.1344154,6z/data=!4m5!3m4!1s0x4171ba3876f94b7d:0x6771f0f3596acc1b!8m2!3d51.227821!4d51.3865431 а уральск по твоему где?
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04.01.2022 15:07 Відповісти
Та там сидить уже 30років на троні одна влада, жируе, краде мільярдами, крутять населенню гайки. Казахи не кацапи і накінець вирішили скинути свого "януковича"
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04.01.2022 14:42 Відповісти
Ні, скоріше це чергова кольорова революція або держпереворот.
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04.01.2022 15:09 Відповісти
якщо таке продовжиться до днів олімпіади, то путін розверне війська від сходу україни до заходу казахстану і буде змушений захищати русккоязичное население від казахської латинізації...
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04.01.2022 17:38 Відповісти
Цену на газ подняли на 100 %. Дебилы из власти решили, что выгоднее газ продавать за бугор по нынешним расценкам, чем своим дёшево. Бизнес одинаков - твари.
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04.01.2022 19:02 Відповісти
зара до них брати з севера брататися на гусеняках приїдуть
і не буде більше в Казахстані унітазів...
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04.01.2022 14:18 Відповісти
Скорее приплывут и прилетят.
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04.01.2022 15:23 Відповісти
и будет подводная лодка в степях казахстана?
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04.01.2022 17:39 Відповісти
Пока ничего непонятно.
Главное что бы там не торчали рога россии.
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04.01.2022 14:19 Відповісти
"Расія" не вміє робити кольорові революції.
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04.01.2022 15:11 Відповісти
зате вміє вводити війська гібридно для захисту русккоязичних від цвітних і цвіточних революцій
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04.01.2022 17:42 Відповісти
Опять руцких на исконно руцких землях обижают?
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04.01.2022 14:20 Відповісти
Жанаозен. Что-то французское в названии
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04.01.2022 14:23 Відповісти
Aux Champs-Élysées
Aux Жанаозен
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04.01.2022 14:26 Відповісти
Боюсь, только олды поймут искрометность))
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04.01.2022 14:33 Відповісти
Новый Узень при совдепии был. Нефть добывали.
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04.01.2022 15:03 Відповісти
так жана и есть по казахски новый
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04.01.2022 15:08 Відповісти
Chal(k)et також французьке
Споріднені народи
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04.01.2022 15:53 Відповісти
пригадується в армії ще тих років французами називали киргизів
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04.01.2022 17:44 Відповісти
Уверен что кацапы мутят, казахи сейчас очень хороши экономически, а рашке это ппц как не выгодно.
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04.01.2022 14:23 Відповісти
У казахов есть газ собственный, который Газпром у них берет по заниженной цене . Контракт между газпромом и казахской властью озвучил внук Назарбаева. На этом контракте Миллер с ***** и олигархический Казахстана получают прибыль 1,5 млрд долларов в год и она оседает в сингапуре .
если Назарбаев уйдёт , кацапы введут войска и нет Казахстана и газ себе заберут
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04.01.2022 14:29 Відповісти
Ах какая прелесть. Назарбаев хранитель Казахской независимости.
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04.01.2022 14:36 Відповісти
янукович жеж. якось був таким
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04.01.2022 17:45 Відповісти
Вибачте, а це не ви в 20-му році розповідали що білорусам не можна виходити проти бацьки, бо він захищає їх від РФ?)
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04.01.2022 14:37 Відповісти
Здрасьте !!! Я наоборот возмущалась мирной демонстрацией и предлагала жечь шины.

А Вы тут брехней не занимайтесь
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04.01.2022 20:59 Відповісти
так

Казахи на відміну від інших азіатів у Московію на заробітки не їздять..
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04.01.2022 14:32 Відповісти
Північнокорейці також відміну від інших азіатів у Московію на заробітки не їздять..
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04.01.2022 14:45 Відповісти
Как и южнокорейцы, японцы, китайцы (то что они делают в рашке это не заработки а обдирание и окитаевание)
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04.01.2022 14:51 Відповісти
Штоп вы были в курсе подорожало от 60 (3.8 гривны) аж до 120 (7.5 гривны). Ужоз!
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04.01.2022 14:28 Відповісти
Так, але це в країні де цей газ видобувають, а гроші осідать по кишенням режиму
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04.01.2022 14:45 Відповісти
а де дівається наш газ ? в Стебнику і Бориславі помпи працюють
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04.01.2022 15:02 Відповісти
Нам так не жити...
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04.01.2022 14:49 Відповісти
Ну в два раза - это заметно. Их можно понять.
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04.01.2022 18:51 Відповісти
у них видать заработал Ротердам+, они же радоваться должны были, и чем недовольны ?
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04.01.2022 14:31 Відповісти
Треба терміново валізу візитівок Яроша відправити, бо в свинособак не буде гарного приводу Україну приплести
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04.01.2022 14:36 Відповісти
пуйло чекає, коли назарбаєв сам не впорається і покличе його на допомогу
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04.01.2022 14:36 Відповісти
****** этот шал
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04.01.2022 14:53 Відповісти
Повысили до 7,5 гривен за куб и народ встал на дыбы. Украинцев восьмой год в хвост и в гриву, ни одного протеста.
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04.01.2022 15:01 Відповісти
Россия Цены газ (СУГ), 27-дек-2021

Россия Цены газ (СУГ)
Литр


RUB
30.795

и не бастуют гады
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04.01.2022 15:12 Відповісти
Люди с рабским менталитетом показывают друг на друга пальцем. Анекдот какой-то.
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04.01.2022 15:22 Відповісти
та да...и только в ольгино никаких рабских менталитетов
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04.01.2022 15:27 Відповісти
Как бы это не кремлёвская нечисть устраивает, очень похоже, тема протестов, кремлёвская...к тому же в Казахстане, запущен процесс дерусификации
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04.01.2022 15:03 Відповісти
Не, Назарбаев и его шестёрки, это всё кремлёвские ребята. Соответственно, это искренний народный протест против долголетней диктатуры и низкого уровня жизни. Он же даже столицу в честь себя переименовал)). Повышения цен- это последняя капля. А по большому счету, дело в другом- достали народ.
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04.01.2022 15:13 Відповісти
Требование искоренить коррупцию и кумовство, строительство новых фабрик и заводов, сокращение безработицы актуально для всех страны бывшего совка.
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04.01.2022 15:21 Відповісти
Так и есть. В Прибалтике только ситуация попроще из-за ЕС. А в остальных одно и тоже. Кроме Украины, которая хоть всегда борется с таким положением дел и не хочет мирится. Хотя тенденция начала меняться и во многих других странах (Грузия, Киргизия, Армения. Вот теперь и Казахстан не выдерживает. В России назревает что-то). А всё потому что сидят царьки по 20-30 лет и строят из себя "отцов нации".
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04.01.2022 15:36 Відповісти
Шкода,що у нас не було жодного "отца націі",а все лиш ублюдки та дегенерати націі...та й то в основному чужої...А так хочеться,щоб і у нас був батько націі і ми з вдячністю обирали б його термін за терміном...
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04.01.2022 17:26 Відповісти
Когда всё заточено на личность одного человека, это в конечном итоге всегда плохо заканчивается. Да и страна несёт огромные риски- ведь, "отец нации" может заболеть, упасть, сойти с ума, его могут убить. Экономика страны сразу среагирует на такое событие и страна получает неизбежный кризис. Поэтому то в развитых странах президентские сроки и ограничивают(чтобы не нести эти риски) до максимум 2 сроков, максимум по 5 лет. Или ограничивают его власть до "представительских функций", это когда фактически страной управляет парламент.
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04.01.2022 17:34 Відповісти
Я ошибся, повысили до 120 тенге не за куб, а за литр газа. 7,5 гривен. А в Украине литр 18,5 гривен за литр. Поправьте если ошибаюсь.
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04.01.2022 15:16 Відповісти
19 - 19, 65
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04.01.2022 15:35 Відповісти
не станем поправлять. ты часто ошибаешься...
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04.01.2022 17:48 Відповісти
Тю, чуш це все. Бунт за ціни нічого не вартий. Бунт може бути лише за цінності.
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04.01.2022 15:27 Відповісти
казахи молодцы. был у них желтоксан - 86, теперь кантараи -22
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04.01.2022 15:31 Відповісти
КАЗАХИ МОЛОДЦЫ !
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04.01.2022 17:15 Відповісти
молодцы Казахи,рождается еще одна великая и свободная нация на постсоветском пространстве!!!Слава Казахстан!!!
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04.01.2022 17:25 Відповісти
Чего не скажешь про терпил украинцев.
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04.01.2022 17:35 Відповісти
То чувство когда протестуют из-за 7 гривен за то что стоит в Украине 20.
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04.01.2022 17:34 Відповісти
сколько скумбрия у них, поведай?
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04.01.2022 17:50 Відповісти
Йди звідси, кацапе, водки немає.
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04.01.2022 21:06 Відповісти
Власти уже сдались. Понизили обратно литр газа до 3 гривен.
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04.01.2022 18:05 Відповісти
еще с декабря вроде говорили что цены будут на газ определяться по средней цене на бирже
(ну что то типа такого)
и вышло что с января цены стали по 100-120 тенге где то
а было где то 50
(1$ примерно 430 тенге)
я просто боялся что их сразу все разгонять будут
(когда после выборов выходили люди то с ними особо не церемонились)
но пока вроде пошли на уступки и сказали что будут снова по 50
хотя значит за счет бюджета получается будет компенсировать его

просто если цена будет 100 120 и многие на газе тут ездиют
то это автоматически повышает цены на все, т.к. цена на топливо влияет на все
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04.01.2022 19:36 Відповісти
А власти Украины тоже сдадутся или с Нового Года повысят в два раза ??
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04.01.2022 19:42 Відповісти
Тут подробно описаны события и причины:
https://www.youtube.com/watch?v=lUXePocF4vQ На площадях восставших городов стоят палатки и юрты | Главным требованием стала смена режима

35 177 просмотров
4 янв. 2022 г.




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https://www.youtube.com/channel/UCyRtVkSY1doj5Pu6NxnCGJA Ivan Yakovina

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04.01.2022 19:59 Відповісти
ЛУЧШЕ ОН ЧЕМ ФСБЭШНАЯ ТВАРЬ КАКАЯ ТО !!!
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05.01.2022 03:50 Відповісти
 
 