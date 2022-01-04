"Старий, іди!", - учасники масових протестів у Казахстані вимагають від колишнього президента Назарбаєва піти з політики. ВIДЕО

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту проти різкого зростання вартості палива провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, в Актау протестувальники встановили намети та юрту. До міста прибули також жителі сусідніх регіонів, у тому числі міст Актобе та Уральськ.

Удень 3 січня на площі в Актау, за оцінками очевидців, було кілька тисяч людей. До них прибув акім (голова) регіону, проте не зміг переконати їх розійтися. Протестувальники закликали до відставки чинного уряду. Вимоги знизити вартість зрідженого газу розширилися: учасники акції вимагали також викорінення корупції та кумівства, зведення нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.

На опублікованих у соціальних мережах відео чути, як сотні людей на площі в Актау скандують "Шал, кет!" (казахською – "Старий, іди!"). Це гасло лунає на багатьох акціях, учасники яких виступають із вимогою до колишнього президента Нурсултана Назарбаєва піти з політики.

За словами активістів, на площі в Актау в радіусі близько двох кілометрів був недоступний мобільний інтернет. У соціальних мережах раніше поширилася інформація, що до Актау було направлено два літаки з військовими із сусідніх регіонів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв напередодні розмістив твіт, що в Актау розпочала роботу урядова комісія, і демонстранти "мають виявити відповідальність і готовність до діалогу".

Протести розпочалися кілька днів тому у місті нафтовиків Жанаозені – після різкого підвищення вартості зрідженого газу, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів. У Жанаозені, за словами місцевих активістів, на площі вранці 4 січня було близько двох тисяч протестувальників. Люди вночі по черзі виступали на мітингу, під час якого казали, що "несправедливо, що люди змушені вимагати доступності газу в багатій на вуглеводні країні".

Учасників акцій протесту в Актау та Жанаозені підтримали в інших містах Казахстану. Близько 20 людей були затримані в Алмати. В Астані затримали трьох учасників протесту, понад 10 людей – у Шимкенті. Акції протесту відбулися також в Актобе, Уральську та кількох інших містах.

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