"Ну, шо ви бігаєте? Для чого цей цирк?", - львівський митник Лопотич намагався сховатися в кущах від поліцейських, котрі спіймали його напідпитку за кермом. ВIДЕО

Головний державний інспектор-кінолог Львівської митниці Іван Лопотич двічі затримувався співробітниками поліції напідпитку за кермом, однак ніякої службової перевірки за цими фактами не було проведено, а порушник продовжує працювати на митниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі користувач Павел Верещагин і публікує десятихвилинний ролик спілкування захмелілого митника з поліцейськими.

Відео зроблене на нагрудну камеру поліцейського і датоване 12-м липням 2021 року. На 7-й хвилині митник намагається утікти від поліцейських і ховається кілька разів у кущі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Начальника митного поста "Устилуг" Оникійчука спіймали п’яним за кермом. ВIДЕО