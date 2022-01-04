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"Ну, шо ви бігаєте? Для чого цей цирк?", - львівський митник Лопотич намагався сховатися в кущах від поліцейських, котрі спіймали його напідпитку за кермом. ВIДЕО

Головний державний інспектор-кінолог Львівської митниці Іван Лопотич двічі затримувався співробітниками поліції напідпитку за кермом, однак ніякої службової перевірки за цими фактами не було проведено, а порушник продовжує працювати на митниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі користувач Павел Верещагин і публікує десятихвилинний ролик спілкування захмелілого митника з поліцейськими. 

Ну, шо ви бігаєте? Для чого цей цирк?, - львівський митник Лопотич намагався сховатися в кущах від поліцейських, котрі спіймали його напідпитку за кермом 01

Відео зроблене на нагрудну камеру поліцейського і датоване 12-м липням 2021 року. На 7-й хвилині митник намагається утікти від поліцейських і ховається кілька разів у кущі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Начальника митного поста "Устилуг" Оникійчука спіймали п’яним за кермом. ВIДЕО

Автор: 

алкоголь (1243) Львів (3070) митниця (1873) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+26
чергове тупе бидло на посаді...
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04.01.2022 16:17
+24
Еталонний Слуга народу. До повного комплекту не вистачає ****** в салоні і наркоти в багажнику.
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04.01.2022 16:17
+12
Как здорово! Попались, Ублюдки! Через эти Шегини постоянно проезжаются наши родственники со Львовской области, более подлых, наглых преступников а погонах нет в Украине. Думаете, Киев не знает? Знает! Именно в Киев в большие кабинеты и идёт мзда малая» с каждого поста.
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04.01.2022 16:22
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чергове тупе бидло на посаді...
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04.01.2022 16:17 Відповісти
та яка там посада годівник службового собаки та за сумісницьтвом тлумач з собачого
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04.01.2022 17:05 Відповісти
На жаль, але такого тупого бNдла - 95% у всіх органах влади на всіх рівнях... починаючи від дєрьовні в якомусь захахалусті, закінчуючи супер-бNдлом в київських кабінетах, включно з теперішнім, і всіма попередніми президентами !!!!

А виною всьому бNдло-маса, яка голосує за неосвідчених негідників і злодіїв !!!
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04.01.2022 20:55 Відповісти
Еталонний Слуга народу. До повного комплекту не вистачає ****** в салоні і наркоти в багажнику.
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04.01.2022 16:17 Відповісти
Таки да . Але щось підказує ,що на посаду це бидло потрапило ще до 2019 року .
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04.01.2022 16:20 Відповісти
Але щось підказує,що вже кілька разів митницю реформували за президенства Організма та додавали нові обличча
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04.01.2022 16:36 Відповісти
Клоуны уже тогда смотрели в грядущее и гадили Пете, подсовывая ему "свои" кадры))))
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04.01.2022 16:44 Відповісти
Как здорово! Попались, Ублюдки! Через эти Шегини постоянно проезжаются наши родственники со Львовской области, более подлых, наглых преступников а погонах нет в Украине. Думаете, Киев не знает? Знает! Именно в Киев в большие кабинеты и идёт мзда малая» с каждого поста.
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04.01.2022 16:22 Відповісти
Зря радуетесь, теперь они Ваших родственников еще больше трусить будут. Подобный залет отбивать нужно... Или Вы, может, верите что кого то уволят???
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04.01.2022 16:43 Відповісти
Увы, Вы правы. Совесть и законы покинули Украину еще в девяностые.
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04.01.2022 16:53 Відповісти
Киев не только знает, Киев их туда и назначает. Поверь, другие там работать не будут. То же самое и на Одесской таможне. Все потоки идут через Киев.
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04.01.2022 17:06 Відповісти
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04.01.2022 16:23 Відповісти
Звісно такого при Петрі не було. При Петрові і сонечко інакше світило ,і пташки приємніше цвірінькали.
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04.01.2022 16:52 Відповісти
Скорее бы хло вошло, да?
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04.01.2022 16:59 Відповісти
Для тебе дійсно бажано , щоб "скарєє"...
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04.01.2022 17:13 Відповісти
наивные полицейские. та никто от них не убегал. ехал чувак с напряжённой смены отметив удачный трудовой день. по пьяне подумал, шо конкуренты по службе тормознули. ну и ринулся в кусты, лопатник с добычей скинуть.
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04.01.2022 16:28 Відповісти
погранцам срочно добавить зарплату иначе будут брать взятки .... 100.000 долларов и может угомонятся тогда.хахахаха.стыдоба..... быдло жирное пьяное чучело за ноздри и в асфальт...не будет в стране посадок, больших сроков и ужасных штрафов...не будет никакого порядка в стране никогда...((
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04.01.2022 16:31 Відповісти
В аэропорт Жуляны таможенником по прежнему можно устроится исключительно за 1,5-2,0 тысячи долларов (это еще цены для "своих"). И кроме того ежемесячно платить "немного наверх".
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04.01.2022 16:56 Відповісти
А вакансії є ?
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05.01.2022 01:03 Відповісти
Тот, кто еще думает, что высокие зарплаты остановят коррупционные действия - лох! Государство не может давать так большую зарплату, сколько они берут взяток на своих постах! Только казни на площади ..в назидание остальным ..
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04.01.2022 16:59 Відповісти
Таможенник в кусты ринулся нужду справить большую и малую, а полиция не так поняла.
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04.01.2022 16:34 Відповісти
він звик, що на його митниці і не такі питання можна парєшать
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04.01.2022 16:34 Відповісти
Чему тут удивляться? Подумаешь еще один чинуша в хлам синий или обдолбаный...какая разница если это является нормой при кучке быдловато-хамоватых гопников которые дорвались до власти и корыта благодаря волеизъявлению "мудрого" украинского народа - точнее населения - народ такое не допустит и мириться с таким не будет!
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04.01.2022 16:36 Відповісти
Ему надо на Донбасс...там спрячут даже убийство Джугашвили на Мацковии в марте 1953 года и концы в воду...
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04.01.2022 16:38 Відповісти
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04.01.2022 16:41 Відповісти
Під ,,хмельком,, це не показник.Показником являється,що його безробітня жінка та бабка із прабабков ******* при тому що він убогий та йому ще і субсилії пположені за убогість.
Дивно чому держава не турбується по убогих своїх діячів.
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04.01.2022 16:40 Відповісти
Надо наказывать не только подобных выродков а и тех кто тычет подобному быдлу деньги
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04.01.2022 16:44 Відповісти
Имитация популизма Голобородьки зашкаливает...скоро пасодють доярку бабу Оксану за скаччивание лишнего молока в пользу Секретаря райкома партии..и его главного агронома...
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04.01.2022 16:45 Відповісти
А й справді цирк. І самі поліціянти його влаштували. Бо якби завалили його після 30-ти секунд спілкування, на що мали підстави, то не було б що показувати. Адже з "прОстими" людьми поводяться саме так.
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04.01.2022 16:47 Відповісти
Быдло краснопузое 1917 года и сегодняшние Голобородьки это одно и тоже Шариковаское Быдло...
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04.01.2022 16:49 Відповісти
Ну дык "под хмельком"-это ни о чём. Всего лишь бутылка водки и литр пива в одно рыло. Вот когда бы пьяным поймали...)
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04.01.2022 16:50 Відповісти
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04.01.2022 16:55 Відповісти
Вы только представьте какие ети держиморды на мытнице дела творят. Знакомый подполковник за полтора ляма $$$$ пентхауз в Киеве купил и любовнице рейнджровер за $120тыс. Больше чем на западной мытнице воруют только на Одесской. Но там *чужих* не пускают. *Растаможка* одного морского контейнера стоит $40-50тыс.
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04.01.2022 17:01 Відповісти
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04.01.2022 17:02 Відповісти
Цікаво, чому тільки зараз це відео оприлюднино?
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04.01.2022 17:11 Відповісти
Немає в Україні більш захламних,наглючих і сволотних митників ніж у Львівській області...Але закон природньої рівноваги говорить що дія рівна протидії і можливо тільки тут у Львові знайдеш і найбільш принципових і безкомпромісних серед арміі службістів...Так воно є в тій Галичині,все по максимуму,сніг найкраще іскриться і лайно найбільше смердить...
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04.01.2022 17:12 Відповісти
так таможня тоже мвд или кто там как они себя задерживать могут...свою правую руку кормилицу..
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04.01.2022 17:27 Відповісти
Порешают
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04.01.2022 17:32 Відповісти
Если убегает значит боиться.Раньщ
ше не боялись.То есть реформы идут
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04.01.2022 17:38 Відповісти
Вообщем виноватыми будут румыны.
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04.01.2022 18:02 Відповісти
Не, поляки.
Если бы это в не во Львовской, а в Черновицкой области происходило, то тогда да - 100% румыны.
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04.01.2022 18:21 Відповісти
В видео нет поляков.Там есть румыны.смотри и слушай внимательно.
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04.01.2022 20:15 Відповісти

Это только в его пьяных глюках по телефону "там румуни бігають". Видимо его с детства ими пугали. )))
А вот на видео их не видно и не слышно.
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04.01.2022 21:09 Відповісти
Какое позорище...Это поколение выросшее не при "клятом совке"...
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04.01.2022 18:23 Відповісти
Велика подяка співробітникам поліціїї, котрі чесно виконали свою работу
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04.01.2022 18:58 Відповісти
"Головний державний інспектор-кінолог Львівської митниці Іван Лопотич двічі затримувався співробітниками поліції напідпитку за кермом, однак ніякої службової перевірки за цими фактами не було проведено, а порушник продовжує працювати на митниці..."

Причому тут де людина працює і чому його повинні перевіряти по службовій лінії? З гімновозами так само повинні поступати? Або закон повинен діяти однаково на всіх або це вже не закон.
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04.01.2022 19:08 Відповісти
Поліцейський молодець, дуже коректна поведінка, все зрозуміло, чітко. Якби ж таким виписували премію та доводили інформацію особовому складу: дивитись, беріте приклад - ото б було діло.
А так виглядає, що відео випливае коли потрібно, а досі зберігалося як компромат. Доречі, що відомо про цього митника, його притягли до відповідальності чи розвалили справу в суді?
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04.01.2022 20:47 Відповісти
На жаль, але такого тупого бNдла - 95% у всіх органах влади на всіх рівнях... починаючи від дєрьовні в якомусь захахалусті, закінчуючи супер-бNдлом в київських кабінетах, включно з теперішнім, і всіма попередніми президентами !!!!

А виною всьому бNдло-маса, яка голосує за неосвідчених негідників і злодіїв !!!

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04.01.2022 20:59 Відповісти
Країна пропала(дуже тяжко це визнавати)...

Здорові сили, з кожним роком все більше і більше покидають країну(заробітки, ПМП)...залишається ось таке прикормлене бидло при держкоритах і маленьких коритках....
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04.01.2022 21:54 Відповісти
НАДО БЫЛО ЕГО ПРОСТО УБИТЬ !!! НАМ КОРРУПЦИОНЕРЫ ДАЖЕ В ТЮРЬМЕ НЕ НУЖНЫ !!!
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05.01.2022 03:46 Відповісти
А чому б і ні ? Сама посада то звучить "Головний державний інспектор-кінолог " ,мабуть, ще й кількох замів має ! ТЬху на них !
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05.01.2022 08:48 Відповісти
зеленая плесень активно проростает...
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05.01.2022 08:52 Відповісти
 
 