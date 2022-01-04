"Ну, шо ви бігаєте? Для чого цей цирк?", - львівський митник Лопотич намагався сховатися в кущах від поліцейських, котрі спіймали його напідпитку за кермом. ВIДЕО
Головний державний інспектор-кінолог Львівської митниці Іван Лопотич двічі затримувався співробітниками поліції напідпитку за кермом, однак ніякої службової перевірки за цими фактами не було проведено, а порушник продовжує працювати на митниці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі користувач Павел Верещагин і публікує десятихвилинний ролик спілкування захмелілого митника з поліцейськими.
Відео зроблене на нагрудну камеру поліцейського і датоване 12-м липням 2021 року. На 7-й хвилині митник намагається утікти від поліцейських і ховається кілька разів у кущі.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.01.2022 16:17
+24 Микола Папізже
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+12 Andrew86
показати весь коментар04.01.2022 16:22
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А виною всьому бNдло-маса, яка голосує за неосвідчених негідників і злодіїв !!!
Дивно чому держава не турбується по убогих своїх діячів.
ше не боялись.То есть реформы идут
Если бы это в не во Львовской, а в Черновицкой области происходило, то тогда да - 100% румыны.
Это только в его пьяных глюках по телефону "там румуни бігають". Видимо его с детства ими пугали. )))
А вот на видео их не видно и не слышно.
Причому тут де людина працює і чому його повинні перевіряти по службовій лінії? З гімновозами так само повинні поступати? Або закон повинен діяти однаково на всіх або це вже не закон.
А так виглядає, що відео випливае коли потрібно, а досі зберігалося як компромат. Доречі, що відомо про цього митника, його притягли до відповідальності чи розвалили справу в суді?
А виною всьому бNдло-маса, яка голосує за неосвідчених негідників і злодіїв !!!
Здорові сили, з кожним роком все більше і більше покидають країну(заробітки, ПМП)...залишається ось таке прикормлене бидло при держкоритах і маленьких коритках....