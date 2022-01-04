Проєкт "Без цензури": Протест поліцейських. Чи вийдуть копи на Майдан? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Чому масово звільняються патрульні поліцейські? І чи вийдуть копи на Майдан через низькі зарплати й погані умови служби? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" міркує про те, чи буде кому патрулювати вулиці в 2022-му.
Про це - в проєкті "Без Цензури" на Цензор.НЕТ.
Важка, невдячна і ризикована робота – за копійки.Наприклад, у Харкові вже відкрито говорять, патрулювати місто – нікому! Масові звільнення патрульних поліцейських та протести копів – нова українська реальність. Чому так сталося і чим це загрожує нам усім?
Топ коментарі
+18 Одержимый
показати весь коментар04.01.2022 17:36
+16 Роман Пиляшенко #411494
показати весь коментар04.01.2022 17:35
+15 Андрей Дудка #433173
показати весь коментар04.01.2022 17:47
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100% - коррумпированные продажные скоты!!!!
Кто каждый день по работе стыкается с этими тварями - понимает что там всех выносить надо!!!!! Куда обращаться при краже??? к мусорам???? смысл??? эти бездельники ничего не делают!
понятно шо это типо мол правильно, но как же это "бесит" то!!1111
Им нужен - беспредел!!!
премий не получают?
20 лет отколотал и пенсионер - здоровый бычара - "пенсионер" блин.
и выплата по увольнению на пенсию - нехилую тачилу покупают и на бухло остается еще, мне прямо жель шо недоплачивают.
хрен выгонишь со "службы" то. жалуются - иди на стройку блин. на второй день побегут обратно мундир )по(носить.
Есть ведь альтернатива - пойти работать на стройку и получить сраный хостел за свои двадцать тысяч.
Часть украинцев так и живет - и живет уже долго. У них нет ведомственных общежитий, униформы, автомобилей, и пенсии в 45 лет. А патрулировать..... много ребят с боевым опытом, которые справятся с этим не хуже, чем плачущий о тринадцатой зарплаты.
тут и новость была - мусорило разжился на 200 или больше тысяч за год с небольшим - камвхору тупо уделал на бабло.
там и статья вроде до 7 лет, так шо серьезно.
клубничная экономика победила Украинскую экономику "крепких хозяйственников"
Антіколорадос- інсайд про перемовини зе з Байденом
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