Проєкт "Без цензури": Протест поліцейських. Чи вийдуть копи на Майдан? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Чому масово звільняються патрульні поліцейські? І чи вийдуть копи на Майдан через низькі зарплати й погані умови служби? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" міркує про те, чи буде кому патрулювати вулиці в 2022-му.

Про це - в проєкті "Без Цензури" на Цензор.НЕТ.

Важка, невдячна і ризикована робота – за копійки.Наприклад, у Харкові вже відкрито говорять, патрулювати місто – нікому! Масові звільнення патрульних поліцейських та протести копів – нова українська реальність. Чому так сталося і чим це загрожує нам усім?

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