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Проєкт "Без цензури": Протест поліцейських. Чи вийдуть копи на Майдан? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Чому масово звільняються патрульні поліцейські? І чи вийдуть копи на Майдан через низькі зарплати й погані умови служби? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" міркує про те, чи буде кому патрулювати вулиці в 2022-му.

Про це - в проєкті "Без Цензури" на Цензор.НЕТ.

Важка, невдячна і ризикована робота – за копійки.Наприклад, у Харкові вже відкрито говорять, патрулювати місто – нікому! Масові звільнення патрульних поліцейських та протести копів – нова українська реальність. Чому так сталося і чим це загрожує нам усім?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури" наживо: ТОП-10 головних подій 2021. Гордон - президент?! Тренди-2022. Укр-розкішниці. ВIДЕО

Автор: 

МВС (3501) протест (2398) патрульна поліція (1442) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+18
Пропоную копам разом з підприємцями вийти 25 січня на Майдан. Разом ми сила!
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04.01.2022 17:36
+16
Так вже на заміну поліції феодали готують місцеві міські варти))) туди й підуть працювати. Закон забудьте - ці новоспечені помощнікі охорони порядку будуть пиз..ти тіх хто незадоволений рішенням феодала без слів.
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04.01.2022 17:35
+15
Те порядочные люди, пришедшие в полицию по зову сердца, и представить не могли, что их негодяи и мерзавцы будут использовать в борьбе против собственного народа, и что они будут выполнять преступные приказы и распоряжения.
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04.01.2022 17:47
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У вас с народом. Вам не о чем переживать. 😁
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04.01.2022 18:36 Відповісти
А народ то ее как любит! С цветами к полиции идёт
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04.01.2022 19:18 Відповісти
Нам такая полиция - НЕ нужна!!!!

100% - коррумпированные продажные скоты!!!!
Кто каждый день по работе стыкается с этими тварями - понимает что там всех выносить надо!!!!! Куда обращаться при краже??? к мусорам???? смысл??? эти бездельники ничего не делают!
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04.01.2022 18:18 Відповісти
Ти ж сам її створив разом з Аваковим і Кивою.
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04.01.2022 18:21 Відповісти
что ты мычишь игорек? выпей стекломоя и опохмелись, мусор
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04.01.2022 18:22 Відповісти
тільки москалі пишуть про стєкломой
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04.01.2022 18:25 Відповісти
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05.01.2022 04:23 Відповісти
да мне всё равно что там у ментов.
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04.01.2022 18:18 Відповісти
мопедистов уничтожили -вот и не стало работы! авто трогать низзя - там у зассатого лапа или ствол может вытянуть...
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04.01.2022 18:19 Відповісти
При сабакову їх все влаштовувало?
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04.01.2022 18:19 Відповісти
А що ж тоді робити військовим з їхніми зарплатами? Теж вийти на Майдан?
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04.01.2022 18:22 Відповісти
"***** памагі" ще не кричать?
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04.01.2022 18:23 Відповісти
Нехай йдуть санітарами в лікарні на 5-6 тисяч зарплати.
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04.01.2022 18:24 Відповісти
Были "мусора твари", станут "врачи убийцы".
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04.01.2022 18:43 Відповісти
"врачи убийцы" - це звичайний український лікар, який всім на любі хвороби виписує антибіотики, такщо багато знати не треба, вони зможуть.
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05.01.2022 07:42 Відповісти
чого ж санітари не йдуть в патрульні за 12 тисяч, бояться, чи не хочуть втрачати хабарі?
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05.01.2022 07:41 Відповісти
проЄкт - кто так пишет!!!!!

понятно шо это типо мол правильно, но как же это "бесит" то!!1111
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04.01.2022 18:24 Відповісти
Криминальным авторитетам (новым лицам, депутатам) настоящая, правильная милиция не нужна!
Им нужен - беспредел!!!
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04.01.2022 18:27 Відповісти
неее.. подождите копы... вы работаете с коммерческой структуре, не государственной, доход за прошлый год данным предприятием задекларирован более около 3 млрд грн, и вы теперь выходите требовать от государства денег!? а вы не окуели? да еще есть больой вопрос , к многим, о выполнении своих должностных обязанностей! Ребятки , расследуйте кто упер 3 млрд дохода!?
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04.01.2022 18:41 Відповісти
не пиши пьяный
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04.01.2022 18:44 Відповісти
я трезв... с чего взял?
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04.01.2022 19:35 Відповісти
А за шо им платить?понабирали наркоманов и алкашей,работать не хотят,ездят взятки собирают,пусть идут дворниками, асфальт ложат!
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04.01.2022 22:00 Відповісти
Боливар мусоров не вытянет
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05.01.2022 14:04 Відповісти
Никто и не требует, как раз, увольняются и все, плакать и требовать начали руководители полиции.
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05.01.2022 07:44 Відповісти
патрульная полиция финансируется с бюджета
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05.01.2022 12:01 Відповісти
вот и мне этот факт интересен, коммерческая организация, а финансирует бюджет, которая имеет доход, согласно отчета юр. лица около 3млрд грн за 2020 год.. вам не странна такая постановка бизнеса??
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05.01.2022 14:01 Відповісти
бедненькие, может еще жёппы им лизать?
премий не получают?
20 лет отколотал и пенсионер - здоровый бычара - "пенсионер" блин.
и выплата по увольнению на пенсию - нехилую тачилу покупают и на бухло остается еще, мне прямо жель шо недоплачивают.
хрен выгонишь со "службы" то. жалуются - иди на стройку блин. на второй день побегут обратно мундир )по(носить.
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04.01.2022 18:48 Відповісти
Ти або придурок. чи просто без мізгів
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04.01.2022 20:43 Відповісти
мізги, мізги - чо ти кривляєшся?
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04.01.2022 20:55 Відповісти
20 лет было 10 лет назад, и лизать ничего не нужно, все просто увольняются.
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05.01.2022 07:45 Відповісти
Копи,на Майдан???!!! Аж розбіжаться!!! Кацапською мовою - "своя рубашка ближе к телу"! Не той контингент!
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04.01.2022 18:48 Відповісти
Шота не очень понял. Он хочет зарплату 30 тысяч, и еще тринадцатую зарплату. А еще очень лихо жонглирует миллиардами. И еще говорит что -то про честь - так раньше говорили офицеры, в т.ч. белые, императорской армии.
Есть ведь альтернатива - пойти работать на стройку и получить сраный хостел за свои двадцать тысяч.
Часть украинцев так и живет - и живет уже долго. У них нет ведомственных общежитий, униформы, автомобилей, и пенсии в 45 лет. А патрулировать..... много ребят с боевым опытом, которые справятся с этим не хуже, чем плачущий о тринадцатой зарплаты.
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04.01.2022 18:58 Відповісти
Скорую помощь, фактически, ликвидировала негодяйка Супрун, пожарные - получают копейки и разбегаются, копам - тоже ничего не платят и они тоже разбегаются... 101, 102, 103 - это, разве не основа основ существования цивилизованного государства? Извиняюсь за свой французский, а ***** гражданам ТАКОЕ государство, как наше, типа "реформированное"? "Каких тебе ещё реформ не хватает?", да?
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04.01.2022 19:05 Відповісти
Багато їх в Польщу на роботу виїхало?
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04.01.2022 19:23 Відповісти
Piter Kandy, я таких не знаю! Військові,то так,їдуть. Але що б бувший мусор?! На реальних прикладах (без виключень),знаю: хто був ментом,працювати реально вже не буде! Не та "закалка"!
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04.01.2022 19:35 Відповісти
Еще с восьмидесятых - "не хочу працювати, а воровать боюся, поїду я до Києва, в міліцію наймуся")))
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04.01.2022 19:38 Відповісти
Багато пійшло в ЗСУ та інші військові структури.
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05.01.2022 07:46 Відповісти
Клятий Порошенко! )))))
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04.01.2022 19:37 Відповісти
Так и знал, что Порошенко не был Президентом и никаких решений не принимал. А кто им тогда руководил? Вова из-за поребрика?
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05.01.2022 07:47 Відповісти
не хватает на всех мусоров блогерш с онлифанс. ничего не поделаешь.
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04.01.2022 19:45 Відповісти
хах, я понял о чем вы))
тут и новость была - мусорило разжился на 200 или больше тысяч за год с небольшим - камвхору тупо уделал на бабло.
там и статья вроде до 7 лет, так шо серьезно.
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04.01.2022 20:02 Відповісти
это во всех отрослях уже работать некому, т.к.Польша больше платит,
клубничная экономика победила Украинскую экономику "крепких хозяйственников"
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04.01.2022 20:07 Відповісти
Странно что медики и учителя не выходят на Майдан 30 лет...,получая в сутки 5 гривен...зато рано дома...
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04.01.2022 20:45 Відповісти
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04.01.2022 20:47 Відповісти
Взятки медикам не отменили вот и ответ на загадку.
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05.01.2022 07:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MBX9sj1JPoI https://www.youtube.com/watch?v=MBX9sj1JPoI

Антіколорадос- інсайд про перемовини зе з Байденом
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04.01.2022 21:09 Відповісти
Мусора гідності не мають.
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04.01.2022 21:55 Відповісти
де стільки злочинців взяти на таку кількість поліціянтів. всі злочинці по партійним спискам зараз працюють у владі
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04.01.2022 22:52 Відповісти
Для поліцаїв які звільнилися чи думають звільнятися через низькі "получки" як казали при совку (зарплату заробити треба).

Робота в Польщі.

Потрібно працівників на роботу на фермі корів. Потрібно ставити доільні апарати; прибирати; кормити худобу; заготовлювати іжу для худоби; і робити всю супутню роботу по фермі. Пан надає безкоштовне житло і безкоштовно харчування. Є перериви під час дня на каву чи перекур. Пан перевірений, возимо до нього вже багато років. Вимоги: •місто праці: Ломжа ( околиці) •вік до 50-55 років •можливість прокидатись зранку 04:00-05:00 ранку •Швидкість та відповідальність, бажання працювати •Житло надається безкоштовне •вітається вміння іздити на тракторі •харчування надається за рахунок пана •заробітна плата 3500-4500зл/міс •Можливість надання авансу. •Зарплата виплачується готівкою на руки •Виізди маємо двічі на тиждень Зар/плата виплачується готівкою Робимо запрошення та веземо по біометріі. Веземо власним комфортним мікроавтобусом ! Виізд : Рівне-Луцьк-Тернопіль-Золочів-Львів. У Польщі допомагаємо з усіма нюансами по оформленню, поселенням
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04.01.2022 23:02 Відповісти
интересно как копы будут охранять не лоха от копов
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04.01.2022 23:07 Відповісти
нелоха охраняют военные из УГО, олигархов и матерых преступников СБУ и ДБР, а вот кто будет кражами на даче заниматься или хулиганами - не понятно, армия не поможет, врачи и учителя тоже
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05.01.2022 08:43 Відповісти
...дайте больше прав , то они остануться . Да, и надо вернуть их прежнее название
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05.01.2022 04:16 Відповісти
пусть не плачутся... как бы они себя ни называли, были они ментярами вонючими такими и остались... беспринципными, хамовитыми, тупыми и сверхнахальными...
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05.01.2022 07:43 Відповісти
Почти все профессии в постсоветских странах, в том числе и Украине можно так описать
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05.01.2022 08:44 Відповісти
Не служив ні в міліції,ні в поліції,але зовсім і ніколи не підтримував тих,хто принижує і принижував роботу поліції. Знаю сотні різних при кладів ( на собі) як працює поліція. Є різне і позитив і негатив. Є різні поліцейські і чесні і грамотні і порядні. Так як і навпаки. АЛЕ ГОЛОВНЕ--всі вони знашої вулиці,з нашого міста. Який нарід" така і поліція. Якщо "нарід" вибирає собі президента дважди зека і клоуна--то звідки ж візметься чесний професіональний коп,да іще і за мізерну зарплати. Дивіться частіше на себе в дзеркало і ви побачите "чесного" копа. Бнайчастіше кричить той ,хто сам такий.
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05.01.2022 11:37 Відповісти
При большом некомплекте оставшимся полицейским приходится выходить на службу, заметьте круглосуточную, почти ежедневно, и получать за это не два или три денежных содержания, потому что работаешь за двоих-троих, а одно, которое к тому же урезают, заставляют ремонтировать машины или покупать бензин за свой счет. А ведь у многих семьи, расходы, которые сейчас выросли. А военные, у которых денежное содержание еще меньше, чем у полицейских, а ведь они должны быть уверены, что их семьи обеспечены пока они охраняют наш покой. А какая задолженность по денежному содержанию у военных и полицейских? Хотелось бы знать статистику, сколько уволилось полицейских из тех, кто пришел на службу в 2015 году, и сколько уволилось военнослужащих за последние 2 года?
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05.01.2022 12:09 Відповісти
Виходьте на Майдан - народ підтримає!
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05.01.2022 12:23 Відповісти
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