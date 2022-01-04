"У кортежі Зеленського головний не Зеленський": Єрмак користується держохороною, - Bihus.info. ВIДЕО

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак користується державною охороною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні BIHUS info.

"Зеленський, Шмигаль, Монастирський - це спонсори заторів на дорогах, бо саме для їхніх кортежів перекривають рух. А інколи зупиняють машини для пустих кортежів, які вдають, ніби везуть президента. І все за бюджетні кошти. Як і держохоорона, якою користується глава Офісу президента Андрій Єрмак. Хоча в одному з інтерв'ю він наголошував, що це не так. Але Максим Опанасенко зафіксував Єрмака на броньованих авто, які якраз використовує державна охорона. Про це він розповідає у своєму блозі", - сказано в описі до відео.

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"На цих кадрах - примарна охорона голови ОП Єрмака. Чому примарна? Ну бо Єрмак каже: нема в мене охорони. А ми в цей час спостерігаємо як:

1) Сіра Тойота виїжджає з двору, де мешкає Єрмак,

2) У дворі в інший день чорна Кемрі, яка супроводжує авто Єрмака,

3) Водій чорної Кемрі допомагає водію Єрмака покласти одяг у авто,

4) Єрмак сідає у броньоване авто. Все це під наглядом водія чорної Кемрі".

І Єрмак, і Управління держохорони заперечують цей факт, говорячи неправду журналістам, зазначає Bihus.info.

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