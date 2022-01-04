"У кортежі Зеленського головний не Зеленський": Єрмак користується держохороною, - Bihus.info. ВIДЕО
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак користується державною охороною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні BIHUS info.
"Зеленський, Шмигаль, Монастирський - це спонсори заторів на дорогах, бо саме для їхніх кортежів перекривають рух. А інколи зупиняють машини для пустих кортежів, які вдають, ніби везуть президента. І все за бюджетні кошти. Як і держохоорона, якою користується глава Офісу президента Андрій Єрмак. Хоча в одному з інтерв'ю він наголошував, що це не так. Але Максим Опанасенко зафіксував Єрмака на броньованих авто, які якраз використовує державна охорона. Про це він розповідає у своєму блозі", - сказано в описі до відео.
"На цих кадрах - примарна охорона голови ОП Єрмака. Чому примарна? Ну бо Єрмак каже: нема в мене охорони. А ми в цей час спостерігаємо як:
1) Сіра Тойота виїжджає з двору, де мешкає Єрмак,
2) У дворі в інший день чорна Кемрі, яка супроводжує авто Єрмака,
3) Водій чорної Кемрі допомагає водію Єрмака покласти одяг у авто,
4) Єрмак сідає у броньоване авто. Все це під наглядом водія чорної Кемрі".
І Єрмак, і Управління держохорони заперечують цей факт, говорячи неправду журналістам, зазначає Bihus.info.
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Не життя в простого єврейського парня,а казка якась
"- кто такой зе ленкин?
- это мелкий политический клоун времён дерьмака и его брата"
греха не боятся(((
хотяяя им пофиг, терпилы утрутся.
не, ну реально офигевшие. особенно Зеля - тупо ж видео где обещает стоять в пробках и вот даже Елдак тоже тупо срет на такие обещания.
и вот что - думать шо они не агенты какие то? а кто же они - если даже слова сдержать Зеля не может. (на выборы не ходил если что - от ненависти)
- а шо это?
- а оно тебе надо?
"Северокорейская пресса утверждает, что экс-руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир и отец нынешнего главы страны Ким Чен Ына создал шаурму в 2011 году."
"и встать, когда с тобой разговаривает подпоручик!!!!" ))
свічка
Беня відпочиває з родиною і близьким оточенням.Проте,як пишуть- " Родини президента у лакшері-готелі не бачили"
А як же Дєрьмак? Він же намного болєє лудше Лєнкі!
бойовомучергуванні, замість шмарлі "парешает"
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У вівторок, 4 січня, ввечері, керівник Офісу президента Андрій Єрмак проведе телефонну розмову з представниками країн Нормандського формату - Франції та Німеччини.
Про це повідомила радниця Єрмака з комунікацій Дарія Зарівна, пише https://interfax.com.ua/news/political/789793.html "Інтерфакс-Україна" .
"Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова Андрія Єрмака з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсем Плетнером і дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном"
Розмова відбудеться напередодні візиту радників лідерів Франції та Німеччини до Москви. Він запланований на 6 січня для переговорів із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.
а дерьмак і є найголовнішим в утому шапіто...
а як по другому?
Антіколорадос- інсайд про перемовини зе з Байденом