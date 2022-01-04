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Відтепер "Дія" попереджатиме про перевірку банками кредитної історії, - Федоров. ВIДЕО

У додатку держпослуг "Дія" запустили нову послугу. Тепер користувачам надходитимуть сповіщення про кредити чи перевірку кредитної історії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні запускаємо у "Дії" важливу функцію push-повідомлення про кредити чи перевірку кредитної історії", - написав Федоров.

Відтепер, коли банк перевірятиме кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, у "Дії" одразу відображатиметься push-повідомлення.

"Це вже працює за умовчанням у вашому додатку, оновлювати "Дію" не потрібно", - зазначив Федоров.

Вказана функція зокрема убезпечить від шахраїв.

Читайте також: Кількість користувачів "Дія" перевищила 13 млн осіб, - Федоров

Якщо в "Дію" надійде сповіщення про новий кредит, який ви не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу.

Крім цього, якщо побачите сповіщення про те, що хтось перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати.

банки (7728) кредит (3827) Федоров Михайло (878) Мінцифри (1187) Дія (1125)


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Топ коментарі
+7
Клон кацапских "Госуслуг".

И такое же дырявое говно, выгодное только тем, кто его контролирует.
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04.01.2022 19:48
+7
И они не несут никакой ответственности за сбои и глюки. Абсолютно. Все на свой страх и риск.

В "Дия" произошел масштабный сбой: исчезли COVID-сертификаты, ИНН и паспорта (фото)https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto
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04.01.2022 19:59
+6
а у чому безпека? у тотальному контролі?
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04.01.2022 19:55
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Супер. Ідемо в безпечне майбутнє в стилі фантастики про нейронки та всіх дій під протокол.

А скільки хрюкали що завдяки Дії будуть брати кредити ліві люди - Ідіоти. Завдяки Дії тепер все буде на порядок цивілізованіше.
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04.01.2022 19:46 Відповісти
Ага. Вы просрете все свои деньги цивилизованно. Именно для этого создавалась Дия?

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04.01.2022 19:54 Відповісти
ну а как ты думаешь для чего легализовали игровой бизнес?
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04.01.2022 20:04 Відповісти
а у чому безпека? у тотальному контролі?
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04.01.2022 19:55 Відповісти
Покажите нам международные сертификаты безопасности для этой поделки? И какую юридическую ответственность несут авторы Дии за все происшествия с ней?
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04.01.2022 20:02 Відповісти
надо закрыть это фсб -шное приложение "дія", слишком много конфиденциальной информации они хотят..
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04.01.2022 23:24 Відповісти
Запустите в Дии тетрис или змейку, хоть какая-то польза будет
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04.01.2022 19:46 Відповісти
Клон кацапских "Госуслуг".

И такое же дырявое говно, выгодное только тем, кто его контролирует.
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04.01.2022 19:48 Відповісти
И они не несут никакой ответственности за сбои и глюки. Абсолютно. Все на свой страх и риск.

В "Дия" произошел масштабный сбой: исчезли COVID-сертификаты, ИНН и паспорта (фото)https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto
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04.01.2022 19:59 Відповісти
Федоров не іт спеціаліст.Чому він розповідає за цифрові технології?
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04.01.2022 19:48 Відповісти
А зело политик? Почему оно президент?! А Николя-Митбол а Арахамия?! Хуже не будет!
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04.01.2022 19:50 Відповісти
Ну того на жаль обрало населення.
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04.01.2022 19:52 Відповісти
Ну а этого выбрали те, кого выбрало население, все логично...
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04.01.2022 19:56 Відповісти
Вот именно что НАСЕЛЕНИЕ. Граждане такое гивно зеленое не выбирали.
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04.01.2022 20:51 Відповісти
Ну как же не IT - Фйодоров известный интернет-жулик! Как и Арахамия
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04.01.2022 21:16 Відповісти
Кстати, а в чем польза такого предупреждения?
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04.01.2022 19:49 Відповісти
"Скоро банк выяснит - Вы безответственный долбо...б или мошенник".
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04.01.2022 19:50 Відповісти
І дію написали криворукі.Ну чесно.Це ж додаток,а не якась операційна система наприклад.
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04.01.2022 19:50 Відповісти
цікаво, а ці кредити будуть наслідками "Дії"?
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04.01.2022 19:54 Відповісти
Ой вей,вейвало....
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04.01.2022 19:59 Відповісти
Є, хто тут розбирається з тими прогами? Дія точно так зможе? Бо хотілося, щоб так було, як пишуть. Ну повинен же Зе хоч чимось запам'ятатись перед пенсією. Якщо Дія дійсно добра, я йому все прощу і дозволю і надалі грати в кварталі без кримінального переслідування
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04.01.2022 20:05 Відповісти
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04.01.2022 20:09 Відповісти
Зе до Дії відноситься опосередковано. Самі ідеї зручної країни для людей це все від Федорова якому в молодості Балашов вклав правильну ідеологію та цінності. Зе ж просто привів Федорова до влади і дав йому можливість діяти як я догадуюсь по причині того що Зе любитель фантастики і технологій. Зоряна брама побудована на хортиці за рахунок грошей великого будівництва на це дуже сильно натякають .

Так ось чи треба його саджати буде видно на кінці його каденції. Якщо цей рік пройде нормально в енергетичній сфері і до наступної зими почнуть готуватись, а не так як зробив Зе із нафтогазом перед цією то це буде плюсик щоб все ж простити но за умови що він піде із влади, а не перетвориться в молодого лукашеску.
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04.01.2022 20:15 Відповісти
"Дия" - говно. Так а шо там с "Вагнергейтом"? Уже всё, типа "взулы и забулы"? А Чаус гуляет на свободе? Гогизамминистра с его ***** и жёнушкой - "на общественных началах" и без допуска до гостайн тоже благополучно замяли и отпустили из страны по тихому? А Ермаку уже выдали задним числом допуск до всё тех же гостайн?
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04.01.2022 20:34 Відповісти
банки и так всё знают... ваша дия,это колпак за каждым кто её установил.

чтоб Ленка-скумбрия знала,кто сколько тратит на трусы,на носки...где и сколько у него денег...недвижимости...
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04.01.2022 20:34 Відповісти
Я, конечно, извиняюсь,- а в "Дии"будут фиксироваться факты супружеских измен, и случаи кожно-венерических инфекцирований?
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04.01.2022 20:43 Відповісти
Це Ви їм так підказуєте наступні "покращення" ?
Дивіться, а то можуть додати до решти функцій.
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05.01.2022 05:17 Відповісти
2000 переглядів, а в коментарях жодна людина, яка б зрозуміла про що новина, не відписалася. Наче зрозумілою мовою все написано. Якщо якісь чудіки будуть оформляти на вас в будь-якому банку лівий кредит, то в Дії прийде сповіщення. Без вашого відома не зможуть оформити, звісно, якщо у вас є Дія.

Тут далі можуть почати розказувати яка Дія хороша, чи погана. Напишу зразу свою думку як її користувач, а також як користувач електронних державних сервісів в інших країнах (ні, не в кацапстані). Дія поки що дуже сира, з деякими багами і з купою дірок. Для її роботи доступ до електронних баз держави отримали незрозумілі люди (так, Дія не зберігає дані, але через її сервери ці дані ганяють туди сюди). Це погано. Сама ідея мати програму, де людина завжди матиме з собою у смартфоні підтверджувану інформацію про себе,- то добре. Може, колись воно буде в толк.
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04.01.2022 20:52 Відповісти
Дія робилася не для толку.Потрібно мати мізки,щоб на вас кредити без вашого дозволу не оформляли.До мене не раз дзвонили зловмисники,але після розмови кидали слухавку і блокували мій телефон.
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04.01.2022 21:29 Відповісти
А в чем инновация? УБКИ (бюро кредитных историй) этот функционал уже лет 100 как предоставляет
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04.01.2022 21:17 Відповісти
Ну хіба що так.
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04.01.2022 21:46 Відповісти
УБКИ-т частная контора
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04.01.2022 22:58 Відповісти
Давно уже государственная, после продажи за 1 грн. беней Приватбанка с миллиардной дырой внутри в собственность государства Украина.
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05.01.2022 10:21 Відповісти
хорошая функция. Одобряю. Кому не нравится почитайте инет на людей на которых взяли кредиты и как им приходилось с этим мучаться.
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04.01.2022 21:24 Відповісти
З такими успіхами скоро "Дія" буде присилати зауваження куди можна ходити, що робити і що треба підтерти дупу.
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04.01.2022 22:12 Відповісти
Приємно , що не тільки кількість користувачів "ДіЯ" збільшується , а й кількість корисних та потрібних сервісів . А москалі нехай собі скаженіють , сходячи на гімно і скавулять : Госуслуга Абирвалг,Абирвалг,Госуслуга. Нам навіть нравиться і нас в ДіЯ вже 13 млн . Слава Україні !!!🇺🇦
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04.01.2022 22:16 Відповісти
Ви забули додати, що саме к-ть щеплених користувачів.
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05.01.2022 05:20 Відповісти
Шо ж в цьому приємного? Шо множиться кількість ідіотів які не знають шо таке інформаційна гігієна?
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05.01.2022 10:22 Відповісти
...і віддають свої дані жулікам та кацапам?
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05.01.2022 10:23 Відповісти
киля азиров одобряет максимушка продай ышо китайское для похудения
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04.01.2022 22:56 Відповісти
он миша но не тот, который брат крисы
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05.01.2022 10:24 Відповісти
правильно.
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05.01.2022 08:04 Відповісти
Може простіше шахраям давати законну десятку? Бажаючих відкрити лівак буде близько нуля.
Ще потрібно заборонити офшорним свинарникам працювати в Україні. Може настав час заборонити лохотрони типу манівео та інші каловідстійники?
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05.01.2022 10:34 Відповісти
Судя по фигуре - это министр молодежи и спорта, а не цифровой трансформации!

Из спортзала не вылезает, чувствует что будут скоро бить!
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05.01.2022 11:28 Відповісти
 
 