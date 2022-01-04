Відтепер "Дія" попереджатиме про перевірку банками кредитної історії, - Федоров. ВIДЕО
У додатку держпослуг "Дія" запустили нову послугу. Тепер користувачам надходитимуть сповіщення про кредити чи перевірку кредитної історії.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні запускаємо у "Дії" важливу функцію push-повідомлення про кредити чи перевірку кредитної історії", - написав Федоров.
Відтепер, коли банк перевірятиме кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, у "Дії" одразу відображатиметься push-повідомлення.
"Це вже працює за умовчанням у вашому додатку, оновлювати "Дію" не потрібно", - зазначив Федоров.
Вказана функція зокрема убезпечить від шахраїв.
Якщо в "Дію" надійде сповіщення про новий кредит, який ви не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу.
Крім цього, якщо побачите сповіщення про те, що хтось перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А скільки хрюкали що завдяки Дії будуть брати кредити ліві люди - Ідіоти. Завдяки Дії тепер все буде на порядок цивілізованіше.
И такое же дырявое говно, выгодное только тем, кто его контролирует.
В "Дия" произошел масштабный сбой: исчезли COVID-сертификаты, ИНН и паспорта (фото)https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto
Так ось чи треба його саджати буде видно на кінці його каденції. Якщо цей рік пройде нормально в енергетичній сфері і до наступної зими почнуть готуватись, а не так як зробив Зе із нафтогазом перед цією то це буде плюсик щоб все ж простити но за умови що він піде із влади, а не перетвориться в молодого лукашеску.
чтоб Ленка-скумбрия знала,кто сколько тратит на трусы,на носки...где и сколько у него денег...недвижимости...
Дивіться, а то можуть додати до решти функцій.
Тут далі можуть почати розказувати яка Дія хороша, чи погана. Напишу зразу свою думку як її користувач, а також як користувач електронних державних сервісів в інших країнах (ні, не в кацапстані). Дія поки що дуже сира, з деякими багами і з купою дірок. Для її роботи доступ до електронних баз держави отримали незрозумілі люди (так, Дія не зберігає дані, але через її сервери ці дані ганяють туди сюди). Це погано. Сама ідея мати програму, де людина завжди матиме з собою у смартфоні підтверджувану інформацію про себе,- то добре. Може, колись воно буде в толк.
Ще потрібно заборонити офшорним свинарникам працювати в Україні. Може настав час заборонити лохотрони типу манівео та інші каловідстійники?
Из спортзала не вылезает, чувствует что будут скоро бить!