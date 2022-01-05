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Бійці ЗСУ з передової привітали українців зі святами і передали привіт "курортникам, що люблять відпочивати на Закарпатті та інших точках". ВIДЕО

Бійці ЗСУ привітали українців зі святами - Новим роком, що вже настав та прийдешнім Різдвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої вітання вони записували в безпосередній близькості до місця служби - передової на Донбасі.

"Дорогі українці, вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим. Нехай новий рік принесе тільки добрі події і яскраві моменти. Щастя, здійснення всіх мрій і поставлених цілей. Хай гучна українська Коляда хай лунає від Ужгорода до Луганська та Сімферополя. Христос народився! Слава Україні!", - кажуть бійці у вітаннях.

"Отак, друзі, виглядає наша мальовнича Луганщина. Це для тих, хто ще не в курсі. Передаю привіт усім курортника, які люблять відпочивати на Закарпатті та всяких інших точках", - зазначив після вітання один з бійців.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23913) свято (682) Різдво (262) ЗСУ (7564) Ухман Михайло (237) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+56
Зеленському велике вітання від бійців !
Хлопці, а не час зєлєнєйшого ледаря посадовити на йолку ?
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05.01.2022 10:04
+55
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05.01.2022 10:14
+52
Чи заслужило оте чмо на тридцятий відпочинок у році ?
Живе в маслі катається за наш рахунок, а в країні криза за кризою і жодних перспектив на майбутнє.
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05.01.2022 10:11
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Зеленському велике вітання від бійців !
Хлопці, а не час зєлєнєйшого ледаря посадовити на йолку ?
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05.01.2022 10:04 Відповісти
надо, но лучше весной
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05.01.2022 10:05 Відповісти
А мальдивського на яхту?
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05.01.2022 11:00 Відповісти
Дурню, мальдівійський працював на посту президента так, як ти ніколи у своєму житті.
Тепер замість нього маєш брехливого тунєядця.
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05.01.2022 11:04 Відповісти
Ага. Именно так вы дебилы и клепаете свои фейки.

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05.01.2022 11:08 Відповісти
Ти платний брехливий і тупий троль
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05.01.2022 11:45 Відповісти
Мерзотник портновський , згинь 😡
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05.01.2022 11:56 Відповісти
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05.01.2022 11:05 Відповісти
тут клоун ты и зельцман, так что заглохни. зелень )))
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05.01.2022 23:06 Відповісти
спасибо!
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05.01.2022 10:04 Відповісти
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05.01.2022 10:09 Відповісти
Больше поражает то, что на настоящего военнослужащего начали делать нападки диванные придурки. Верной дорогой идут...
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05.01.2022 10:27 Відповісти
А тебе нужно сдрыснуть отсюдова. Твоя каша в голове - не является истиной. Сиди дома на диване молча и сопи в 2 дырочки
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05.01.2022 11:39 Відповісти
тебе нужно?
сдрысни сам.
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05.01.2022 11:41 Відповісти
Так это же ты тут свое очень важное нужно лепишь всем, попутно рассказываешь кто и как должен был поступить и т.д. Забавный клоун.
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05.01.2022 11:44 Відповісти
То не Воїн зебілів. Їхні воїни по іншу лінію фронту.
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05.01.2022 12:10 Відповісти
Іти, бот Подоляка, задоволений тим що наїхав на діючого військового? Ти гнида, Максімчику. Лайно ти.
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05.01.2022 12:12 Відповісти
А йому і горя мало. Воно катається на санках з гори.
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05.01.2022 10:09 Відповісти
Твій тезка Давид?

Головного "Слугу народу" в Раді напередодні 8 березня було помічено на Мальдівах, фото.

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2021-03-06/glavnyiy-sluga-naroda-v-rade-nakanune-8-marta-byil-zamechen-na-maldivah-foto/224972
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05.01.2022 11:08 Відповісти
Умовляє місцеву сосну.
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05.01.2022 11:19 Відповісти
Воно ******** омани, катари та інші емірати.
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05.01.2022 11:21 Відповісти
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05.01.2022 10:09 Відповісти
Чи заслужило оте чмо на тридцятий відпочинок у році ?
Живе в маслі катається за наш рахунок, а в країні криза за кризою і жодних перспектив на майбутнє.
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05.01.2022 10:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tH2w6Oxx0kQ Dust in the Wind
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05.01.2022 10:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mSZXWdKSQNM остання обіцяю.
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05.01.2022 10:54 Відповісти
Це зараз Америка благословенна земля, бо її такою зробили люди, адаптували під своє життя.
Раніше там була дика природа і подекуди жорсткі кліматичні умови.
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05.01.2022 11:08 Відповісти
ну да...И ни одного аборигена.
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05.01.2022 14:59 Відповісти
Интересно, сколько зелепупиков, после оплаты коммуналки смогут поехать в Буковель и остановиться в гостинице где остановился президент. Один номер там точно освободился, Беня уехал. Как там говорили? Мы теперь все президенты?! Или Вы не патриоты и не хотите смотреть на всю эту красоту про которую пишет президент?!
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05.01.2022 10:13 Відповісти
дурне замріялося...
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05.01.2022 10:13 Відповісти
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05.01.2022 10:16 Відповісти
Ага, мабуть ЗЄля буде мінєтом вбивати Каломийського.
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05.01.2022 11:12 Відповісти
ЗЕ высосал Коломоя досуха.
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06.01.2022 09:24 Відповісти
А судьи кто, тобиш олигархи это и есть воры при власти напрямую или покупая ее.
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06.01.2022 13:49 Відповісти
дебила кусок.
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05.01.2022 10:24 Відповісти
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05.01.2022 11:25 Відповісти
пісюнограй,уклоніст,поїдь на передову, сцикло! Не навідпочивався ще?
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05.01.2022 18:09 Відповісти
А чартерам на Мальдивы привета нету?
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05.01.2022 10:12 Відповісти
А чартеры в Оман не подходят*?
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05.01.2022 10:17 Відповісти
Підходить і одне і друге
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05.01.2022 10:30 Відповісти
Почему же было. Вы ж 5 лет поняли что Порошенко один раз отдохнул,до сих пор вспоминаете. А чё ж справедливости ради ,про Зеленского молчите,хотя он в год по 14 -15 раз отдыхает.
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05.01.2022 10:20 Відповісти
А причем здесь Порошенко к чартерам декабря 2021 - января 2022?
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05.01.2022 11:49 Відповісти
В Арахамії спитайте, він там був не так давно.
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05.01.2022 10:53 Відповісти
Порошенко за пять років один раз відпочивав---ЗА СВОЇ КОШТИ.А порахуй скільки раз відпочивав клоун за державні кошти--бо він "має право на особисте життя
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05.01.2022 11:51 Відповісти
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05.01.2022 10:14 Відповісти
Выносите этих козлов курортных нафиг, братцы!
Пора уже, давно пора гнать эту, с позволения сказать, падаль.
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05.01.2022 10:15 Відповісти
Смєтуни обіцяли змести.
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05.01.2022 10:22 Відповісти
******* іхтамнєти біля кордонів, не час!
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05.01.2022 10:30 Відповісти
Дякуємо! І від дітей теж.
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05.01.2022 10:19 Відповісти
ти про мальдіви забуло пропердітися, чмо зелене
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05.01.2022 10:31 Відповісти
А ти, ПОХОДУ, давай, приєднуйся до тих бійців! Чого в диван гримати!
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05.01.2022 10:32 Відповісти
Тебе б,підара,нарядить і туди ,на передову,під обстріли!
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05.01.2022 10:34 Відповісти
Поки ці хлопці на фронті воюють з ворогом, ти, паскуда, сидишь сракою на дивані, та ще й пащеку свою смієш відкривати!
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05.01.2022 10:54 Відповісти
А поясни , цімборе , хто такі"київські дегради"? То тобі йовбак сійярото таке в методичці написав? Чи а самого ***** пичку лижеш?
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05.01.2022 10:55 Відповісти
Обстановка в стране надоумила, понял, чмо ты зеленое?!
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05.01.2022 10:55 Відповісти
Бійцям ЗСУ-респект...
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05.01.2022 10:29 Відповісти
Це ще раз доводить що коли війна має бути введений воєнний стан і тоді всі працюють на перемогу - одні на передовій а інші в тилу.
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05.01.2022 10:36 Відповісти
У військовому стані жодний міжнародний фонд нам би грошей не дав. Відповідно варіантів країні вижити було не багато.
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06.01.2022 01:19 Відповісти
У курортника сейчас пробку с дупы рвануло.
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05.01.2022 10:37 Відповісти
Ничего там не рвануло....
Там жизнь протекает в других изменениях...
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05.01.2022 11:00 Відповісти
Хрінова думка. Краще-ніхто з них. Ніхто з олігархічного списку.
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05.01.2022 10:53 Відповісти
бедоносец отдыхает... а не так далеко.... :

Ряд подтоплений зафиксирован на территории Закарпатской области по состоянию на утро среды, 5 января, в результате поднятия грунтовых вод.

"В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплено 7 подвальных помещений, 6 жилых домов и 21 домохозяйство. Для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений"
Кроме того, ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в с.Нижний Быстрый Хустского района и автодорогу национального значения Н09 в г.Рахов.
"Над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней всю ночь работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки дорог. В настоящее время движение транспорта возобновлено", - сообщили в ГСЧС.

Информация о последствиях погодных условий в регионе уточняется.
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05.01.2022 10:47 Відповісти
и найдут клоуна на трассе...с лыжной палкой в жопе...
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05.01.2022 10:54 Відповісти
будьте живі - най обмине вас лиха доля....
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05.01.2022 11:06 Відповісти
Велике Вам спасибі, Воїни Світла, за теплі слова поздоровлення! Навзаєм! Хай Пресв'ята Богородиця боронить Вас від ворожих куль та снарядів! Знешкоджуйте, давіть рашистську наволоч, що вдерлася на рідну нашу землю! Хай Христос своєю милістю допомогає Вам! Слава Україні! Героям слава!!!
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05.01.2022 11:30 Відповісти
Впевнено заявляю що ти під...ас.
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05.01.2022 12:07 Відповісти
Варто додавати: в поганому значенні цього слова.
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05.01.2022 14:09 Відповісти
Клоун у Буковелі.
А тут за нього усяке лайно розпинається.
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05.01.2022 14:08 Відповісти
З прийдешнім Різдвом вас, ріднесенькі !!! Бережи вас Господь !!!
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05.01.2022 13:10 Відповісти
Дякуємо за привітання , але Різдво Христове вже минуло . Якраз перед Новим роком , 25 грудня . В січні - московське різдво , з дідом морозом
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05.01.2022 13:41 Відповісти
поки що це не головне. нехай святкують обидва.

прийде час всi будуть святкувати в нормальний день- 25 грудня, разом зi всiма нормальними християнами та всiм свiтом.
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05.01.2022 14:53 Відповісти
Вічна слава усім учасникам АТО!
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05.01.2022 14:17 Відповісти
Зеля провалила усе, і як гівнокомандувач і як гівнодипломат.. сором і ганьба..
бійцям на передку - здоров"я, везіння, адекватних командирів, безмежна подяка і повага..
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05.01.2022 14:42 Відповісти
всем зарвавшимся во власти, особенно тем, кто как в крото-офисе Зе-чма, работает на

паРашу, неплохо бы посмотреть это видео. как народ в Киргизии призывает власть к ответу.

https://youtu.be/j1OPW8Z03Xc

на фото министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев , слуга народа так сказать, после разговора по душам со своим гсподином, т.е. с тем самымнародом.



P.S. кстати, этот министр внутренних дел Киргизии было сбежал по привычке на паРашу, но она его выдала, вернула в Киргизии. над ним был суд, его оправдали, сейчас живет тихой жизнью пенсионера.

ждем, когда такие же рожи начищенные будут у кротов дЕрьмака, татарова, у сраного вовка из окружного, у сволочи мертвечука, придурка кивы, православнутой суки новинского, бородатой бабы каломойши и прочих...

.
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05.01.2022 14:51 Відповісти
Справжні нащадки Запорізьких козаків!
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05.01.2022 18:14 Відповісти
ЦЕЛЬ БУКОВЕЛЬ !)
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05.01.2022 23:53 Відповісти
Дякуємо хлопці, навзаєм!
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06.01.2022 09:50 Відповісти
Українці воюють,слуги народа торгують - все,як і при Богдані..
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06.01.2022 16:22 Відповісти
 
 