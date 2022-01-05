Бійці ЗСУ з передової привітали українців зі святами і передали привіт "курортникам, що люблять відпочивати на Закарпатті та інших точках". ВIДЕО
Бійці ЗСУ привітали українців зі святами - Новим роком, що вже настав та прийдешнім Різдвом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої вітання вони записували в безпосередній близькості до місця служби - передової на Донбасі.
"Дорогі українці, вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим. Нехай новий рік принесе тільки добрі події і яскраві моменти. Щастя, здійснення всіх мрій і поставлених цілей. Хай гучна українська Коляда хай лунає від Ужгорода до Луганська та Сімферополя. Христос народився! Слава Україні!", - кажуть бійці у вітаннях.
"Отак, друзі, виглядає наша мальовнича Луганщина. Це для тих, хто ще не в курсі. Передаю привіт усім курортника, які люблять відпочивати на Закарпатті та всяких інших точках", - зазначив після вітання один з бійців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хлопці, а не час зєлєнєйшого ледаря посадовити на йолку ?
Тепер замість нього маєш брехливого тунєядця.
сдрысни сам.
Головного "Слугу народу" в Раді напередодні 8 березня було помічено на Мальдівах, фото.
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2021-03-06/glavnyiy-sluga-naroda-v-rade-nakanune-8-marta-byil-zamechen-na-maldivah-foto/224972
Живе в маслі катається за наш рахунок, а в країні криза за кризою і жодних перспектив на майбутнє.
Раніше там була дика природа і подекуди жорсткі кліматичні умови.
Пора уже, давно пора гнать эту, с позволения сказать, падаль.
Там жизнь протекает в других изменениях...
Ряд подтоплений зафиксирован на территории Закарпатской области по состоянию на утро среды, 5 января, в результате поднятия грунтовых вод.
"В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплено 7 подвальных помещений, 6 жилых домов и 21 домохозяйство. Для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений"
Кроме того, ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в с.Нижний Быстрый Хустского района и автодорогу национального значения Н09 в г.Рахов.
"Над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней всю ночь работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки дорог. В настоящее время движение транспорта возобновлено", - сообщили в ГСЧС.
Информация о последствиях погодных условий в регионе уточняется.
А тут за нього усяке лайно розпинається.
прийде час всi будуть святкувати в нормальний день- 25 грудня, разом зi всiма нормальними християнами та всiм свiтом.
бійцям на передку - здоров"я, везіння, адекватних командирів, безмежна подяка і повага..
паРашу, неплохо бы посмотреть это видео. как народ в Киргизии призывает власть к ответу.
https://youtu.be/j1OPW8Z03Xc
на фото министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев , слуга народа так сказать, после разговора по душам со своим гсподином, т.е. с тем самымнародом.
P.S. кстати, этот министр внутренних дел Киргизии было сбежал по привычке на паРашу, но она его выдала, вернула в Киргизии. над ним был суд, его оправдали, сейчас живет тихой жизнью пенсионера.
ждем, когда такие же рожи начищенные будут у кротов дЕрьмака, татарова, у сраного вовка из окружного, у сволочи мертвечука, придурка кивы, православнутой суки новинского, бородатой бабы каломойши и прочих...
.