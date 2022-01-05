Бійці ЗСУ з передової привітали українців зі святами і передали привіт "курортникам, що люблять відпочивати на Закарпатті та інших точках". ВIДЕО

Бійці ЗСУ привітали українців зі святами - Новим роком, що вже настав та прийдешнім Різдвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої вітання вони записували в безпосередній близькості до місця служби - передової на Донбасі.

"Дорогі українці, вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим. Нехай новий рік принесе тільки добрі події і яскраві моменти. Щастя, здійснення всіх мрій і поставлених цілей. Хай гучна українська Коляда хай лунає від Ужгорода до Луганська та Сімферополя. Христос народився! Слава Україні!", - кажуть бійці у вітаннях.

"Отак, друзі, виглядає наша мальовнича Луганщина. Це для тих, хто ще не в курсі. Передаю привіт усім курортника, які люблять відпочивати на Закарпатті та всяких інших точках", - зазначив після вітання один з бійців.

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