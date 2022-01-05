"Силовики Казахстану, тримайтесь! Давіть цю плісняву! Ви - воїни світла!", - білоруський пропагандист Азарьонок про протести в Казахстані. ВIДЕО

Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок закликав казахстанських силовиків придушити протести в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Азарьонок назвав силовіків "воїнами світла", а людей, що вийшли на протест - "пліснявою".

"Силовики Казахстану, тримайтесь! Давіть цю плісняву! Ви - воїни світла!", - сказав він.

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