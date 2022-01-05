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Вночі згорів дах у приміщенні Житомирського єпархіального управління УПЦ (МП). ВIДЕО

На вулиці Перемоги в Житомирі сталася пожежа у двоповерховій будівлі, що належить Спасо-Преображенському Кафедральному собору УПЦ (МП).

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Житомир.інфо, повідомлення про пожежу у приміщенні Житомирського єпархіального управління УПЦ (МП) до рятувальників надійшло близько шостої години ранку.

О 07.08 пожежу локалізували. Станом на 9.30 тривала її ліквідація. Вогнем знищено дах та перекриття на площі близько 600 кв. м. Зусиллями бійців ДСНС вдалося не допустити розповсюдження пожежі на поруч розташовану будівлю Ощадбанку. Загиблих і травмованих унаслідок пожежі не має. На гасіння пожежі залучено 12 одиниць техніки та 54 чоловіки особового складу. Усі обставини події встановлюються.

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Автор: 

Житомир (576) пожежа (4333) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+34
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05.01.2022 12:04
+26
Житомир объявил флешмоб. Кто следующий? 🤪😁
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05.01.2022 11:53
+24
Где енот?
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05.01.2022 11:50
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Где енот?
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05.01.2022 11:50 Відповісти
За бензином побежал.
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05.01.2022 11:55 Відповісти
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05.01.2022 12:04 Відповісти
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05.01.2022 12:04 Відповісти
московський дах поїхав.
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05.01.2022 11:51 Відповісти
мацковський поцрєархат-то не церква...
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05.01.2022 11:53 Відповісти
Горіла хата, палала... фсб плакала, плакала.
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07.01.2022 17:09 Відповісти
Житомир объявил флешмоб. Кто следующий? 🤪😁
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05.01.2022 11:53 Відповісти
Возможно сами подожгли.По команде Гундяя.Ща Х..ло будет вопеть,что церкви жгут,скрепы изничтожить хотят правАсланныя.Повод ищут
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05.01.2022 14:45 Відповісти
Бог не теля, бачить звідтіля !
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05.01.2022 11:54 Відповісти
Ну,й,,добре
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05.01.2022 11:59 Відповісти
Мабудь був малий приход то вирішили знищити. Це в їх стилі. Спочатку знищувати храми, а потім ну "дуже благовірними" стати. Бог не прощає!
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05.01.2022 11:59 Відповісти
Кацапський сатанат згорів?
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05.01.2022 12:03 Відповісти
Яка сумна новина !
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05.01.2022 12:03 Відповісти
для Кремля)))
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05.01.2022 12:09 Відповісти
Надо учредить день священной инквизиции
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05.01.2022 12:07 Відповісти
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05.01.2022 12:07 Відповісти
Это очищение Украины от паразитов!
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05.01.2022 12:08 Відповісти
ну не схвалює боженька сектантство, аж ніяк!
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05.01.2022 12:10 Відповісти
Прислужники дьявола Кремлевского начали самовоспламеняться. )))
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05.01.2022 12:10 Відповісти
У Кремлевских слуг будет гореть земля под ногами в Украине.
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05.01.2022 12:11 Відповісти
Біля Житомира за селом Денеші в Тригір'ї є чоловічий монастир московського сатанату. А монахи всі з підозрілою військовою виправкою на кацапській мові белькочуть. І той монастир ще жодного разу не горів. Навіть якось неприємно від того. Тим більше, що недалеко від тих місць є дещо, що кацапам бачити геть не варто.
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05.01.2022 12:42 Відповісти
і де СБУ?
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05.01.2022 13:08 Відповісти
Та там невеликий монастир, але достатньо симпатичний.
А у самому Житомирі є жиночий і теж Мацьковського.
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05.01.2022 21:30 Відповісти
Наскільки я знаю, в Житомирі, крім Михайлівського собору, все - мп.
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06.01.2022 01:46 Відповісти
У Житомірі всього три собора.
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06.01.2022 10:43 Відповісти
Але є ще церкви.
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06.01.2022 20:48 Відповісти
Собори та церкви, це дещо різне. Є ще Лаври.
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06.01.2022 20:54 Відповісти
У тому маленькому можуть бути великі печери, логово рос. спецпризначенців.
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07.01.2022 17:13 Відповісти
Можуть. Але є багато місць, где вони можуть розміститися значно зручніше, наприклад арендувати звичайні квартири.
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07.01.2022 19:44 Відповісти
Дениші.
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06.01.2022 01:46 Відповісти
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05.01.2022 12:12 Відповісти
жалко що не згорів настоятель.
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05.01.2022 12:13 Відповісти
Расторгнуть договор аренды на памятник архитектуры за не соблюдения мер противопожарной безопасности и храм передать Украинской церкви!
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05.01.2022 12:14 Відповісти
То не храм палав, а їх адміністративна будівля. І ближче до неї Михайловський, як раз УПЦ. А Володимирський мацьковского за площею Перемоги.
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05.01.2022 21:32 Відповісти
Зусиллями бійців ДСНС вдалося не допустити поширення пожежі на розташовану будівлю Ощадбанку. Так "Ощадбанк" це Державний ощадний банк України. А будівля МП ... так це ж вороже нам антиукраїнське лігво московського сатанату. Його можна було і не гасити.
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05.01.2022 12:35 Відповісти
Эти отстроят быстро. Женский монастырь отстроили как второй собор.
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05.01.2022 12:36 Відповісти
Не УПЦ, аМПЦ або РПЦ
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05.01.2022 12:43 Відповісти
"Французький науковець заявив, що його зґвалтував священник Московської церкви в Україні."

Немного скрепных новостей из УПЦ МП
Французский студент по социологии Николя Имберг приехал в Киев с целью написания диссертации о "церковном расколе" в Украине. Но по глупости решил, что лучшим местом и источником вдохновения для написания работы будет территория одного из приходов УПЦ Московского Патриархата.…
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05.01.2022 12:46 Відповісти
так яка там УПЦ... РПЦ-КДБ в Україні .
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05.01.2022 13:03 Відповісти
З "пріходом " Вас , пане науковце, з мацкальським пріходом.
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05.01.2022 14:25 Відповісти
Московський бог бачить кому горіть в Україні!
Ну і славненько!
Хай палають!
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05.01.2022 12:48 Відповісти
Ну просто чудова новина!
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05.01.2022 12:58 Відповісти
в москальському сатанатi РПЦ-КДБ нема Б-га, там рюзьгемiр та гундяйка.
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05.01.2022 13:01 Відповісти
як кажуть - "Бог не фрайєр, він все бачить!". попи московського патріархату набухались, недопалки не загасили - результат "на-ліцо". висновок: "горі-горі ясно, жалко, што погасло..."
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05.01.2022 13:02 Відповісти
"Криша" - то хто? 🤔Крємль? Рєзідєнція пуцина? Резиденція Зєлєнского-Єрмака?
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05.01.2022 13:08 Відповісти
Мабуть грім вдарив. Перун теж проти гюндяй-пархату
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05.01.2022 13:09 Відповісти
штаб антивакцинаторів та агентури пала, і чого в мене настрій піднявся))))
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05.01.2022 13:11 Відповісти
Боже наказання за связь с сатаною.
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05.01.2022 13:16 Відповісти
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05.01.2022 13:20 Відповісти
Сонечко, це - занадто. Пріход - то сатанату, але булівля ж - наша. Більше так не роби, будь ласка. Ну, там, в машині колесо "щоб спустило" чи гальма відмовили зненацька, нехай. А пам'ятник архітектури палити - зайве.
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05.01.2022 14:31 Відповісти
Дуже цікаво чому в Україні на майже 8 мільйонів етнічних росіян немає навіть однієї їх парафії ворожої нам московської РПЦ, а по всьому світу їх аж кишить. А все досить просто - повне ім'я "УПЦ московського патріархату" ніколи в Україні не вживається, а замість цього відомий його скорочений прихований і замаскований від українського народу варіант нібито це навіть "Українська православна церква" але чумусь ворожа московська. Тобто, фактично і тут видно підступна брехня де злочинно здійснюється підміна найменування, оскільки "УПЦ закордонного московського патріархату" реально ну ні як не може бути "Українською православною церквою" - проте виходить!
А ще й те, що святі отці - сепаратисти УПЦ Московського патріархату завжди "гутарят" як правило на своїй окупаційній штучній російській мові, мовою наших лютих ворогів окупантів, підтримуючи їх у всьому.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська, де їй і місце в проклятій паРаші.
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05.01.2022 17:45 Відповісти
Тільки одна церква несе світло. Це та церква, яка горить.
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05.01.2022 13:20 Відповісти
Не так: московська церква лиш тоді несе світло, як палає.
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05.01.2022 16:11 Відповісти
Або Бог карає паскудників , або московський піп знову щось вкрав і сліди замітає
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05.01.2022 14:05 Відповісти
Сьогодні почув таке Сортій (Трамбас), митрополит Пісідійський (Вселенський Патріархат) відкрито назвав РПЦ-сектою!
Це відбулося після того як москва вдерлася на канонічну територію іншої православної церкви у Африці де створити "Патріарший екзархат в Африці під назвою "Клінський"»"
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05.01.2022 15:01 Відповісти
Всі хто в Україні відвідує заклади так званої УПЦ(МП) є сектанти.
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05.01.2022 15:06 Відповісти
Святой огонь снизошёл. Всё от Бога

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05.01.2022 15:01 Відповісти
КАЗАХИ
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05.01.2022 16:11 Відповісти
москва палає, щастя більшого нема... питання лише одне - чому губошльоп зеленський до цього часу не закрив розсадник руцького міра?
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05.01.2022 16:32 Відповісти
Московський КГБешний - бандитський патріархат РПЦ у личаковій паРаші так він що московитський - російський чи руський?
Назвати " Руською свою сатанинську православну церкву" в паРаші -московії? Ну це вже нонсенс - маячня ! А назва її повинна бути рідна для кацапів Московська розкольницька церква. Так мало хто знає про те що поцупивши у Русі - України найменування Русь ворожі нам московські бандити церковники почали злочинно використовувати його лише тільки з 1930 рока. Саме тоді "Православна російська московська церква" підступно була замаскована кремлівськими сталінськими комуно-фашистами під нібито "Руську Православну Церкву" ( РПЦ), і відповідно тільки тоді "Патріарх Московський і всієї Росії" став тоді вперше незаконно злочинно сам себе називати "Московський і всієї Русі". Таким чином, був здійснено такий бісівський злочин, на що навіть жахливий татарин цар москалів -личкарів Петро І - (Нариш) не наважився, адже для назви кривавої ординської кацапською церкви і титулу головного московського попа в 1930 році було вкрадено в Україні, безпосередньо, саме святе нам славянам -українцям слово "Русь". Та ще і злочинно насадили нам в Україну свою філію кацапської РПЦ московський сатанинський патріархат (МП)
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05.01.2022 17:25 Відповісти
у содомитов Масквабадского Сатаната подгорает
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05.01.2022 18:14 Відповісти
БОГ НАКАЗАЛ ИЗ ЗА ОТНОШЕНИЙ С МП КИРИЛЛОМ !!!
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06.01.2022 00:05 Відповісти
Сношений (содомских)
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07.01.2022 19:49 Відповісти
Якщо в нас є рпц в Україні, то перемоги у війні бути не може. Рпц, це ідеодогічна зброя. Мододі батьки своїх дітей там хрестять і роблять помазаникими рпц. Що взагалі в них в голові.
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06.01.2022 02:22 Відповісти
Рпцшне кодло само і спалило
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07.01.2022 12:13 Відповісти
Обожрались жирным и водкой в пост...а потом рванули пердаки во время оргии мужеложества
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07.01.2022 17:12 Відповісти
 
 