Вночі згорів дах у приміщенні Житомирського єпархіального управління УПЦ (МП). ВIДЕО

На вулиці Перемоги в Житомирі сталася пожежа у двоповерховій будівлі, що належить Спасо-Преображенському Кафедральному собору УПЦ (МП).

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Житомир.інфо, повідомлення про пожежу у приміщенні Житомирського єпархіального управління УПЦ (МП) до рятувальників надійшло близько шостої години ранку.

О 07.08 пожежу локалізували. Станом на 9.30 тривала її ліквідація. Вогнем знищено дах та перекриття на площі близько 600 кв. м. Зусиллями бійців ДСНС вдалося не допустити розповсюдження пожежі на поруч розташовану будівлю Ощадбанку. Загиблих і травмованих унаслідок пожежі не має. На гасіння пожежі залучено 12 одиниць техніки та 54 чоловіки особового складу. Усі обставини події встановлюються.

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