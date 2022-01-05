Вночі згорів дах у приміщенні Житомирського єпархіального управління УПЦ (МП). ВIДЕО
На вулиці Перемоги в Житомирі сталася пожежа у двоповерховій будівлі, що належить Спасо-Преображенському Кафедральному собору УПЦ (МП).
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Житомир.інфо, повідомлення про пожежу у приміщенні Житомирського єпархіального управління УПЦ (МП) до рятувальників надійшло близько шостої години ранку.
О 07.08 пожежу локалізували. Станом на 9.30 тривала її ліквідація. Вогнем знищено дах та перекриття на площі близько 600 кв. м. Зусиллями бійців ДСНС вдалося не допустити розповсюдження пожежі на поруч розташовану будівлю Ощадбанку. Загиблих і травмованих унаслідок пожежі не має. На гасіння пожежі залучено 12 одиниць техніки та 54 чоловіки особового складу. Усі обставини події встановлюються.
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А у самому Житомирі є жиночий і теж Мацьковського.
Немного скрепных новостей из УПЦ МП
Французский студент по социологии Николя Имберг приехал в Киев с целью написания диссертации о "церковном расколе" в Украине. Но по глупости решил, что лучшим местом и источником вдохновения для написания работы будет территория одного из приходов УПЦ Московского Патриархата.…
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Ну і славненько!
Хай палають!
А ще й те, що святі отці - сепаратисти УПЦ Московського патріархату завжди "гутарят" як правило на своїй окупаційній штучній російській мові, мовою наших лютих ворогів окупантів, підтримуючи їх у всьому.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська, де їй і місце в проклятій паРаші.
Це відбулося після того як москва вдерлася на канонічну територію іншої православної церкви у Африці де створити "Патріарший екзархат в Африці під назвою "Клінський"»"
Назвати " Руською свою сатанинську православну церкву" в паРаші -московії? Ну це вже нонсенс - маячня ! А назва її повинна бути рідна для кацапів Московська розкольницька церква. Так мало хто знає про те що поцупивши у Русі - України найменування Русь ворожі нам московські бандити церковники почали злочинно використовувати його лише тільки з 1930 рока. Саме тоді "Православна російська московська церква" підступно була замаскована кремлівськими сталінськими комуно-фашистами під нібито "Руську Православну Церкву" ( РПЦ), і відповідно тільки тоді "Патріарх Московський і всієї Росії" став тоді вперше незаконно злочинно сам себе називати "Московський і всієї Русі". Таким чином, був здійснено такий бісівський злочин, на що навіть жахливий татарин цар москалів -личкарів Петро І - (Нариш) не наважився, адже для назви кривавої ординської кацапською церкви і титулу головного московського попа в 1930 році було вкрадено в Україні, безпосередньо, саме святе нам славянам -українцям слово "Русь". Та ще і злочинно насадили нам в Україну свою філію кацапської РПЦ московський сатанинський патріархат (МП)