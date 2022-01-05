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"Стрельнули в солдата. Кров йде у нього! #об твою мать! Акімат горить!", - казахські протестувальники захоплюють адмінбудівлі. ВIДЕО

У будівлі міського акімату Алмати виникла пожежа після того, як до неї увірвалися протестувальники, вона оповита димом. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на "Интерфакс-Казахстан".

Із вікон другого поверху виривається полум'я, видно густий чорний дим, уся будівля в диму.

Наразі штурм будівлі міської адміністрації триває в Алмати.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Казахстан", чути автоматні черги.

Із будівлі продовжує йти чорний дим, пожежників не видно. Біля входу стовпилося понад тисячу осіб. Чути крики "Алга, Казахстан!" (Уперед, Казахстане!).

Як повідомляє Meduza, крім будівлі адміністрації міста Алмати горить прокуратура.

Також повідомляється, що біля будівлі адміністрації натовп б'є співробітників національної гвардії. Побито близько двох десятків нацгвардійців, з них 4-5 постраждали дуже серйозно.

Крім того, як повідомляють очевидці, учасники протестних мітингів в Актобі (адміністративний центр Актюбинської області на заході Казахстану) ввірвалися в будівлю акімату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Алмати відновилися сутички мітингувальників із поліцейськими: силовики застосовують проти людей спецзасоби, чутно вибухи. ВIДЕО

На поширюваних у соціальних мережах відео видно, як натовп бере штурмом будівлю.

Водночас десятки людей зібралися і біля будівлі обласного акімату в Костанаї (адміністративний центр Костанайської області). Як видно на кадрах, поширюваних очевидцями в соціальних мережах, поблизу акімату поліцейські виставили огорожі, проте демонстрантам вдалося прорватися до будівлі.

Схожа ситуація зараз спостерігається і біля будівлі акімату в Петропавловську (адміністративний центр Північноказахстанської області), до якого вийшли близько 50 осіб. Через деякий час поліцейським вдалося розігнати демонстрантів.

Мітинги тривають і в Павлодарі (адмінцентр Павлодарської області Казахстану). Десятки людей також зібралися біля адміністративної будівлі. Поліцейським поки що вдається тримати оборону перед акіматом. Відео поширюють очевидці в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив в Алмати, Мангістауській і Алматинській областях режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку.

Казахстан (873) протест (2398)


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Топ коментарі
+74
Белорусы, учитесь, как нужно протестовать, а не цветочки ментам пихать.
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05.01.2022 11:57
+64
Якщо така заварушка пішла, то на фб нагадали про участь казаха мусульманина в УПА.
Омар Алойот його звали.. Шана йому!
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05.01.2022 12:01
+54
Казахам-респект...
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05.01.2022 11:56
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https://www.youtube.com/watch?v=16TZObT_0Ao

*****
А ведь всего повысили цену в
Газовой стране
на автомобильный газ ! 90 % казахов ездят на авто с газом .
И уже такой шум. А если повысят цену на коммуналку. Аэропорт Алма - Ата работает на полную загрузку. Горит здание прокуратуры.
Тогда будет песня -
горила шина !

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05.01.2022 13:23 Відповісти
Дуже ризиковано, щоб Путін не "увів" в Північні регіони Казахстану з приводу "защіти" руськоязиких...
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05.01.2022 13:31 Відповісти
Як введе, так і загинуть.
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05.01.2022 13:38 Відповісти
Це саме невдовзі чекає Україну. Люди втомились від дорогого газу який їм впарюють в той час коли олігархи наш народний дешевий постачають на свої підприємства!
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05.01.2022 13:38 Відповісти
Русских жгут, как в Одессе!
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05.01.2022 13:53 Відповісти
Після двох наглядних прикладів - України і Білорусі - казахи вже мають знати, які в них є варіанти і що треба робити, якщо вони хочуть досягнути результату.
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05.01.2022 14:14 Відповісти
Кигизстан
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05.01.2022 14:46 Відповісти
Тепер газ у казахів здорожчае у десять разів !!!
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05.01.2022 15:05 Відповісти
Лахта ?
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05.01.2022 18:38 Відповісти
Це не батцькастан бачу взялися завзято без страху.
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05.01.2022 16:56 Відповісти
"Стрельнули в солдата. Кров йде у нього! #об твою мать! Акімат горить!", - казахські протестувальники захоплюють адмінбудівлі. Джерело:

Зате у нас все гаразд - люди дуже довольні стабільним керуванням Зе клоуна
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05.01.2022 18:37 Відповісти
Тепер треба казахам бути максимально обережними та стежити за діями рф бо ці виродки завжди б'ють в момент слабкості сусідів.
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05.01.2022 20:06 Відповісти
нормально так протестуют ....надеюсь ********* туда не попрёт ....
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05.01.2022 22:56 Відповісти
Попрет...аэропорт зачистили...будут кидать посадочным способом
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05.01.2022 23:45 Відповісти
ЭХ У НАС БЫ ТАК СРАЗУ !!!
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05.01.2022 23:35 Відповісти
Огромное спасибо братьям-казахам за их мужественный поступок.
Снесли нафиг шайку китайских агентов Назарбаевых, которые настолько опупели от власти, что, как сообщалось на форумах, запрещали невакцинированным даже за продуктами из дома выходить.
По сообщениям российским СМИ, елбасы сейчас пребывает в Китае.
Мое мнение, что елбасы уже давненько отправился к праотцам (когда стал памятником), а на его месте заседала фотография, но семейке его в Китае самое место, потому что из Дуная из арабы выставили.
Удивительные они люди, китайские агенты: призывают население учить китайский, а не арабский, а квартирки в Дубае прикупают, а не в Ухани.
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08.01.2022 05:07 Відповісти
Есть один неплохой признак, что геноцида казахов "миротворцами" не будет: в Казахстан не заявился Кадыров, Рамзан Ахметович.
Этот почетный российский академик имеет отличный нюх на ассеты, и я хорошо помню, как он явился в Беларусь инспектировать на предмет отжалия беларуские предприятия.
А сейчас его не слышно и не видно.
Видать, опасается ссорится с братьями по вере и ввязываться в этот конфликт.
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08.01.2022 05:11 Відповісти
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