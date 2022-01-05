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В казахському Кокшетау поліцейські привезли назад і випустили кількох раніше затриманих протестувальників. ВIДЕО

В казахському Кокшетау поліцейські привезли назад і випустили кількох раніше затриманих протестувальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такий дій поліцейських опублікований в соцмережах. Вчинок казахських правоохоронців учасники акцій протесту сприйняли схвальними вигуками.

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Автор: 

затримання (4342) Казахстан (873) протест (2398)


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Топ коментарі
+28
всем зарвавшимся во власти, особенно тем, кто как в крото-офисе Зе-чма, работает на

паРашу, неплохо бы посмотреть это видео. как народ в Киргизии призывает власть к ответу.

https://youtu.be/j1OPW8Z03Xc

на фото министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев , слуга народа так сказать, после разговора по душам со своим гсподином, т.е. с тем самымнародом.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmt93-fgKVXv0HJTmJk6wTxWK4YFpWkyq1CiSVDGim_BfYprjoywyxrmHZAI0PlUy2UuY&usqp=CAU

P.S. кстати, этот министр внутренних дел Киргизии было сбежал по привычке на паРашу, но она его выдала, вернула в Киргизии. над ним был суд, его оправдали, сейчас живет тихой жизнью пенсионера.

ждем, когда такие же рожи начищенные будут у кротов дЕрьмака, татарова, у сраного вовка из окружного, у сволочи мертвечука, придурка кивы, православнутой суки новинского, бородатой бабы каломойши и прочих...

.
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05.01.2022 12:45
+12
В Украине следующая революция приведет к убийству олигархов. Народ уже стал во много раз страшнее!!!
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05.01.2022 12:54
+10
А на РФ за репост дают реальный срок и эти терпилы боятся голос подать !
Кацапы - смотрите и утирайте сопли !
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05.01.2022 12:53
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всем зарвавшимся во власти, особенно тем, кто как в крото-офисе Зе-чма, работает на

паРашу, неплохо бы посмотреть это видео. как народ в Киргизии призывает власть к ответу.

https://youtu.be/j1OPW8Z03Xc

на фото министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев , слуга народа так сказать, после разговора по душам со своим гсподином, т.е. с тем самымнародом.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmt93-fgKVXv0HJTmJk6wTxWK4YFpWkyq1CiSVDGim_BfYprjoywyxrmHZAI0PlUy2UuY&usqp=CAU

P.S. кстати, этот министр внутренних дел Киргизии было сбежал по привычке на паРашу, но она его выдала, вернула в Киргизии. над ним был суд, его оправдали, сейчас живет тихой жизнью пенсионера.

ждем, когда такие же рожи начищенные будут у кротов дЕрьмака, татарова, у сраного вовка из окружного, у сволочи мертвечука, придурка кивы, православнутой суки новинского, бородатой бабы каломойши и прочих...

.
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05.01.2022 12:45 Відповісти
тут уже кому как фартанёт..
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05.01.2022 12:47 Відповісти
а я думал что это Ермак..
жаль ,ошибся
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05.01.2022 12:59 Відповісти
Вот бы бубачку так раскумарить
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05.01.2022 13:11 Відповісти
- Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалёваны,
И голос - как у алкашей!
А тот похож (нет, правда, Вань)
На шурина - такая ж пьянь.
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Я - правду, Вань!

https://www.youtube.com/watch?v=l06gWtLP5T4&ab_channel=rogovanova60
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05.01.2022 13:22 Відповісти
Специальный эфир НВ: массовые протесты в Казахстане - https://www.youtube.com/watch?v=CRX-gMy7yes&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=CRX-gMy7yes&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F

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05.01.2022 12:46 Відповісти
Не забудьте вместе с властью выбросить и всех рашистов
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05.01.2022 12:48 Відповісти
хорошо как в лугандоне?
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05.01.2022 12:58 Відповісти
А на РФ за репост дают реальный срок и эти терпилы боятся голос подать !
Кацапы - смотрите и утирайте сопли !
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05.01.2022 12:53 Відповісти
В Украине следующая революция приведет к убийству олигархов. Народ уже стал во много раз страшнее!!!
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05.01.2022 12:54 Відповісти
а олигархи будут такие стоять и смотреть как их убивают изретка покрикивая: ой не надо, больно же...
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05.01.2022 13:16 Відповісти
Вы знаете, да, будуть стоять и даже тихонько плакать.
Потому как за пандемию в РФДк праотцам отправились, как оказалось, аж целых 7 олигархов, и ни одному из них не помогла ни Росгвардия, ни ФСБ, ни казаки, ни даже любамая собака Шойгу.
Причем среди давших дуба были и люди относительно молодые, так что век российского олигарха, получается ярким но недолгим.
Судя по некрологу, давшие дуба российкие олигархи были людьми настолько незатейливыми, что расположены они на шкале развития гораздо ближе в кишечнополостным чем к Человеку Прямоходячему.
Не вижу между ними разницы с большинством украинских олигархов, как не стараюсь.
Есть, конечно и исключения, но исключения только.
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05.01.2022 13:43 Відповісти
ну я не про сошек областных, я про ахметова, коломоя, новинского у этих инстинкт самосохранения работает.
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05.01.2022 14:04 Відповісти
Так и РФ гикнулись не "сошки".
Правда и не Абрамович, но тот потомок Царя Давида (да, у Царя были разные потомки, даже вполне себе придурковатые).
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05.01.2022 14:28 Відповісти
Интересно порохоботы своего кумира сывочолого гетьмана отправят на тот свет или нет
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05.01.2022 13:37 Відповісти
Да, представляю, как зестадо убивает олигархов сидя на диване.
Не олигархов будут мочить, а пятую колонну, в т.ч. и олигархов, которые эту колонну поддерживает и симпатизирует.
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05.01.2022 13:57 Відповісти
наверняка менты переодетые.
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05.01.2022 12:56 Відповісти
Якби під шумок протестів паРаша пів Казахстану не відгризла!
Буде захищати русскій мір і русскоязикатих!
Казахам треба створювати загони самооборони і розміщувать на кордонах з паРашою!
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05.01.2022 12:57 Відповісти
Я сомневаюсь что казахи как украинцы молча будут смотреть как у них отгрызают ихнюю землю и дома. Да и *тракториста* который будет всех призывать к миру и пойти на компромис порвут на части.
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05.01.2022 13:08 Відповісти
Нужно вместо наших мусоров, казахов выписать..
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05.01.2022 13:03 Відповісти
Зе-дЕрьмаку напрячься и приготовиться!
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05.01.2022 13:03 Відповісти
Самолет правительства Казахстана вылетел в Россию, страну массово покидают бизнес-джеты - СМИ
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05.01.2022 13:15 Відповісти
За водярой свозили.
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05.01.2022 13:16 Відповісти
Цілком можливо що це спецоперація по усуненню від влади навіть неформальної колишнього президента. Тому і поліції і військовим дали наказ діяти в стилі 'з народом'. Залишившись без захисту силових структур стара тіньова влада змушена буде піти
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05.01.2022 13:35 Відповісти
Треба слухати що кажуть на болотах, бо їм в майбутньому треба визнавати обо ні нову владу. Поки на болотах як завжди підгорає....
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05.01.2022 14:07 Відповісти
Казахский?
Может казахстанский?
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05.01.2022 19:45 Відповісти
Також слід брати до уваги родо племінні традиції казахів. Навіть між собою вони діляться на білих і чорних казахів (в узбеків теж таке є), не всім догодиш, токаєв з сатрапами звичайний червоний феодал (такий собі первий секретарь республиканского ЦК), грошей на підкуп лояльності пожаліють, думає що проскочить як бульбофюрер. Не проскочить, казахи не терпіли, а ще азійська жорсткість з двох сторін
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08.01.2022 09:37 Відповісти
Боюсь, что при следующем майдане грабежи, мародерства и разбои будут как в Казахстане
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09.01.2022 01:36 Відповісти
 
 