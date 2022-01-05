В казахському Кокшетау поліцейські привезли назад і випустили кількох раніше затриманих протестувальників. ВIДЕО

В казахському Кокшетау поліцейські привезли назад і випустили кількох раніше затриманих протестувальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такий дій поліцейських опублікований в соцмережах. Вчинок казахських правоохоронців учасники акцій протесту сприйняли схвальними вигуками.

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