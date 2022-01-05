В казахському Актау протестувальники зупинили армійський автомобіль і полонили групу військових. ВIДЕО

В казахському Актау протестувальники зупинили армійський автомобіль і обеззброїли військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований в соцмережах. На записі видно, що військові не чинять опору протестувальникам.

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