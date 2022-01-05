В казахському Актау протестувальники зупинили армійський автомобіль і полонили групу військових. ВIДЕО
В казахському Актау протестувальники зупинили армійський автомобіль і обеззброїли військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований в соцмережах. На записі видно, що військові не чинять опору протестувальникам.
Топ коментарі
+40 Максим Щербань
показати весь коментар05.01.2022 13:38
+33 Наглая Морда
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+30 Глеб123
показати весь коментар05.01.2022 13:24
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На відміну від українців, там переважна більшість спілкується своєю мовою.
Я не закидаю, але мені не дуже кортить продиратися крізь чудернацькі виверти вашої думки.
Я вам написав предметно,- що ваш текст є непослідовним і нелогічним. Що я вас не тролю, але не розумію, що ви мали на увазі, коли його писали. Я бачу, що ви подаєте історичні і філологічні твердження, але я не бачу в них зв'язаності. Чи то російська мова чи то українська є, на вашу думку, історчним джерелом, і яке відношення кожна з них має до українського народу? На чому базуються ваші уявлення, окрім загальних слів про літописи, з текстами яких ви, мабуть, не знайомі? Як на вашу пов'язані між собою ці мови різні лексично і фонологічно? З огляду на те, що нічого з того я не зрозумів, я відповів, що не вважаю за розумне дискутувати текст, в якому я не знаходжу суті.
В оккупированном Россией украинском Луганске произошла https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-01-03/v-tsentre-luganska-rossiyskie-naemniki-ustroili-razborki-desyat-ranenyih-i-ubityih/254798 вооруженная разборка со смертельной перестрелкой между бандами кадыровцев и «Вагнера».
Убиты 2 человека по одному из каждой группировки. Еще 8 получили ранения. Среди раненых 5 членов банды «Вагнера» и 3 кадыровских муртада.
Причиной конфликта стало то, что одна из группировок русской банды ЛНР торговала слитым бензином и соляркой. Кадыровцы хотели войти в долю, но им отказали. Тогда они стали прессовать несговорчивых «бизнесменов». Те обратились за защитой к «вагнеровцам».
Представители двух группировок встретились в гостинице «Турист» в центре Луганска. Разборка закончилась стрельбой с трупами и ранеными.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
@mich261213
·
https://twitter.com/mich261213/status/1478679004953653250 55 мин
Цена на сжиженный газ в Казахстане была 60 тенге (₽10). С 1 января власти хотели поднять до 120 тенге (₽20). Из-за массовых протестов им пришлось снизить цену до 50 тенге (₽8,35). В России такой газ стоит ₽37. Миллер, Сечин и Путин живут во дворцах. А протесты «не работают»
Якщо Китай то супер, мовчать ніякої реакції, може і вони... Якщо ху..ло то дуже погано Казахстан хоч і комуняки але вони в союз не равались це була остання країна крім України яка залишалась ціллю ху...ла
Надіємся що Китай рішає свої геополітичні цілі...
Могли. Такое внезапное народное восстание далеко не редкость в истории, когда просто накопилось за эти 20 лет. Чаушеску того же вспомните. Даже Овоща, чтобы далеко не ходить. Людей невозможно просто так взять и организовать, никакими ресурсами, если нет накопившегося потенциала в самом народе. А триггером может что угодно выступить: подорожание газа, фальсификация выборов, избиение студентов - это обычно непредсказуемо.
А вот кто воспользуется ситуацией - это да, действительно хороший вопрос.
Поэтому желающие прийти к власти должны готовиться очень заранее, ждать момента и просто возглавить протест. А то будет как в Минске - собрались, а что делать не знают, кроме цветочков и обнимашек. Думали, оно дальше само произойдёт и спаситель прискачет на розовом единороге. Кстати, многие ждали, что это будет Путин:
https://meduza.io/feature/2021/05/19/my-tak-mnogo-sdelali-i-ne-smogli-pobedit
"Была надежда, что Россия впишется правильным образом. Путин въехал бы в Беларусь мирно, весело, на белом коне."
В них так понаCирано в голові " про проіскі Запада", що зараз повністю розгублені і не розуміють, що відбувається?... Чи то печеньки Нуланд, чи то план Путіна, чи справді народ вийшов))))
Оскільки ніякого ЗАПАДА, США І ГЕЙРОПИ в Казахстані немає... Є лише КИТАЙ і РОСІЯ... Хіба що ПЄЧЄНЬКІ СІНцзіНЬПІНА вигадають...))) Але тоді серйозний конфлікт з китайцями ...
Казахстан средняя цена на коммуналку сегодня - 1 теньге сегодня 0,063 грн.-
- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО -1 кВтч стоит 14,14 тенге - 0,89 грн.
-ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ- Тариф за 1 кубический метр воды - 88,17 тенге - 0,96 грн.
Тариф за 1 кубический метр водоотведения (канализация) - 35,13 тенге - 2,21 грн.
-ВЫВОЗ МУСОРА - Начисляется на каждого проживающего в месяц по 150 тенге. \9,45 грн.
-ГАЗ-Один кубический метр газа стоит 31,59 тенге - 0,34 грн.. И это при средней зарплате в 600 дол. (16200 грн.).
Поясните, чего они бунтуют???????????????????????????????
добровольцев гасить колбитов и чурок в частях было в избытке ,
как краснопогонники могли приехать в вашу часть и просить людей ? чисто по дружески ?
уверен , получи ваш кеп приказ из штаба - выполнил-бы и отрапортовал о выполнении
Казахи, не забывайте, этим воякам ещё от кацапов отбиваться.
Особенно если против них цивильные граждане с палками. Вангую, что через пять минут такой стрельбы у 99% толпы желания вылезать из укрытий не будет.
Я вважаю так не правильно.
Просто треба було домовитись.
-Черчіль
Значит пришло время зелёному дрыщу с бабушкой чесать репу и дупу.
Україна терпляча ,але гайдамаки швидко знайдуться
В нас спочатку було так само.
Але зараз спробуйте заблокувати чи роззброїти наших воїнів!