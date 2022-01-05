Поліція і протестувальники разом рухаються до центру казахського Алмати. ВIДЕО
В казахському Алмати поліцейські підтримали протестувальників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать відеозаписи опубліковані в соцмережах. На одному з них поліцейські рухаються в колоні на спецавтомобілі разом з протестувальниками. В дописі автор відео зазначає, що рухаються вони у напрямку центру Алмати.
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https://focus.ua/world/502477-zhdem-vvod-rossiyskih-sil-eks-sluga-shevchenko-pritelel-v-myatezhnyy-kazahstan-video?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
https://www.youtube.com/watch?v=orlM3O7GnoU