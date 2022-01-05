У казахському місті Талди-Корган протестувальники скинули з постаменту пам'ятник Назарбаєву. ВIДЕО

У казахському місті Талди-Корган протестувальники скинули з постаменту пам'ятник Назарбаєву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому в соцмережі, видно, що протестувальники вже обв'язали мотузками скульптуру експрезидента і готуються зіштовхнути її.

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Згодом, фотографії, на яких зображено зруйнований пам'ятник Назарбаєву, з'явилися у соціальних мережах.