У казахському місті Талди-Корган протестувальники скинули з постаменту пам'ятник Назарбаєву. ВIДЕО
У казахському місті Талди-Корган протестувальники скинули з постаменту пам'ятник Назарбаєву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому в соцмережі, видно, що протестувальники вже обв'язали мотузками скульптуру експрезидента і готуються зіштовхнути її.
Згодом, фотографії, на яких зображено зруйнований пам'ятник Назарбаєву, з'явилися у соціальних мережах.
Топ коментарі
+48 Олег Смуток #384146
показати весь коментар05.01.2022 15:54
+46 ван панчмен
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+44 андрій нікі #453618
показати весь коментар05.01.2022 16:00
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А якщо без жартів, то це кінець цілої епохи на пострадянському просторів бо Назарбаєв це останній керівник країни ще з часів СРСР.
Кроме Туркестанской Республики, қазақские лидеры из партии Алаш - Орда, некоторые из них были депутатами Госдумы России 1-го и 2-го созывов от партии левых эсеров царской России, такие как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, создали в 1917 году фактически второе государство қазақов на основе қазақов центра, востока и запада Қазақстана.
Так вот, фактический руководитель Туркестанской Республики Мустафа Шокай, выступил против большевиков и попал под жестокое военное подавление, организованное русскими большевиками в 1919 году, когда из России прибыло несколько десятков эшелонов с русскими войсками и вооруженными отрядами армянских дашнаков, которые устроили резню в Коканде, где они убили безоружных мирных людей, около 20 тысяч қазақов и 15 тысяч узбеков.
После нападения русских войск, Мустафа Шокай иммигрировал сперва в Грузию, а через некоторое время в Турцию.
Почитайте:
Жизнь и серть Мустафы Шокай оглы. Кем был основатель Туркестанской автономии.
https://informburo.kz/stati/zhizn-i-smert-mustafy-shokaya-kem-byl-osnovatel-turkestanskoy-avtonomii.html
всё поймёте, даже то, что будет дальше