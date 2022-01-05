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У казахському місті Талди-Корган протестувальники скинули з постаменту пам'ятник Назарбаєву. ВIДЕО

У казахському місті Талди-Корган протестувальники скинули з постаменту пам'ятник Назарбаєву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому в соцмережі, видно, що протестувальники вже обв'язали мотузками скульптуру експрезидента і готуються зіштовхнути її.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв на тлі протестів подав заяву про відставку і пішов з політики

Згодом, фотографії, на яких зображено зруйнований пам'ятник Назарбаєву, з'явилися у соціальних мережах.

У казахському місті Талди-Корган протестувальники скинули з постаменту памятник Назарбаєву 01

У казахському місті Талди-Корган протестувальники скинули з постаменту памятник Назарбаєву 02

Автор: 

Казахстан (873) Назарбаєв Нурсултан (72) пам’ятник (928) протест (2398)


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Топ коментарі
+48
«Батько наш - Бандера, Україна - мати…» на казахський манер
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05.01.2022 15:54
+46
Памятники при жизни это реально маразм.
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05.01.2022 16:03
+44
Надіюсь що в казахів появится казахський Бандера який вимете совок з країни і збудує вільну демократичну державу
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05.01.2022 16:00
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быстро посипалась власть диктатора
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05.01.2022 19:45 Відповісти
Какаяиз него получится хорошая урна. Все с удовольствием будут выбрасывать туда мусор
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05.01.2022 20:30 Відповісти
Не знав що Назарбаєв такий високий та стрункий.
А якщо без жартів, то це кінець цілої епохи на пострадянському просторів бо Назарбаєв це останній керівник країни ще з часів СРСР.
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05.01.2022 20:58 Відповісти
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05.01.2022 21:14 Відповісти
Когда всякое чмо, возомнило из себя Бога.
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05.01.2022 22:39 Відповісти
то азія - англосаксами там не будуть...
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06.01.2022 19:52 Відповісти
да ладно, вроде как всякие там евпропеизированные, ранее прицивилизованные страны, типа Сингапура и Кореи даже уважают права.
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07.01.2022 08:23 Відповісти
И НА ПАТРОНЫ ЕГО ПЕРЕПЛАВИТЬ !)
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05.01.2022 23:48 Відповісти
Интересно, а какой бандера у казахов?
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07.01.2022 08:21 Відповісти
У нас был свой национальный қазақский герой - Мустафа Шокай из рода кыпчак, руководитель Туркестанской Республики, созданной в 1918 году на основе южных регионов Қазақстана, велаятов Ферганской долины, Самарканда, Ташкента, которая обьединила под собой қазақов, узбеков, туркмен, кыргызов со столицей в городе Коканд.
Кроме Туркестанской Республики, қазақские лидеры из партии Алаш - Орда, некоторые из них были депутатами Госдумы России 1-го и 2-го созывов от партии левых эсеров царской России, такие как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, создали в 1917 году фактически второе государство қазақов на основе қазақов центра, востока и запада Қазақстана.

Так вот, фактический руководитель Туркестанской Республики Мустафа Шокай, выступил против большевиков и попал под жестокое военное подавление, организованное русскими большевиками в 1919 году, когда из России прибыло несколько десятков эшелонов с русскими войсками и вооруженными отрядами армянских дашнаков, которые устроили резню в Коканде, где они убили безоружных мирных людей, около 20 тысяч қазақов и 15 тысяч узбеков.
После нападения русских войск, Мустафа Шокай иммигрировал сперва в Грузию, а через некоторое время в Турцию.
Почитайте:
Жизнь и серть Мустафы Шокай оглы. Кем был основатель Туркестанской автономии.

https://informburo.kz/stati/zhizn-i-smert-mustafy-shokaya-kem-byl-osnovatel-turkestanskoy-avtonomii.html
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06.02.2022 10:20 Відповісти
ищите в сети прекрасную статью Андрея Зубова "Казахстан - борьба престолов"
всё поймёте, даже то, что будет дальше
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07.01.2022 08:33 Відповісти
клан Назарбаева может организовать изгнание "русских" из Казахстана с элементами резни - и тогда маятник качнётся в другую сторону
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07.01.2022 09:13 Відповісти
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07.01.2022 11:30 Відповісти
Шо там щас в Казахстане? Москалей уже прогнали?
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22.02.2022 22:53 Відповісти
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