Проєкт "Без цензури": Історія однієї історикині, яка сходила до вітру на пам'ятник Бандері. ВIДЕО
У соцмережах спалахнув скандал через відео, на якому дівчина - історикиня з Києво-Могилянської Академії, сходила до вітру на пам’ятник Бандері у Львові. Відео, ймовірно, було зняте ще восени. Після того, як провокаційні кадри були поширені у інтернеті, користувачі відреагували на них різкою критикою, а сама дівчина, яка осквернила пам’ятник, почала скаржитися на цькування.
Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ пояснює, чому такі "перфоманси" краще не влаштовувати.
Топ коментарі
+104 Кремень
показати весь коментар05.01.2022 17:14
+65 Ярослав Яненко #495079
показати весь коментар05.01.2022 17:05
+58 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.01.2022 17:09
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декана, препода історичного факультету Могелянки звільнити, нам такі історичні факультети не потрібні - провести громадське слухання у Могелянці
а еще мол патриотиня - собирает фото нац. одежды(я смотрел то видео с Буткевичем ведущенкини)
срядянский сцаюс - давай, еще пусть Путин возродит это говно и опять геноцид и засрет такими "памятниками" каждую улицу, а за кривой взгляд на это говно = 15 лет гулагов.
За Універ соромно…