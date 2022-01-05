Проєкт "Без цензури": Історія однієї історикині, яка сходила до вітру на пам'ятник Бандері. ВIДЕО

У соцмережах спалахнув скандал через відео, на якому дівчина - історикиня з Києво-Могилянської Академії, сходила до вітру на пам’ятник Бандері у Львові. Відео, ймовірно, було зняте ще восени. Після того, як провокаційні кадри були поширені у інтернеті, користувачі відреагували на них різкою критикою, а сама дівчина, яка осквернила пам’ятник, почала скаржитися на цькування.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ пояснює, чому такі "перфоманси" краще не влаштовувати.

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