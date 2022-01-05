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Проєкт "Без цензури": Історія однієї історикині, яка сходила до вітру на пам'ятник Бандері. ВIДЕО

У соцмережах спалахнув скандал через відео, на якому дівчина - історикиня з Києво-Могилянської Академії, сходила до вітру на пам’ятник Бандері у Львові. Відео, ймовірно, було зняте ще восени. Після того, як провокаційні кадри були поширені у інтернеті, користувачі відреагували на них різкою критикою, а сама дівчина, яка осквернила пам’ятник, почала скаржитися на цькування.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ пояснює, чому такі "перфоманси" краще не влаштовувати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Протест поліцейських. Чи вийдуть копи на Майдан? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Бандера Степан (196) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+104
Чесно,задовбала безмежна українська толерантність до подібного виду лайна.
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05.01.2022 17:14
+65
Скаржиться вона що обіжають да тебе треба лікувати хвора дура.
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05.01.2022 17:05
+58
воно просто лайно...
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05.01.2022 17:09
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завести справу за наругу над пам'яткою, довести діло до суду!!!
декана, препода історичного факультету Могелянки звільнити, нам такі історичні факультети не потрібні - провести громадське слухання у Могелянці
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05.01.2022 20:22 Відповісти
цікаво хто її батьки і як її виховували.
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05.01.2022 22:12 Відповісти
Дура дурой. Ради пиара, лайков и селфи испоганила и усложнила себе жизнь.
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05.01.2022 23:54 Відповісти
Запінити б їй дупло будівельною піною, щоб більше сцяти не ходило і виродків по собі не залишало....
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06.01.2022 01:02 Відповісти
Вважаю, що кожен порядний громадянин повинен при зустрічі помочитися на цю потвору і зняти на відео, щоб ВОНО ходило вічно обісцяне і смердюче, а кіно закидувати на акаунти ЙОГО підписників, друзів і всіх, хто лайкав, щоб це біосміття взагалі забуло слово "перфоманс". Єдиним перфомансом цієї ІСТОТИ має стати квест: "щоб мене сьогодні не обісцяли"....Ідея!!!
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06.01.2022 01:38 Відповісти
Оштрафовать на миллион и выгнать из академии с волчьим билетом!
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06.01.2022 03:21 Відповісти
таких "історикинь" надо... а заодно посмотреть кто же в "лучшем" вузе Украины киево-могилянке учится, кто преподает... или лугандонцы имеют льготы на поступление?
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06.01.2022 05:18 Відповісти
37 лет а мозгов нет вообще. Ждал бабку "якє кончене"
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06.01.2022 05:34 Відповісти
Ждем АртАкцию- как они все отмывают с пеной
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06.01.2022 10:19 Відповісти
Есть больные люди,которые хотят славы любой ценой,доже если им после этого дадут по **.лу.
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06.01.2022 10:27 Відповісти
еще и спасибки скажут за дание по лбу и за угрозы - - Польша только так таким даст ВНЖ и бесплатное обучение.
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06.01.2022 15:41 Відповісти
Я завжди казав, що пам'ятники політикам і революціонерам, навіть таким видатним -це пережиток минулого. Це відсталість. Їхню діяльність треба вивчати в школах, проводити якісь заходи, видавати книжки, тощо. Я вже не кажу, що пам'ятник С. Бандері у Львові просто огидний.
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06.01.2022 10:38 Відповісти
Я уверен, что ни кто из нормальных людей не сходит помочиться на могилы ее родственников.
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06.01.2022 14:47 Відповісти
танк присмалили - а ведущенкиня оскорбилась - так давай скажи что бы сказала, если бы эти "танки"(совки) - еще с 20 млн. выморили голодом.
а еще мол патриотиня - собирает фото нац. одежды(я смотрел то видео с Буткевичем ведущенкини)
срядянский сцаюс - давай, еще пусть Путин возродит это говно и опять геноцид и засрет такими "памятниками" каждую улицу, а за кривой взгляд на это говно = 15 лет гулагов.
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06.01.2022 15:39 Відповісти
З неї толку УЖЕ небуде…кончина ..
За Універ соромно…
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07.01.2022 12:02 Відповісти
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