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Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19292 5 часов назад
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🇲🇻🛩Мальдивские острова на новогодние праздники оказались точкой концентрации постсоюзных элит и представителей крупного капитала. https://tlgrm.ru/channels/@postposttruth Стало известно , что коралловые острова почти одновременного посетили топы российских ПАО «Лукойл», «Северсталь» и «ВТБ», и, предположительно, руководитель украинской медиагруппы «StarLightMedia», близкой к офису нынешнего президента Владимира Зеленского. Мале как альтернативная туристическая площадка также является перспективным местом для ведения неформальных переговоров и организации финансовых схем различной степени законности, в которых ранее принимали активное участие значимые представители мальдивской бюрократии и лично экс-президент республики Абдулла Ямин. Договороспособность местных властей, географическая удаленность и предполагаемое присутствие на Мальдивах когорты постсоюзных олигархов вкупе с обострением пограничных конфликтов и идущими процессами трансфера власти на территории РФ, РБ, Украины и Казахстана делают выбор места для новогоднего отдыха олигархов как минимум необычным. Случайность встречи крупных игроков на фоне того, что происходит на «альтернативных» для России «трансферных площадках», маловероятна.
https://t.me/postposttruth/8527 ПОСТПРАВДА
Очевидно, что отдых на Мальдивах в новогодние каникулы предпочла не только региональная элита из Республики Татарстан, но и люди «посерьезнее». Так, еще 26 декабря на Мале приземлился бизнес-джет Mitsubishi Ch...
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