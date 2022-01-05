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У Києві затримана група торговців кокаїном, вилучено "товару" на 4 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники поліції перекрили канал постачання кокаїну з-за кордону на територію міста Києва. Щомісячний "прибуток" від наркобізнесу становив близько 2 млн гривень. У ході обшуків вилучено понад один кілограм розфасованого наркотику.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У Києві затримана група торговців кокаїном, вилучено товару на 4 млн грн, - Нацполіція 01

"Ми з’ясували, що постачальник наркотиків - 27-річний уродженець Закарпаття, який останні три роки проживав за кордоном, звідки й відправляв кокаїн до України. Крім того, до злочинної групи входили організатор, його співмешканка та двоє збувачів. Отриманий "товар" зловмисники реалізовували у різних районах столиці. Ми провели 8 санкціонованих та 3 невідкладних обшуки у осіб, причетних до збуту кокаїну у місті Києві. У ході слідчих дій за місцями мешкання та в автомобілях затриманих виявили та вилучили понад 1 кілограм розфасованого кокаїну підготовленого до продажу, 20 тис. гривень, 10 тис. доларів, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи", - розповіли в полиції.

У Києві затримана група торговців кокаїном, вилучено товару на 4 млн грн, - Нацполіція 02

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У Києві затримана група торговців кокаїном, вилучено товару на 4 млн грн, - Нацполіція 03
У Києві затримана група торговців кокаїном, вилучено товару на 4 млн грн, - Нацполіція 04

За цінами "чорного ринку" вартість вилученого кокаїну становить 4 млн гривень.

Постачальника та чотирьох наркоділків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - мешканці столиці, 1985, 1994 та 1997 років народження та уродженець Дніпропетровщини, 1979 року народження.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі оголосили затриманим про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19524) наркотики (1448) Нацполіція (15193) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+12
Завтра Бубочка разнос ментам устроит
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05.01.2022 20:47
+6
Фошизды, на бубочкин кокаин покусились. Не видать им премии.
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05.01.2022 21:04
+5
З Буковеля широкими степами їхав, чи геликоптер МНС викликав?
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05.01.2022 20:45
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З Буковеля широкими степами їхав, чи геликоптер МНС викликав?
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05.01.2022 20:45 Відповісти
Завтра Бубочка разнос ментам устроит
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05.01.2022 20:47 Відповісти
За что?! Завтра министр МуВеДе такой подгон на Банковую сделает. С неделю дороги по программе президента строить будут. Все для лохтората..
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05.01.2022 20:56 Відповісти
Янелоху под елочку???
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05.01.2022 20:47 Відповісти
Ну що за наркоділери пішли? Невже не знають що без ментовського даху не можна торгувати?
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05.01.2022 20:51 Відповісти
Видимо непонятки какие-то, праздники ведь... сейчас разберутся, телефонами обменяютсяи отпустят.
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05.01.2022 20:59 Відповісти
да зараз ! забув що поліції гроші не платять ? вони зараз злі ...
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05.01.2022 22:31 Відповісти
Мужик, на фото №1, нагадує мені когось з регулярних "відосіків"
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05.01.2022 20:57 Відповісти
Фошизды, на бубочкин кокаин покусились. Не видать им премии.
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05.01.2022 21:04 Відповісти
скумбриевичу этих пакетиков на неделю не хватит
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05.01.2022 21:22 Відповісти
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05.01.2022 21:44 Відповісти
Знаю одного експерта ...всі його знають.....
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05.01.2022 21:51 Відповісти
конкурентов накрыли
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05.01.2022 23:51 Відповісти
это агар-агар, в кондитерке используется.
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06.01.2022 03:35 Відповісти
Кассовый аппарат имени урода гетманцева хоть использовали?
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06.01.2022 09:15 Відповісти
 
 