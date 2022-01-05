У Києві затримана група торговців кокаїном, вилучено "товару" на 4 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Співробітники поліції перекрили канал постачання кокаїну з-за кордону на територію міста Києва. Щомісячний "прибуток" від наркобізнесу становив близько 2 млн гривень. У ході обшуків вилучено понад один кілограм розфасованого наркотику.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Ми з’ясували, що постачальник наркотиків - 27-річний уродженець Закарпаття, який останні три роки проживав за кордоном, звідки й відправляв кокаїн до України. Крім того, до злочинної групи входили організатор, його співмешканка та двоє збувачів. Отриманий "товар" зловмисники реалізовували у різних районах столиці. Ми провели 8 санкціонованих та 3 невідкладних обшуки у осіб, причетних до збуту кокаїну у місті Києві. У ході слідчих дій за місцями мешкання та в автомобілях затриманих виявили та вилучили понад 1 кілограм розфасованого кокаїну підготовленого до продажу, 20 тис. гривень, 10 тис. доларів, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи", - розповіли в полиції.
За цінами "чорного ринку" вартість вилученого кокаїну становить 4 млн гривень.
Постачальника та чотирьох наркоділків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - мешканці столиці, 1985, 1994 та 1997 років народження та уродженець Дніпропетровщини, 1979 року народження.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі оголосили затриманим про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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