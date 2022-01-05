Влада оголосила про звільнення аеропорту Алмати: розгромлені каси, бутіки, зони прильоту і посадки пасажирів. ВIДЕО

Увечері 5 січня в ході антитерористичної операції військові звільнили аеропорт Алмати, який напередодні захопили протестувальники в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на In Business.

Як повідомив заступник акима (мера) Алмати Єржан Бабакурманов, в місті почалася спецоперація. Військові звільнили аеропорт і його робота переводиться в штатний режим.

У прес-службі аеропорту міста підтвердили, що будівлю звільнено після захоплення, було проведено спецоперацію.

У соціальних мережах з'явилося відео звільненого від протестувальників аеропорту Алмати. На кадрах видно розгромлені каси, бутіки, зони прильоту і посадки пасажирів.