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Влада оголосила про звільнення аеропорту Алмати: розгромлені каси, бутіки, зони прильоту і посадки пасажирів. ВIДЕО

Увечері 5 січня в ході антитерористичної операції військові звільнили аеропорт Алмати, який напередодні захопили протестувальники в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на In Business.

Як повідомив заступник акима (мера) Алмати Єржан Бабакурманов, в місті почалася спецоперація. Військові звільнили аеропорт і його робота переводиться в штатний режим.

У прес-службі аеропорту міста підтвердили, що будівлю звільнено після захоплення, було проведено спецоперацію.

У соціальних мережах з'явилося відео звільненого від протестувальників аеропорту Алмати. На кадрах видно розгромлені каси, бутіки, зони прильоту і посадки пасажирів.

аеропорт (1851) Казахстан (873) Алмати (24)


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Топ коментарі
+33
І саме туди, чисто випадково, прилетять рюзьке освободятли.
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05.01.2022 22:32
+32
Ничего и не разгромлено - трошки напачкали .
а вот Донецкий аэропорт кацапы разгромили
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05.01.2022 22:34
+23
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05.01.2022 22:44
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кто-то вернется из Дубаи в поламаный Рендж Ровер
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05.01.2022 22:32 Відповісти
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05.01.2022 22:44 Відповісти
ща перебросят. Дело нехитрое
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05.01.2022 23:03 Відповісти
Там Китайцы им перебросят - мало не покажется...)
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05.01.2022 23:06 Відповісти
китайці хіба що розіграють варіант Польша 39 .
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05.01.2022 23:35 Відповісти
І саме туди, чисто випадково, прилетять рюзьке освободятли.
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05.01.2022 22:32 Відповісти
Уже прилетіли. Тому почали з аеропорту.
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05.01.2022 22:43 Відповісти
Все зламали і повсюди понасирали. Руській мір прийшов
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06.01.2022 08:49 Відповісти
И сейчас туда сядет много кацапских военных бортов.
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05.01.2022 22:32 Відповісти
Если им дадут сесть. А то эти снегоуброчные машины зимой повсюду...
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05.01.2022 22:44 Відповісти
там недалеко от аэропорта часть истребительной авиации была и дальше в сторону талгара целая бригада пво ( с-200, с-300) так что устроить птичкопад мордовским кукушкам можно за раз.
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05.01.2022 22:49 Відповісти
некому устроить
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05.01.2022 23:04 Відповісти
Звідки така впевненість ?
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06.01.2022 08:50 Відповісти
Пальцы не болят?🤣🤣🤣
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05.01.2022 22:43 Відповісти
Теперь есть время всем тамошним барыгам улететь на ростов ... а может и нет времени ..
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05.01.2022 22:33 Відповісти
Бурятський десант півнів чекають
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05.01.2022 22:33 Відповісти
мы тоже ДАП звільняли і він був тоже розграблєн ..но дальше ми знаєм
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05.01.2022 22:34 Відповісти
Ничего и не разгромлено - трошки напачкали .
а вот Донецкий аэропорт кацапы разгромили
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05.01.2022 22:34 Відповісти
Аєропорт готовят к приему транспортников Ил-76 из Раши и Белараши , с десантурой . Намечается мясорубка .
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05.01.2022 22:34 Відповісти
надеюсь казахи к ней готовы и борты будут встречать ПуЗыРьКами.
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05.01.2022 22:37 Відповісти
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05.01.2022 22:40 Відповісти
А что это за юдент-югент рядом с зольдатом?
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05.01.2022 22:45 Відповісти
😀😀😀
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05.01.2022 22:46 Відповісти
Опять на экране вместо ТОЛЬКО ваших, подозреваю, смайликов, 3 квадратика...
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05.01.2022 22:51 Відповісти
А так ?
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05.01.2022 22:54 Відповісти
А так - смайлик.
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05.01.2022 22:56 Відповісти
Мясорубку проще устроить при посадке.
"Московитский фарш в собственном соку".
Летайте Аэрофлотом !
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05.01.2022 22:46 Відповісти
Казахам нужны беспилотники срочно
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05.01.2022 22:55 Відповісти
его вроде до "освобождения" протестующие покинули. сообщали что он стоит пустой и никого нет. "освободители", похоже, в пустой зашли.
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05.01.2022 22:35 Відповісти
зы. это видео ещё до официального сообщения гуляло. и правда, если бы оно было снято уже после "особождения" то там бы народ так не прохлаждался. "освободителей"то на видео нет. можно представить, что там твориться когда те вошли. а так, спокойная сьемка,...
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05.01.2022 22:39 Відповісти
В районе Алматинского аэропорта идет серьезный бой между вооружившимися повстанцами и армией!
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05.01.2022 22:43 Відповісти
Якщо унітази на місці, то віде ще до появи "асвабадітєлєй". Якщо унітажів нема, то Ваня з ЧВК тут вже побував. Зауважте, товариство, всюди кацапи демонструють один алгоритм, так би мовити автограф - захоплення будівлі, нищення і рлзписування стін і перегородок і обов'язково! Як знак оклику! Демонтаж унітазів! Сирія, Грузія, український КПП "Каланчак", навіть захоплені і згодом повернені без гальюнів катери з буксиром. 😊
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05.01.2022 22:49 Відповісти
точно!!! унітази не показані, але лампочки ще на місцях, не викручені. лампочки йдуть то в парі з унітазами )) значить відео ще до "освобождєнія" )))
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05.01.2022 22:55 Відповісти
Интересно , а казахи создали штаб сопротивления , или все бессистемно ?
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05.01.2022 22:36 Відповісти
Там все поки що на рівні "народного бунту" - "безтямного і нещадного"
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05.01.2022 22:40 Відповісти
Системность видимо одна - грабь награбленное
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05.01.2022 22:40 Відповісти
Позаметать и никакого разгрома.
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05.01.2022 22:37 Відповісти
МВС Казахстана пытается перед Западом представить народ - бандитами . Перед кровавой бойней
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05.01.2022 22:39 Відповісти
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05.01.2022 22:57 Відповісти
Народ тем временем телевизоры загружает
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06.01.2022 08:55 Відповісти
И по освобожденному объекту гуляют куча штатских всяких разных.
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05.01.2022 22:37 Відповісти
Я как раз думал, что протестующим надо обязательно удерживать аэропорт, чтобы помощь из-за поребрикак было сложнее доставить.
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05.01.2022 22:40 Відповісти
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05.01.2022 22:44 Відповісти
Даунецк простишь? Зачем?
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05.01.2022 22:52 Відповісти
Метро освободили в дамбабве)))
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05.01.2022 22:57 Відповісти
Казахи СЛАВА!!!
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05.01.2022 22:45 Відповісти
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05.01.2022 22:45 Відповісти
это не из той оперы, по-моему ?
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05.01.2022 22:53 Відповісти
что с народом? сколько народа, упыри в погонах убили? казахи, на вас смотрит весь мир.. не сдавайтесь..
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05.01.2022 22:46 Відповісти
в свинорейх превращена рф одним окурком кабаевым..
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05.01.2022 22:48 Відповісти
Алга - это значит вперёд!
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05.01.2022 22:47 Відповісти
или джур.
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05.01.2022 22:51 Відповісти
Весь мир должен не "смотреть", а рвать зубами рашку со всех сторон.
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05.01.2022 22:49 Відповісти
Лучше кадры из казахского морга покажите, а не разбитые стекла да поломанные стулья! Молодые пацаны под пакетами, все в крови с пулей в голове... Мир должен это видеть!
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05.01.2022 22:51 Відповісти
Очередной "мирный" протест.
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05.01.2022 22:53 Відповісти
Передаю пламенный привет казахстанским друзьям. В 2015 я им говорил, что следующие на подойку они и Беларусь.
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05.01.2022 22:55 Відповісти
упыри довели народ до ручки..
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05.01.2022 22:56 Відповісти
Аэропорт под контролем властей, ждите освободителей с рашки
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05.01.2022 23:24 Відповісти
Аэропорт это для посадки кацапских спецподразделений посадочным способом....
Не вокзал, а именно аэропорт...
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05.01.2022 23:29 Відповісти
им аэропорт нужен, чтобы русские воска высаживались.
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05.01.2022 23:46 Відповісти
а в аэропорту ≪патриоты≫ с чемоданами
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05.01.2022 23:48 Відповісти
пограбить при заворушке - святое дело.
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06.01.2022 03:17 Відповісти
И это за повышение цены на газ на 40 копеек?
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06.01.2022 09:19 Відповісти
 
 