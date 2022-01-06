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Десятки тіл з вогнепальними пораненнями: У мережі оприлюднили відео із моргу в Алмати. ВІДЕО 18+

У мережі з'явилось відео із моргу в Алмати. Там лежать десятки загиблих із вогнепальними пораненнями.

Відео опублікував Telegram-канал "Nexta Live", інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!

Відео також опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Поліція Алмати повідомляє про "ліквідацію десятків учасників заворушень". ВIДЕО

Автор: 

Казахстан (873) морг (30) Алмати (24)


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Топ коментарі
+134
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06.01.2022 09:16
+117
Замарать себя кровью собственного народа может только законченная МРАЗЬ !
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06.01.2022 09:19
+68
...прибули лапатні миротворці-вбивці...
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06.01.2022 09:22
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интересно как кацапы буду сопротивление в городах подавлять .. ак же как и Дебальцево ?увидев снайпера с танка херачили в жилую 9 этажку
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06.01.2022 10:16 Відповісти
легко
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06.01.2022 10:53 Відповісти
У нас просто олігархи занесли зелених ментам і такого не відбулось при другій революції, а при першій Ху...ло ще не був настільки ох..шим і у Кучми стало мозгів це не робити... А так б було те саме, більшості беркутів пох... вони б стріляли, їх просто туди відбирають для цього...
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06.01.2022 10:16 Відповісти
У Казахстані українців багато. Мовчати - значить зрадити їх. Сором бере за владу. ...йло - агресор. І треба піднімати Європу та світ з Києва. Бо казахам слово не дадуть. Їх вже "мочать".
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06.01.2022 10:25 Відповісти
судя по повреждениям лица перед смертью избивали многих и пулевое в лоб, как вишенка на тортике... методы гэбни
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06.01.2022 10:30 Відповісти
Після прибуття "мордорців" рахунок піде декілька порядків більше, бо немає етнічних і моральних перешкод. Будуть проста мочить за національною ознакою.
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06.01.2022 10:53 Відповісти
кацапи розстріляють майдан і ще довго будуть шукати тих хто уцілів. Єдиний варіант - заблокувати всі аеродроми в країні і знищити весь їхній спецназ який вже прибув
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06.01.2022 10:54 Відповісти
Да, жалко, ребят-казахов, вечная память........
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06.01.2022 10:56 Відповісти
К сожалению история учит, что ничему не учит..
1905 год. Царь расстрелял народ
1918 год. Расстреляли царя.
Следующий протест, революция по определению уже не будут мирными.
Автократии как отсталые формы государства обречены.
Сколько бы оправданий "особого" пути государства не придумывали ли бы автократы - эволюция отправит их в средневековой архив в категорию "недоразвитые"
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06.01.2022 11:04 Відповісти
Новости из Казахстана можно уже не печатать - там все ясно. Раз россия ввела войска, значит готовы убить тысячи и тысячи без сожаления. А воевать с российской армией бессмысленно.
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06.01.2022 11:19 Відповісти
Хто це Вам сказав що "ваєвать с рассєйскай армієй" немає сенсу? Повна маячня!
ЗасРашкінська армія отримала добрих люлєй в Україні, де зараз їх проект "новососсія" ? Немає, й не згадують. А чому? Тому що Українці не слухали тих що "ваєвать бєссмислєна" а дали гарних пи#дюль кацапао-рашисстам!
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06.01.2022 12:09 Відповісти
ну, якщо це правда, що, протестанти грабують магазини і займаються мародерством, то, це не протестанти, їх у всьому світі називають одним словом-- ГОПНИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.01.2022 11:47 Відповісти
До речі , мародери були провокатори , щоб було за що звинуватити невинних .
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06.01.2022 12:35 Відповісти
100% кацапи або місцеві колобранти.
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06.01.2022 19:13 Відповісти
А ви знаєте, що протестувальникам треба щось їсти, тому грабують супермаркети. Треба гроші на зброю -- громлять банки і банкомати. Тут вже, як кажуть, або -- або.
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06.01.2022 19:18 Відповісти
Даже при жёлтых жилетах которые выбили кучу требования в частности ОДНО ТОЛЬКО ПОВЫШЕНИЕ минимальной з.п. на 300€ (больше чем полная мин. Зарплата в Украине в 2 раза ) были маркеры, Ибо криминальный елемент всегда пользуется ситуацией.... и везде.....
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06.01.2022 20:28 Відповісти
А ведь это скорее всего творческая интеллигенция, профессура. Обычно умным обеспеченным оюдям так болит за сельских алкоголиков. Вот вспомните декабристов хотябы. И целыми университетами пошли на штурм ненавистной власти.
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06.01.2022 11:48 Відповісти
Проблема казахов в том , что они слишком рано перешли к активным действиям , у них не было не какой организации и командования , по тому все превратилось в обычный бунт . В этом случае даже наличие оружия в руках у протестующий помогает не особо.
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06.01.2022 11:59 Відповісти
Проблема в тому що у всіх - недоразвииа, дика й агресивна засрашка сусід!
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06.01.2022 12:10 Відповісти
Так у нас сосед тот же , но нам это не помешало. Я тебе как военный объясню , рота солдат без командира роты и взводных со старшиной , просто бесполезная куча мужиков с оружием. Где каждый считает себя командиром и ложит хер на мнение других.
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06.01.2022 12:20 Відповісти
Чому не завадило ?
Вони не наважились в нас активно діяти, а у всіх інших вже без жартів- тупо відстрілюють.
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06.01.2022 15:14 Відповісти
Потому что даже введи они войска в феврале 14 года , партизанскую войну они тупо не потянули бы , бо у нас уже была четкая организация и какая не какая дисциплина.
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06.01.2022 15:39 Відповісти
Наскільки знаю Токаєв і позвав кацапів в Казахстан і більш всіх кому було це вигідно це Токаєв, включно з озброєнням тітушек для створення картини протестувальників бєспрєдєльщіків націоналістів у Казахстані. Думаю що Токаєв це ще одна людина Кремля, принаймі лояльний Кремляндії
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06.01.2022 12:24 Відповісти
ДРУЗІ, ЦЕ ПОЧЕРК МОСКОВІЇ,,, НАС ТАКОЖ ТАК ВИВАЛИ НА МАЙДАНІ!!
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06.01.2022 12:29 Відповісти
По Украине немного другая ситуация.Купить получилось только Луганск и Донецк.Поэтому не потопили майдан в крови
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06.01.2022 12:39 Відповісти
Без поддержки силовых структур,подобные протесты ниочем,только трупы
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06.01.2022 12:37 Відповісти
Майдан не потопили в крові, бо ми ближче до Заходу, і Захід за нас заступився.
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06.01.2022 19:10 Відповісти
Але ж трохи пізніше багато тисяч наших людей загинули в Донбасі від руки )(уйла, будь він проклятий! При великому занепокоєнні Заходу(
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06.01.2022 19:30 Відповісти
*на
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07.01.2022 23:07 Відповісти
Ти там була? Писака?
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17.01.2022 12:22 Відповісти
Война без потерь не бывает.
В 1917 году при взятии зимнего дворца
погибло , аж
4 (четыре) штурмовика.
Один упал с лестницы на штык, снимая картину..
Два - застрелили случайно друг - друга и
еще один упал с мраморной лестницы дворца , подскользнувшись .

Такова история о которой лепечут большевика уже 102 года ..
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06.01.2022 12:38 Відповісти
эта жертва знакома Украине.
счет наших жертв уже перевалил за 15 тысяч...лучшие уходят !
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06.01.2022 13:32 Відповісти
В Мінську у бяшек відразу все було приречене на поразку. З казахами справа зовсім інша. Є підстави сподіватись на перемогу народу. Є велика різниця між випрошувати і вимагати...
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06.01.2022 13:48 Відповісти
Який жах! Цей Токаєв тепер винен у злочинах проти свого народу. Сподіваюсь люди озброюються та стріляють у відповідь.
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06.01.2022 14:05 Відповісти
Якщо це була спланована акція а здається що так і є, то винен не тільки токаєв а і назарбаєв. Вони обидва повинні предстати перед судом і відповісти за свої злочини
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07.01.2022 09:22 Відповісти
Globusnews


@globusnewsorg

·
https://twitter.com/globusnewsorg/status/1478868133645537281 14 ч



Казахстан. Убивают вмех подряд, для чего и вырубили интернет. Рассказывают: "Убивали и вчера ночью и сегодня, когда инет отключили полностью". Весь мир должен увидеть зверства нынешнего режима.
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06.01.2022 15:19 Відповісти
Казахам сейчас нада перестроится на окупантов и реально с армией выгонять их это главная задача.Показать кто хазяин в стране.
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06.01.2022 15:54 Відповісти
Там уже по-полной производит зачистку территории Путинско-Пригожиская зондеркоманда "Вагнер". Хотелось бы верить, что их самих оперативно зачистят. Здесь не Сирия и ЦАР. Экспресс-тест на знание наемником казахского языка: если не знает, то пуля в лоб!
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06.01.2022 16:52 Відповісти
Армяне рванули помогать, а так же лукашенцы, таджики.
Пашенян сам пришёл на волне революции, москва его ненавидит. Но прогиб засчитают.
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06.01.2022 17:30 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/rossijskij-bliczkrig-gru-v-kazahstane/ Российские спецслужбы открыто работают по казахскому кейсу. 4 января в Нур-Султан «для противодействия экстремизму» прибыли группы советников из Москвы, откомандированные ФСБ и ГРУ. Что характерно произошло это в аккурат накануне начала захватов «демонстрантами» без боя зданий акиматов и других административных объектов в бывшей столице, без поджогов, массовых погромов и грабежей магазинов, торговых центров, автомобилей, стремительного разграбления здания аэропорта Алма-Аты. Для массовой аудитории была сформирована картинка вопиющего хаоса и бардака в различных городах Казахстана, на фоне тотального бездействия казахских силовиков. Более того, представители казахского МВД, Нацгвардии и других ведомств как будто бы специально не оборонялись и сдавались в руки воинствующих толп молодчиков. Все это тщательно фиксировалось и в режиме реального времени утекало под нужным соусом в соцсети и тг-каналы.
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06.01.2022 18:34 Відповісти
Русня чвк действует с особрй,жестокостью
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07.01.2022 05:49 Відповісти
Кацапы - твари, сгорите в аду суки, все сгорите
Казахи держитесь, еднайтеся та быйте кацапську наволоч
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07.01.2022 09:18 Відповісти
Очікувано. Людиноподібна худоба росіяни інакше як робити гори трупів не вміють. Росіянам федерастам треба було спустити пар (накачку яку вони зробили серед свої бойовиків-терористів готуючись до війни) так як повномасштабні бойові дії в Україні відклались. Ось і зробили бійню в Казахстані, а заодно пресануть всіх місцевих та задавлять всі спроби казахів на відстоювання своїх державних інтересів.
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07.01.2022 18:15 Відповісти
Де казахська армія?Чи вона не казахська?
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08.01.2022 08:40 Відповісти
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