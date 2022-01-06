Десятки тіл з вогнепальними пораненнями: У мережі оприлюднили відео із моргу в Алмати. ВІДЕО 18+

У мережі з'явилось відео із моргу в Алмати. Там лежать десятки загиблих із вогнепальними пораненнями.

Відео опублікував Telegram-канал "Nexta Live", інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!

Відео також опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні", - йдеться в повідомленні.

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