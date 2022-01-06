Десятки тіл з вогнепальними пораненнями: У мережі оприлюднили відео із моргу в Алмати. ВІДЕО 18+
У мережі з'явилось відео із моргу в Алмати. Там лежать десятки загиблих із вогнепальними пораненнями.
Відео опублікував Telegram-канал "Nexta Live", інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою!
Відео також опублікував український журналіст Денис Казанський.
"Починає надходити інформація про велику кількість загиблих. Поширюється відео з моргу, де лежать десятки мертвих тіл з вогнепальними пораненнями. Кількість жертв вже напевно йде на сотні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+134 Одержимый
показати весь коментар06.01.2022 09:16
+117 Мистер Икс #492862
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+68 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.01.2022 09:22
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1905 год. Царь расстрелял народ
1918 год. Расстреляли царя.
Следующий протест, революция по определению уже не будут мирными.
Автократии как отсталые формы государства обречены.
Сколько бы оправданий "особого" пути государства не придумывали ли бы автократы - эволюция отправит их в средневековой архив в категорию "недоразвитые"
ЗасРашкінська армія отримала добрих люлєй в Україні, де зараз їх проект "новососсія" ? Немає, й не згадують. А чому? Тому що Українці не слухали тих що "ваєвать бєссмислєна" а дали гарних пи#дюль кацапао-рашисстам!
Вони не наважились в нас активно діяти, а у всіх інших вже без жартів- тупо відстрілюють.
В 1917 году при взятии зимнего дворца
погибло , аж
4 (четыре) штурмовика.
Один упал с лестницы на штык, снимая картину..
Два - застрелили случайно друг - друга и
еще один упал с мраморной лестницы дворца , подскользнувшись .
Такова история о которой лепечут большевика уже 102 года ..
счет наших жертв уже перевалил за 15 тысяч...лучшие уходят !
@globusnewsorg
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https://twitter.com/globusnewsorg/status/1478868133645537281 14 ч
Казахстан. Убивают вмех подряд, для чего и вырубили интернет. Рассказывают: "Убивали и вчера ночью и сегодня, когда инет отключили полностью". Весь мир должен увидеть зверства нынешнего режима.
Пашенян сам пришёл на волне революции, москва его ненавидит. Но прогиб засчитают.
Казахи держитесь, еднайтеся та быйте кацапську наволоч