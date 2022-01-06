Росія відправила десантників у Казахстан: Охоронятимуть державні та військові об'єкти. ВIДЕО

Росія направила до Казахстану десантників в якості миротворців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в секретаріаті ОДКБ.

"Від Російської Федерації до складу Колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини Повітряно-десантних військ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що миротворці у Казахстані візьмуть під охорону державні та військові об'єкти.

"Основними завданнями Колективних миротворчих сил ОДКБ стане охорона важливих державних та військових об'єктів, сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле", - додали в ОДКБ.

Передові підрозділи російських миротворців вже розпочали виконання завдань у Казахстані.

Читайте: ОДКБ розглядає ситуацію в Казахстані як "вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону"