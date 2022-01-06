Проєкт "Без цензури": Все, що українцям треба знати про протести в Казахстані. ВIДЕО

Що відбувається у Казахстані? Чому протести у Казахстані не мають нічого спільного з демократією? Як бунт казахів вплине на Україну?

Богдан Буткевич у актуальному "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує події в Казахстані й пояснює, чому революція у Казахстані не може народити демократію.

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