УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7480 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 517 136

Лукашенко - протестувальникам у Казахстані: "Треба, по-народному кажучи, піти, стати на коліна, вибачитися перед військовими". ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звернувся до протестувальників у Казахстані із закликом вибачитися перед військовими і сісти за стіл переговорів з президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на belta.by.

"Я хочу просто звернутися від білорусів до цих ось... Ну їх бандитами хтось називає, різні там люди... До цих, протестувальників. Я б їм просто сказав: ну погаласували, покричали - досить", - сказав Лукашенко, закликавши протестувальників зупинитися, поки "далеко не зайшли".

Лукашенко застеріг протестувальників: "Перевернути країну - дорого буде потім її відновлювати".

Крім того, диктатор дав настанову учасникам протестів: "Треба, по-народному кажучи, піти, стати на коліна, вибачитися перед військовими, щоб ось цю ось тріщину згладити, яка намітилася, і сідати з владою, з Токаєвим, він запрошує всіх, хто бажає, для переговорів і вибудовування своєї держави".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики проводять "зачистку" Алмати від протестувальників: затримано близько 2 тисяч мітингувальників. ВIДЕО

На думку Лукашенка, "з цим президентом, Токаєвим, можна домовитися".

"Це нормальна людина, дипломат, з яким можна домовитися. Дуже розумна, освічена людина", - додав він.

Також Лукашенко зазначив, що ситуація, що склалася в Казахстані, показала йому, що могло бути в Білорусі.

Крім того, він зазначив, що Білорусь направить з Мінська до Казахстану роту своїх "миротворців": "Всю ніч йшло обговорення глав держав ОДКБ, тому що консенсус повинен бути під час прийняття рішень. Рішення вночі прийняли… Всю ніч йшла підготовка цих миротворчих сил військ ОДКБ. Вирішили відправити туди війська. Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Треба ж туди техніку перекинути… Тому йде туди перекидання військ ешелонами з Москви і наші хлопці будуть з Мінська вилітати. Наша рота – миротворча, та й що й повинна працювати в таких умовах".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Труп застреленого протестувальника лежить посеред вулиці в Алмати. ФОТО 18+

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що "підтримує зусилля керівництва Казахстану щодо припинення заворушень і мародерства, відновлення нормального функціонування країни". Відправка білоруських військ під егідою ОДКБ у заяві називається "допомогою дружньому казахському народу".

Автор: 

Білорусь (7938) Казахстан (873) Лукашенко Олександр (2655) ОДКБ (102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+65
когда ж тебя ***** на колени поставят, к стенке?
показати весь коментар
06.01.2022 18:25
+32
Коли ти вже повториш долю Чаушеско, вусатий тарган.
показати весь коментар
06.01.2022 18:27
+29
Лукашенко ,тебе ни на коленях а раком стоять приходится перед ****** ..
показати весь коментар
06.01.2022 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
да я ветеран ООС,да и ты мразота забываешь что 2014 Майдан расстреливали не водяных пистолетов
показати весь коментар
06.01.2022 19:25 Відповісти
**** ты кацапская и хрологию не следишь
показати весь коментар
06.01.2022 19:33 Відповісти
Ты бульбафюрер извинись перед своим народом за фальшивые выборы, и не лезь в дела чужой страны.
показати весь коментар
06.01.2022 19:12 Відповісти
зачем лукавому перед своими рабами извиняться? они его достойны.
показати весь коментар
06.01.2022 19:18 Відповісти
Тоже верно.
показати весь коментар
06.01.2022 19:22 Відповісти
не лги, Беларусы не рабы . они боролись и умирали на Майдане и в добробатах за Украину. В таком случае и вы достойны своего зеленого чуда , при условии что в отличии от Беларусов у вас был свободный выбор .
показати весь коментар
06.01.2022 19:25 Відповісти
Ну да, ну да, сделать казахам то же самое, что сделали огородники-терпили населяющие федеральный округ Парашной ********* "Белоруссия".
показати весь коментар
06.01.2022 19:14 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2022 19:15 Відповісти
Казахи напали на Казахстан,рюсская Мавзолейная падаль помоги....
показати весь коментар
06.01.2022 19:18 Відповісти
Після 2019 року все задумане ****** тут же здійснюється.
показати весь коментар
06.01.2022 19:20 Відповісти
лукашеску знает толк в стоянии на коленях.
показати весь коментар
06.01.2022 19:20 Відповісти
Украина напала на Украину с целью украинизации Украины...7 марта 2014 года.Ходячая кобыла РАБссии Лавров... Историческая фраза...
показати весь коментар
06.01.2022 19:21 Відповісти
А хто тобі таракану гнидному дав право виступати від народу Білорусії ?!
показати весь коментар
06.01.2022 19:21 Відповісти
Казахов спасет Эрдоган,кто будет спасать Быдло Мавзолея...это вопрос....Мочитьь будут везде...падаль ФСБэшную....
показати весь коментар
06.01.2022 19:31 Відповісти
Северная Корея спасет, правда, тока на время развала лаптестана.
показати весь коментар
06.01.2022 19:44 Відповісти
Стати на коліна перед окупантом це рецепт поразки, а не примирення! 😬
показати весь коментар
06.01.2022 19:40 Відповісти
плямкання луки не варті уваги. взагалі.
казахам удачі в бою.
показати весь коментар
06.01.2022 19:40 Відповісти
Важно. Силовики для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых
https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html
показати весь коментар
06.01.2022 19:41 Відповісти
Казахам треба навернути на свій захист свою армію.Без зброї їм нема що протиставити путінським убивцям.
показати весь коментар
06.01.2022 19:57 Відповісти
На самом деле этому тридварасу недолго осталось. Пусть потрендит, не будем мешать - поулыбались, и ладно.
показати весь коментар
06.01.2022 20:58 Відповісти
а чык-чырык свои фантазии всем навязывает!
показати весь коментар
06.01.2022 21:42 Відповісти
лукашило кровавое, мы понимаем, кто бандит, можешь людям не рассказывать, просто взгляни в зеркало.
показати весь коментар
06.01.2022 22:45 Відповісти
Меня всегда бесит что всяких ментов-беркутов, ввешников, тюремщиков; кгбешников и прочих называют военными… вспомните разве армия принимала участие в подавлении Майданов или протестов народа. Лука, это только у тебя такие гандоны в ВС служат. Я думаю что и у казахов армия участия не принимала…
показати весь коментар
06.01.2022 23:26 Відповісти
ты,таракан усатый, своего народа в позе как на коленях и не представляешь даже, чмо...
показати весь коментар
07.01.2022 00:19 Відповісти
вусате х"йло пiдле
показати весь коментар
07.01.2022 00:41 Відповісти
В некотором смысле Азия начинается в Бресте.
показати весь коментар
07.01.2022 06:48 Відповісти
Войны, голод, стихийные бедствия , эпидемии- это горе для народов. Но большее горе и трагедия когда у власти умалишённые конюхи и колхозники не умеющие писать и читать , люди с нулевым интеллектом , проще говоря имбецилы.Через какие унижения и стыд за свою страну терпят люди. Страшна беспомощность - люди ничего не могут сделать , за свободу прийдется заплатить очень большую цену - десятки тысяч жизней. Народ решает сам - или свобода, или Лукашеску и жизнь в дурке.
показати весь коментар
07.01.2022 10:02 Відповісти
Та він ні в бога ні в чорта не вірить
показати весь коментар
07.01.2022 14:41 Відповісти
Своих бил и стрелял и тут советует
показати весь коментар
07.01.2022 23:21 Відповісти
Тупа картопля віре у свою безнаказанність. А от я продовжую вірити у білоруський народ - вони ще покажуть свою міць! Тамтешні поліцаї будуть стояти на колінах, а лукаша просто повісять у прямому ефірі.
показати весь коментар
07.01.2022 23:26 Відповісти
Безкарність*
показати весь коментар
07.01.2022 23:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 