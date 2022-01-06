Лукашенко - протестувальникам у Казахстані: "Треба, по-народному кажучи, піти, стати на коліна, вибачитися перед військовими". ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звернувся до протестувальників у Казахстані із закликом вибачитися перед військовими і сісти за стіл переговорів з президентом країни Касим-Жомартом Токаєвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на belta.by.

"Я хочу просто звернутися від білорусів до цих ось... Ну їх бандитами хтось називає, різні там люди... До цих, протестувальників. Я б їм просто сказав: ну погаласували, покричали - досить", - сказав Лукашенко, закликавши протестувальників зупинитися, поки "далеко не зайшли".

Лукашенко застеріг протестувальників: "Перевернути країну - дорого буде потім її відновлювати".

Крім того, диктатор дав настанову учасникам протестів: "Треба, по-народному кажучи, піти, стати на коліна, вибачитися перед військовими, щоб ось цю ось тріщину згладити, яка намітилася, і сідати з владою, з Токаєвим, він запрошує всіх, хто бажає, для переговорів і вибудовування своєї держави".

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На думку Лукашенка, "з цим президентом, Токаєвим, можна домовитися".

"Це нормальна людина, дипломат, з яким можна домовитися. Дуже розумна, освічена людина", - додав він.

Також Лукашенко зазначив, що ситуація, що склалася в Казахстані, показала йому, що могло бути в Білорусі.

Крім того, він зазначив, що Білорусь направить з Мінська до Казахстану роту своїх "миротворців": "Всю ніч йшло обговорення глав держав ОДКБ, тому що консенсус повинен бути під час прийняття рішень. Рішення вночі прийняли… Всю ніч йшла підготовка цих миротворчих сил військ ОДКБ. Вирішили відправити туди війська. Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Треба ж туди техніку перекинути… Тому йде туди перекидання військ ешелонами з Москви і наші хлопці будуть з Мінська вилітати. Наша рота – миротворча, та й що й повинна працювати в таких умовах".

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Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що "підтримує зусилля керівництва Казахстану щодо припинення заворушень і мародерства, відновлення нормального функціонування країни". Відправка білоруських військ під егідою ОДКБ у заяві називається "допомогою дружньому казахському народу".