Зеленський на сноуборді привітав українців з Різдвом: "Наша Україна, наші гори, наші люди". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський, який зараз відпочиває у Карпатах, привітав українців з Різдвом.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео глава держави опублікував в Instagram.
"Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати, наші люди. Всіх з Різдвом", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові - Русланом Демченком.
Топ коментарі
+72 Назар Проскуряков
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+59 Грицько Борисенко
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+54 а ес #372967
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.. це визивае подив в адекватності ... такого лідера.
В то время как бубочка отдыхает занимается спортом, жрёт борщи за 400 грн и пьёт чай за 120 с предателями Ермаком и Демченко.
Пи..........
https://www.youtube.com/watch?v=tLFwUGGtVkc&t=4s
"Слава Україні!
Я у Буковель на сноуборді та лижах гайсати, глінтвейн дудлити, з дівками гульдебасити. А ви? Ні?
Ну тоді, героям слава!"
Весь світ кричить, що от от і нападе, а цім імбіцилам ПОЙУХ. Гулянки, розпили наших з вами грошей і безнаказаність. Нарід, кого ти вибрав?
А ты мразина, за мои деньги и деньги миллионов украинцев развлекаешься, гнида.
Буду молить Бога и надеяться, что это твой последний отдых на свободе.
Лучше згинь, застрелись, исчезни пока тебя вошь зелёную бенепропутинскую не разорвали.