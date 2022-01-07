Зеленський на сноуборді привітав українців з Різдвом: "Наша Україна, наші гори, наші люди". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський, який зараз відпочиває у Карпатах, привітав українців з Різдвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео глава держави опублікував в Instagram.

"Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати, наші люди. Всіх з Різдвом", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові - Русланом Демченком.

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