Керівництво армії привітало українських воїнів з Різдвом: "Збройні Сили України переможуть зло і темряву!". ВIДЕО

Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ та Командування об'єднаних сил ЗС України вітають українських військовослужбовців з Різдвом Христовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановні військовослужбовці, працівники й ветерани Збройних Сил України! Сердечно вітаю Вас із великим релігійним святом – Різдвом Христовим. Різдво є джерелом світлої радості й очищення душі. Воно наповнює наше життя добротою та щирістю, духовністю і милосердям.

Це свято має особливу магію, здатну втілювати у реальність найзаповітніші мрії, тому сьогодні варто повірити в диво і загадати бажання.

Дорогі побратими й посестри, у ці святкові дні зичу вам безмежного щастя, тепла й сімейного затишку!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на сноуборді привітав українців з Різдвом: "Наша Україна, наші гори, наші люди". ВIДЕО

Хай Різдво Христове утверджує нашу віру в перемогу, зміцнює нас злагодою і достатком, об’єднує та надихає на нові здобутки й починання!

Христос народився! Славімо Його!" - привітав командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Щасливого Різдва бажаємо нашим ​ мужнім захисникам та захисницям. Саме завдяки їм всі українці мають змогу ​ запалити у домі вогники-обереги і з гарним настроєм зустрічати свято. Слова нескінченної вдячності тим, хто зараз захищає наше мирне життя та всю Україну. Миру, злагоди та віри у свої сили задля перемоги та процвітання нашої неньки-України. ​Нехай різдвяні свята принесуть вам та вашим родинам добро, затишок, спокій, а у вашій оселі завжди панує достаток і гармонія. ​Смачної куті й веселої коляди!" - йдеться у привітанні Міноборони.

"Збройні Сили України сердечно вітають із Різдвом Христовим! Світло завжди перемагає темряву. Збройні Сили України так само переможуть зло і темряву! Христос народився! Славімо Його! In hoc signo vinces!" - йдеться у привітанні Генерального штабу ЗСУ.