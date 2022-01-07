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Керівництво армії привітало українських воїнів з Різдвом: "Збройні Сили України переможуть зло і темряву!". ВIДЕО

Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ та Командування об'єднаних сил ЗС України вітають українських військовослужбовців з Різдвом Христовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановні військовослужбовці, працівники й ветерани Збройних Сил України! Сердечно вітаю Вас із великим релігійним святом – Різдвом Христовим. Різдво є джерелом світлої радості й очищення душі. Воно наповнює наше життя добротою та щирістю, духовністю і милосердям.

Це свято має особливу магію, здатну втілювати у реальність найзаповітніші мрії, тому сьогодні варто повірити в диво і загадати бажання.

Дорогі побратими й посестри, у ці святкові дні зичу вам безмежного щастя, тепла й сімейного затишку!

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Хай Різдво Христове утверджує нашу віру в перемогу, зміцнює нас злагодою і достатком, об’єднує та надихає на нові здобутки й починання!

Христос народився! Славімо Його!" - привітав командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Щасливого Різдва бажаємо нашим ​ мужнім захисникам та захисницям. Саме завдяки їм всі українці мають змогу ​ запалити у домі вогники-обереги і з гарним настроєм зустрічати свято. Слова нескінченної вдячності тим, хто зараз захищає наше мирне життя та всю Україну. Миру, злагоди та віри у свої сили задля перемоги та процвітання нашої неньки-України. ​Нехай різдвяні свята принесуть вам та вашим родинам добро, затишок, спокій, а у вашій оселі завжди панує достаток і гармонія. ​Смачної куті й веселої коляди!" - йдеться у привітанні Міноборони.

"Збройні Сили України сердечно вітають із Різдвом Христовим! Світло завжди перемагає темряву. Збройні Сили України так само переможуть зло і темряву! Христос народився! Славімо Його! In hoc signo vinces!" - йдеться у привітанні Генерального штабу ЗСУ.

Автор: 

Міноборони (7406) привітання (730) Різдво (262) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
З Різдвом Христовим захисників України!

Наша надія та опора. Завжди з вами !
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07.01.2022 16:18
+2
бубочка-євроатеїст боїться зайти в церкву і привітати українців з Різдвом Христовим
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07.01.2022 16:27
+1
Армия олигархов и весь Украинский список грабителей Форбс расстреляют???
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07.01.2022 16:29
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З Різдвом Христовим захисників України!

Наша надія та опора. Завжди з вами !
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07.01.2022 16:18 Відповісти
бубочка-євроатеїст боїться зайти в церкву і привітати українців з Різдвом Христовим
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07.01.2022 16:27 Відповісти
Недобитий комуняка?
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07.01.2022 16:40 Відповісти
В фокусе от новогодне-рождественских праздников. От бояры еще и не такой эффект может быть.
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07.01.2022 16:46 Відповісти
Валгалу ще пообіцяйте....
30(!!!!!!!!) років вже!!

Ну тогда переведи свой высер, смердящий боярой.
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07.01.2022 18:45 Відповісти
Зря ты, кацапчик , Бортникова нафиг посылал. Не заплатят тебе за твое троллячество.
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07.01.2022 18:56 Відповісти
Хріновіше...
Нєдострєльоний камуняками..
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07.01.2022 18:36 Відповісти
Армия олигархов и весь Украинский список грабителей Форбс расстреляют???
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07.01.2022 16:29 Відповісти
Взагалі то у церковних книгах написано, що Іісус народився 25 грудня.
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07.01.2022 16:31 Відповісти
Цікаво що написано в Талмуді Юлі Гріґян.
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07.01.2022 16:41 Відповісти
Прибор, а различные календари Григорианский и Юлианский для тебя новость?
https://www.sofija.ru/blog/chem-otlichayutsya-yulianskiy-i-grigorianskiy-kalendari/
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07.01.2022 16:49 Відповісти
А ПреЗЕдент на лыжах их поздравил?
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07.01.2022 16:42 Відповісти
Лижи смальцем змастив...))
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07.01.2022 18:45 Відповісти
Победят. Только приказа нету. А раз приказа нету, то хтож тогда победит? А со злом и тьмой у нас Минские угоды и Нормандский формат. Добазаримся.
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07.01.2022 17:24 Відповісти
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07.01.2022 20:55 Відповісти
На взаєм!
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08.01.2022 02:16 Відповісти
Зелебобики,когда к вам подойдут и скажут отдай всё- отдайте и себя и родных своих,чтобы не мучились вместе с вами. А сами смейтесь,ведь это же розыгрыш, который вы учинили 2 года назад. Смейтесь. И вам будет тепло и светло. Только не плачьте. SSуkи.
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08.01.2022 06:06 Відповісти
а что же сам "величайший" зеленьський в суете мирской забыл поздравить армию? отдельно... АРМИЮ... или за Буковелем на это времени нет? ПОЗОР! не поздравить солдат и офицеров армии, защищающей Украину от агрессора - это верх цинизма... народ это запомнит им обязательно "віддяче" "найвеличнішому"...
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08.01.2022 07:20 Відповісти
 
 