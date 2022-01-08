Кадри з казахського Актау, де частина силовиків перейшла на бік протестувальників. ВIДЕО

У соцмережах публікують відео з міста Актау в Казахстані. Там частина силовиків перейшла на бік протестувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як учасники акцій протесту вітають силовиків, які вирішили до них приєднатися.