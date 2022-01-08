УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5838 відвідувачів онлайн
Новини Відео
46 415 82

Кадри з казахського Актау, де частина силовиків перейшла на бік протестувальників. ВIДЕО

У соцмережах публікують відео з міста Актау в Казахстані. Там частина силовиків перейшла на бік протестувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як учасники акцій протесту вітають силовиків, які вирішили до них приєднатися.

Автор: 

Казахстан (873) протест (2398)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+57
Ось і на батьківщину повернуться так, десь частина армянина, десь частина росіянина...
показати весь коментар
08.01.2022 02:09
+36
ОБРАЩЕНИЕ лидеров "ФРОНТА ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЗАХСТАНА"

Лидеры "Фронта освобождения Казахстана" обратились к народу Казахстана, к солдатам и офицерам Казахстанской армии о переходе на сторону революционных сил, об оказании решительного вооруженного сопротивления оккупантам, о создании боевых повстанческих групп для борьбы с врагом иначе нашу страну утопят в крови и разделят на части
https://www.youtube.com/watch?v=wF_sbW6URdI
показати весь коментар
08.01.2022 02:01
+32
каци лізуть всюди, особливо туди де вони нікому не потрібні,
ніколи не були потрібні і потрібні ніколи не будуть.
показати весь коментар
08.01.2022 02:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це добре, але на місце тої частини прийшла частина кацапів, частина білорyсів, частина вірменів, частина киргізів, частина таджиків і хз знае яка ще частина...
показати весь коментар
08.01.2022 01:51 Відповісти
Ось і на батьківщину повернуться так, десь частина армянина, десь частина росіянина...
показати весь коментар
08.01.2022 02:09 Відповісти
Как к них в нашераше. Вначале почка твоя поедет. Потом другая. Глядишь и весь туда переберешся
показати весь коментар
08.01.2022 08:03 Відповісти
Каци не полізуть зараз на землі західного клану - там токаївців скоріш за все викинуть і почнеться війна.
Більш цікаво, що буде на землях південого клану - там вирішиться доля Казахстану.
показати весь коментар
08.01.2022 02:15 Відповісти
каци лізуть всюди, особливо туди де вони нікому не потрібні,
ніколи не були потрібні і потрібні ніколи не будуть.
показати весь коментар
08.01.2022 02:18 Відповісти
Армянский контингент
введенный в рамках договора
взял
под контроль центральный рынок.
Армяне всегда в переди !
показати весь коментар
08.01.2022 11:29 Відповісти
а шо ще могли взять під контроль армяме, як не ринок?
там завтра торгівля забурле... )))
показати весь коментар
08.01.2022 11:35 Відповісти
Треба ще взяти під контроль склади з ***********! Бо пАбєда якась неповна
показати весь коментар
08.01.2022 13:03 Відповісти
Это младший жуз?
Елбанутый Назарбаев по макушку в крови казахов из среднего жуза?
показати весь коментар
08.01.2022 11:06 Відповісти
Вони у Казахстані залізуть всюди де є поклади: нафти, газу та урану. Навіть не сумнівайтеся! Зараз почнеться серьозний переділ власності (за цей шмат будуть гризтися між собою всі расейські клани)
показати весь коментар
08.01.2022 13:01 Відповісти
Тому токаєв і звернувся до ху*ла, бо на казахських силовиків і армію не міг покластись, щоб потопити в крові повсталий народ. Але навіть на рашистських танках він довго при владі не протримається. От тільки рашистські окупанти навряд чи вже підуть з Казахстану. Окупація Казахстану надовго.
показати весь коментар
08.01.2022 01:56 Відповісти
Шматок завеликий, можна і вдавитись.
показати весь коментар
08.01.2022 02:30 Відповісти
Окупація Казахстану триватиме рівно до моменту зустрічі українських та китайских танків. У Росії немає майбутнього
показати весь коментар
08.01.2022 03:10 Відповісти
Из Китая вояка никакой.
показати весь коментар
08.01.2022 05:30 Відповісти
Это кто тебе, наивному, сказал? По стойкости и фанатизму китайскому солдату нет равных в мире. Я слушал участников боев с китайцами на Амуре майора Бубенина и ст.лейтенанта Бабанского, когда был на сборах в Гончаровске, так они как раз об этом предупреждали.
показати весь коментар
08.01.2022 07:58 Відповісти
напомните, какие войны выиграл Китай?
показати весь коментар
08.01.2022 08:23 Відповісти
А яку війну виграли московіти, так щоби самостійно???
показати весь коментар
08.01.2022 08:59 Відповісти
к чему тут москали? ты тему разговора раздупляешь или дебил?
показати весь коментар
08.01.2022 09:15 Відповісти
Це до того, що з фєдєрастів вояки точно гірше, за китайців…
показати весь коментар
08.01.2022 09:25 Відповісти
Больших воин, китайцы действительно не выигрывали. Во второй мировой войне Япония оккупировала Китай. И только, когда ситуация поменялась глобально, Китаю удалось прогнать японцев.
Но называть современных китайцев "никакими" вояками нельзя. Во первых, это вторая армия в мире после США по военному бюджетк и укомплектована сверхсовременным вооружением.
Во вторых, многие китайские военные, с детства проходят школы единоборств. Пример- недавний инцидент на границе с Индией, где запрещено использование огнестрельного оружия. Китайцы гооыми руками убили десятки индийских солдат.
показати весь коментар
08.01.2022 09:50 Відповісти
Забыли упомянуть Корейскую войну, там Китай сыграл основную роль.
показати весь коментар
08.01.2022 10:26 Відповісти
больших войн, китайцы действительно никогда не выигрывали - на этом и нужно было остановиться!
то что какие-то отдельные китайские индивидуумы смогли убить каких-то других отдельных индийских индивидуумов ни о чём не говорит - вы же не знаете обстоятельств этих убийств!
тут была попытка определиться что из себя представляет китайская военщина, пока не появилась куча дебилов, вписывающих сюда московскую выгребную яму или пишущих про "агроменные успехи кетая на военном поприще"
показати весь коментар
08.01.2022 11:46 Відповісти
Все и даже оккупировал другие территории.
показати весь коментар
08.01.2022 10:15 Відповісти
Китайской цивилизации пять тысяч лет, вот и суди какие победы у Китая . А Россия триста лет с не большим и скоро перестанет существовать в течении нескольких лет.
показати весь коментар
08.01.2022 10:37 Відповісти
да накуй мне встралась твоя расея?! тут обсуждается вопрос "победного шествия" китайской военщины!
показати весь коментар
08.01.2022 11:41 Відповісти
Так вы не заметили ГЛАВНОГО в его посте - Китай существует уже ПЯТЬ ТИСЯЧ ЛЕТ!
показати весь коментар
08.01.2022 12:54 Відповісти
это говорит только об одном, что китайцы хорошо делают миньет с заглотом
показати весь коментар
08.01.2022 13:12 Відповісти
Мне говорили вьетнамці, которіе как рез с китайцами воевали. И таки победили их.
показати весь коментар
08.01.2022 09:13 Відповісти
Але чомусь Японія у Другу світову окупувала майже весь Китай, всю Південно-Східну Азію, де населення майже в 15-20 разів більше
показати весь коментар
08.01.2022 10:16 Відповісти
В 90з роках в Липовці працював слюсарем Тадеуш був кулеметником,розказував стволи були білі,а вони лізти,фанатизму в них хватає і не треба рівняти той Китай і ********.
показати весь коментар
08.01.2022 10:29 Відповісти
не знаете что ли как против зерграша защищаться? враньё
показати весь коментар
08.01.2022 14:39 Відповісти
Это звучит очень хорошо, но, к сожалению, китайцы не планируют воевать с мокшей, как минимум, в среднесрочной перспективе. У них сейчас есть куда более важные стратегические задачи.
Основная- это возвращение Тайваня. Также окончательное приструнение мятежного Гонконга. Кроме того, защита военных баз, на искуственных островах в Южнокитайском море, которые контролируют почти все судоходство в Китай. Их не прихнают Штаты и назревает серьёзный конфликт с Филиппинами.
Кроме того, ряд горячих пограничных конфликтов, с той же Индией.
На всё это нужны ресурсы. Возвращение северных территорий может и есть в планах партии Китая, но сейчас явно не в приоритете
показати весь коментар
08.01.2022 09:57 Відповісти
Вы наверно с методичек хремля жто пишите .
Хремль мечтает отвлечь китайцев от захвата Сибири 😀😀
показати весь коментар
08.01.2022 12:37 Відповісти
Абсолютно точно то, что планов Китая вы не читали. Просто у них всё это расписано на десятки лет.
показати весь коментар
08.01.2022 12:56 Відповісти
ОБРАЩЕНИЕ лидеров "ФРОНТА ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЗАХСТАНА"

Лидеры "Фронта освобождения Казахстана" обратились к народу Казахстана, к солдатам и офицерам Казахстанской армии о переходе на сторону революционных сил, об оказании решительного вооруженного сопротивления оккупантам, о создании боевых повстанческих групп для борьбы с врагом иначе нашу страну утопят в крови и разделят на части
https://www.youtube.com/watch?v=wF_sbW6URdI
показати весь коментар
08.01.2022 02:01 Відповісти
На казахских чатах пишут что это Корчинский создал ФОК и все видосы снимались в Украине. Я не критикую, но информация уже пошла по телеграм-каналам.
показати весь коментар
08.01.2022 02:17 Відповісти
И где это Корч насобирал столько литц с чисто азиатской внешностью?
показати весь коментар
08.01.2022 08:00 Відповісти
Таки да! Это Корчинский совместно с Ярошем, Тягныбоком и Мураевым.
показати весь коментар
08.01.2022 08:37 Відповісти
Не нужно постить фейковых "партизан", таких же кацапских фуфлогонов показывали в 2014 г., выдавая за якобы украинских патриотов... Человек, произносящий речь на видео никогда не жил в Казахстане, это слышно по его произношению. Даже русские люди, родившиеся и живущие в Казахстане, имеют произношение, отличное от персонажа, которого публикуют на этом видео. И интонация и произношение гласных, все говорит о том, что на видео человек, родившийся и выросший либо в Ростове-на-Дону, либо в Донецкой области, но никак не в Казахстане...
показати весь коментар
08.01.2022 02:33 Відповісти
Г-н чмошник, в Казахстане диалектов казахского языка не меньше, чем в Украине. Сомневаюсь, что ты, кацапская морда, хоть что-то на них понимаешь.
показати весь коментар
08.01.2022 08:03 Відповісти
Кстати, да, это типичный южный русский говор. С другой стороны, может это и есть какой-нибудь наёмник, которому дали озвучить обращение. Если будут платить, туда и негры-мусульмане могут приехать, почему бы и нет)
показати весь коментар
08.01.2022 08:09 Відповісти
почему на русском обращение? это точно к казахам обращение или провокация с целью показать "страшных террористов с которыми борется доблесная парашская армия на территории чужой страны"?
показати весь коментар
08.01.2022 10:56 Відповісти
А обратите внимание на то, что Токаев тоже на рюссськом объявления делает.
показати весь коментар
08.01.2022 12:57 Відповісти
Думаю провокация. Прононс кацапский
показати весь коментар
08.01.2022 18:19 Відповісти
алe воно всe як в суху зeмлю
показати весь коментар
08.01.2022 02:01 Відповісти
Будемо сподіватися, що кожен українець захищатиме Батьківщину у випадку вторгнення росіян. Основний спротив повинен відбуватися у містах. Як у Грозному
показати весь коментар
08.01.2022 02:27 Відповісти
Кождый, конечно, не будет. Только настоящий. А рыгаловская 5-я колонна 100% будет устраивать террор в тылу и бегом побежит записываться в оккупационную полицайню.
показати весь коментар
08.01.2022 08:05 Відповісти
Поетому пятая колонна должна висеть на каштанах, еще до начала кацапского вторжения.
показати весь коментар
08.01.2022 09:17 Відповісти
якщо ТЮлька скаже ХІ-Хі- то всі тюльки, захіхікають будь кого... Страшно буде.
показати весь коментар
08.01.2022 10:12 Відповісти
Если у Вас есть кошка, понюхайте её лоток. Так это -" Шанель №5"...пусть для вас будет как подарок.
показати весь коментар
08.01.2022 12:43 Відповісти
ось чому тюльки, такі віддані як комашки... Флюїди вАни- це котячі наповнювачі?
показати весь коментар
08.01.2022 12:50 Відповісти
с добрым утром, лапотник
вторжение произошло 8 лет назад
показати весь коментар
08.01.2022 17:58 Відповісти
рассея враг свободных народов, врага надо уничтожать безпощадно
показати весь коментар
08.01.2022 09:05 Відповісти
Я читав, що в Актау протестувальники вели себе мирно, тому так і вийшло. В Алмати поведінка протестувальників зовсім інша.
показати весь коментар
08.01.2022 09:15 Відповісти
То підсунули провокаторів. Випустили з тюрем , щоб вчиняли розбій.
показати весь коментар
08.01.2022 09:25 Відповісти
В Казахстан вошли дружественные карательные войска.
показати весь коментар
08.01.2022 09:33 Відповісти
Армія з народом це добре, але де важка техніка? Треба білорусів, наприклад, гідно зустріти, щоб відбити в них бажання душити свободу інших народів.
показати весь коментар
08.01.2022 09:39 Відповісти
Писали что большинство силовиков из сельской местности, как и протестующие. Это их родственники, поэтому в клановой стране это неудивительно. Странно что вообще все не перешли.
показати весь коментар
08.01.2022 09:43 Відповісти
И когда это было? В Актау уже все спокойно, никаких протестов.
показати весь коментар
08.01.2022 10:40 Відповісти
Быстро однако все закончилось
показати весь коментар
08.01.2022 12:36 Відповісти
Это обманчивое азиатское затишье...перед бурей, это Вам не среди здесь или среди тут, всё интересное ещё впереди. Наберитесь терпения -это не бульбошная Белорусь. Вы получше узнайте, что такое азиатская месть!
показати весь коментар
08.01.2022 15:01 Відповісти
Оккупация афгана развалила ссср , оккуупация Казахстана РАЗВАЛИТ РАШУ . Азиатские народы рашки разъярятся от убийств кацапами своих азиатских сородичей
показати весь коментар
08.01.2022 12:40 Відповісти
Война России и НАТО продлится ровно минуты полторы, или сколько там нужно, чтобы все оффшоры и швейцарские счета илитки признать незаконными.

А если и это не поможет, придется пойти на крайние меры - перестать продавать сверхдержаве туалетную бумагу. Рухнет сама.
(С)
показати весь коментар
08.01.2022 12:46 Відповісти
зря ты меряешь судопроизводство развитых стран своими лапотными понятиями.
показати весь коментар
08.01.2022 17:59 Відповісти
Теперь всех посадят!!!! Молодые ребята- берегите себя!!!! Путинские мрази будут вас мучать!!!! Это твари парни, они конченные твари , эти путинские псы!!!!
показати весь коментар
08.01.2022 12:57 Відповісти
Это Восток. Это кланы. Это кровная месть тем, кто обидел другого члена клана. Это их менталитет. Для Москвы и Минска это вторжение вылезет боком. СССР был на пике могущества, когда оккупировал Афганистан, а через 10 лет был вынужден позорно бежать в феврале, не дожидаясь мая, когда с местными договорились о выводе войск. А еще через два года СССР рухнул как карточный домик, как колос на глиняных ногах.
Вот только евреев от власти так и не отстранили. А для мусульман это отягчающий момент, потому как в Коране прямое требование о смерти в отношении ростовщиков - в мусульманском мире запрещено давать деньги в долг под проценты.
показати весь коментар
08.01.2022 13:04 Відповісти
ага. а банки мусульманских стран выдают не кредиты
показати весь коментар
08.01.2022 14:57 Відповісти
Кредити видають, але без відсотків, в них зовсім інша система отримання прибутка.
показати весь коментар
08.01.2022 15:47 Відповісти
что за бред ты несешь? открой инет и твое вранье гуглится за три секунды
показати весь коментар
08.01.2022 17:29 Відповісти
Вам, кацапському бидлу, не зрозуміти, що дорослі люди в Украіні звертаються друго до друга на ВИ. А тикають тут виключно кацапи та євреї.
показати весь коментар
08.01.2022 18:05 Відповісти
вежливое обращение нужно заслужить. ты тупо постишь враньё, а когда тебя уличат во лжи, тут же переходишь на оскорбления. это почерк самого тупорылого рашкованца. и никакой гугл переводчик не сделает тебя украинцем.
показати весь коментар
08.01.2022 18:36 Відповісти
еще и какой то антисемитский бред постишь. топорно работаешь.
показати весь коментар
08.01.2022 18:37 Відповісти
Корчинский - кремлёвский провокатор
и сволочь, как человек
он послал ребят на Кавказ в начале 90-х, чтобы кремль мог кивать на "бандеровцев"
Корчинский -ты гнида
теперь ты по указке кремля пытаешься послать ребят в Казахстан
гореть тебе в Аду
показати весь коментар
08.01.2022 13:03 Відповісти
Сильно сомневаюсь, что Корчинский туда кого-то послал. Ну помог он в 2014-м кое кому грейдер под администрацию протащить, ну так и с тех часов уже много времени утекло, не молодеет однако.
показати весь коментар
08.01.2022 13:06 Відповісти
но заработать грант от кремля всегда готов
показати весь коментар
08.01.2022 15:59 Відповісти
Ну проти цього спорити глупо.
Алеж як про того імпотента - "хотеть-то він хоче, але не може"
показати весь коментар
08.01.2022 16:25 Відповісти
А как узнать, что это военные, а не егери или "вохровцы"?
показати весь коментар
08.01.2022 14:56 Відповісти
По российскому учебнику - нужен срочно "гуманитарный конвой" для поддержки пострадавших и голодающих. Гранатки там всякие, пушечки, рпгешки...
показати весь коментар
08.01.2022 16:10 Відповісти
Спасибо человеческое этим парням,которые отказались стрелять в свой народ!Казахи,Украина с вами!
показати весь коментар
08.01.2022 16:34 Відповісти
Это настоящие люди и мужчины. Человек не просто так берёт в руки оружие. Если взял но не используешь его для защиты своих соотечественников а просто смотришь то ты не человек. Священный долг каждого казаха принёсшего клятву и наделённого оружием повернуть его против убийц и предателей.
показати весь коментар
08.01.2022 20:50 Відповісти
Оце розумію - армія з народом
показати весь коментар
08.01.2022 21:39 Відповісти
 
 