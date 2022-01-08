Силовики в Алмати стріляли під ноги російським журналістам. ВIДЕО
Озброєні люди в уніформі відкрили вогонь по асфальту під ногами журналістів російського опозиційного телеканалу "Дождь", які вели зйомку біля моргу Алмати.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Дождь".
Журналіст Василь Полонський та фотограф Василь Крєстьянінов знімали, як озброєні люди у формі без упізнавальних знаків зупинили чоловіка, який намагався перелізти через паркан біля міського моргу.
Чоловік став на коліна та просив не вбивати його "заради Всевишнього Алаха". Його забрали з собою двоє чоловіків, озброєних автоматами. Коли вони помітили, що їх знімають на відео, то почали кричати, щоб журналісти прибрали камеру, а потім відкрили вогонь - спочатку у повітря, потім - по асфальту під ноги журналістам.
Кореспонденти втекли.
Після цього побити їх намагалися родичі загиблих, які зібралися біля моргу на упізнання. Співробітники "Дождя" були змушені піти від будівлі моргу.
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Потом остановить толпу было невозможно. Пошли захваты один за одним. На площади, если смотреть на юг, с правой стороны перед акиматом находится офис телевидения "Казахстан-1". Я стал советовать использовать его, но очень скоро выяснилось, что и его тоже разгромили, зашли "молодчики", в ультимативной форме потребовали, чтобы их выпустили в эфир, им отказали, и провокаторы с битами и арматурами начали громить канал, разломав все оборудование.
С юга от площади есть еще один комплекс: "КТК", коммерческое телевидение, на него тоже уже успели совершить нападение. "Видишь дым? - говорят. - "КТК" тоже разбили, украли на миллион оборудования и подожгли". ...С разгромом телевидения, на мой взгляд, демонстрантов лишили средств связи. Кому-то очень хотелось нас выставить варварами". - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/8/450373/
Яков Григорьев
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https://twitter.com/**********/status/1479861920144441344 46 мин
В Казахстане избили журналиста Russia Today. А говорите нет хороших новостей.
https://www.youtube.com/watch?v=***********