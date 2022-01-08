Силовики в Алмати стріляли під ноги російським журналістам. ВIДЕО

Озброєні люди в уніформі відкрили вогонь по асфальту під ногами журналістів російського опозиційного телеканалу "Дождь", які вели зйомку біля моргу Алмати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Дождь".

Журналіст Василь Полонський та фотограф Василь Крєстьянінов знімали, як озброєні люди у формі без упізнавальних знаків зупинили чоловіка, який намагався перелізти через паркан біля міського моргу.

Чоловік став на коліна та просив не вбивати його "заради Всевишнього Алаха". Його забрали з собою двоє чоловіків, озброєних автоматами. Коли вони помітили, що їх знімають на відео, то почали кричати, щоб журналісти прибрали камеру, а потім відкрили вогонь - спочатку у повітря, потім - по асфальту під ноги журналістам.

Кореспонденти втекли.

Після цього побити їх намагалися родичі загиблих, які зібралися біля моргу на упізнання. Співробітники "Дождя" були змушені піти від будівлі моргу.

Читайте: Росія надішле до Казахстану понад 20 літаків з десантниками й технікою