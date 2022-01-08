УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13592 відвідувача онлайн
Новини Відео
32 166 51

Силовики в Алмати стріляли під ноги російським журналістам. ВIДЕО

Озброєні люди в уніформі відкрили вогонь по асфальту під ногами журналістів російського опозиційного телеканалу "Дождь", які вели зйомку біля моргу Алмати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Дождь".

Журналіст Василь Полонський та фотограф Василь Крєстьянінов знімали, як озброєні люди у формі без упізнавальних знаків зупинили чоловіка, який намагався перелізти через паркан біля міського моргу.

Чоловік став на коліна та просив не вбивати його "заради Всевишнього Алаха". Його забрали з собою двоє чоловіків, озброєних автоматами. Коли вони помітили, що їх знімають на відео, то почали кричати, щоб журналісти прибрали камеру, а потім відкрили вогонь - спочатку у повітря, потім - по асфальту під ноги журналістам.

Кореспонденти втекли.

Після цього побити їх намагалися родичі загиблих, які зібралися біля моргу на упізнання. Співробітники "Дождя" були змушені піти від будівлі моргу.

Читайте: Росія надішле до Казахстану понад 20 літаків з десантниками й технікою

Автор: 

журналістика (1760) Казахстан (873) росія (65191) стрілянина (1781)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
В маргариту симоненко и в его тимура кеосаяненка бы пару очередей выстрелили бы для профилактики
показати весь коментар
08.01.2022 19:05
+25
Слава казахстанским бандеровцам!!! Сил и наснаги, и побольше мертвой русни
показати весь коментар
08.01.2022 19:08
+22
Протестующих на площади в Алматы расстреливали военные, говорившие по-русски и без Казахских полицейских знаков.
показати весь коментар
08.01.2022 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В маргариту симоненко и в его тимура кеосаяненка бы пару очередей выстрелили бы для профилактики
показати весь коментар
08.01.2022 19:05 Відповісти
упомянутa тобою шалава нe працює на Дождь
показати весь коментар
08.01.2022 19:09 Відповісти
ну если станет совсем жарко она ж припрется туда пропагандонить, вот там ее и чпокнуть в очелло из автомата
показати весь коментар
08.01.2022 19:14 Відповісти
Дурних нема.
показати весь коментар
08.01.2022 20:54 Відповісти
як би ж
показати весь коментар
08.01.2022 21:40 Відповісти
В московском метро уже на один из поездов повесили баннер «На Северный Казахстан».
показати весь коментар
08.01.2022 19:23 Відповісти
Поступают угрозы взорвать посольство Армении в Москве, требуя вывести войска с территории Казахстана. Аналогичные угрозы стали поступать и в посольстве Беларуси в РФ. https://t.me/kazfreee/385 https://t.me/kazfreee/385

показати весь коментар
08.01.2022 19:25 Відповісти
Во-во, на Берлин!
показати весь коментар
08.01.2022 19:30 Відповісти
Идиоты. Этот мир спасет только тотальная стерилизация свинорусов
показати весь коментар
08.01.2022 20:56 Відповісти
вот ******. когда весь мир пойдет на русмордор.
показати весь коментар
08.01.2022 21:48 Відповісти
Журналисты , это громко сказано. И никто не пострадал?
показати весь коментар
08.01.2022 19:05 Відповісти
"...Когда я добрался до площади, там было уже очень много людей, целое море, а акимат города, то есть администрация, горел. Я спросил: кто это сделал? Мне ответили: "неизвестные люди". "Нам нужно было, чтобы акимат был цел, чтобы сделать там штаб, - говорят. - Но какие-то люди под видом демонстрантов подожгли". Причем у поджигателей было все готово заранее, в том числе и горючее.

Потом остановить толпу было невозможно. Пошли захваты один за одним. На площади, если смотреть на юг, с правой стороны перед акиматом находится офис телевидения "Казахстан-1". Я стал советовать использовать его, но очень скоро выяснилось, что и его тоже разгромили, зашли "молодчики", в ультимативной форме потребовали, чтобы их выпустили в эфир, им отказали, и провокаторы с битами и арматурами начали громить канал, разломав все оборудование.

С юга от площади есть еще один комплекс: "КТК", коммерческое телевидение, на него тоже уже успели совершить нападение. "Видишь дым? - говорят. - "КТК" тоже разбили, украли на миллион оборудования и подожгли". ...С разгромом телевидения, на мой взгляд, демонстрантов лишили средств связи. Кому-то очень хотелось нас выставить варварами". - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/8/450373/
показати весь коментар
08.01.2022 19:14 Відповісти
Создатель общественного проекта Gulagu.net правозащитник Владимир Осечкин на основании полученных им данных от сотрудника ФСБ утверждает, что погромы, мародерство и убийства в Казахстане организованы российскими спецслужбами. - https://t.me/kazfreee/382 https://t.me/kazfreee/382

показати весь коментар
08.01.2022 19:26 Відповісти
Кацапская заготовка против Майданов. У нас что-то похожее, только в легкой форме, продемонстрировали в истории с "обписяной дверью ОП"
показати весь коментар
08.01.2022 19:54 Відповісти
вторая Одесса
показати весь коментар
08.01.2022 22:09 Відповісти
Протестующих на площади в Алматы расстреливали военные, говорившие по-русски и без Казахских полицейских знаков.
показати весь коментар
08.01.2022 19:06 Відповісти
знов ввiчливi ублюдки!
показати весь коментар
08.01.2022 19:10 Відповісти
У рашистских скотов эта схема с зелеными человечками без опознавательных знаков отработана была и в Крыму, и на Донбассе в 2014 году. Их снайпера стреляли на майдане в Киеве, ИЛ-76 привозили этих тварей в Васильков под Киев. Обнуленный урод давно метил клык на Казахстан, вот вам и повод. Нельзя никогда пускать рашискую погань в страну,это оккупация Казахстана педирацией.
показати весь коментар
08.01.2022 20:57 Відповісти
іхтамнєт!
показати весь коментар
08.01.2022 19:07 Відповісти
Слава казахстанским бандеровцам!!! Сил и наснаги, и побольше мертвой русни
показати весь коментар
08.01.2022 19:08 Відповісти
Звідки на Росії журналісти? Пропагандони може?
показати весь коментар
08.01.2022 19:08 Відповісти
"30 років разом" Упс... Що ж тоді пішло не так?

показати весь коментар
08.01.2022 19:11 Відповісти
Нужно уметь выбирать друзей, а теперь то что? Пусть утрутся...
показати весь коментар
08.01.2022 19:13 Відповісти
Ось і повилазили свинячі кацапські рильця.
показати весь коментар
08.01.2022 19:36 Відповісти
https://kz.usembassy.gov/u-s-diplomatic-mission-launches-30-years-together-campaign/
показати весь коментар
08.01.2022 19:59 Відповісти
Приховують кількість вбитих.
показати весь коментар
08.01.2022 19:15 Відповісти
Армянское посольство в Москве сообщило, что получило письмо с угрозами о минировании и требованием вывести войска из Казахстана, информация передана в правоохранительные органы
показати весь коментар
08.01.2022 19:21 Відповісти
Американцы, что вы делаете, астанавитесь!
показати весь коментар
08.01.2022 19:25 Відповісти
В ЛОБЕШНИК НАДО ИМ БЫЛО, ПРЯМО МЕЖДУ ГЛАЗ, А НЕ ПОД НОГИ.
показати весь коментар
08.01.2022 19:25 Відповісти
От асфальта рикошета не бывает?
показати весь коментар
08.01.2022 19:29 Відповісти
Беда в том, что вот эти вот будут защищать и зеленского.
показати весь коментар
08.01.2022 19:29 Відповісти
а під що їм треба було стріляти?
показати весь коментар
08.01.2022 19:33 Відповісти
Пропагандонов русских только так.
показати весь коментар
08.01.2022 19:38 Відповісти
Дощ це в них типа опозиції. Іноагент.
показати весь коментар
08.01.2022 19:51 Відповісти
Ось ще одна гарна новина про рузьке пропагандистів





Яков Григорьев


@**********

·
https://twitter.com/**********/status/1479861920144441344 46 мин



В Казахстане избили журналиста Russia Today. А говорите нет хороших новостей.
показати весь коментар
08.01.2022 19:52 Відповісти
нехай щастить!
показати весь коментар
08.01.2022 20:03 Відповісти
Как же быстро Казахстан превратился в Мордоростан
показати весь коментар
08.01.2022 20:05 Відповісти
а звідки у лапатніків журналісти?...
показати весь коментар
08.01.2022 20:07 Відповісти
Снайпер из Бурятии едет в Казахстан
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показати весь коментар
08.01.2022 20:13 Відповісти
Кто тут вчера требовал от меня доказательств?
показати весь коментар
08.01.2022 20:15 Відповісти
Шмат лайна грузом 200 повернеться в бурятію .
показати весь коментар
08.01.2022 20:31 Відповісти
Говорят по-русски. Явно каратели ОДКБ.
показати весь коментар
08.01.2022 20:15 Відповісти
І стаття, і коментарі дуже цікаві і оптимістичні!
показати весь коментар
08.01.2022 20:17 Відповісти
не стоит радоваться - этот же сценарий уготован и Украине
показати весь коментар
08.01.2022 20:42 Відповісти
не сцать! мы им сценарий подкорректируем.
показати весь коментар
08.01.2022 21:53 Відповісти
Стрелять по безоружным это в духе кацапов. Только кацапский "воин" может стрелять по гражданским, безоружным людям. Гордитесь кацапы, "восторг" и "уважение" просто переполняют нас. Да и не только нас!!!
показати весь коментар
08.01.2022 20:46 Відповісти
Ну, хто тепер скаже, що ці "чорні" без знаків сил ОДКБ не вагнерівці?
показати весь коментар
08.01.2022 21:55 Відповісти
Кому що, а ТБ каналу рейтинги.
показати весь коментар
08.01.2022 22:08 Відповісти
Цікаво, а звідки на росії журналісти!
показати весь коментар
09.01.2022 13:34 Відповісти
 
 