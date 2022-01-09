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Казахська влада показала "зізнання" затриманого, який "брав участь у протестах за гроші". Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов. ВIДЕО

Пропагандистські державні ЗМІ у Казахстані днями поширили відео із затриманим "протестувальником", який розповів, що нібито за 200 доларів прилетів із Киргизстану для участі у мітингу до Алмати. У побитому чоловікові впізнали киргизстанського джазового музиканта Вікрама Рузахунова, який часто гастролює у Казахстані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kaktus Media.

"1 січня мені зателефонували незнайомі люди та запропонували взяти участь у мітингу за 90 тисяч тенге. Оскільки не маю роботи у Киргизстані, я погодився", - говорить Рузахунов на відео. На кадрах видно, що чоловік має подряпини та сліди від ударів на обличчі.

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Як розповідає на відео затриманий, він нібито прилетів до Алмати 2 січня, після чого його відвезли на квартиру, де проживали громадяни Узбекистану та Таджикистану. "Коли мітинг розпочався, я злякався, повернувся до квартири, переночував і наступного дня вирішив поїхати додому", - сказав він.

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Як розповіли родичі Рузахунова, вони не можуть до нього додзвонитися та не знають, де наразі перебуває музикант. Вони звернулися до компетентних органів Киргизстану по допомогу.

Напередодні Нового року його запросили в Алмати для проведення концертних програм. Квиток придбано 16 грудня 2021 року, і 2 січня о 20:00 він відлетів до Алмати.

Казахська влада показала зізнання затриманого, який брав участь у протестах за гроші. Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов 01

У МВС Киргизстану заявили, що з'ясовують обставини затримання Рузахунова. Прессекретар президента Киргизстану заявив, що "по лінії МЗС та МВС двох держав ведеться відповідна робота щодо з'ясування обставин затримання Вікрама Рузахунова".

Біля посольства Казахстану в Бішкеку відбувається мітинг прихильників та колег Рузахунова, передає Kaktus Media.

Казахська влада показала зізнання затриманого, який брав участь у протестах за гроші. Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов 02
Казахська влада показала зізнання затриманого, який брав участь у протестах за гроші. Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов 03
Казахська влада показала зізнання затриманого, який брав участь у протестах за гроші. Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов 04

Пізніше з'явилися жарти із цього приводу: "У мережі поширилося відео, де терорист Вікрам Рузахунов за позивним "Піаніст", проводить бойовикам у Киргизії тренінг із захоплення стратегічних об'єктів в Алмати".

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Про те, що погроми в Казахстані влаштували громадяни інших держав, заявляла влада країни. 7 січня у зверненні до нації президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що винуватцями заворушень виявилися "озброєні та підготовлені бандити, як місцеві, так і іноземні".

У твіттері Токаєв написав, що їх було не менше 20 тисяч, і вони намагалися атакувати Алмати щонайменше шість разів. "Вони вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували магазини, ґвалтували жінок. На мій погляд, з терористами не може бути переговорів, ми повинні вбити їх", - йшлося у твіті. Однак пізніше це повідомлення було видалено із твіттера Токаєва.

Вранці 9 січня МВС Казахстану прозвітувало про затримання 5969 людей у зв'язку із заворушеннями. "Почато 125 досудових розслідувань за фактами вбивств, насильства щодо представників влади, розбійних нападів, хуліганства та крадіжок", - йдеться у повідомленні відомства.

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Казахстан (873) Киргизстан (145) пропаганда (2802)


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Топ коментарі
+67
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09.01.2022 12:49
+50
Шито білими нитками. Ганьба.
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09.01.2022 12:34
+47
А де та курва з " розіп'ятим" мальчіком в трусіках? Піпл схаває?
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09.01.2022 12:34
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Понятно.
Надо Киргизию замазать.
Жду "украинского следа"...
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09.01.2022 13:26 Відповісти
Його не буде. Навіть кацапи розуміють де Україна, а де Казахстан. Через пару років, один відомий всім старець скаже, що то була їхня спецоперація. А поки кімнатні майданівці, як і заповідала їм мумія ленін марять про всесвітній майдан. Такого, як в Україні не буде більше ніде, не ті нації.
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10.01.2022 11:15 Відповісти
Як по-кацапські. Сворою напасти на слабку людину, познущатися ще й звинуватити.
Немає слів, для визначення огиди, по відношенню до цих виродків.
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09.01.2022 13:29 Відповісти
Тото киргизия так неохотно войска вводила..... Наверное быть ей следующей.....
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09.01.2022 13:30 Відповісти
Коль киргизские войска уже там - взяли бы штурмом тюрьму, освободили своего. А нотами протеста можно зад подтереть. Или Токаева в заложники. Овцы, блин...
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09.01.2022 18:37 Відповісти
гадаю, що гебня це зробила для залякування
мовляв, нам все пофіг, будемо гасити всіх без розбору
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09.01.2022 13:35 Відповісти
Яка,казахська влада,в окупованій кацами країні? Цензор ******** х_лу
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09.01.2022 13:44 Відповісти
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09.01.2022 13:48 Відповісти
ВІдоме лайно з Криму, в якої освободітєлі квартиру освободілі, ну нічого, вона ще на одну набреше...
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09.01.2022 15:10 Відповісти
плохо работают ,очень плохо . еще не найдено ни одной визитки Яроша.
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09.01.2022 13:52 Відповісти
Але вони шукають.Незабаром з"являться.
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09.01.2022 15:02 Відповісти
там другую версию разрабатывают, был ли Чингисхан фашистом?
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09.01.2022 22:11 Відповісти
Ой халтура ...
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09.01.2022 13:58 Відповісти
Это ж сколько человека ,известного джазового музыканта , надо бить чтобы он сознался якобы в том, что прилетел из Бишкека за 200 баксов кричать что ****** куйло! Знал что тупые, но что бы придумать такой бред надо быть ещё тупее….
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09.01.2022 14:00 Відповісти
Это жж.... неспроста. видать и за это ему заплатили.

сказали - жизнь сохранят....
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09.01.2022 14:57 Відповісти
Звісно заплатили життям.Невже тобі хочеться вмирати? Людина приїхала на концерти , заробити грошей, а її в каталашку, по ниркам, яйцям, в пику і ще зробили терористом і на довічне.Щоб,ти, робив?
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09.01.2022 15:05 Відповісти
наши и не такое после пыток на себя говорили...
увы, так тоже бывало.
пытки - страшная вещь.
когда бьют, бьют, насилуют, при тебе еще кого-то бьют.. и так несколько суток.
Тогда уже человек готов кричать от одного скрипа двери - вдруг это за ним пришли.

ужасно конечно.. но так бывает.
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09.01.2022 19:35 Відповісти
Сталкивались. Знаем.....
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11.01.2022 12:23 Відповісти
как это по-русски!!
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09.01.2022 22:14 Відповісти
Это не по-русски. Это по-советски
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10.01.2022 08:09 Відповісти
И по-советски, но и по русски.
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10.01.2022 11:31 Відповісти
Власти видят киргизов и узбеков, революционеры тире мародеры видят русских которые их расстреливают. Эти клоуны друг друга стоят.
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09.01.2022 14:10 Відповісти
Сем, висловлюйся розумніше,тебе дуже тяжко зрозуміти.
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09.01.2022 15:07 Відповісти
Известный джазмен)))за 200 баксов )))так нуждался в деньгах ,что по дешевке на самолете прилетел)))да он бы в первом кабаке больше срубил,а не рисковал бы таблом в мясорубке, сказочники уевы...
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09.01.2022 14:11 Відповісти
Да по лицу видно, что террорист! Оружие купил в супермаркете и вперёд за деньги госдепа устраивать революцию😂😂
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09.01.2022 14:33 Відповісти
Помилочка, шановний. Він купив у Москві, у вАЄНТОРГУ ...ЙЛА. Літак прийшлось трохи завернути, тому й спізнився.
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10.01.2022 11:47 Відповісти
Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра родину продашь. Цапы и не такое придумают
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09.01.2022 14:36 Відповісти
уж больно на диспечера карлоса похож... но все разьяснит польский пограничник
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09.01.2022 14:39 Відповісти
Им оказался известный... белорусский

оппозициогнер Протасевич. Это отчётливо видно и по фотке... и по "матери докзательств - признанию...которое выбивают до не узнавания по фотке : Протасевич или Рузахунов
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09.01.2022 14:44 Відповісти
Аваков с протестунами по такой же схеме работал.
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09.01.2022 14:49 Відповісти
До чого тут Аваков? Так працює паРаша і фсб.
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09.01.2022 15:00 Відповісти
Вот так это работает. Тебя заставили полюбить свой режим и господина Авакова, потому что кругом враги.
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09.01.2022 15:10 Відповісти
Ты Украину не со страной-помойкой попутал? Это дикари всегда окружены врагами, а у Украины враг - только на северо-востоке.
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09.01.2022 19:09 Відповісти
при тому аваков. цей гімнюк копіював методи рашки, а часом "па дабретє душевнай" мабуть, діяв на користь рашки
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09.01.2022 20:17 Відповісти
Все це брехня, таку маячню розповідали куплені дебіли на Донбасі, які вбивали Рибака і Чубенка, 17-ти річного хлопця, а самі розказували про розіп"ятого мальчика в трусіках.ПаРаша-це зуцільне зло, а йх холуї-це горе.
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09.01.2022 14:59 Відповісти
Неозброєним оком видно що з хлопцем добре "поговорили" перш ніж він став себе обмовляти.
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09.01.2022 15:34 Відповісти
Джазовий музикант? За 200 доларів? Приймав участь у "біспарядках, массових ізнасілованіях і бесчінствах"? Фантазія бандитських режимів однакова - як з одної вигрібної ями. Вони навіть не стараються.
Найвищим актом пацифізму, людяності, толерантності та миролюбства буде фізичне знищення таких режимів. Квіточки в стволах автоматів не спрацьовують.
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09.01.2022 16:24 Відповісти
Кремлівські карателі прибули з пересувними краматоріями?Це добре , що хлопця показали:може залишиться живим....Кремлівська мафія все це спровокувала а потім устроїла скерований хаос,щоб знешкодити казахську ідентичність і показати всьому світові свою злодійську суть!Та ,що їм:біженці через Мексику,напад на Капітолій (добре що завербовані росіянці-американці так розжиріли на американських харчах-не багато вдалось)"білоруські туристи" теж згниють десь у лісах.....добрались і до казахів.......будуть робити з вашими землями те й що з Чечнею,Придністров"ям,Абхазією,Грузією,Україною,Сирією (бо все "керівництво"всі 30 років під кремлівською мафією все ін.блєф про демократію і справедливість:це така порода шкідників все нівечити,паплюжити,вбивати ,красти ііііііііі брехати,брехати,брехати)...Хіба людство не навчиться як справитись з цією навалою-ордой????
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09.01.2022 16:39 Відповісти
Диктатор диктатору друг товариш и брат.
Правда "брат" давно точит зуб на Северный Казахстан и если уж ввел войска, то никогда по доброй воле их не выведет.
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09.01.2022 16:45 Відповісти
у нас свои пианисты найдутся
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09.01.2022 16:54 Відповісти
окурок, колхозник, а теперь это чудо из Казахстана, одного поля ягодки.
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09.01.2022 17:40 Відповісти
Все, нет Казахстана, теперь официально колония *********((( Запад дальше будет обеспокоен, главное что бы газ до них вовремя доходил((((
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09.01.2022 19:29 Відповісти
ничто не вечно.

Империи - особенно.

нам главное что мы, Украина, избежали такой участи.

Спасибо что весной 14 года был действующий парламент, тогда выбрали нормального президента и союзники помогли организовать и оплатить армию.
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09.01.2022 19:36 Відповісти
Именно!
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09.01.2022 21:05 Відповісти
Наступний врах - балерина.
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09.01.2022 19:50 Відповісти
Сказал что прилетел, а билет туда и обратно стоит 260 баксов... бред галимый
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09.01.2022 21:03 Відповісти
Шкода його. Невинна людина.
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09.01.2022 21:04 Відповісти
утин два бронежилета носит и броне кальсоны по полу шастают. ..Так кто боится больше?
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09.01.2022 21:08 Відповісти
Без советников с Москвы не обошлось. Кассабы мастера на грязные дела.
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09.01.2022 21:58 Відповісти
общался тут с одним москалём и предупредил его, что мы будем их резать ради защиты страны если они сюда придут на нашу землю. Угадайте что? Он на меня пожаловался за то, что я угрожал его зарезать.
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09.01.2022 23:20 Відповісти
млять, и тут уже начинаются снегири.
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09.01.2022 23:16 Відповісти
млять, и тут уже начинаются снегири. Когда уже москальским ботофермам и пропагандистким каналам перережут кабель? Казахи хоть блокировали Вконтакте? Пора бы нам учиться эффективно блокировать каналы поставок роспропаганды.
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09.01.2022 23:18 Відповісти
Как я понимаю майданаутовскую мразь там вытрахали в дупу. Славнинько...
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10.01.2022 12:51 Відповісти
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