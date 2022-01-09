Казахська влада показала "зізнання" затриманого, який "брав участь у протестах за гроші". Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов. ВIДЕО

Пропагандистські державні ЗМІ у Казахстані днями поширили відео із затриманим "протестувальником", який розповів, що нібито за 200 доларів прилетів із Киргизстану для участі у мітингу до Алмати. У побитому чоловікові впізнали киргизстанського джазового музиканта Вікрама Рузахунова, який часто гастролює у Казахстані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kaktus Media.

"1 січня мені зателефонували незнайомі люди та запропонували взяти участь у мітингу за 90 тисяч тенге. Оскільки не маю роботи у Киргизстані, я погодився", - говорить Рузахунов на відео. На кадрах видно, що чоловік має подряпини та сліди від ударів на обличчі.

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Як розповідає на відео затриманий, він нібито прилетів до Алмати 2 січня, після чого його відвезли на квартиру, де проживали громадяни Узбекистану та Таджикистану. "Коли мітинг розпочався, я злякався, повернувся до квартири, переночував і наступного дня вирішив поїхати додому", - сказав він.

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Як розповіли родичі Рузахунова, вони не можуть до нього додзвонитися та не знають, де наразі перебуває музикант. Вони звернулися до компетентних органів Киргизстану по допомогу.

Напередодні Нового року його запросили в Алмати для проведення концертних програм. Квиток придбано 16 грудня 2021 року, і 2 січня о 20:00 він відлетів до Алмати.

У МВС Киргизстану заявили, що з'ясовують обставини затримання Рузахунова. Прессекретар президента Киргизстану заявив, що "по лінії МЗС та МВС двох держав ведеться відповідна робота щодо з'ясування обставин затримання Вікрама Рузахунова".

Біля посольства Казахстану в Бішкеку відбувається мітинг прихильників та колег Рузахунова, передає Kaktus Media.







Пізніше з'явилися жарти із цього приводу: "У мережі поширилося відео, де терорист Вікрам Рузахунов за позивним "Піаніст", проводить бойовикам у Киргизії тренінг із захоплення стратегічних об'єктів в Алмати".

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Про те, що погроми в Казахстані влаштували громадяни інших держав, заявляла влада країни. 7 січня у зверненні до нації президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що винуватцями заворушень виявилися "озброєні та підготовлені бандити, як місцеві, так і іноземні".

У твіттері Токаєв написав, що їх було не менше 20 тисяч, і вони намагалися атакувати Алмати щонайменше шість разів. "Вони вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували магазини, ґвалтували жінок. На мій погляд, з терористами не може бути переговорів, ми повинні вбити їх", - йшлося у твіті. Однак пізніше це повідомлення було видалено із твіттера Токаєва.

Вранці 9 січня МВС Казахстану прозвітувало про затримання 5969 людей у зв'язку із заворушеннями. "Почато 125 досудових розслідувань за фактами вбивств, насильства щодо представників влади, розбійних нападів, хуліганства та крадіжок", - йдеться у повідомленні відомства.

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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