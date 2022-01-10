Шабунін про блокування Офісом Президента конкурсу в САП: Одна з причин - захист інтересів Коломойського
Блокування конкурсу в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру може бути пов'язане з олігархом Ігорем Коломойським. Зокрема, ймовірно, це стосується його інтересів.
Про це розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу, інформує Цензор.НЕТ.
У відповідь на запитання про те, звідки виходить умисел щодо блокування конкурсу, він сказав: "Гарантовано, Коломойський є у процесі, бо голова комісії делегована групою "За майбутнє".
Віталій Шабунін зауважив, що в ключових моментах конкурсу 5 людей не підняли руки, тричі на передостанньому засіданні. Очевидно, діючи синхронно.
"Цьогоріч Ситник саджав літак, на якому втікав один з головних фігурантів справи "Приватбанку" в Відень. Вручив йому підозру. Підозри вручені голові правління Дубілету, всім ключовим людям у цій справі. Справа готується до завершення", – розповів Шабунін.
На думку голови Центру протидії корупції, справа може ніколи не буде в суді.
За словами Віталія Шабуніна, ймовірно, Банкова блокує конкурс в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не лише через олігарха, проте Коломойський – одна з причин.
"Зокрема (блокує. – Ред.) захищаючи Коломойського. Ви десь бачите проблеми у Коломойського? Хоч в якійсь сфері? В жодній зі сфер. У Коломойського все прекрасно", – сказав Шабунін.
Глава ЦПК додав, що у Коломойського є проблеми, але їхньою реалізацією є рішення суду, до чого ще не дійшло. У будь-який момент Ірина Венедіктова, яка виконує обов'язки керівника САП, може змінити прокурорів, які доганяють Коломойського на тих, що закрили "Роттердам+", наприклад.
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Наше уставшее зелёное чмо уже больше недели отдыхает в Буковеле, а сегодня появились слухи что он вместе с зе-Ленкой и зе-Рмаком улетел в Индию, продолжить отдых среди слоников. Насчёт Индии может и слухи, но истина в том, что отпуск найвеличнішого на фоне наращивания российских сил, оккупации Казахстана, энергетического кризиса, всплеска эпидемии с новым штаммом и прочих проблем явно затянулся и раздражает уже всех. Ну, кроме особо упоротых, число которых стремительно падает с каждым опросом.
Но Зеленский всё равно старательно откладывает возвращение в Киев, словно чего-то боится. И здесь ничего нового, боится Зеленский ответственности.
Дело в том, что изначально Порошенко обещал вернуться в Украину в начале января - к "православному Рождеству" и годовщине получения Томоса, и здесь-то его должны были торжественно арестовать, поломав Порошенко статус с главного оппозиционера на "арестованного соратника Медведчука". Однако ответственность за выписывание подозрений, повесток и арест не хотела брать на себя ни Венедиктова, спихнувшая всю грязную работу на своего зама, ни собственно Зеленский, который свалил подальше от Киева. Типа "я в отпуске, по официальным каналам со мной связаться нельзя, а даже если доберётесь по неофициальным - так это не я арестовал Порошенко, это полностью независимая от меня генпрокуратура и такой же независимый Печерский суд, к ним и вопросы, а я в отпуске".
Схема несложная и в штабе Пороха её разгадали, после чего решили отложить возвращение ПАП на вторую половину января. Чем поставили зелёное кодло в растяжку - не может же Зеленский неделями где-то валандаться, придётся возвращаться и арестовывать Порошенко самому, и держать затем ответ перед посольствами и может быть даже народом, который как раз закончит праздновать. А это всё очень неприятно и поэтому принижень ссыт возвращаться в Киев, надеясь что Порошенко вернётся раньше.
Короче, ничего нового. То, что у Зели нет яиц мы и раньше знали. То, что в его штабе сидят в основном долбо@бы - тоже.
За 2,5 роки своєї каденції зе провів на відпочинку 214 днів!