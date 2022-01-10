У кількох регіонах через снігопади паралізувало траси, на дорогах сталися десятки ДТП. ВIДЕО

До України йдуть різке похолодання та снігопади. Напередодні снігом уже накрило західні, північні та центральні області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, одразу в кількох регіонах паралізувало траси.

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Через негоду на дорогах сталося кілька десятків ДТП, зокрема й смертельних. Так у Житомирській області рятувальникам довелося діставати зі снігового замету швидку із хворим, якого потрібно було негайно шпиталізувати. А в Києві довелося витягувати авто з ями.