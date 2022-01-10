У кількох регіонах через снігопади паралізувало траси, на дорогах сталися десятки ДТП. ВIДЕО
До України йдуть різке похолодання та снігопади. Напередодні снігом уже накрило західні, північні та центральні області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, одразу в кількох регіонах паралізувало траси.
Через негоду на дорогах сталося кілька десятків ДТП, зокрема й смертельних. Так у Житомирській області рятувальникам довелося діставати зі снігового замету швидку із хворим, якого потрібно було негайно шпиталізувати. А в Києві довелося витягувати авто з ями.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Степанович #177031
показати весь коментар10.01.2022 12:57 Відповісти Мені подобається 6
Vlad Kravets
показати весь коментар10.01.2022 13:19 Відповісти Мені подобається 0
Павло Проценко
показати весь коментар10.01.2022 13:10 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль