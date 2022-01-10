Трактор спалахнув під час руху по Столичному шосе у Києві. ВIДЕО
У Києві на Столичному шосе під час руху спалахнув моторний відсік трактора.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Dtp.kiev.ua.
Пожежу вдалося ліквідувати силами вогнегасників автомобілістів.
За даними Магнолія-ТВ, причина пожежі - коротке замикання.
Топ коментарі
+1 Порохобандерівець
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+1 Павел Стрембовский
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+1 Павел Стрембовский
показати весь коментар10.01.2022 14:38
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Повезло, обычно бестолку они.