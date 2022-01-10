Трактор спалахнув під час руху по Столичному шосе у Києві. ВIДЕО

У Києві на Столичному шосе під час руху спалахнув моторний відсік трактора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Dtp.kiev.ua.

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Пожежу вдалося ліквідувати силами вогнегасників автомобілістів.

За даними Магнолія-ТВ, причина пожежі - коротке замикання.