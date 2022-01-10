Арешт на активи "Прямого" та "5 каналу" не накладався, вони можуть працювати без будь-яких обмежень, - ДБР. ВIДЕО

В Держбюро розслідувань повідомили, що телеканали "5 канал" та "Прямий" можуть продовжувати свою роботу, оскільки на них не накладено арешт.

Про це під час брифінгу заявила речниця ДБР Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.

В ДБР нагадали, що 6 січня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні про арешт майна нардепа Порошенка. Суд ухвалив рішення арештувати майно лідера "ЄС", яке належить йому на правах власності.

"Це об'єкти нерухомості корпоративні права та інше. Фактично відразу у ЗМІ з'явилася заява сторони захисту про те, що нібито суд арештував активи телеканалів "5 канал" та "Прямий", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа". ДБР заявляє, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності. Обидва канали можуть продовжувати свою роботу та висвітлювати актуальні для країни питання", - сказала

За її словами, арешт на корпоративні права на вказані канали та їхні активи не накладався.

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"Насправді у відповідності до рішення суду арештовано частки у статутному капіталі ТОВ та дочірнього підприємства, бенефеціарним власником яких станом на 21 грудня 2021 року є нардеп Петро Порошенко. ... Рішення про арешт активів нардепа Порошенка не зачіпає інтересів холдингу "Вільні медіа". Телеканали "Прямий" та "5 канал" можуть і працюють без будь-яких обмежень. Ще раз наголошуємо, що вищезгаданий арешт майна жодним чином не позбавляє власника права користуватися таким майном", - повідомила Гітлянська.

Нагадаємо, 6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

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