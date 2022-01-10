"Кемельджемирович Токаєв" і "Касим-Жомарт Токаєвич": Путін та Пашинян не можуть запам'ятати ім'я президента Казахстану. ВIДЕО
Лідери Організації Договору колективної безпеки не можуть вимовити ім'я та по батькові президента Казахстана Касим-Жомарт Комельовича Токаєва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Касим-Жомарт Токаєв вже понад два роки виконує обов'язки президента Казахстану, але його колеги з країн ОДКБ модифікують його ім'я та прізвище на свій смак.
У версії очільника РФ Володимира Путіна президента Казахстану звати - Кемел Жомартович Токаєв, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав його Касим-Жомарт Токаєвич.
Топ коментарі
+46 Maksim Perepelitca
показати весь коментар10.01.2022 15:37
+33 саша паламарчук
показати весь коментар10.01.2022 15:25
+28 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.01.2022 15:27
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маша, саша, паша - китайское произношение с
ждопа ифраюль оглы касым арутян тупо бошка буряк путенол кацамба мадэр пердун...
Щоб знав своє місце
МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО - МАВР МОЖЕТ УЙТИ
Вот Амина , призвавшего советские войска в афган , кацапы просто расстреляли вместе с семьей В ВИДЕ БЛАГОДАРНОСТИ 😀😀😀
При тому що його двері були відкриті для охорони , та спецслужб КДБ.
А крім того , ще влаштували бійню свої проти своїх ,тому що не було комунікацій між різними родами охорони та військами. Ще й загинуло до десятка солдат в перехресному вогні.
А потім видавали цей розстріл як найвеличніше захоплення Аміна за 40 хвилин.
Це дипломатичний натяк, що "він ніхто і звуть його ніяк".
.
а пока тебя звать регент.
просто ты оказался лучшим из всех жополизов назарбаева.
"-What is your name?
-Kassym-Jomart
-How old are you ?
-i am 68
-sex?
-twice in a day
-no no no male or female?
-Ohh male. female. sometimes camels"
Это позор! Зовите меня просто Бацька Казах Чурбанович
а у нас в Днепре есть улица Менахем-Мендл Шнеерсона...(бывшая Минина)
я пока ее...его...их))) не запомнил ))))
Жить в Ханты-Мансийщине неплохо,
Хочешь вдаль стремись, а хочешь - вширь.
Есть там речка Хольненгпухырьёхан,
В переводе - Ёханый Пухырь.
Кто под мухой после вечеринки
Или же с утра с похмелья плох,
Выговорит вряд ли без запинки,
Эту речку, пух её разъёх.
Мысль пришла, неведомо, откуда,
Но зато стройна и глубока:
Конкурент Эйяфьятлайокудлю
Эта, **** не пох её, река.
"Странный вы народ, блатные, как собаки жучки, ни имени, ни роду, одни кликухи поганые"
В лучшем случае не пришибут
то же близнецы-братья, и встречаются в одной сауне.
И Йоршик под рукой.
- Да он же болгарин
- А, какая разница?
москали это неблагодарное тупое стадо, оно не знает своей истории, вся их история это либо сказки, либо украдено... и тем более, они не знают истории других народов... москали не уважают самих себя, всю свою бытность они присмыкаются перед своей властью, то перед ханами орды, то перед сЦарями, то перед генсеками, а теперь перед ху@лом... куда этим убогим запомнить как кого зовут? если им плевать, как зовут их прадедов и даже дедов ибо все они потомственные холопы, мечтающие затащить в это ублюдочное холопство, в этот "рускиймир", как можно больше народов, до которых могут дотянуться и от которых не ожидают получить в свою тупую наглую харю.
Ху*ло не випадково обізвало токаєва верблюдом. Camel у перекладі з англійської верблюд.
Так вірніше.