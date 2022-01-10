"Кемельджемирович Токаєв" і "Касим-Жомарт Токаєвич": Путін та Пашинян не можуть запам'ятати ім'я президента Казахстану. ВIДЕО

Лідери Організації Договору колективної безпеки не можуть вимовити ім'я та по батькові президента Казахстана Касим-Жомарт Комельовича Токаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Касим-Жомарт Токаєв вже понад два роки виконує обов'язки президента Казахстану, але його колеги з країн ОДКБ модифікують його ім'я та прізвище на свій смак.

У версії очільника РФ Володимира Путіна президента Казахстану звати - Кемел Жомартович Токаєв, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав його Касим-Жомарт Токаєвич.