Джазовий музикант, якого казахські спецслужби катуваннями змусили зізнатися у тероризмі, повернувся додому. ВIДЕО
Киргизстанський джазовий музикант Вікрам Рузахунов, якого пропагандистські державні ЗМІ Казахстану звинуватили в участі за гроші у протестах, повернувся на батьківщину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео звернення музиканта оприлюднив канал NEXTA Live.
Він подякував владі Киргизстану за сприяння у поверненні додому.
Топ коментарі
+26 Владимир Пономаренко #471653
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+20 A San
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+18 Павло ШОвте
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Блогер "Едгар з України" опублікував цікаве відео свого спілкування з російським снайпером, передають https://ostannipodii.com/ OstanniPodii.com
"Едгар" прикинувся любителем "ДНР" та розговорив бурята, який представився як "Мага".
"Мага" розповів, що він зі Східного військового округа (Східна Сибір) та його якраз відправляють у Казахстан разом з іншими багатьма підрозділами.
Коли блогер наголосив, що він нібито з так званої "донецької народної", бурят сказав: "у мене там половина друзів лежить". Представник окупаційних військ уточнив, що воював на Донбасі у 2016-2017 роках, і у нього 10 "сесій"
Щодо казахів, бурят сказав: "будемо мочити". Він похвалився, що вже патрони видали.
ВІДЕО https://youtu.be/***********
https://youtu.be/***********
Диктор: как видите толпа кричит Аллах акбар