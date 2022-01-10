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Джазовий музикант, якого казахські спецслужби катуваннями змусили зізнатися у тероризмі, повернувся додому. ВIДЕО

Киргизстанський джазовий музикант Вікрам Рузахунов, якого пропагандистські державні ЗМІ Казахстану звинуватили в участі за гроші у протестах, повернувся на батьківщину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео звернення музиканта оприлюднив канал NEXTA Live.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Казахська влада показала "зізнання" затриманого, який "брав участь у протестах за гроші". Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов. ВIДЕО

Він подякував владі Киргизстану за сприяння у поверненні додому. 

Казахстан (873) Киргизстан (145) пропаганда (2808)


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Топ коментарі
+26
А представте это был бы не известный в средней Азии музыкан а просто учитель или инженер! Получил бы пятнашку и Вангой тут быть не надо!
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10.01.2022 16:40
+20
Международная Террористичесская группировка с центром в Москве.
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10.01.2022 16:38
+18
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10.01.2022 16:51
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і Кенеді мабуть теж він...
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10.01.2022 16:32 Відповісти
І "часовню" також.
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10.01.2022 17:58 Відповісти
Странно что у него новых фингалов не появилось от своих силовиков.
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10.01.2022 16:32 Відповісти
Ты про оборотней в погонах?
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10.01.2022 19:59 Відповісти
И фингалы еще будут, и визитку Яроша найдут... Всему свое время!
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10.01.2022 16:34 Відповісти
ОДКБ та ИГИЛ - однакова кількість літер... савпадєніє?...
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10.01.2022 20:31 Відповісти
Російський військовий з Бурятії розповів, що кілька років тому воював на Донбасі, у нього "там половина друзів лежить", а тепер прямує в охоплений протестами Казахстан.

Блогер "Едгар з України" опублікував цікаве відео свого спілкування з російським снайпером, передають https://ostannipodii.com/ OstanniPodii.com

"Едгар" прикинувся любителем "ДНР" та розговорив бурята, який представився як "Мага".

"Мага" розповів, що він зі Східного військового округа (Східна Сибір) та його якраз відправляють у Казахстан разом з іншими багатьма підрозділами.

Коли блогер наголосив, що він нібито з так званої "донецької народної", бурят сказав: "у мене там половина друзів лежить". Представник окупаційних військ уточнив, що воював на Донбасі у 2016-2017 роках, і у нього 10 "сесій"

Щодо казахів, бурят сказав: "будемо мочити". Він похвалився, що вже патрони видали.

ВІДЕО https://youtu.be/***********

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10.01.2022 16:36 Відповісти
ВІДЕО

https://youtu.be/***********

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10.01.2022 16:37 Відповісти
Международная Террористичесская группировка с центром в Москве.
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10.01.2022 16:38 Відповісти
" Патрони видали" це звичайно жесть, які вони обмежені...
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10.01.2022 16:46 Відповісти
Такими историями уже никого не удивишь.
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10.01.2022 19:08 Відповісти
А представте это был бы не известный в средней Азии музыкан а просто учитель или инженер! Получил бы пятнашку и Вангой тут быть не надо!
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10.01.2022 16:40 Відповісти
Что значит "был бы"? Там, в Казахстане, таких сейчас полно по кутузкам сидит, в том числе и киргизов - не сомневайтесь.
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10.01.2022 16:42 Відповісти
Я не сомневаюсь. Просто страшно становится! Поэтому и не допущю реставрации промосковского режима в Украине! Лучше уж погибнуть или отсидеть за дело чем попасть в такой переплёт!
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10.01.2022 16:45 Відповісти
Кажись ви запізднились !
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10.01.2022 17:40 Відповісти
или вышку
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10.01.2022 16:45 Відповісти
Ну вышку думаю нет! Даже при Сралине в Совке вышку давали хоть и за мелкие но косяки там сказал не то или не справился с заданием и тд...
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10.01.2022 16:48 Відповісти
А благодарності "миротворцям" росії ?
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10.01.2022 16:40 Відповісти
Добре що не Вагнер чи Бах, гаплик би Казахстану був.
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10.01.2022 16:44 Відповісти
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10.01.2022 16:51 Відповісти
Представляю как ржали коцапы, когда киргиз сказал, что он музыкант, еще и джазовый...
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10.01.2022 20:04 Відповісти
Рбк показывает кадры, где толпа идёт по улице и кричит «алга Казахстан»
Диктор: как видите толпа кричит Аллах акбар
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10.01.2022 16:54 Відповісти
Опять били?
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10.01.2022 16:58 Відповісти
Кацап?) С какого перепугу не соответствует?) Власть Казахстана всех протестующих обьявила террористами...
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10.01.2022 17:22 Відповісти
Подробности https://www.youtube.com/watch?v=txTvIGOZUko "Я дал ложные показания, чтобы быстрее вернуться домой в Кыргызстан", - Викрам Рузахунов (видео)
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10.01.2022 17:14 Відповісти
белярусы оказались слабаками, и казахская революция закончилась не успев начаться. Слава Богу что Украина вырвалась из этого совкового концлагеря. Берегите Свободу, Независимость и Неньку!
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10.01.2022 17:19 Відповісти
Where in the States are you from?
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10.01.2022 18:13 Відповісти
Сумніваюсь що зовсім вирвалась, основна боротьба попереду.
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10.01.2022 19:16 Відповісти
Занадто бравурно та оптимістично за нинішнього президента ! Ви що сьогодні зранку пили?
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10.01.2022 17:43 Відповісти
Расхваливает власти. Мамкин ливалюционер.
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10.01.2022 17:47 Відповісти
Какого эти казахи и киргизы говорят на рюзьком? Перед Путиным отчситываются?
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10.01.2022 18:01 Відповісти
русский, а шо такое "путин"?
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10.01.2022 18:13 Відповісти
А про людей которые вышли в его поддержку забыл.
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10.01.2022 18:02 Відповісти
Если бы , если Бы , - Так речь идет конкретно о Человека и его отношении к своему Народу Киргизстана, - Что не взирая на признание в терроризме под Пытками , - не поверили власти Казахстана, а поверили ему. И это есть отношение Власти к своим Гражданам.
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10.01.2022 18:21 Відповісти
Он еще в УПА состоит и помогал распинать мальчика в Словянске. А на ужин кушает снегирей
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11.01.2022 01:26 Відповісти
 
 