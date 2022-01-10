Джазовий музикант, якого казахські спецслужби катуваннями змусили зізнатися у тероризмі, повернувся додому. ВIДЕО

Киргизстанський джазовий музикант Вікрам Рузахунов, якого пропагандистські державні ЗМІ Казахстану звинуватили в участі за гроші у протестах, повернувся на батьківщину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео звернення музиканта оприлюднив канал NEXTA Live.

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Він подякував владі Киргизстану за сприяння у поверненні додому.