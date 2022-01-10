УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11255 відвідувачів онлайн
Новини Відео
15 010 122

Проєкт "Без цензури": Влада вводить продуктові картки. Що буде з цінами на їжу в Україні? ВIДЕО

Вже на початку року інфляційні очікування настільки високі, що влада заговорила про продуктові картки. Талони на їжу в Україні у 2022-му – реальність?

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що чекає на споживчий кошик українця.

Нагадаємо, Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення.

Автор: 

продукти (1149) ціни (3967) подорожчання (74) їжа (429)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45
ну как, хорошо карточка на хлеб мажется, уроды? еще поржем вместе?
показати весь коментар
10.01.2022 17:03
+28
Мудрому наріду-смачного,не заляпайтесь...
показати весь коментар
10.01.2022 17:09
+27
На скумбрию карточки будут зеленого цвета?...
показати весь коментар
10.01.2022 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вже на початку року інфляційні очікування настільки високі, що влада заговорила про продуктові картки. Джерело:
ЗЕ БІЛИ, цікаво, а за другий строк свого циркача голосувати будете
показати весь коментар
10.01.2022 18:11 Відповісти
ті, в кого не вистачить сил доплентатись до дільниці, радо проголосують в смартфоні
показати весь коментар
10.01.2022 18:39 Відповісти
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
показати весь коментар
10.01.2022 20:01 Відповісти
Этот клоун один из местечковых перцев, за него "клопотався" перец с Брайтон-Бич, своего сынка таки устроил депутатиком в Слуги. но а главное - к пирогу не допускают, скважин не дают, то хоть на торговле воздухом заработают -поднимут кипиш, будут поставлять скумбрию, но по пять (по 8 в рознице) а потом и ножки Буша. Гои падкие существа на "халяву" на то и рассчитано. Синагога не дремлет.
показати весь коментар
10.01.2022 19:03 Відповісти
Але картки будуть електронні. Вперше в світі. Пишайтеся.
показати весь коментар
10.01.2022 19:09 Відповісти
Але не для всіх! Тільки для тих,хто має дорогі гаджети.
показати весь коментар
10.01.2022 19:33 Відповісти
Шлях від Порошенка до Зеленського,виявився шляхом від кофе у Відні,чи пива у Празі до карток на їжу.
І пройшли його усього менш,ніж за 3 роки.
показати весь коментар
10.01.2022 19:37 Відповісти
Кофе,а не кава написано навмисно!
Треба було ще написати Вена,а не Відень.
показати весь коментар
10.01.2022 19:53 Відповісти
да слово кофе международное, его все понимают. Его используют на всех материках. Или тебе важно не удобство, а лишь бы правила грамматики из учебника выполнять? Лично я не хочу усложнять жизнь, мне легче быть украинским гражданином по сути, а не по учебнику.
показати весь коментар
11.01.2022 19:09 Відповісти
Просто вы не поняли второго смысла.
показати весь коментар
11.01.2022 23:01 Відповісти
Назар Приходько про продуктові картки: Це такий "кінець епохи бідності"?

10.01.2022, 18:41 • 459 • https://uainfo.org/blognews/1641819472-nazar-prihodko-pro-produktovi-kartki-tse-takiy-kinets.html#mc-container 2



"Радник Зеленського Олег Устенко допускає запровадження продуктових карток і каже, що «ДІЯ» може в цьому допомогти", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/photo/?fbid=4915198401856860&set=a.527199113990166 пише Назар Приходько, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Востаннє, продуктові картки були за часів Кравчука (у нього сьогодні, до речі День народження - 88 років), і от, у Макарича знайшовся послідовник...

Це ТАКИЙ «кінець епохи бідності»?

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1641756320-v-ochikuvanni-inflyatsiynogo-shoku-u-zelenskogo-zadumalisya.html В очікуванні "інфляційного шоку": у Зеленського задумалися про введення продуктових чеків

Ну і наостанок про «ДІЮ»: я не дуже собі уявляю «підтягнуті» продуктові картки в смартфонах. Якщо в людини є смартфон - на їжу теж вистачає. То ж... Це чергова профанація, яка виллється у бозна що, а ті, хто дійсно потребує Державної допомоги - залишаться без неї. «Браво», - завершує Приходько.
показати весь коментар
10.01.2022 19:51 Відповісти
а ничего что у меня уже за комуналку почти 50 тыщ долга, но да, я смог купить недорогой сим пакет и мне подарили смартфон.
показати весь коментар
11.01.2022 19:12 Відповісти
Ну, наконец дождался кінця епохи бідності.
показати весь коментар
10.01.2022 19:52 Відповісти
Думаю, что через пару дней выползет какое-то зеленое чмо и скажет, что это «личное мнение» этого идиота
показати весь коментар
10.01.2022 20:05 Відповісти
не переживайте, без карточек можно будет отовариваться в торгсинах за золото и доллары
показати весь коментар
10.01.2022 20:20 Відповісти
Но только с дией и уколом!
показати весь коментар
11.01.2022 12:21 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять!!!
Здравствуй голодная Перестройка!!!
Здравствуй совок!!!
Здравствуй купоны!!!
Привет 90ті роки!!!!
Привет Велике Крадівництво!!!
показати весь коментар
10.01.2022 21:32 Відповісти
Народ у нас в стране, завелась зеленая крыса, пора ее выводить. И весь ее выводок. уже настроение пропадает, глядя на этот зеленый позор природы. Вот же угораздило а.
показати весь коментар
10.01.2022 23:27 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 05:07 Відповісти
Арлекино в ударе!
показати весь коментар
11.01.2022 12:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 