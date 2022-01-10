Проєкт "Без цензури": Влада вводить продуктові картки. Що буде з цінами на їжу в Україні? ВIДЕО

Вже на початку року інфляційні очікування настільки високі, що влада заговорила про продуктові картки. Талони на їжу в Україні у 2022-му – реальність?

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що чекає на споживчий кошик українця.

Нагадаємо, Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення.