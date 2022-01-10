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Шахрая, який обкрадав громадян за схемою "ваш родич у лікарні", затримали на Рівненщині. ВIДЕО

На Рівненщині затримали зловмисника, який намагався ошукати пенсіонера. Коли дубенчанин не віддав гроші — відкрито заволодів його заощадженнями в сумі майже 44 тисячі гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує департамент комунікації Нацполіції Рівненсьої області.

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Близько 18 години на стаціонарний телефон 90-річного жителя Дубна зателефонував невідомий чоловік: представившись лікарем, повідомив, що дочка потрапила у ДТП і в неї складні переломи ніг. Для лікування жінки потрібна термінова операція, а отже – значна сума коштів.

"Він запевняв, що потрібно ставити імплантати і цю операцію робитимуть у Львові. Вартість лікування — 8 тисяч доларів США, — розповідає потерпілий пан Леонтій. — Я сказав, що не маю такої суми, тому мені назвали нижчу ціну — 80 тисяч гривень".

Крім того, аби розпочати оперативне втручання, потрібно було написати відповідну заяву, зміст якої продиктували аферисти.

Дубенчанин дістав усі свої заощадження та почав перераховувати гроші. В цей час на подвір'я будинку зайшов чоловік. Відрекомендувався прокурором і сказав, що прийшов по гроші та заяву.

Пенсіонер запросив його до оселі. Втім, запідозрив недобре і сказав, що грошей не віддасть, а відвезе особисто до лікарні. Тож, псевдоправоохоронець почав "діяти": відштовхнув дідуся, забрав усі кошти, які лежали на видному місці, та вмить покинув будинок. 90-річний житель Дубна одразу повідомив до поліції.

"Працівники карного розшуку Дубенського районного відділу поліції спільно з колегами обласного управління оперативно вийшли на слід зловмисника: ним виявився 30-річний рівнянин, — повідомив т.в.о. начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Крошко. — Із залученням оперативних служб вдалося встановити його місце перебування: затримали крадія, коли той на таксі покидав місто".

Шахрая, який обкрадав громадян за схемою ваш родич у лікарні, затримали на Рівненщині 01

Зловмисника опізнав і потерпілий. Крім того, відомо, що рівнянин і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: десять разів притягувався до адмінвідповідальності за вчинення дрібних крадіжок та за порушення ПДР.

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Як зазначив Сергій Крошко, 30-річного рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють його також на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Шахрая, який обкрадав громадян за схемою ваш родич у лікарні, затримали на Рівненщині 02
Шахрая, який обкрадав громадян за схемою ваш родич у лікарні, затримали на Рівненщині 03
Шахрая, який обкрадав громадян за схемою ваш родич у лікарні, затримали на Рівненщині 04
Шахрая, який обкрадав громадян за схемою ваш родич у лікарні, затримали на Рівненщині 05

шахрайство (1091) Нацполіція (15198) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+11
Ох и гнида!
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10.01.2022 17:38
+6
Судить эту тварь нужно за покушение на убийство, а не за мошенничество...
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10.01.2022 19:02
+3
і обов'зково відпиз....ди ти його ..... чи хочаб шуфрича ві....дити.
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10.01.2022 19:25
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Ох и гнида!
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10.01.2022 17:38 Відповісти
Выпускник ПТУ писал текст"
« вилучили 31541 тисячу гривень та 400 євро". Джерело:
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10.01.2022 17:41 Відповісти
Було б краще, якщо б не тільки шахрая, а ще й шарія.
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10.01.2022 17:54 Відповісти
Ну дід ти дав. Гроші не захотів віддавати ( і це добре ) а рахувати при посторонній особі то норм.
Добре що так обійшлося, що просто відібрав. А міг ж вдарити чимось, а в такому поважному віці це не добре б було.
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10.01.2022 18:14 Відповісти
Гроші -це зараз доказ.дід їх ще не скоро побачить ,а якщо не порахує, то ніколи
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10.01.2022 18:48 Відповісти
я вже подумав, що бєню спiймали..
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10.01.2022 18:34 Відповісти
После такого шока не каждый выживет. Тем более, в 90! Этот урод запросто мог довести человека до смерти... Как минимум, ускорить...
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10.01.2022 19:01 Відповісти
Судить эту тварь нужно за покушение на убийство, а не за мошенничество...
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10.01.2022 19:02 Відповісти
і обов'зково відпиз....ди ти його ..... чи хочаб шуфрича ві....дити.
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10.01.2022 19:25 Відповісти
Цинізм виродків часто зашкалює.
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10.01.2022 19:53 Відповісти
Дайте мені на 5 хвилин таку падлюку і 1 ліцензію на вбивство.
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10.01.2022 20:24 Відповісти
Нада просто перестати обслуговувати телефонні картки , які ні на кого не зареєстровані . Так як це є в ЄС .
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10.01.2022 22:23 Відповісти
А вот этого не надо.
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10.01.2022 23:13 Відповісти
А постраждалі від нього не проти, щоб він віддав украдені гроші, а потім повісився сам у камері…., щоб дітям за батька брехуна не червоніти…
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10.01.2022 22:58 Відповісти
 
 