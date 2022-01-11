Проєкт "Без цензури": Чому російські тіктокери і не тільки лізуть до ненависних "бандерівців"? ВIДЕО

Популярного російського тіктокера Даню Мілохіна не пустили в Україну. А що він тут узагалі забув? Чому він та йому подібні лізуть до ненависних "бандерівців" і "укрофашистів"?

Марина Данилюк-Ярмолаєва в "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує цю гібридну зброю Росії.

Даня Мілохін – відомий російський тіктокер. Але вирішив приїхати до України – зазирнути до підписників. Ані Лорак – вже майже російська співачка. Але планує концерти в Україні у 2022-му. Чого ж їм не сидиться в Росії?