Протестувальники розігнали та побили десятки поліцейських в Алмати 5 січня - вражаюче ВIДЕО 18+
З'явилися жорсткі кадри побиття протестувальниками поліції під час протестів в Алмати 5 січня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюднив Телеграм-канал ВОЙНА - Казахстан Сирия Донбасс.
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Але, боюсь, ти будеш проти ))
он занят ?
Весь в соплях и в слезах ездит по Европе поднимая евро - агентуру ФСБ на свою защиту?
Що вам працівникам фірмочки "рошен",так недае спокою Ю.Тимошенко?
У вас же є свій "лідер опозиціі"сивочолий криголам він же і агент російських спецслужб П. Порошенко.Який втік від пуку малороса Зюзі до Європи за підтримкою мородерів які п"ять років через наглядові ради грабували Україну.От його і згадуйте.Куди вам і вашому обезя"їченному лідеру до ЮВТ?
лидер вызначення
Смелый, отчасти самонадеянный и сильный духом человек. У такого лидера обычно мало времени на тщательный анализ ситуаций и возможных последствий, поэтому он действует сразу, но борется за идею до конца. Это здорово мотивирует группу и учит отстаивать «свое» в любой ситуации.
Полицейские упали, а протестующие к ним наклонялись,
чтоб помочь подняться.
И вероятно ты один из них, переселившихся из Даунецка.
Но я к вашему малоросскому стаду отношения не имею.
Тезис ясен, швабра тупая?
Після такого компромату протест вже ніхто мирним не назве.
можете ще взяти повiтрянi кульки.)
бо копи чомусь думають,що тiльки вони можуть всiх бити...