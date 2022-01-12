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Протестувальники розігнали та побили десятки поліцейських в Алмати 5 січня - вражаюче ВIДЕО 18+

З'явилися жорсткі кадри побиття протестувальниками поліції під час протестів в Алмати 5 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео оприлюднив Телеграм-канал ВОЙНА - Казахстан Сирия Донбасс.

Казахстан (873) протест (2398)


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Топ коментарі
+26
Не вижу, чтоб протестующие били полицейских.
Полицейские упали, а протестующие к ним наклонялись,
чтоб помочь подняться.
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12.01.2022 10:17
+16
Вы думаете что "мирный протест" это когда менты бьют протестующих, а когда ментов бьют это уже не "мирный протест"? Или какое понятие вы вкладываете в "мирный протест"?
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12.01.2022 11:20
+11
Лучше чувака на бульдозере. Будет солиднее выглядеть.
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12.01.2022 10:46
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а толку? нема лідерів. раби
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12.01.2022 10:17 Відповісти
может пусть баба Вона на колеснице туда мотанёт , а вдруг там Султан Вона станет ?
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12.01.2022 10:35 Відповісти
Лучше чувака на бульдозере. Будет солиднее выглядеть.
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12.01.2022 10:46 Відповісти
он занят - насаживает тебя на бутылку
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12.01.2022 11:33 Відповісти
Щоб насадити когось на твою бутилку, теба спершу тебе з неї зняти.
Але, боюсь, ти будеш проти ))
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12.01.2022 11:43 Відповісти
В каком пту вас ботоферма набирает на работу ?
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12.01.2022 11:50 Відповісти


он занят ?
Весь в соплях и в слезах ездит по Европе поднимая евро - агентуру ФСБ на свою защиту?
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12.01.2022 12:10 Відповісти
баба Вона?

Що вам працівникам фірмочки "рошен",так недае спокою Ю.Тимошенко?

У вас же є свій "лідер опозиціі"сивочолий криголам він же і агент російських спецслужб П. Порошенко.Який втік від пуку малороса Зюзі до Європи за підтримкою мородерів які п"ять років через наглядові ради грабували Україну.От його і згадуйте.Куди вам і вашому обезя"їченному лідеру до ЮВТ?

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12.01.2022 12:27 Відповісти
Пэтрик не может , о Польше в шалаше сидит ,революцию мутит ...
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12.01.2022 12:35 Відповісти
Откуда взятся лидерам если 30 лет местное КГБ активно зачищает информпространство? То же самое и в Беларуси. В таких диктатурах в качестве лидера может быть только кто нибудь приближенный к диктатору.
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12.01.2022 11:50 Відповісти
то есть, получается, что режим Януковича не был диктаторским, если в Украине лидеров майдана было три на одно место?
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12.01.2022 18:08 Відповісти
диктаторским дожен был стать режим Кучмы, но ему не повезло с электоратом, а Януковощу по наследству уже прилетело - диктатуру укрепить не успели, Ющ её вообще в разнос пустил, а Януковощ рано решил удила закусить и показать всем люськину мать
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12.01.2022 23:28 Відповісти
це так. держать быдло в стийли
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12.01.2022 18:55 Відповісти
Ви не праві.Тільки в рабів є лідери.У вільних людей все інакше.
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12.01.2022 12:26 Відповісти
шо за маячня... при чом тут вильни люды

лидер вызначення
Смелый, отчасти самонадеянный и сильный духом человек. У такого лидера обычно мало времени на тщательный анализ ситуаций и возможных последствий, поэтому он действует сразу, но борется за идею до конца. Это здорово мотивирует группу и учит отстаивать «свое» в любой ситуации.
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12.01.2022 18:52 Відповісти
Це не маячня а факт.Ніхто так не мотивує як захист своїх рідних і близьких,просто дітей і громадян твоєї країни.Для цього не потрібен жоден "лідер".
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13.01.2022 13:45 Відповісти
Не вижу, чтоб протестующие били полицейских.
Полицейские упали, а протестующие к ним наклонялись,
чтоб помочь подняться.
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12.01.2022 10:17 Відповісти
Ще й пластир деяким на лоба наліплювали))
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12.01.2022 10:34 Відповісти
несколько раз
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12.01.2022 12:17 Відповісти
Ну і чому ти радий, український гастарбайтер на Польщі, що на наступний день завдяки цьому безпредєлу постріляли сотні людей?
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12.01.2022 14:58 Відповісти
Та я бачу, що ти стійкий, героічний уклоніст. Батрач, без твоїх соплєй тут обійдемося, хохол у повному смислі цього ганебного слова.
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12.01.2022 15:15 Відповісти
Швабра, я понимаю, что вы там обожаете "хохлов" в )(уйлостане.
И вероятно ты один из них, переселившихся из Даунецка.
Но я к вашему малоросскому стаду отношения не имею.
Тезис ясен, швабра тупая?
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12.01.2022 15:31 Відповісти
Як ти польским прапором не прикривайся, поляком ти не станеш. А як українець ти лайно, навіть рідної мови не знаєш.
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12.01.2022 15:35 Відповісти
Гатарбайтер, сьогодня не твій день. Свиней покорми, будинок прибери, пану ноги помий, воду випий і відпочивай поки не в розшуці.
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12.01.2022 15:46 Відповісти
Якби отак поступили на Майдані - Майдан би закінчився дуже швидко...Навіть не встигнув би назватись революцією...
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12.01.2022 10:22 Відповісти
Без лідерів нема контролю, тому революції не вийшло.
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12.01.2022 10:24 Відповісти
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12.01.2022 10:25 Відповісти
От вам і мирний протест.
Після такого компромату протест вже ніхто мирним не назве.
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12.01.2022 10:26 Відповісти
Вы думаете что "мирный протест" это когда менты бьют протестующих, а когда ментов бьют это уже не "мирный протест"? Или какое понятие вы вкладываете в "мирный протест"?
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12.01.2022 11:20 Відповісти
Не плутай "мирний протест" з "мирним розгоном мирних протестуючих".
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12.01.2022 11:46 Відповісти
Ого как интересно, я даже представления не имею о том, о чем вы говорите. Может все таки не будете просто добавлять новых неопределенных понятий, а поясните все таки какой смысл вы в них вкладываете?
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12.01.2022 12:45 Відповісти
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12.01.2022 10:27 Відповісти
Це називається бунт. (не плутати з Майданом)
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12.01.2022 10:32 Відповісти
Нічого собі порівняння, бунт це акція непокори, а майдан це такий територіальний об'єкт.
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12.01.2022 17:43 Відповісти
Два клана дерутся, но некоторые увидели в этом революцию.
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12.01.2022 10:33 Відповісти
Нєкоториє це Путін та Лукашенко?
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12.01.2022 10:40 Відповісти
убогий, в любом случае свой клан лучше, чем оккупант из паРаши.
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12.01.2022 15:14 Відповісти
Ты наверное очень хорошо разбираешься в сортах говна, дефективный.
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12.01.2022 16:19 Відповісти
янгелiв, недолуге, шукай не на Землi. вiдправляйся на той свiт, там пошукай. )
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12.01.2022 17:36 Відповісти
При цьому найбільш агресивні "протестувальники" висловлюються на відео виключно кацапськими матюками. А потім "путєн памагі"...
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12.01.2022 10:43 Відповісти
А матюки це і є кацапська мова. Хочеш поматюкатися, значить потрібно перейти на козлячу
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12.01.2022 11:33 Відповісти
Если вам на ногу упал кирпич, а вы не русскоязычный, то вам, собственно и сказать-то нечего…
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12.01.2022 11:56 Відповісти
Чому я знаю не тільки українську мову, просто знайдіть в українській мові матюки, так лайка є, а от слов Х..., П.....а, **.... і їх похідні це точно кацапська, так що не канає ваш підкол
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12.01.2022 15:57 Відповісти
Це щоб росіянські окупанти знали, що на місці поліцейських можуть бути й вони.
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12.01.2022 14:21 Відповісти
ви можете спробувати, як бiлоруси...в них все вийшло...

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12.01.2022 15:13 Відповісти
А в это время , в Украине - Мега-банда кошер-ностра КАКАЛАМЛЯ ,с марионеткой 🤢🤡во главе ,подмяла под себя ВСЕ правоохранительные органы -безнаказанно каждый день брешит ,грабит ,выводит миллиарды и прикалывается над доверчивым простачьем 🐑73% - продуктовые карточки , смешная 😹 тысяча от Вовы и т.д. 🤮
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12.01.2022 10:49 Відповісти
З'ясувалось, я трішки розумію казахську!
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12.01.2022 11:23 Відповісти
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12.01.2022 19:55 Відповісти
Це і була їх помилка. Після такої жорстокості жодних сумнівів у застосуванні проти них зброї не було.
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12.01.2022 12:11 Відповісти
це не помилка. вставайте в носочках на лавочку та чекайте, як бiлоруси.

можете ще взяти повiтрянi кульки.)

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12.01.2022 15:10 Відповісти
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12.01.2022 15:11 Відповісти
Это явно на Алматы. Это скорее всего гдето на менцком улусе болотного микромордора.
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13.01.2022 17:19 Відповісти
На это можно смотреть вечно)) Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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12.01.2022 13:42 Відповісти
Прозвучал радостный голос... но почему-то из Бельгии
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12.01.2022 15:19 Відповісти
Боріться, казахи, боріться!
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12.01.2022 14:19 Відповісти
та все вже... розігнали.
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13.01.2022 08:25 Відповісти
це дуже корисно для профiлактики,

бо копи чомусь думають,що тiльки вони можуть всiх бити...
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12.01.2022 15:06 Відповісти
Все-таки люди надавали їм по щах, тай відпустили, а вони пішли взяли автомати і постріляли людей без жалю. Хоча поліцаї насправді легко відбулися, після 30 років служби диктатору Назарбаєву.
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12.01.2022 15:21 Відповісти
Калбитня ,банеровцы,сила
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12.01.2022 15:44 Відповісти
красиво начали, закончили плохо
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12.01.2022 20:50 Відповісти
 
 