Викрито хакерські угруповання, які завдали збитків на суму $3,5 мільярдів: У 2021 році кіберполіція провела 9 міжнародних операцій. ВIДЕО

Торік у рамках міжнародної співпраці кіберполіцейські спільно з іноземними колегами провели 9 операцій з викриття хакерських угрупувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

В рамках цих заходів проведено понад 50 обшуків. Загальна сума збитків від протиправних дій хакерів сягає 3,5 мільярдів доларів США, заявив заступник начальника 3-го відділу Департаменту кіберполіції НПУ Євгеній Костюк.

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"Наприкінці січня 2021 року кіберполіція викрила транснаціональне угрупування хакерів за розповсюдження найстійкішого і найнебезпечнішого у світі вірусу "Емотет". Фігуранти втручалися в роботу серверів приватних та державних установ країн в Європи.та Сполучених Штатів Америки і завдали збитків іноземним банкам та фінансовим установам. Минулого року в ході міжнародної поліцейської спецоперації кіберполіція викрила причетних до розповсюдження віруса-шифрувальника "Клоп". За допомогою шкідливої порграми-викрадача хакери криптували дані, які знаходяться на інформаційних носіях компаній у Республіці Корея та США. Надалі за відновлення доступу вимагали кошти", - уточнив він.

Також він розповів про інші спецоперації з викриття міжнародних хакерських угрупувань.

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