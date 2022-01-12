Проти російських танків український ПТРК "Cтугна-П" не менш небезпечний, ніж Javelin, але значно дешевший, - Forbes. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В США дізналися, що ПТРК від ДККБ "Луч" летить на більшу відстань, влучний й коштує дешевше за відомий американський протитанковий комплекс.

У Сполучених Штатах Америки військові оглядачі схоже "відкрили" для себе "світ" українських протитанкових комплексів розробки ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Так, експерт відомого видання Forbes у сфері аерокосмічної та оборонної тематики Девід Акс у своєму матеріалі оцінив ефективність комплексу "Стугна-П", порівнюючи його з FGM-148 Javelin, передає Цензор.НЕТ з посиланням на defence-ua.com.

Підготовка до пуску ПТРК FGM-148 Javelin на навчаннях у зоні ООС наприкінці 2021 року

Він зазначає, що попри домінування у заголовках інформації про "Джавеліни", їхня кількість в ЗСУ не так значна й цей зразок озброєння відіграє роль символа військової підтримки США України в її захисті від російської агресії.

Розрахунок ПТРК FGM-148 Javelin у зоні проведення ООС

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Але основною протитанковою зброєю української армії є саме комплекси власного виробництва від ДККБ "Луч". При цьому Девід Акс визнає їх "не менш небезпечними за "Джавелін", проте суттєво дешевшими.

Відео: Ukrainian Military YouTube.

Значна ефективність ПТРК "Стугна-П" на полі бою показується американським експертом на прикладах кількох відео пусків з ураженням військової техніки окупаційних військ РФ на Донбасі.

В одному з них показаний відеозапис пуску з ПТРК "Стугна-П" по вантажівці, яка перевозила російських бойовиків, "котрі атакували український блокпост". Це відео було оприлюднене у грудні минулого року. За словами автора, ракета вражає вантажівку з бойовиками на відстані 3,5 милі (близько 5,6 км).

Відео: Твіттер IgorGirkin

В іншому випадку (знятому орієнтовно у 2016 році), показано пуск ракети з ПТРК " Стугна-П" по двом цілях, які американський експерт називає "заряджаючими машинами термобаричної ракетної установки ТОС-1". Під час першого пуску ракета перед ціллю різко піднялася вгору й під час "нирка" вниз не влучила в ціль. Друга ракета летіла по прямій й уразила машину проросійських окупаційних військ.

На думку експерта, траєкторія першого пострілу вказує на спробу використання режиму "атака зверху", який допомагає ракеті вразити транспортний засіб у верхню частину, де броня зазвичай найтонша.

Постріл з ПТРК "Стугна-П" під час змагань на найкращий розрахунок ПТРК серед підрозділів, залучених до операції Об’єднаних сил

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"Стугна-П" вражає", - відзначає оглядач Forbes, при цьому він підкреслює, що українські ракети мають у кілька разів меншу вартість за FGM-148 Javelin (орієнтовно $20 тис. проти $100 тисяч) й більшу дальність.

ЛПТРК "Корсар" під час змагань в зоні ООС

Нагадаємо, ПТРК "Стугна-П" та ЛПТРК "Корсар" почали масово постачатися в ЗСУ з 2018 року ("Стугна-П" невеликими партіями постачалася й раніше, з 2014 року).

Станом на грудень 2021 року, як повідомив Генеральний конструктор-Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов в інтерв'ю "Донбас Реалії", українське військо отримало близько "кількох сотень пускових ЛПТРК "Корсар", кілька сотень пускових "Стугна-П" та близько 7 тисяч ракет".

Передача великої партії ПТРК "Стугна-П" та "Корсар" на Михайлівський площі 23 серпня 2018 року