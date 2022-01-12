Проти російських танків український ПТРК "Cтугна-П" не менш небезпечний, ніж Javelin, але значно дешевший, - Forbes. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В США дізналися, що ПТРК від ДККБ "Луч" летить на більшу відстань, влучний й коштує дешевше за відомий американський протитанковий комплекс.
У Сполучених Штатах Америки військові оглядачі схоже "відкрили" для себе "світ" українських протитанкових комплексів розробки ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Так, експерт відомого видання Forbes у сфері аерокосмічної та оборонної тематики Девід Акс у своєму матеріалі оцінив ефективність комплексу "Стугна-П", порівнюючи його з FGM-148 Javelin, передає Цензор.НЕТ з посиланням на defence-ua.com.
Підготовка до пуску ПТРК FGM-148 Javelin на навчаннях у зоні ООС наприкінці 2021 року
Він зазначає, що попри домінування у заголовках інформації про "Джавеліни", їхня кількість в ЗСУ не так значна й цей зразок озброєння відіграє роль символа військової підтримки США України в її захисті від російської агресії.
Розрахунок ПТРК FGM-148 Javelin у зоні проведення ООС
Але основною протитанковою зброєю української армії є саме комплекси власного виробництва від ДККБ "Луч". При цьому Девід Акс визнає їх "не менш небезпечними за "Джавелін", проте суттєво дешевшими.
Відео: Ukrainian Military YouTube.
Значна ефективність ПТРК "Стугна-П" на полі бою показується американським експертом на прикладах кількох відео пусків з ураженням військової техніки окупаційних військ РФ на Донбасі.
В одному з них показаний відеозапис пуску з ПТРК "Стугна-П" по вантажівці, яка перевозила російських бойовиків, "котрі атакували український блокпост". Це відео було оприлюднене у грудні минулого року. За словами автора, ракета вражає вантажівку з бойовиками на відстані 3,5 милі (близько 5,6 км).
Відео: Твіттер IgorGirkin
В іншому випадку (знятому орієнтовно у 2016 році), показано пуск ракети з ПТРК " Стугна-П" по двом цілях, які американський експерт називає "заряджаючими машинами термобаричної ракетної установки ТОС-1". Під час першого пуску ракета перед ціллю різко піднялася вгору й під час "нирка" вниз не влучила в ціль. Друга ракета летіла по прямій й уразила машину проросійських окупаційних військ.
На думку експерта, траєкторія першого пострілу вказує на спробу використання режиму "атака зверху", який допомагає ракеті вразити транспортний засіб у верхню частину, де броня зазвичай найтонша.
Постріл з ПТРК "Стугна-П" під час змагань на найкращий розрахунок ПТРК серед підрозділів, залучених до операції Об’єднаних сил
"Стугна-П" вражає", - відзначає оглядач Forbes, при цьому він підкреслює, що українські ракети мають у кілька разів меншу вартість за FGM-148 Javelin (орієнтовно $20 тис. проти $100 тисяч) й більшу дальність.
ЛПТРК "Корсар" під час змагань в зоні ООС
Нагадаємо, ПТРК "Стугна-П" та ЛПТРК "Корсар" почали масово постачатися в ЗСУ з 2018 року ("Стугна-П" невеликими партіями постачалася й раніше, з 2014 року).
Станом на грудень 2021 року, як повідомив Генеральний конструктор-Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов в інтерв'ю "Донбас Реалії", українське військо отримало близько "кількох сотень пускових ЛПТРК "Корсар", кілька сотень пускових "Стугна-П" та близько 7 тисяч ракет".
Передача великої партії ПТРК "Стугна-П" та "Корсар" на Михайлівський площі 23 серпня 2018 року
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Может это такие особые таежные евреи из Еврейская автономная области...
Да нет, не могу поверить, чтобы евреи так одичали и отупели...
Что касается "горки", то Стугне она не так нужна, как Джавелину, т.к. у нее почти в два раза выше бронепробитие и танка можно шить в лоб. Джавелин прямой наводкой в переднюю проекцию танк не берет, только борта и корму, потому и должен делать горку - крыша слабое место.
Ну и оператор в любом случае не получит ответку, т.к. управляет ПУ по дистанционке, но ПУ да, можно уничтожить, если вовремя гразками заметить, т.к. она нечем танк не облучает, чисто телевизионный канал наведения, а лазер, как писал выше, управляющий. Обнаружить лазер светящий не на тебя, а в сторону, невозможно.
Проблемы Стугны в ее плюсах - дальнобойность, бронепробитие, моторизированная система наведения, дистанционный пульт и т.д. Все это выливается в большой вес и длительное время развертывания. В оборонительном позиционном бою это не так важно, а вот в маневренной войне с рук не очень - нужна мобильная платформа.
"Другой отличительной чертой комплекса является траектория полета ракеты: после пуска она летит над линией визирования (на высоте около 10 м) и снижается на уровень цели на конечном участке полета. Лазерный луч при этом светит в хвост ракеты и только за долю секунды перед ударом переводится на цель."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
"Ракета производится в г. Киеве на ГАХК «Артём», прибор наведения «ПН-С» - в г. Минске в ОАО «Пеленг»."
Учитывая сложившиеся реалии с Бацькой, приборов наведения может больше не быть
Ничего подобного, на этой ракете (да и на большинстве известных мне ПТУР) два сопла двигателей располагаются с боков ракеты посредине (у некоторых даже спереди, перед БЧ). Сам двигательный отсек в середине ракеты. В хвосте - приборный отсек (у более старых ПТУР - катушка с проводом). ИК маркер (или лазерный приёмник) находятся у ПТУР либо сзади, либо на одном из стабилизаторов, если они сзади. Сзади двигатель только у некоторых скоростных тяжёлых ПТРК. (на фото, ракета TOW. Видно где у неё сопло двигателя)
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Читал коментарий от непосредственных участников событий. Про первый пуск они писали, что провода за ветку зацепились, и ракета из-за этого сделала "горку" и промахнулась.
Ох уж эти эксперты.
Можно было написать, что эксперы думают, судя по видео, это вообще Джавеллин первый был, но промахнулся.