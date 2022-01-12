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Проти російських танків український ПТРК "Cтугна-П" не менш небезпечний, ніж Javelin, але значно дешевший, - Forbes. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В США дізналися, що ПТРК від ДККБ "Луч" летить на більшу відстань, влучний й коштує дешевше за відомий американський протитанковий комплекс.

У Сполучених Штатах Америки військові оглядачі схоже "відкрили" для себе "світ" українських протитанкових комплексів розробки ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Так, експерт відомого видання Forbes у сфері аерокосмічної та оборонної тематики Девід Акс у своєму матеріалі оцінив ефективність комплексу "Стугна-П", порівнюючи його з FGM-148 Javelin, передає Цензор.НЕТ з посиланням на defence-ua.com.

Проти російських танків український ПТРК Cтугна-П не менш небезпечний, ніж Javelin, але значно дешевший, - Forbes 01

Підготовка до пуску ПТРК FGM-148 Javelin на навчаннях у зоні ООС наприкінці 2021 року

Він зазначає, що попри домінування у заголовках інформації про "Джавеліни", їхня кількість в ЗСУ не так значна й цей зразок озброєння відіграє роль символа військової підтримки США України в її захисті від російської агресії.

Проти російських танків український ПТРК Cтугна-П не менш небезпечний, ніж Javelin, але значно дешевший, - Forbes 02

Розрахунок ПТРК FGM-148 Javelin у зоні проведення ООС

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Але основною протитанковою зброєю української армії є саме комплекси власного виробництва від ДККБ "Луч". При цьому Девід Акс визнає їх "не менш небезпечними за "Джавелін", проте суттєво дешевшими.

Відео: Ukrainian Military YouTube.

Значна ефективність ПТРК "Стугна-П" на полі бою показується американським експертом на прикладах кількох відео пусків з ураженням військової техніки окупаційних військ РФ на Донбасі.

В одному з них показаний відеозапис пуску з ПТРК "Стугна-П" по вантажівці, яка перевозила російських бойовиків, "котрі атакували український блокпост". Це відео було оприлюднене у грудні минулого року. За словами автора, ракета вражає вантажівку з бойовиками на відстані 3,5 милі (близько 5,6 км).

Відео: Твіттер IgorGirkin

В іншому випадку (знятому орієнтовно у 2016 році), показано пуск ракети з ПТРК " Стугна-П" по двом цілях, які американський експерт називає "заряджаючими машинами термобаричної ракетної установки ТОС-1". Під час першого пуску ракета перед ціллю різко піднялася вгору й під час "нирка" вниз не влучила в ціль. Друга ракета летіла по прямій й уразила машину проросійських окупаційних військ.

На думку експерта, траєкторія першого пострілу вказує на спробу використання режиму "атака зверху", який допомагає ракеті вразити транспортний засіб у верхню частину, де броня зазвичай найтонша.

Проти російських танків український ПТРК Cтугна-П не менш небезпечний, ніж Javelin, але значно дешевший, - Forbes 03

Постріл з ПТРК "Стугна-П" під час змагань на найкращий розрахунок ПТРК серед підрозділів, залучених до операції Об’єднаних сил

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"Стугна-П" вражає", - відзначає оглядач Forbes, при цьому він підкреслює, що українські ракети мають у кілька разів меншу вартість за FGM-148 Javelin (орієнтовно $20 тис. проти $100 тисяч) й більшу дальність.

Проти російських танків український ПТРК Cтугна-П не менш небезпечний, ніж Javelin, але значно дешевший, - Forbes 04

ЛПТРК "Корсар" під час змагань в зоні ООС

Нагадаємо, ПТРК "Стугна-П" та ЛПТРК "Корсар" почали масово постачатися в ЗСУ з 2018 року ("Стугна-П" невеликими партіями постачалася й раніше, з 2014 року).

Станом на грудень 2021 року, як повідомив Генеральний конструктор-Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов в інтерв'ю "Донбас Реалії", українське військо отримало близько "кількох сотень пускових ЛПТРК "Корсар", кілька сотень пускових "Стугна-П" та близько 7 тисяч ракет".

Проти російських танків український ПТРК Cтугна-П не менш небезпечний, ніж Javelin, але значно дешевший, - Forbes 05

Передача великої партії ПТРК "Стугна-П" та "Корсар" на Михайлівський площі 23 серпня 2018 року

Автор: 

крилаті ракети (1073) оборона (4782) зброя (7466) ракети (4026) Javelin (178)


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Топ коментарі
+51
Только вот зеленая пошесть на 2022 год не заказала "Лучу" ни одного ПТРК ! Ни одного ! Они защищать страну не собираются, только бабки тырить на "большой афере".
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12.01.2022 12:31
+37
а зачем зебилам и их зеЛоху - те птрк.. главное - УКРАСТЬ деньбги на великому крадивництве!

"...На кону 5,4 млрд грн на строительство первой очереди "Киевской окружной дороги" (КОД) длиной 18 км. Или 300 млн грн за 1 км! Самая дорогая дорога в мире. "Тендер" - в обход общепринятых процедур (в "порядке эксперимента") уже объявлен. Строить будут в этом году.

Кстати о войне. За один километр этой дороги (в деньгах) можно купить 10 американских противотанковых комплексов "Джавелин" (60 ракет), или 300 украинских ракет.

Или почти 6000 противотанковых ракет за всю 18-ти километровую дорогу. Будь в нашей армии такая противотанковая сила - никто бы к нам не сунулся... Джерело:
.....
п.с. Этот лес, порубленный и выжженный, разделят трассой 300-т метровой ширины (с зонами безопасности), вырубят 74 тысячи деревьев, уничтожат природные болота и водоёмы. Надо ли говорить, что будет с животными, которых и так уже осталось немного: пять лет назад были ещё кабаны - бравые охотники всех отстрелили, остались ещё косули... Немного... Что будет с птицами?.."
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12.01.2022 12:44
+23
Які Стугни. Військовим зарплату не підвищують, солярки не закуплено, бронежилети і каски не замовлено. Зеко ***** цілеспрямовано знищує нашу армію, але винен у всьому Порошенко.
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12.01.2022 12:37
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Сторінка 4 з 4
У неё вместо провода - лазерный луч. (если я правильно понимаю) Оператор держит перекрестье на цели. Комплекс направляет луч чуть выше цели. Ракета старается следовать так, чтоб оставаться в луче. Когда подлетает к цели - сходит с луча и пикирует на цель. (если луч сразу направить на цель - его немедленно обнаружат датчики, отстрелят аэрозольные гранаты, и просигнализирует экипажу с какой стороны идёт атака)
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12.01.2022 22:41 Відповісти
Не все парове опалення ВПК встигла розвалити швондер-соросятина.
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12.01.2022 23:16 Відповісти
Провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України - Казенне підприємство «Науково-Виробничий Комплекс «Іскра» припиняє роботу http://opk.com.ua/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2/ http://opk.com.ua/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2/

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13.01.2022 00:02 Відповісти
Отож. Швондери контролюють США, Україну і кремль. І створюють передумови з усіх сторін для ослаблення і розвалу України на шматки. Ультиматум Рябкова це запуск цього сценарію.
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13.01.2022 04:21 Відповісти
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13.01.2022 04:30 Відповісти
це все равини ?
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13.01.2022 09:42 Відповісти
Ідуть гусари, дмуть у шофари зроблені з рогів самих гусарів.
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13.01.2022 10:40 Відповісти
Что-то там никто кроме переднего на еврея не похож...
Может это такие особые таежные евреи из Еврейская автономная области...
Да нет, не могу поверить, чтобы евреи так одичали и отупели...
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13.01.2022 17:37 Відповісти
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13.01.2022 04:39 Відповісти
от же ж ***** !
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13.01.2022 09:40 Відповісти
Всі беруть до рук лопати і йдуть будувати дороги.
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13.01.2022 12:31 Відповісти
Как-то смахивает на попытку "подсластить пилюлю"©, типа, "Джавелинов" больше не будет, обходитесь "Стугнами". Может ракета "Стугны" и мощнее, но вряд ли она умеет делать "бочку", как "Джавелин" (долбонуть сверху). И самое главное - "Джавелин" "выстрелил и забыл", а "Стугну" надо подсвечивать лазером с момента начала процесса наведения и до попадания в цель. Это секунды точно больше десятка. А на современных танках стоят автоматические быстродействующие панорамные детекторы, выявляющие облучение лазером, автоматически наводящие пушку на источник облучения с последующим автоматическим (быстрым) выстрелом. В этом случае оператор наведения "Стугны" лично передаст привет своей прабабушке ещё до выстрела "Стугны" или уже запущенная ракета без лазерной подсветки пролетит мимо цели. А иначе кому бы был бы нужен высокоинтеллектуальный, а стало быть, - дорогущий "Джавелин"?
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13.01.2022 10:24 Відповісти
Стугна управляется дистанционно и зачастую из укрытия.
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13.01.2022 10:48 Відповісти
Лазерный излучатель должен быть на прямой видимости с целью. Если "Стугна" комплектуется переносным бетонным бункером(!!!), тогда - да. А подвернувшаяся складка местности или окопчик от снаряда 125 мм не очень-то спасут. Во всяком случае, контузия - гарантирована
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13.01.2022 10:55 Відповісти
Не неси ерунды. Стугна наводится по лазерному лучу, но наведенному не на танка, а в хвост ракете. ПУ автоматически ведет луч указывая траекторию полета ракеты и лишь за миллисекунды до удара светит прямо в танк, так что никакого авто-выстрела быть не может - танк будет уже поражен.

Что касается "горки", то Стугне она не так нужна, как Джавелину, т.к. у нее почти в два раза выше бронепробитие и танка можно шить в лоб. Джавелин прямой наводкой в переднюю проекцию танк не берет, только борта и корму, потому и должен делать горку - крыша слабое место.

Ну и оператор в любом случае не получит ответку, т.к. управляет ПУ по дистанционке, но ПУ да, можно уничтожить, если вовремя гразками заметить, т.к. она нечем танк не облучает, чисто телевизионный канал наведения, а лазер, как писал выше, управляющий. Обнаружить лазер светящий не на тебя, а в сторону, невозможно.

Проблемы Стугны в ее плюсах - дальнобойность, бронепробитие, моторизированная система наведения, дистанционный пульт и т.д. Все это выливается в большой вес и длительное время развертывания. В оборонительном позиционном бою это не так важно, а вот в маневренной войне с рук не очень - нужна мобильная платформа.
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13.01.2022 17:50 Відповісти
Какое "по лазерному лучу, но наведенному не на танка, а в хвост ракете"? В хвосте ракеты, вообще-то, реактивный двигатель из дюзы которого вырывается раскалённая реактивная струя, полностью перекрывающая профиль ракеты сзади. Принцип лазерного наведения состоит именно в облучении цели лазером, рассеивании лазера во всех направлениях и самонаведении ракеты на отражённый лазерный свет
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14.01.2022 09:05 Відповісти
Сначала изучаем вопрос, а потом пишем. То о чем вы пишите свойственно старым советским комплексам, а на современный украинских такой проблемы нет.

"Другой отличительной чертой комплекса является траектория полета ракеты: после пуска она летит над линией визирования (на высоте около 10 м) и снижается на уровень цели на конечном участке полета. Лазерный луч при этом светит в хвост ракеты и только за долю секунды перед ударом переводится на цель."

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
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14.01.2022 10:52 Відповісти
Согласен с лазером, но там "Изюминка" почище лазера:
"Ракета производится в г. Киеве на ГАХК «Артём», прибор наведения «ПН-С» - в г. Минске в ОАО «Пеленг»."
Учитывая сложившиеся реалии с Бацькой, приборов наведения может больше не быть
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14.01.2022 11:04 Відповісти
Думаю это уже давно не так, но да, до войны была кооперация, Беларусь получала ракеты, а Украина ПУ, но сейчас кооперация 100% разорвана, думаю еще при Порошенко.
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14.01.2022 14:00 Відповісти
В хвосте ракеты, вообще-то, реактивный двигатель из дюзы которого вырывается раскалённая реактивная струя, полностью перекрывающая профиль ракеты сзади.

Ничего подобного, на этой ракете (да и на большинстве известных мне ПТУР) два сопла двигателей располагаются с боков ракеты посредине (у некоторых даже спереди, перед БЧ). Сам двигательный отсек в середине ракеты. В хвосте - приборный отсек (у более старых ПТУР - катушка с проводом). ИК маркер (или лазерный приёмник) находятся у ПТУР либо сзади, либо на одном из стабилизаторов, если они сзади. Сзади двигатель только у некоторых скоростных тяжёлых ПТРК. (на фото, ракета TOW. Видно где у неё сопло двигателя)

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14.01.2022 12:52 Відповісти
Наличие у Украины комплексов Стугна и Джавелин не дает кцпам расслабиться. Джавелин напрягает точностью и бескомпромисностью, а Стугна, вдобавок и дальностью.
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13.01.2022 10:46 Відповісти
Рекламна стаття яка хоче підтягти до універсальних засобів наші засоби вузьконаправлені.
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13.01.2022 10:58 Відповісти
По мнению эксперта, траектория первого выстрела указывает на попытку использования режима "атака сверху", помогающего ракете поразить транспортное средство в верхнюю часть, где броня обычно тончайшая. Источник:
--------------------
Читал коментарий от непосредственных участников событий. Про первый пуск они писали, что провода за ветку зацепились, и ракета из-за этого сделала "горку" и промахнулась.
Ох уж эти эксперты.
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13.01.2022 11:04 Відповісти
У "Стугни" НЕМАЄ ПРОВОДІВ від слова зовсім. Ох мені ці коментатори-очевидці без мізків.
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13.01.2022 11:26 Відповісти
А кто вам сказал, что это вообще Стугна была?
Можно было написать, что эксперы думают, судя по видео, это вообще Джавеллин первый был, но промахнулся.
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13.01.2022 16:17 Відповісти
"....на одном из них показана видеозапись пуска с ПТРК "Стугна-П" по грузовику, который перевозил российских боевиков, "атаковавших украинский блокпост". Это видео было опубликовано в декабре прошлого года. По словам автора, ракета поражает грузовик с боевиками на расстоянии 3,5 мили (около 5,6 км). Источник:
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13.01.2022 17:19 Відповісти
Ну это написали журналисты в статье про Стугну. А основываясь на чём? На втором видео никакого доказательства, что это именно Стугна нет. Этому виео уже год-два, а сделано оно было ещё раньше. И была там не Стугна.
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13.01.2022 19:26 Відповісти
Джавелін, Стугна і т.д. все це добро нам знадобиться. А суперечки про те, що там краще, що гірше, то даремна витрата часу. Це як сперечатись хто ефективніший в ЗСУ кулеметник чи гранатометник. Кожен виконує своє завдання.
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13.01.2022 13:07 Відповісти
І, взагалі, якщо на те пішло, то найважливішу роль у всій цій історії відіграє розрахунок. )))
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13.01.2022 13:11 Відповісти
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