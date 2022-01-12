УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7582 відвідувача онлайн
Новини Відео Окуповані території
6 876 9

Оштрафовані окупантами кримські татари сплачують штрафи монетами: гроші збирала громадськість по всьому Криму. ВIДЕО

Оштрафовані активісти з Нижньогірського району в відрах, банках та пакетах принесли монети до російських банків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ATR.

Читайте також: Окупанти хочуть створити агентурну мережу серед кримських татар, - Чубаров

За словами активістів, гроші на сплату штрафів збирали по всьому Криму в рамках кримського марафону. Серед оштрафованих багато і громадських журналістів.

Читайте також: Американський філософ Фукуяма написав листа на підтримку заарештованого в Криму журналіста Аріфмеметова

Нагадаємо, окупаційна влада в Криму продовжує притягувати до адміністративної відповідальності активістів й журналістів. 

11 і 29 жовтня біля будівлі "Кримського гарнізонного військового суду", де проходила трансляція засідань з красногвардійської і бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", слухачів, які стояли в масках і з дотриманням дистанції та інших заходів епідбезпеки, в грубій формі затримали, звинувативши в участі у незаконному масовому заході.

Так, 11 жовтня були затримані 15 кримських татар, які чекали біля будівлі "війскового суду" результатів апеляції на вирок фігурантам красноногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір".

Пізніше біля будівлі поліцейської дільниці, куди відвезли людей, затримали ще як мінімум 5 осіб.

29 жовтня силовики повезли до Центрального відділку поліції 30 кримських татар, які чекали на оголошення вироку щодо фігурантів третьої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

На всіх затриманих було складено адмінпротоколи, "суди" почали виносити активістам штрафи від 5 до 30 тис. рублів.

Крим (14161) окупація (6697) кримські татари (2005) штраф (1865)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гривнями було б ще цікавіше.
показати весь коментар
12.01.2022 13:49 Відповісти
за весь час перебування в Криму української влади не було жодного політвьязня !!!!

твоє бекання кацапчику не за адресою, до речі і курс рубля подивись - 3,5 руболей за гривню
показати весь коментар
12.01.2022 15:34 Відповісти
Я от не в курсі про курс рубля. То хто з нас кацап?
показати весь коментар
12.01.2022 19:20 Відповісти
Браво ! Потерпите ещё немного .
показати весь коментар
12.01.2022 13:50 Відповісти
АГА!!! Вот почему так много гривен в монетах наклепали!
показати весь коментар
12.01.2022 14:17 Відповісти
И обязательно просить кассира пересчитать - право клиента.
показати весь коментар
12.01.2022 14:18 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2022 15:56 Відповісти
татары еще сделают русским в Крыму секир башка
показати весь коментар
13.01.2022 08:58 Відповісти
 
 