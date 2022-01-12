Оштрафовані окупантами кримські татари сплачують штрафи монетами: гроші збирала громадськість по всьому Криму. ВIДЕО
Оштрафовані активісти з Нижньогірського району в відрах, банках та пакетах принесли монети до російських банків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ATR.
За словами активістів, гроші на сплату штрафів збирали по всьому Криму в рамках кримського марафону. Серед оштрафованих багато і громадських журналістів.
Нагадаємо, окупаційна влада в Криму продовжує притягувати до адміністративної відповідальності активістів й журналістів.
11 і 29 жовтня біля будівлі "Кримського гарнізонного військового суду", де проходила трансляція засідань з красногвардійської і бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", слухачів, які стояли в масках і з дотриманням дистанції та інших заходів епідбезпеки, в грубій формі затримали, звинувативши в участі у незаконному масовому заході.
Так, 11 жовтня були затримані 15 кримських татар, які чекали біля будівлі "війскового суду" результатів апеляції на вирок фігурантам красноногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір".
Пізніше біля будівлі поліцейської дільниці, куди відвезли людей, затримали ще як мінімум 5 осіб.
29 жовтня силовики повезли до Центрального відділку поліції 30 кримських татар, які чекали на оголошення вироку щодо фігурантів третьої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
На всіх затриманих було складено адмінпротоколи, "суди" почали виносити активістам штрафи від 5 до 30 тис. рублів.
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